CEO de la aerolínea colombiana aseguró que logran "aumentar su liquidez financiera, otorgando respaldo a nuestras operaciones mientras continuamos volando y sirviendo a nuestros clientes".

Avianca recibió este lunes la aprobación del Tribunal de Estados Unidos para su plan de financiamiento vía Debtor-In-Posession (DIP) por US$ 2.000 millones, que tiene como objetivo mantener las operaciones en funcionamiento a medida que la aerolínea se reestructura en el marco del Capítulo 11.

Con este paso, "Avianca aumenta su liquidez financiera, otorgando respaldo a nuestras operaciones mientras continuamos volando y sirviendo a nuestros clientes", dijo en un comunicado Anko van der Werff, Presidente y CEO de Avianca Holdings.

Y agregó que "con el comienzo del levantamiento de las restricciones por el Covid-19, nos complace haber reanudado de manera segura los vuelos de pasajeros a 21 ciudades en Colombia y 14 destinos internacionales, y esperamos agregar más destinos para satisfacer las necesidades de viaje de nuestros clientes en los próximos meses".

Desde la aerolínea bandera de Colombia calificaron la decisión tomada en la audiencia como "un hito significativo y un importante paso hacia adelante" y se agradeció "nuevamente a todos los financistas por su apoyo y confianza en el futuro éxito de Avianca".

"Hoy continuamos enfocados en nuestro plan de avance operativo, para emerger de este proceso como una aerolínea más fuerte y eficiente. Seguiremos avanzando en el proceso de Capitulo 11, con miras a presentar nuestro plan de reestructuración a la Corte en EEUU en el mediano plazo", explicó en el texto Adrian Neuhauser, director financiero de la compañía.

En tanto, John E. Luth, presidente ejecutivo de Seabury International Corporate Finance, entidad que asesoró a la aerolínea, dijo que Avianca planea estar en alrededor del 30% de la capacidad previa a la crisis sanitaria para principios de 2021, aumentando a alrededor de 50% a mediados de 2021.

El plan propuesto

Tal y como ya había sido adelantado hace unas semanas, el esquema de financiamiento DIP incluye, para el Tramo A -donde se había reservado un espacio para los gobiernos- unos US$ 446 millones del Grupo Ad Hoc de Accionistas; hasta US$ 187,5 millones de la firma global de capital privado, Advent International; y más de US$ 654 millones de terceros prestamistas.

En tanto, para el Tramo B están previstos "US$ 722 millones de prestamistas de partes interesadas", según consta en los adelantos del documento de la aerolínea. Con todo esto, se cubre la deuda preexistente de US$ 733 millones y quedan, como nuevos fondos para el resto del proceso de reorganización, más de US$ 1.216 millones.