Revuelo en Perú luego de que el presidente ejecutivo de Credicorp reconociera aporte a Keiko Fujimori en 2011

En una carta dirigida a su equipo de colaboradores, Dionisio Romero señala que informó a la Fiscalía de Perú que Credicorp Ltd realizó donaciones por ese monto a la campaña de Fujimori.

El presidente ejecutivo de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, reveló ante el fiscal peruano José Domingo Pérez que entregó US$ 3,65 millones en efectivo a la líder de la coalición Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar su campaña presidencial del 2011.

En una carta dirigida a su equipo de colaboradores, Romero señala que en sus declaraciones de la mañana del lunes informó a la Fiscalía de Perú que Credicorp Ltd, matriz de Credicorp Capital -que opera en Chile-, realizó donaciones por ese monto a la campaña de Fujimori.

"Estos aportes fueron entregados en efectivo y Credicorp Ltd. no incurrió con esa donación en ninguna responsabilidad legal. No hicimos pública la decisión de entregar estos aportes, ni durante la campaña ni inmediatamente después, ya que teníamos una gran preocupación por las represalias que podía tomar una opción política asociada con el chavismo, un régimen que no muestra respeto alguno por la democracia", detalla en la carta remitida en Twitter.

Sin embargo, recuerda que en agosto del 2015, una vez que Ollanta Humala ya se había distanciado de Chávez y Perú vivía circunstancias políticas más estables, el gerente de Credicorp Ltd., Walter Bayly, lo comentó.

De la misma manera, Dionisio Romero Paoletti dijo que aportaron durante el 2016 a las dos candidaturas que promovían el modelo de desarrollo económico y social en el cual creen.

"Así, entre tres subsidiarias de Credicorp Ltd. y mi propia familia aportamos en total alrededor de US$ 650 mil a las campañas de Peruanos Por el Kambio y Fuerza Popular, en diferentes momentos de la primera y segunda vuelta de las elecciones".