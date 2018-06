Robbie Williams, la soprano rusa Garifullina y el brasileño Ronaldo, los protagonistas de la inauguración de Rusia 2018

Ripe

El dueño de casa se impuso en el partido inaugural, goleando a la selección de Arabia Saudita.

La ceremonia partió al ritmo del británico Robbie Williams cantando "Let me entertain you" (déjame entretenerte), rodeado de bailarines con balones en sus cabezas. Prontamente apareció la aclamada soprano rusa Aida Garifullina, montada en un especie de pájaro.

La fiesta no dio tregua y enseguida reapareció Williams para cantar una versión remixada de Feel, otros de sus grandes éxitos. Luego llegó la armonía inconfundible de "Angel", cantado a dúo con Garifullina, en una versión realmente lograda.

Mientras tanto, aparecían representantes de cada uno de los países, acompañados por abanderados.

El medio de la cancha se transformó en una pelota y apareció el brasileño Ronaldo, junto a un pequeño niño ruso, encargado de llevar adelante los videos promocionales, y entre ambos le pasaron una pelota a Zabivaka, la mascota mundialista.

Todos los protagonistas saludaron pero la fiesta no terminó. Fue ahí cuando comenzaron a escucharse los acordes de Rock DJ, otro de los hits de Robbie Williams. Con su final, el cantante se retiró y rápidamente se puso la cancha en condiciones para el partido inaugural.

La primera goleada

La máxima cita del fútbol mundial abrió los fuegos con un poco vistoso partido entre el equipo dueño de casa enfrentando a la selección de Arabia Saudita, a la que goleó por cinco goles a cero.

La figura del duelo fue Denis Cheryshev que hizo dos de los cinco goles rusos.