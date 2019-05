¿Qué pasa con el Brexit tras la salida de May? A los analistas les cuesta elegir el desenlace

Ripe

La libra esterlina ha recibido con calma la dimisión de la primera ministra Theresa May, al ser una renuncia anticipada por el mercado en las últimas semanas. La divisa británica había bajado en mayo de 1.177 a 1.133 euros, y de US$ 1.318 a US$ 1.267. Hoy repunta ligeramente a 1.136 euros y US$ 1.271.

Según Jordan Rochester, analista de Nomura, "se está viviendo un caso de comprar con el rumor y vender con la noticia. La subida puede ser un regalo para los inversores que se quieran poner a corto con la divisa. La libra puede acabar hoy más alto y vender será más atractivo ya que la libra probablemente continuará hacia sus mínimos históricos". En sus cálculos, podría perder los 1,10 euros en los próximos días, en función de cómo evolucione la carrera sucesoria en el Partido Conservador.

El gran miedo del mercado es que los conservadores elijan a un partidario de un Brexit duro para Downing Street, probablemente Boris Johnson. Su estrategia será buscar nuevas concesiones en Bruselas, que seguramente no conseguirá pactar. Esto abre dos opciones: la salida de la UE sin acuerdo el 31 de octubre; o si el Parlamento se niega a apoyar el divorcio hostil, elecciones anticipadas entre un líder tory euroescéptico y el laborista Jeremy Corbyn con su programa nacionalizador.

Este panorama ha hecho a los analistas modificar sus expectativas. Berenberg eleva del 20 al 25% las probabilidades de un Brexit sin acuerdo, BNP Paribas las ha disparado del 20% al 40%, y Nomura las sitúa en el 30%. El banco japonés anticipa que en este escenario la libra podría bajar hasta 1,06 euros y US$ 1,18. En caso de un Gobierno de Corbyn, predice una caída similar de la divisa británica. Más pesimista ante una ruptura dramática con la UE es Mark Haefele: vaticina un descenso de la libra a 1,02 euros y US$ 1,15.

Lo peor para el mercado es que la incertidumbre será prolongada. "Nos cuesta elegir el desenlace más probable del Brexit: no acuerdo, no Brexit o salida pactada", dice Robert Wood, economista de Bank of America. "La incertidumbre puede durar hasta el final de 2020".

Sarah Carlson, analista de deuda soberana de la agencia de calificación Moodys, señala que "la renuncia de la primera ministra incrementa el riesgo de un Brexit sin acuerdo, que podría tener efectos negativos significativos tanto en la deuda de Reino Unido como en otros emisores británicos".

Para Saker Nusseibeh, consejero delegado de la gestora de inversión Hermes Investment Management, "la salida de May no acerca el final de la incertidumbre, con la política británica hecha trizas por el emotivo debate de los últimos tres años y el balance de fuerzas en la negociación entre Reino Unido y la UE invariable. Westminster tiene un largo camino adelante para restaurar su reputación, y la mayoría de los votantes y el país necesitan un liderazgo que ayude a restañar las divisiones".

El Ftse 100 de la Bolsa de Londres sube un 0,6%, animado por la esperanza de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China no vaya a más.