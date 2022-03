Subasta de Christie´s de obra de Warhol en US$200 millones podría romper todos los récords

Internacional

Si la obra de 1964, Shot Sage Blue Marilyn, se vende en mayo por esa cantidad, se convertirá en la pintura del siglo XX más cara jamás vendida en una subasta.

En mayo, Christie's encabezará su semana de ventas de marquesina en Nueva York con la subasta de una serigrafía de Andy Warhol con un valor estimado en la región de US$200 millones.

Si la obra de 1964, Shot Sage Blue Marilyn, se vende por esa cantidad, se convertirá en la pintura del siglo XX más cara jamás vendida en una subasta, según Christie's.

"Esta es una de las pinturas más icónicas de nuestro tiempo", dice Alex Rotter, presidente de arte de los siglos XX y XXI en Christie's. "Siempre ha sido un ícono y una pintura codiciada".

La obra de arte está siendo consignada por la Fundación Thomas y Doris Ammann en Zúrich. Thomas fue uno de los vendedores/coleccionistas más influyentes de la década de 1980, colocando arte moderno e impresionista con multimillonarios como Gianni Agnelli y Ronald Lauder.

Después de que murió, de lo que se entendió como complicaciones relacionadas con el SIDA en 1993 a la edad de 43 años (su familia registró oficialmente la causa de la muerte como cáncer), su hermana Doris se hizo cargo de la galería y la dirigió hasta su muerte el año pasado.

Las ganancias de la venta se destinarán, en su totalidad, a la fundación, que se dedica a programas de salud y educación para niños.

Información de mercado

Rotter señaló que la pintura no está garantizada, lo que significa que Christie's no se comprometió a vender la obra por un precio fijo antes de la venta. En caso de que no aparezcan compradores con US$200 millones, la obra podría al final no venderse.

"La fundación no consideró que fuera necesaria una garantía", dijo Rotter, y agregó que existe la posibilidad de que entre ahora y la venta de mayo, un supuesto tercer garante puede intervenir y aceptar comprar la pintura por un precio mínimo antes de la subasta (en esa situación, si el precio de venta es más alto que el precio garantizado, el tercer garante generalmente recibe una parte de las ganancias).

Dada la precariedad de la venta, y el hecho de que el mercado de Warhol ha perdido impulso durante la última década, la estimación de US$200 millones podría ser una tarea difícil.

Sin embargo, Rotter dice que el precio tiene precedentes. Él cita la reportada (aunque no confirmada) venta en 2018 de un Warhol naranja de la misma serie por US$250 millones a Ken Griffin de Citadel, y dice que "ha habido ventas privadas de Warhol por más de US$100 millones".

La estimación de US$200 millones, continúa Rotter, "se basa en información de mercado que establece que esta es aproximadamente la expectativa de fijación de precios, pero también obviamente tiene algo que ver con el consignador, que estuvo de acuerdo con esa valoración base". Por un lado, señala, "en una subasta desearías poder estimar todo en US$1 o US$2 y dejar que todos decidan, pero eso no es realista".

El Warhol en cuestión es una de una codiciada serie de cinco pinturas de Marilyn, cada una sobre un fondo de diferente color. Una obra de la serie se convirtió en un símbolo de los esquemas de evasión de impuestos, cuando en 2008 el coleccionista de Chicago Stefan Edlis, vendió un Marilyn turquesa al administrador de fondos de cobertura Steve Cohen por US$80 millones; Edlis evadió casi US$20 millones en impuestos al convertir los ingresos imponibles de la venta en más compras de arte.

Esta vez, Rotter especula que los postores podrían provenir principalmente de Estados Unidos y Asia. "Puede ir a cualquier parte, pero si me pides que haga una suposición, diría América o Asia. O el Medio Oriente para el caso", dice.