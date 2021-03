Un total de 3,6 millones de peruanos tienen saldo cero en su AFP debido a retiros

Ripe

En la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso peruano se debaten actualmente tres proyectos de ley que plantean nuevos retiros de fondos de la cuenta individual de las AFP. Las propuestas contemplan el rescate de un máximo de dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a US$ 2.400, cuatro UIT (US$ 4.800) y hasta diez UIT (US$ 12 mil).

El superintendente adjunto de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) Elio Sánchez opinó que las iniciativas pretenden atender demandas sociales con los fondos de pensiones, lo que a la larga va a generar que una gran cantidad de peruanos no tenga recursos para sobrevivir cuando estén en edad de jubilación (65 años).

“Quien tiene 45 años y retira dos UIT y con esto llega a 100% de sus fondos, va a tener que trabajar cerca de 11,7 años más para recuperar lo que ha sacado para la vejez. Si retira cuatro UIT va a tener que trabajar 20 años, y si retira diez UIT va a tener que trabajar 34,8 años más”, alertó ante la Comisión de Economía del parlamento.

En esa línea recordó que desde 2016 se han aprobado en Perú varias normas para retirar fondos de las AFP, que han tenido un impacto en los fondos de pensiones.

“Solo en el último año se han emitido hasta tres normas para más retiros, lo que generó la salida -hasta el 25 de febrero- de 32.900 millones de soles (US$ 895 millones), lo que implica que desde 2016 en total han salido 65.900 millones de soles (US$ 1.793 millones)”, comentó.

Sánchez advirtió que -hasta el momento- alrededor de 45% de los afiliados a las AFP (3,6 millones de ciudadanos) ya no cuentan con saldo de ahorro previsionales, ya que se han acogido a las diversas medidas emitidas para el retiro de sus fondos.

