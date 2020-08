Internacional

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

9:24 Las autoridades sanitarias suizas exigirán que las personas que lleguen al país procedentes de España, con excepción de las Islas Baleares y Canarias, pasen un período de cuarentena de 10 días para contribuir a frenar la propagación del nuevo coronavirus.

Patrick Mathys, jefe de gestión de crisis de la oficina federal de salud pública, dijo en una reunión informativa en Berna que la medida entraría en vigor a partir del sábado.

8:52 El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en junio ante un repunte de las exportaciones luego de varios meses de descensos, lo que sugiere una mejora en la demanda global tras la depresión inducida por la pandemia de Covid-19.

El Departamento de Comercio informó el miércoles que la brecha comercial se contrajo a US$ 50.700 millones desde US$ 54.800 millones. Economistas consultados por Reuters habían previsto que el déficit se ahondara a US$ 50.1000 millones.

8:20 Australia reportó un récord de 15 muertes por Covid-19, todas en el estado de Victoria. El segundo estado más poblado del país y cuya capital es Melbourne, también informó un aumento récord de 725 nuevos casos, a pesar de haber reimpuesto un bloqueo en la ciudad.

De cara a frenar el rebrote, el estado también impuso un toque de queda nocturno y endureció las restricciones a los movimientos de personas en el Gran Melbourne el domingo, y ordenó a la mayoría de las empresas que dejaran de comerciar desde el miércoles por la noche en un golpe masivo a la economía nacional.

8:12 Cataluña, España ha notificado en las últimas 24 horas 955 positivos de coronavirus y 10 fallecidos, con lo que el total de contagios desde el inicio de la pandemia es de 102.245 personas, según datos del Departamento de Salud de ese país. El total de personas fallecidas por esta enfermedad son ya 12.791 en Cataluña.

8:09 Hong Kong reportó menos de 100 casos de coronavirus locales por tercer día consecutivo, ya que el peor brote de la ciudad muestra signos de disminuir bajo estrictas restricciones.

El centro financiero asiático agregó un total de 82 infecciones locales el miércoles, según datos del departamento de salud de la ciudad. 33 estaban desvinculados de casos anteriores. Los resultados llegan después de que Hong Kong reportó 75 casos locales el martes y 80 el lunes.

8:05 La Organización Mundial de la Salud (OMS) envío 43 expertos de alto nivel a Sudáfrica para ayudar a la nación a lidiar con el quinto número más alto de infecciones por coronavirus en el mundo.

Sudáfrica tiene más de medio millón de casos confirmados de Covid-19 y espera que la primera ola de infecciones alcance su punto máximo a fines de agosto. Sudáfrica ha reducido los ingresos hospitalarios en las últimas semanas y el número oficial de muertes por virus de 8.884 personas es relativamente bajo, los investigadores médicos han encontrado una discrepancia entre las muertes confirmadas de Covid-19 en el país y la cantidad de muertes naturales en exceso.

8:00 El sector de servicios de España creció modestamente por segundo mes consecutivo en julio. El índice de gerentes de compras de Markit (PMI) de las empresas de servicios, que representan alrededor de la mitad de la producción económica de España, aumentó a 51,9 desde 50,2 en junio. La línea 50 separa el crecimiento de la contracción, y la encuesta alcanzó un mínimo histórico de 7.1 en abril.

7:55 Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos lanzarán dos ensayos para evaluar medicamentos con anticuerpos para la Covid-19 y continuarían con ensayos para otras terapias experimentales en pacientes con la enfermedad.

El NIH comenzaría con la prueba del tratamiento experimental de anticuerpos Covid-19 de Eli Lilly and Co en una fase intermedia, llamada ACTIV-2, y otro estudio de etapa avanzada, el ACTIV-3. El LY-CoV555 de Lilly, que está siendo desarrollado en asociación con la biotecnología canadiense AbCellera, ya está siendo estudiado como un tratamiento para la COVID-19 en pacientes que han contraído la enfermedad.

El estudio en la etapa intermedia tiene como objetivo reclutar a 220 voluntarios con síntomas de Covid-19 de leves a moderados y que no han sido hospitalizados, mientras que el ensayo inicial en la etapa avanzada reclutará a unos 300 pacientes.

7:51 Las matriculaciones británicas de automóviles nuevos aumentaron un 11,3% anual en julio, el único aumento en lo que va del año. El aumento siguió a otros signos de una recuperación gradual en la economía de Gran Bretaña después de su histórica contracción del 25% en marzo y abril. Los precios de la vivienda y la fabricación han aumentado, aunque los recortes de empleos están aumentando en el sector minorista.

7:48 Se espera que las exportaciones de China se hayan reducido en julio debido a que un aumento en las infecciones mundiales por coronavirus deprimió la demanda, mientras que el crecimiento de las importaciones probablemente se enfrió.

Las cifras nacen a partir de una encuesta a 28 economistas, los que esperan que las exportaciones en julio se hayan contraído un 0.2% respecto al año anterior, en comparación con un aumento del 0.5% en junio. Las importaciones probablemente aumentaron 1.0% en el año, mostró la encuesta, aliviando de una ganancia de 2.7% el mes anterior.

7:45 Las muertes mundiales por coronavirus superan los 700.000 y una persona muere cada 15 segundos en promedio, con Estados Unidos, Brasil, India y México liderando el aumento de fallecimientos. De acuerdo con los cálculos de Reuters basados en datos de las últimas dos semanas, casi 5.900 personas mueren cada 24 horas de Covid-19 en promedio.

7:43 Zydus Cadila informó el miércoles que su potencial vacuna para el Covid-19 demostró ser segura y tolerada por los voluntarios de un ensayo de fase inicial en humanos. La empresa india comenzará a partir del jueves un ensayo de etapa intermedia de su vacuna, identificada como ZyCoV-D, en la que la probará en más de 1.000 voluntarios adultos sanos, dijo en un comunicado a las autoridades reguladoras.

Zydus planea completar las pruebas de fase avanzada de ZyCoV-D para febrero o marzo e inicialmente podría producir hasta 100 millones de dosis al año,

7:40 La actividad empresarial de la zona euro volvió a crecer modestamente en julio tras el levantamiento de algunas de las restricciones impuestas para detener la propagación del coronavirus, pero el repunte del importante sector servicios no fue tan agudo como se esperaba.

La economía del bloque registró una contracción récord del 12,1% el pasado trimestre, según datos publicados el viernes, mientras que una encuesta de Reuters de julio preveía un crecimiento del 8,1% para el presente trimestre. Por su partes, el último índice compuesto de gerentes de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de IHS Markit, considerado un buen indicador de la salud económica, rebotó a 54,9 en julio desde la lectura de 48,5 de junio, mejor que la lectura adelantada previamente de 54,8.

MARTES 4 DE AGOSTO

19:20 El país sumó 95.819 fallecimiento y además notificó 51.603 nuevos casos de la enfermedad, para llevar el total a 2.801.921 infecciones.

Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia a nivel mundial sólo detrás de Estados Unidos, retomó el nivel diario de más de 50.000 casos tras haber registrado en la víspera el menor número de infecciones en un único día desde el 8 de junio, con 16.641 infecciones.

Las cifras tienden a disminuir los lunes debido a retraso para el procesamiento de las pruebas durante los fines de semana.

De esa forma, la cifra de muertos también volvió a un nivel diario superior a los 1.000, después de permanecer en alrededor de 500 el domingo y el lunes.

Una vacuna para el COVID-19 totalmente producida en Brasil puede demorar más de lo anunciado por las autoridades, según especialistas escuchados por Reuters.

16:50 El Gobierno de Japón ha confirmado este martes más de 1.200 casos de coronavirus durante el último día, en el marco de un repunte que ha provocado que el número de hospitalizaciones se haya multiplicado por cinco durante el último mes.

La capital del país, Tokio, figura un día más como la más afectada del país con 309 nuevos contagios, el octavo día consecutivo en el que la ciudad supera el umbral de los 200 casos, según ha recogido la cadena de televisión pública japonesa, NHK.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han detallado que en estos momentos hay más de 4.000 personas hospitalizadas a causa de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, en comparación con las menos de 700 que había ingresadas el 1 de julio.

El ministro de Sanidad japonés, Kato Katsunobu, ha resaltado durante la jornada que el país cuenta con suficientes camas en hospitales para hacer frente a la situación, si bien ha apuntado a la posibilidad de una nueva declaración del estado de emergencia si continúa el alza de los contagios.

Por otra parte, el portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, ha rechazado que el primer ministro, Shinzo Abe, tenga problemas de salud, tras las informaciones publicadas por el semanario 'Flash' sobre un incidente en el que vomitó sangre en su oficina en julio.

"No hay ningún problema (con su salud)", ha dicho Suga, quien ha resaltado que se reúne "a diario" con Abe y "se concentra en sus tareas centrándose en los hechos", tal y como ha recogido la agencia japonesa de noticias Kyodo.

La salud de Abe ha sido objeto de atención desde que dimitiera en 2007 a causa de una colitis ulcerosa. Al volver al cargo en 2012 aseguró haber superado la enfermedad.

Las autoridades japonesas han confirmado hasta la fecha 41.311 casos de coronavirus, con 1.022 fallecidos, según datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins y publicados en su página web.

15:30 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vetado este martes el proyecto para entregar 50.000 reales a los trabajadores sanitarios que han quedado incapacitados a causa de la pandemia de coronavirus.

Bolsonaro ha argumentado en su decisión que la legislación, ya aprobada por el Congreso, es "contraria al interés público" e "inconstitucional". El veto del presidente tendrá que ser analizado nuevamente por el organismo de cara a su aprobación.

"A pesar del mérito de la propuesta y de la buena intención del legislador al proponer el pago de compensaciones (...) la propuesta contiene obstáculos legales", ha manifestado, según el documento publicado por la Presidencia.

Así, ha sostenido que la propuesta crearía una serie de costes para las arcas públicas en medio de la pandemia y ha agregado que "no presenta una estimación" del impacto de la misma sobre los Presupuestos del país sudamericano.

"Finalmente, la imposición del aislamiento de los empleados durante siete días en el marco del periodo de emergencia por la COVID-19 (...) genera una incertidumbre legal y una imprecisión técnica", ha remachado Bolsonaro.

Las autoridades de Brasil han confirmado hasta la fecha 2.750.318 casos de coronavirus, con 94.665 fallecidos, lo que lo convierten en el segundo país más afectado del mundo, en números totales, por detrás de Estados Unidos.

A pesar de ello, Bolsonaro --que resultó contagiado por la COVID-19 y cuya última prueba dio negativo recientemente-- ha rebajado la importancia de la pandemia y ha abogado por mantener abierta la economía.

14:00 Los jóvenes que están saliendo a los locales nocturnos y a las playas están liderando el aumento de nuevos casos de coronavirus en el mundo, ya que se ha triplicado la proporción de jóvenes de entre 15 y 24 años infectados en unos cinco meses, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un análisis de la OMS a 6 millones de infectados entre el 24 de febrero y el 12 de julio halló que la cuota de personas de entre 15-24 años creció del 4,5% al 15%.

Aparte de Estados Unidos, que lidera el recuento mundial con un total de 4,8 millones de casos, países europeos como España, Alemania y Francia y naciones asiáticas como Japón han dicho que muchos de los nuevos contagiados son jóvenes.

"La gente más joven tiende a estar menos alerta con las mascarillas y la distancia social", dijo Neysa Ernst, encargado de enfermería de la unidad de biocontención del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, en un correo electrónico a Reuters.

"Los viajes aumentan las posibilidades de contraer y propagar el COVID-19", afirmó, agregando que es más probable que los jóvenes vayan a trabajar en la comunidad, acudan a una playa o un pub, o se desplacen para comprar abarrotes.

El incremento de nuevos casos ha obligado a muchos países a imponer nuevas restricciones a los viajes, mientras varios laboratorios buscan una vacuna contra el virus, que se ha cobrado más de 680.000 vidas y ha hundido las economías a nivel mundial.

Anthony Fauci, principal experto de enfermedades infecciosas en Estados Unidos, instó el mes pasado a los jóvenes a mantener la distancia social, llevar mascarillas y evitar las multitudes, y advirtió que los asintomáticos pueden contagiar el virus también.

"Lo hemos dicho antes y lo decimos otra vez: los jóvenes no son invencibles", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa en Ginebra la semana pasada. "Los jóvenes pueden infectarse, morir y transmitir el virus a otros".

13:00 La asociación de médicos de Alemania, Marburger Bund, aseguró este martes que el país ya está sufriendo una "segunda ola" de coronavirus, en una jornada en la que ha contabilizado cerca de 900 nuevos casos.

"Ya estamos en una segunda ola ascendente plana", ha dicho la presidenta de la Marburger Bund, Susanne Johna, en declaraciones publicadas por el diario alemán 'Augsburger Allgemeinen' que recoge DPA.

Johna ha explicado que, aunque las cifras registradas ahora no son comparables a las anotadas en los meses de marzo y abril, el número de contagios va en aumento, por lo que "se corre el riesgo de echar a perder los éxitos logrados hasta ahora en Alemania".

El Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental dedicada al seguimiento de enfermedades infecciosas en el país, ha informado de que en estas 24 horas se han sumado 879 nuevos positivos y ocho muertos, para un balance de 211.281 personas infectadas y 9.156 fallecidas, aunque también se han recuperado unas 194.000.

Asimismo, ha indicado que el valor R o la tasa de reproducción del virus en los últimos diez días es de 1,09 --frente al 1,11 del lunes--, lo que significa que cada infectado contagia de media a una persona.

La jefa del Marburger Bund ha asegurado que los hospitales alemanas están preparados para una "segunda ola", si bien al mismo tiempo ha abogado por dar una respuesta "escalonada".

Así, en una primera etapa se dispondrá de un número menor de camas de cuidados intensivos y, si se ocupan, la segunda fase entrará en vigor 24 horas después para ampliar la capacidad de las UCI. "Esto continuará paso a paso hasta que, en la etapa de máxima alarma y expansión, se agoten todas las capacidades de cuidados intensivos", ha ilustrado.

12:00 Las autoridades sanitarias de Italia han informado este martes de que el país ha contabilizado otros 190 casos de coronavirus y cinco muertos en las últimas 24 horas, según informaciones del diario 'Corriere della Sera'.

Tal y como ha informado Protección Civil, ya son 248.419 los casos de coronavirus registrados en el país desde el inicio de la pandemia, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 35.171. De esos casos, 12.482 siguen activos.

De acuerdo con el balance, el país cuenta con 761 hospitalizados que presentan síntomas, 27 más que el día anterior. De ellos, 41 se encuentran ingresados en las unidades de cuidados intensivos, la misma cifra que el lunes.

La región de Lombardía sigue siendo la más afectada de Italia, con 96.381 casos, 44 más que el día anterior, seguida de Piamonte, con 31.719, y Emilia Romaña, con 29.850 casos de COVID-19.

11:48 La menor cifra de nuevos contagiados desde el 11 de mayo dio a conocer hoy el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien destacó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.462 casos nuevos de coronavirus, lo que implica que a la fecha se han contabilizado 362.962 contagiados del virus.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 38 personas de acuerdo a lo informado por el DEIS, con lo que el total de víctimas fatales suma 9.745 en el territorio nacional.

9:20 La economía de Colombia se expandiría alrededor de un 4,1% en 2021, tras la fuerte recesión en la que entró este año por la pandemia de coronavirus, proyectó el Banco Central en medio de una alta incertidumbre sobre cuándo regresará la actividad productiva a los niveles previos a la aparición del brote.

La cuarta economía de América Latina fue impactada por un doble choque de bajos precios del petróleo y las medidas de confinamiento decretadas para frenar el contagio del Covid-19, que ha provocado el cierre de empresas y ha disparado el desempleo.

El rango de pronóstico de crecimiento de la economía para el próximo año es de entre 3% y 8%, precisó el informe trimestral de política monetaria del equipo técnico del Banco Central. Para 2020 el organismo estima que el Producto Interno Bruto (PIB) registrará una contracción en un rango entre el 6% y 10%, con un 8,5% como proyección más probable.

Las estimaciones del banco son considerablemente menos optimistas que las del gobierno, que espera una contracción económica de 5,5% para este año y una expansión de 6,6% el siguiente.

9:01 Los contagios aumentaron a un ritmo más rápido la semana pasada en los Holanda en relación a la semana previa, dijo el Instituto Nacional Holandés de Salud Pública y Medio Ambiente RIVM. En la semana que finalizó el 4 de agosto, se confirmaron 2.588 casos nuevos, casi el doble de 1.329 la semana anterior.

Las muertes han aumentado a un ritmo más lento, llegando a 6.169 hoy por la mañana desde las 6.164 de la semana anterior, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg News.

El jueves, el primer ministro Mark Rutte y el ministro de Salud, Hugo de Jonge anunciarán, en el caso de ser necesario, "medidas de apoyo regionales adicionales", según RVD, el servicio de información del gobierno holandés.

8:42 Un equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se encuentra en China para investigar los orígenes de Covid-19, señaló que tuvo "extensas discusiones" e intercambios con científicos en Wuhan, donde se detectó por primera vez el brote.

"El equipo tuvo extensas discusiones con sus contrapartes chinas y recibió actualizaciones sobre estudios epidemiológicos, análisis biológicos y genéticos e investigaciones sobre la salud animal", dijo Christian Lindmeier a los periodistas, diciendo que estos incluían discusiones en video con virólogos y científicos de Wuhan.

8:36 Alemania ha extendido los tests de coronavirus a los viajeros que regresan al país, a modo de alternativa a la cuarentena obligatoria para quienes proceden de zonas de riesgo, y los ofrece ya en estaciones de tren y terminales de autobuses, además de aeropuertos.

La llegada de pasajeros por vía aérea sigue un 80 % por debajo de lo que sería habitual en estas fechas, según datos del aeropuerto de Tegel -uno de los dos que operan en Berlín-. En junio, sin embargo, la caída se reflejaba en un porcentaje aún peor, un 97 %, de modo que se habla de cierta recuperación, en medio de la situación de derrumbe.

8:34 Moscú ha comenzado a hacer cumplir sus reglas sobre el uso de máscaras más vigorosamente en medio de un aumento de los nuevos casos de coronavirus en las últimas tres semanas.

Esta semana, la policía comenzó a emitir multas de 5,000 rublos (US$ 68) a los pasajeros del metro en la capital rusa por no usar protección, informó el servicio estatal de noticias Tass, citando a una persona no identificada en la policía. Las tiendas también han comenzado a exigir a los clientes que usen máscaras después de que el ayuntamiento intensificara las inspecciones.

La ciudad es el epicentro de las infecciones por coronavirus en Rusia, con un 28% del total del país. El número de nuevos casos diarios en Moscú ha aumentado constantemente desde el mínimo del 16 de julio de 531, y se reportaron 691 nuevos casos el martes.

8:28 Las ventas de vehículos avanzaron por cuarto mes consecutivo en China, con una disminución de la pandemia de coronavirus que permitió a los compradores regresar gradualmente a las salas de exhibición.

Las ventas de automóviles de pasajeros como sedanes y SUV, así como vehículos comerciales, aumentaron 14.9% en julio respecto al año anterior a 2.08 millones de unidades, dijo la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China en un comunicado, citando cifras preliminares. De enero a julio, las ventas de vehículos disminuyeron un 12,7% a 12,3 millones de unidades. CAAM no desglosó los números para automóviles de pasajeros u otros tipos de vehículos.

8:23 Gran Bretaña enfrenta una segunda ola de Covid-19 dos veces más largo que el brote inicial, si reabre las escuelas sin un sistema más efectivo de prueba y rastreo, según Investigadores del University College London y la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Llegaron a la conclusión de que una segunda ola podría prevenirse si el 75% de las personas con síntomas fueron encontrados y evaluados y el 68% de sus contactos fueron rastreados, o si el 87% de las personas con síntomas fueron encontrados y el 40% de sus contactos evaluados.

8:18 Una segunda ola de la epidemia de coronavirus es "muy probable" que golpee a Francia en otoño o invierno, advirtió el martes el principal organismo científico del gobierno, ya que las autoridades buscan contener un aumento en los nuevos casos en las últimas dos semanas.

Después de que las estrictas medidas de bloqueo redujeran las tasas de infección, muchos países europeos ahora están viendo cómo los números vuelven a subir, como consecuencia de la reducción de las restricciones para tratar de limitar el daño económico y una mayor mezcla social en la temporada navideña.

Francia ha informado 3.376 nuevos casos confirmados de Covid-19 en los últimos tres días y el número de personas tratadas en la UCI por la enfermedad ha comenzado a aumentar.

8:11 El Ministerio de Salud de Filipinas informó el martes 6.352 nuevas infecciones por coronavirus, marcando el mayor salto diario en casos en el sudeste asiático y luego de registrar un aumento récord en cinco de los últimos seis días.

En un boletín, el ministerio dijo que el total de casos confirmados había aumentado a 112.593, mientras que las muertes aumentaron en 11 a 2.115. La capital filipina y las provincias cercanas regresaron el martes bajo estricto bloqueo durante dos semanas para arrestar los casos en alza ya que las restricciones se relajaron en junio.

8:03 Docentes de distritos escolares protestaron desde sus automóviles el lunes por los planes de algunos gobernadores de EEUU de reanudar la instrucción en clase durante la pandemia, mientras que Arizona, Florida, California y Texas vieron descensos en nuevos casos.

Más de 155,000 personas han muerto en todo el país por Covid-19 desde que el virus se identificó por primera vez en los Estados Unidos en enero. Los casos a nivel nacional cayeron por segunda semana consecutiva, pero aumentaron semana tras semana en 20 estados, incluidos Missouri, Montana y Oklahoma.

Las muertes en los Estados Unidos aumentaron por cuarta semana consecutiva a más de 8,500 personas en los siete días que terminaron el 2 de agosto, según un análisis de Reuters.

7:54 Los precios al productor de la zona euro subieron mensualmente en junio un poco más de lo esperado, lo que puso fin a su tendencia descendente que comenzó en febrero. Los precios en las puertas de las fábricas en el bloque monetario de 19 países aumentaron en junio un 0,7% mensual, señala la oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat.

En el año, los precios al productor cayeron en junio un 3,7%, menos de la caída del 3,9% esperada por los economistas, y por debajo de la disminución del 5,0% publicada en mayo.

7:50 Los minoristas australianos sufren el peor trimestre en 20 años. Las ventas al por menor ajustadas por la inflación cayeron un 3,4% en el trimestre cerrado el 31 de junio, según la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS por sus siglas en inglés), el mayor descenso desde la introducción del impuesto sobre bienes y servicios (GST) en 2000. Los analistas esperaban una caída del 3,2%.

El descenso en las ventas estuvo motivado por la caída en cafés y restaurantes, que sufrieron una caída del 29,1%, y en las compras de ropa, calzado y accesorios personales, que disminuyeron 22%. También hubo pérdidas en el comercio minorista de alimentos.

7:44 La jefa del sindicato de médicos alemanes, Susanne Johna, señaló que Alemania está enfrentando a una segunda ola de coronavirus y corre el riesgo de echar por tierra su éxito durante la primera si desobedece las reglas de distanciamiento social.

El número de casos confirmados de coronavirus en Alemania aumentó el martes en 879, hasta 211.281, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) para enfermedades infecciosas. El número de muertes aumentó en ocho, hasta 9.156.

7:40 El segundo estado más poblado de Australia, Victoria, anunció que cualquiera que infrinja las órdenes de aislamiento se enfrentará a fuertes multas, de hasta 20.000 dólares australianos (US$ 14.250) y que se desplegará más personal militar para luchar contra la propagación del coronavirus.

Victoria impuso a principios de esta semana un toque de queda nocturno, endureció las restricciones a los movimientos diarios de la población y ordenó el cierre de gran parte de la economía local.

7:37 El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en España disminuyó en 89.849 personas en julio, la primera caída del desempleo desde febrero. De este modo, la cifra total de desempleados asciende a 3.773.034, un 2,33% menos que en junio, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Según Trabajo, se trata de la mayor caída del desempleo en un mes de julio desde 1997. Tradicionalmente julio es un mes benigno para el mercado laboral español por la temporada vacacional, en un país que depende en más de un 12% del turismo, pero este año la actividad se ha visto brutalmente mermada por la crisis sanitaria.

La paralización por el confinamiento había provocado aumentos del desempleo del 8% en abril y el 9% en marzo, pero en junio la gradual apertura económica había permitido moderar el incremento del paro a solo un 0,1%.

LUNES 3 DE AGOSTO

18:16 Brasil anunció que los casos confirmados de coronavirus aumentaron en 16.641 a 2.750.318, mientras que las muertes subieron en 561 a 94.665. El gigante sudamericano tiene el peor brote de coronavirus en el mundo después de Estados Unidos, tanto en infectados como en fallecidos.

Las cifras de coronavirus suelen reducirse los lunes en función del atraso para el procesamiento de las pruebas durante los fines de semana.

17:19 El gobierno peruano anunció un ambicioso plan de reactivación económica en medio de un rebrote de contagios y fallecidos por Covid-19, que ha provocado una crisis en el sistema de salud en el último año de gestión del presidente Martín Vizcarra.

En una presentación en el Congreso, el primer ministro Pedro Cateriano admitió un incremento "significativo" en los últimos días de infectados por el coronavirus, con cerca de 430 mil casos confirmados. La cifra sitúa a Perú como el tercer país con más contagios en América Latina, después de Brasil y México.

El plan de reactivación incluye medidas para facilitar el trabajo remoto en las empresas hasta julio del 2021 y mayores bonos para personas pobres afectadas por la pandemia, además de una oferta de proyectos de infraestructura e incentivos para la inversión minera, un sector clave para la economía.

"Hemos visto un pequeño rebrote en el número de contagios y de muertos. No podemos pretender actuar como si no hubiera epidemia", dijo Cateriano, recientemente designado jefe del gabinete de gobierno en un discurso en el parlamento en busca de un voto de confianza junto a su equipo de ministros.

16:41 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que planea endeudarse por unos US$ 947 mil millones en el tercer trimestre, ya que anticipa que el gobierno continuará con la necesidad de un fuerte gasto para reducir el impacto de la epidemia de coronavirus sobre la economía del país.

El Congreso ha asignado hasta el momento alrededor de US$ 3 billones para ayuda económica relacionada con el coronavirus. Republicanos y demócratas no han logrado un acuerdo sobre un nuevo proyecto de ley de alivio, después de no cumplir un plazo crucial para extender beneficios de ayuda a decenas de millones de estadounidenses desempleados.

Las estimaciones del Tesoro "asumen US$ 1 billón de endeudamiento adicional necesario en anticipación de una aprobación de la legislación aprobada en respuesta al brote de Covid-19", dijo el departamento en un comunicado.

16:00 El general Walter Braga Netto, jefe de Gabinete del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha dado positivo este lunes por coronavirus, lo que lo convierte en el séptimo ministro de la Administración en contagiarse.

Tal y como ha indicado el Ejecutivo en un comunicado, Braga Netto ha recibido este lunes la "confirmación de que ha dado positivo por COVID-19". Según el Gobierno, el ministro se encuentra en "buen estado" y es "asintomático", por lo que permanecerá aislado y trabajando de forma telemática hasta que se realice su próximo examen médico.

La semana pasada dieron positivo por COVID-19 el ministro de la Controlaría General de la Unión (CGU), Wagner Rosário, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Marco Pontes, según informaciones del portal de noticias G1.

También ha dado positivo la mujer del presidente, Michelle Bolsonaro, pocos días después de que el mandatario anunciara su recuperación de la misma enfermedad. De momento no ha presentado síntomas y se encuentra en buen estado.

15:00 Las autoridades sanitarias de Reino Unido han informado este lunes de que en el último día se han registrado 938 nuevos casos de COVID-19 y nueve fallecidos, lo que sitúa en 46.210 la cifra total de muertos desde el inicio de la pandemia en el país.

En total son 305.623 los casos confirmados desde el pasado mes de marzo en territorio británico. Desde entonces se han realizado 16,7 millones de test a nivel nacional, 215.761 en las últimas 24 horas.

El ministro de Transporte, Grant Shapps, ha lamentado este mismo lunes que los usuarios del transporte público están violando en gran medida las normas de seguridad e higiene. Tal y como ha explicado, uno de cada diez usuarios no está haciendo un uso correcto de las mascarillas.

Así, ha señalado que la tasa de "obediencia" es del 90 por ciento, por lo que ha instado a la población a colaborar y "mantenerse a salvo mutuamente" durante la pandemia, según informaciones del diario 'The Guardian'. Todos aquellos pasajeros que no cumplan con las medidas podrán ser sometidos a multas de 100 libras (111 euros) y ser expulsados de las instalaciones.

Por otra parte, desde Downing Street han aprovechado la ocasión para asegurar que los colegios reabrirán sus puertas en toda Inglaterra, si bien han alertado de que es posible que las medidas de restricción impuestas a nivel local en algunas zonas puedan provocar los cierres de algunos centros educativos.

14:27 El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, criticó hoy al gobierno federal de Estados Unidos y a otros estados del país por no tomar en serio la crisis del Covid-19, luego de ver la devastación que causó la enfermedad a su estado en la primavera boreal.

Cuomo dijo que los estados donde los casos se están disparando, incluidos Texas y Florida, siguieron la dirección del gobierno federal para minimizar la epidemia, lo que los llevó a reabrir sus economías demasiado pronto.

"Fue el peor error del gobierno en la historia moderna", declaró Cuomo sobre la respuesta del gobierno federal a la pandemia. "Fue un error negar la realidad de lo que sucedió en Nueva York", agregó. Las hospitalizaciones estatales de Nueva York por Covid-19 cayeron a 536, dijo Cuomo, el nivel más bajo desde marzo.

13:43 La recuperación económica de Estados Unidos probablemente se desaceleró en julio tras sorprender al alza en mayo y junio, y la trayectoria no sería fluida, dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard.

En una presentación en un evento online organizado por la Fed de St. Louis, Bullard afirmó también que parecía que el punto más bajo de la recesión había ocurrido en abril en abril.

13:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 297.054 el lunes, con un aumento diario de 968 contagios, por debajo de los 1.525 casos anunciados el viernes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

España rompió así con tres días seguidos registrando más de 1.000 nuevos casos de Covid-19 diarios. Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 26, ascendiendo la cifra total a 28.472 fallecidos, frente a los 28.445 publicados un día antes.

No es posible saber cuál fue la evolución diaria durante el fin de semana, ya que los sábados y domingos Sanidad no publica actualizaciones de la epidemia, pero el dato total del lunes es superior en 8.532 casos a los 288.522 registrados hasta el viernes. No obstante, estas comparaciones no son fiables debido a las frecuentes revisiones y retrasos en los datos que proporcionan las comunidades autónomas.

12:41 Perú autorizó la contratación de médicos extranjeros sin necesidad de que sus títulos sean homologados en el país para reforzar la lucha contra el coronavirus, en medio de un rebrote de contagios y un sistema de salud en crisis.

En un decreto de urgencia firmada por el presidente Martín Vizcarra, la medida "excepcional" incluye otras para cerrar la brecha de recursos humanos en Perú, que con 428.850 contagios en el tercer país con más infectados en América Latina.

La autorización abre la puerta para que miles de médicos venezolanos que residen en Perú, de los más de 850 mil migrantes que han llegado al país en los últimos años desde Venezuela, puedan incorporarse al esfuerzo local para enfrentar la pandemia.

"Durante la pandemia se podrá contratar a médicos peruanos y extranjeros con título, pero sin colegiatura (en Perú). De esta manera todos los médicos residentes en el país se sumarán a esta causa nacional", dijo el primer ministro, Pedro Cateriano, poco antes de su presentación al Congreso.

Perú registró en la última semana un repunte de contagios de coronavirus, con cifras récord de nuevos casos diarios -7.448 el sábado- desde fines de mayo. Asimismo, los muertos por Covid-19 aumentan en poco más de 200 por día, para sumar 19.614.

11:38 "La tasa de positividad de PCR ha disminuido a un 8% a nivel nacional". Así comenzó el reporte diario de coronavirus el ministro de Salud, Enrique Paris, quien en medio de la buena noticia advirtió que para las autoridades las regiones del norte del país siguen siendo una preocupación por sus altas cifras de contagios.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 1.762 nuevos contagiados de Covid-19, con lo que el total de infectados por el brote ya suma 361.493 en el territorio nacional.

En cuanto a las muertes, la autoridad sanitaria lamentó que informar de 99 nuevos fallecidos reportados por el DEIS en las últimas 24 horas, con lo que las víctimas fatales a nivel nacional ascienden a 9.707 en total.

10:36 La Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) publicaron una carta haciendo un llamado al Gobierno a "salvar al turismo", aplicando con urgencia medidas especiales para el sector.

La misiva señala que ambas entidades gremiales enviaron hace un mes al Ministro de Economía un paquete de propuestas específicas para apoyar a esta industria, pero no han tenido respuesta del Ejecutivo. En ese contexto, plantean que el sector se encuentra en un punto de inflexión, ya que de no recibir pronto ayuda adicional, con medidas específicas para esta industria, no habrá opción de salvar a muchas empresas de este rubro.

Entre las medidas que exigen, está la entrega de créditos especiales para el sector, que consideren montos de préstamos por el equivalente de hasta 6 meses de venta, con 24 meses de gracia, plazos hasta 96 meses, deducible para el sistema financiero igual a cero, garantía Estatal de 100% para empresas con ventas hasta UF600.000 y 85% para aquellas con ventas entre UF600.000 y UF1.000.000, y postergación de otros créditos vigentes, por al menos 12 meses, bajo las mismas condiciones cómo estaba negociado originalmente.

También la exención del IVA en alojamiento turístico para turistas nacionales, los primeros 3 años, desde reactivada la industria y rebajar el IVA a cero para los extranjeros en todos sus consumos en el país, adicional a lo ya existente en alojamiento

10:26 Analistas del sector privado de México esperan que la economía del país se contraiga un 9,9% al cierre de este año, desde una caída de 8,8% estimada previamente, reveló una encuesta del banco central divulgada hoy.

Los especialistas consultados por Banco de México (Banxico) elevaron a un 3,61%, desde un 3,34%, su expectativa para la inflación al cierre de 2020. Las respuestas de la consulta fueron recibidas por la entidad monetaria entre el 23 y 29 de julio.

10:01 Rusia firmó un acuerdo para entregar a Sudáfrica y a siete países latinoamericanos un fármaco antiviral aprobado por las autoridades rusas para tratar el Covid-19, afirmó su fondo soberano hoy.

El Fondo de Inversión Directa Ruso (RDIF, por sus siglas en inglés) dijo que al menos 150.000 paquetes del medicamento -conocido como Avifavir- serán enviados a Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay. El fármaco también será mandado a Sudáfrica, dijo el RDIF en un comunicado.

9:42 El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo que si bien "muchos" contactos comerciales se habían quejado de que el ahora expirado beneficio de US$ 600 semanales para los desempleados dificultaba la contratación, los datos no muestran que perjudiquen al mercado laboral en general.

"Hemos analizado varios estudios, hemos realizado nuestro propio trabajo: no lo vemos tanto en los datos, pero puedo decirle que lo escucho de empresarios", dijo Kaplan a Bloomberg TV. "Si bien puede haber dificultado la contratación en ciertas empresas individuales, ha ayudado a crear empleos, porque ha ayudado a impulsar el gasto de los consumidores, por lo que el efecto neto probablemente haya sido positivo para la economía en el empleo", argumentó.

9:16 La sombría situación que rodea a la economía brasileña mejoró por quinta semana consecutiva, mostró el lunes un sondeo del banco central a economistas, con una previsión promedio de un descenso del 5,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2020.

Esto se compara con el -6,5% de un mes atrás y, aunque seguirá representando por mucho la caída anual más aguda en los registros, es el mejor panorama desde mayo.

El presidente del banco central, Roberto Campos Neto, dijo en julio que la previsión de la entidad de un desplome del -6,4% del PIB para este año era demasiado pesimista y funcionarios del Ministerio de Economía confían en que la contracción estará más cerca de la previsión del gobierno de un -4,7%.

8:38 La Organización Mundial de la Salus (OMS) advirtió este lunes que "puede que nunca haya una solución" para el coronavirus Covid-19. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó que "varias vacunas se encuentran en la fase tres de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte, pero ahora mismo no hay una panacea, y quizá no la haya nunca".

La autoridad agregó que: "Hay que hacerlo todo: mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos de forma constante, no toser al lado de otros, llevar mascarilla y reforzar la vigilancia"

8:33 La ciudad de Melbourne, Australia, cerrará el comercio minorista, algunas empresas manufactureras y administrativas como parte de una restricción de seis semanas que afectará a 250.000 puestos de trabajo.

Además, Melbourne, capital del estado de Victoria, ya está bajo un toque de queda nocturno, y el estado de Victoria declaró el domingo un "estado de emergencia" debido al aumento de las transmisiones locales. A Australia le ha ido mejor que a muchos países en la lucha contra el coronavirus, con 18.361 casos y 221 muertes, pero ahora corre el riesgo de perder el control en el estado de Victoria. Se han infectado en las últimas cinco semanas unas 9.000 personas tras aparentes fallos de seguridad en la cuarentena de los viajeros internacionales

8:24 El banco HSBC, el mayor de Europa, redujo su beneficio atribuido en el primer semestre del año en un 76,8 % interanual, hasta 1.977 millones de dólares (1.679 millones de euros), por el impacto de la pandemia y el riesgo geopolítico.

Además de la pandemia de la Covid-19, la cuenta de resultados del HSBC, cuya principal actividad está en Asia, muestra que su rendimiento sufrió el impacto por la caída de los tipos de interés y un aumento de los niveles de volatilidad del mercado.

8:20 España ha solicitado a la Comisión Europea el acceso al programa europeo de mitigación de los riesgos de desempleo, el conocido como SURE, por más de 20.000 millones de euros para financiar programas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Según ha informado este lunes la vicepresidencia de Asuntos Económicos, España ha solicitado una financiación de más de 20.000 millones de euros a este instrumento, aunque el importe final dependerá de las cantidades solicitadas por el resto de países, entre otras cuestiones.

8:14 Portugal está en conversaciones con el gobierno británico para tratar de levantar una regla que requiere que cualquiera que llegue a Inglaterra desde el país del sur de Europa se aísle por dos semanas.

Rita Marques, secretaria de Estado de Turismo de Portugal, dijo que no estaba segura de cuándo el Reino Unido revisaría su regla de cuarentena, incluso cuando la situación del coronavirus en el país continúa evolucionando positivamente. Los británicos se clasifican como el mayor grupo de visitantes a Portugal. "Hemos estado en contacto con el Reino Unido, proporcionando toda la información solicitada por el gobierno británico", dijo Marques. "No estamos seguros de cuándo se revisará la decisión, pero no vamos a tomar represalias".

La pérdida de turistas británicos es un duro golpe para el sector turístico de Portugal, que atraviesa uno de sus peores períodos en la memoria y representa aproximadamente el 15% de la economía.

8:11 Vietnam está en medio de una lucha "decisiva" contra el nuevo coronavirus, dijo su primer ministro, centrándose en la ciudad de Danang, donde han aparecido infecciones en cuatro fábricas con una fuerza laboral combinada de 3.700.

El país del sudeste asiático de 96 millones de habitantes ha confirmado al menos 642 infecciones, con seis muertes. Las autoridades informaron hoy nuevos casos vinculados a Danang, en el centro de Vietnam, y un punto de turismo en el que se detectó el primer caso de transmisión nacional del país en 100 días el 25 de julio. Se encontraron cuatro casos en fábricas en diferentes parques industriales en Danang que emplean colectivamente a 77.000 personas.

8:08 Autoridades de Singapur anunciaron que el país hará que algunos viajeros entrantes usen un dispositivo de monitoreo electrónico para garantizar que cumplan con las cuarentenas de coronavirus a medida que la ciudad-estado reabre gradualmente sus fronteras.

A partir del 11 de agosto, los dispositivos se entregarán a los viajeros entrantes, incluidos ciudadanos y residentes, de un grupo selecto de países a los que se les permitirá aislar en sus hogares en lugar de hacerlo en una instalación designada por el estado. Los viajeros a Singapur deben activar el dispositivo, que utiliza señales de GPS y Bluetooth, al llegar a su hogar y recibirán notificaciones en el dispositivo que deben reconocer.

Ya se han utilizado medidas similares con pulseras electrónicas para rastrear los movimientos de las personas durante la cuarentena en Hong Kong y Corea del Sur.

8:04 El alcalde de Niza (Francia), Christian Estrosi, anunció que la gente tendrá que usar máscarillas al aire libre en muchas de las áreas principales de la ciudad. Las medidas para Niza coinciden con nuevas reglas similares para hacer obligatorio el uso de máscaras al aire libre en varias ciudades importantes de Francia, ya que Francia busca luchar contra el resurgimiento del virus Covid-19.

7:59 América Latina, que tiene alrededor del 8% de la población mundial, representa cerca del 30% de los casos y muertes mundiales por coronavius. Argentina superó los 200.000 casos de Covid-19 el domingo y Colombia estableció un récord diario como hitos sombríos en América Latina, empujando a la región más afectada del mundo hacia un total combinado de 5 millones de casos.

La región, que superó las 200.000 muertes el sábado, ha luchado por detener la propagación del nuevo coronavirus, y las infecciones se están acelerando en muchos países, incluso cuando los gobiernos buscan aliviar los bloqueos y revivir el crecimiento económico.

7:56 El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahnas, anunció que las pruebas obligatorias de los viajeros que regresan a Alemania desde países con un alto riesgo de infección por Covid-19 entrarán en vigencia a fines de esta semana. "Tenemos los primeros borradores. Queremos coordinar esto bien con los estados porque necesitan poder implementarlo en aeropuertos y estaciones de tren", le dije el lunes a la emisora alemana ARD.

7:52 Las dificultades de las fábricas de Asia siguieron mitigándose en julio al frenarse la contracción en naciones que dependen en gran medida de las exportaciones. En China, la actividad manufacturera se expandió al ritmo más rápido en casi una década gracias a la mejora de la demanda interna. Por su parte, Japón, disfrutará sólo de una "recuperación muy gradual y prolongada", ya que las preocupaciones sobre un resurgimiento de los casos de Covid-19 pesarán sobre el gasto nacional y en el extranjero.

7:44 La actividad manufacturera en toda la zona euro se aceleró por primera vez desde principios de 2019 en julio, ya que la demanda se recuperó después de una relajación de las medidas de confinamiento. El último índice de gestores de compras (PMI) de IHS Markit rebotó a 51,8 en julio desde los 47,4 de junio, lo que supone la primera vez por encima de la marca de 50 —que separa el crecimiento de la contracción— desde enero de 2019. Una encuesta provisional estimaba un nivel de 51,1.

Un subíndice que mide la producción y que se utiliza, entre otros elementos, para elaborar el PMI compuesto que se publicará el miércoles, subió desde 48,9 hasta 55,3, su nivel más alto desde abril de 2018.

7:38 España recibió 204.926 turistas extranjeros en junio, un 97,7% menos en comparación con el mismo periodo el año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el lunes, lo que representa una pérdida de 28.540 millones de euros en el semestre.

En relación al primer semestre de 2020, 10,78 millones de turistas llegaron a España, lo que representa un descenso del 71,7% y un gasto de 11.840 millones de euros, unos 70,6% menos que el primer semestre de 2019. La economía española se contrajo un 18,5% en el segundo trimestre, el mayor descenso en los registros, y uno de los descensos más profundos de Europa, ante el varapalo de la pandemia para la economía del país.

DOMINGO 2 DE AGOSTO

17:30 El avance del Covid-19 en el continente americano ha sido implacable. Así lo muestran los datos actualizados a diario por la Universidad Johns Hopkins, en cuyo informe se indica que las muertes asociadas a la pandemia son 679.742, mientras que los contagiados ascienden a más de 17.852.451 personas.

Solo Estados Unidos y Brasil concentran el 41,2% de la tasa de contagios en el mundo.

Hasta la fecha Estados Unidos alcanza las 4.646.691 infectados por Covid-19 y contabiliza 154.701 fallecidos, mientras que Brasil registra 2.707.877 infectados en todo el país y 93.563 muertos a raíz de la pandemia.

12:30 El ministro Andrés Couve, ministro de Ciencia y Tecnología, informó que ocho universidades chilenas están conformando un consorcio para participar de los ensayos clínicos de Fase III con las posible vacunas contra el Covid-19 en nuestro país.

"La prueba de la vacuna durará varios meses", estimó el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien además señaló que Chile está en contacto con varios proyectos que desarrollan vacunas contra el coronavirus, de manera que el país pueda tener acceso a más de uno de los productos de carácter inmune.

El rector de la Universidad Católica, que está a la cabeza del proyecto que desarrolla la ruta para la aplicación de la futura vacuna, subrayó que han contado con el amplio apoyo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencias y de la Dirección de Presupuestos. En ese misma línea, el ministro Couve indicó que el apoyo desde el sector público será por unos $2.600 millones.

En lo que respecta, al balance diario del avance del Covid-19, las autoridades del Ministerio de Salud reportaron 2.081 nuevos contagiados, para sumar un total de 359.731.

Vale destacar que de la cifra total se desglosan 17.712 casos activos y 332.411 recuperados.



Respecto a la tasa de letalidad del coronavirus, hasta las 21:00 horas del sábado se registraron otras 75 víctimas fatales, de esta manera el número total de fallecidos alcanza los. 9.608.

Tras el balance, el ministro Enrique Paris dijo que "tenemos buenas cifras en Santiago y Providencia, y de seguir en está línea podemos tener novedades este miércoles", por lo que se presume que estas zonas podrían avanzar a la fase de transición del plan de desconfinamiento Paso a Paso.

Asimismo, Paris anunció que se decretó la aplicación de un cordon sanitario para la ciudad de Talcahuano, que se activará desde el miércoles a las 05:00 am.

9:45 Las muertes por coronavirus en Latinoamérica llegaron el sábado a 200.000, según un recuento de Reuters que mostró esta semana cifras récord en Brasil, Argentina y Colombia.

Brasil es el país con más fallecidos después de Estados Unidos con 93.563, seguido por México con 47.472. Perú, Colombia y Chile están también entre los 15 países con mayor número de decesos, según el recuento.

En las últimas 24 horas, América Latina registró más de 2.600 muertes y más de 87.000 casos.

La región es la más afectada por el virus que surgió en China a finales del año pasado y ha dejado más de 17,8 millones de infectados y más de 680.000 muertos en todo el mundo. Los casos en la región se acercan a los 5 millones.

SÁBADO 1 DE AGOSTO

11:20 El ministerio de Salud entregó este sábado un nuevo balance por coronavirus en el país. Esta vez, el informe encabezado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dio cuenta de una nueva baja en la positividad de los test PCR a nivel nacional, cayendo a 9% -hasta ayer era del 10%-.

La autoridad, además informó de un récord de 24.398 exámanes de PCR en las últimas 24 horas. "Esta es la cifra récord durante toda esta pandemia, porque hemos salido a los barrios, la atención primaria ha salido de los consultorios, de los Cesfam, y estamos haciendo test de búsqueda activa", indicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

En cuanto al recuento diario, el Minsal detalló 76 decesos por Covid-19 también en las últimas 24 horas, según datos del DEIS, con lo que se eleva el total nacional a 9.533 fallecidos desde la llegada de la pandemia a Chile. Asimismo, se reportaron 1.979 casos de nuevos contagios, de los cuales 1.426 son sintomáticos. Totalizando 357.658 casos totales, con 330.507 recuperados y 17.621 casos activos.

VIERNES 31 DE JULIO

18:30 Brasil registró otros 1.212 muertos por coronavirus, reportó el viernes el Ministerio de Salud, por lo que suma 92.475 fallecidos.

Además, las autoridades informaron de 52.383 nuevos casos, lo que lleva el total de contagiados a 2.662.485 de personas.

Brasil es el segundo país más afectado en el mundo por la enfermedad, tanto en casos como en muertos, superado únicamente por Estados Unidos.

17:00 El Gobierno de Francia ha confirmado este viernes cerca de 1.400 nuevos casos de coronavirus y ha indicado que investiga otros 20 brotes detectados durante las últimas 24 horas, en el marco de un repunte de los contagios en el país europeo.

El Ministerio de Sanidad francés ha señalado a través de un comunicado publicado en su página web que durante el último día se han registrado 1.346 casos y once fallecidos, lo que sitúa los totales en 187.919 y 30.265, respectivamente.

Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 5.298 personas hospitalizadas a causa de la COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, incluidas 371 en servicios de reanimación, diez más que durante la jornada anterior.

Por otra parte, ha indicado que el total de brotes asciende a 157, incluidos los 20 detectados durante el último día, al tiempo que ha incidido en la necesidad de que la población respete las medidas de prevención para intentar evitar una mayor propagación del virus.

16:08 Perú prorrogó hoy el estado de emergencia nacional hasta el 31 de agosto y amplió la cuarentena a poco más de la mitad de las regiones del país, tras registrar la cifra diaria más alta de nuevos casos confirmados de coronavirus desde fines de mayo.

El presidente Martín Vizcarra dispuso la cuarentena o "aislamiento social obligatorio" total o parcial en 14 de las 25 regiones que tiene el país, según un decreto supremo difundido en la página web del diario oficial, en un endurecimiento de las restricciones ante el repunte de las infecciones en los últimos días. La ampliación de la cuarentena no incluye a la región Lima, que concentra alrededor del 55% de contagios en todo el país.

El Gobierno levantó en julio en la mayoría de las regiones del país una cuarentena que decretó en marzo. La decisión busca reactivar la economía del país minero que según proyecciones se contraería este año un 12,5%, su peor registro de un siglo.

Los nuevos casos de coronavirus aumentaron el jueves en 6.809 en Perú, un récord diario desde el 31 mayo y el tercer número más alto desde que apareció la enfermedad en el país el 6 de marzo, de acuerdo al registro del Ministerio de Salud.

15:15 Luego que un funcionario de la Cámara de Diputados presentara síntomas de estar contagiado con Covid-19, a raíz de un resfrío, las autoridades aplicaron el protocolo establecido para estos casos, separando de sus funciones al afectado y trasladándolo a un centro médico, donde se comprobó el contagio.

Desde la Cámara explicaron que tras realizar la trazabilidad del funcionario afectado, se estableció que no tuvo contacto estrecho con parlamentarios, ya que su hora de ingreso al edificio fue el jueves 30 de julio a las 9:00 horas, siendo derivado a las 9:30 al centro asistencial y que sólo tuvo "contacto estrecho" con otro compañero de trabajo.

Sin embargo, en forma preventiva se envió a cuarentena un grupo de funcionarios, que permanecerán en sus domicilios y bajo vigilancia de posibles síntomas.

14:00 La Organización Mundial de la Salud informó el viernes un aumento récord en los casos de coronavirus a nivel mundial, con un total de 292.527 nuevos contagios en 24 horas.

El reporte diario mostró que los mayores incrementos se dieron en Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica, países que han encabezado la propagación de los contagios. Las muertes aumentaron en 6.812.

El máximo previo de la OMS para nuevos contagios se tocó el 24 de julio con 284.196, con un alza en los decesos en la misma fecha de 9.753, el segundo mayor aumento de un día en la historia. Las muertes han tenido un promedio de 5.200 diarias en julio, frente a un promedio de 4.600 el mes previo.

Casi 40 naciones informaron aumentos récord en un solo día en las infecciones por coronavirus en la última semana, cerca del doble de la cifra de la semana anterior, según un recuento de Reuters.

Los casos han ido en creciendo también en Australia, Japón, Hong Kong, Bolivia, Sudán, Etiopía, Bulgaria, Bélgica, Uzbekistán e Israel, entre otros territorios.

La semana pasada, los casos en América Latina superaron por primera vez las infecciones combinadas de Estados Unidos y Canadá, según cifras de Reuters. Las infecciones están subiendo en Brasil, que está en la segunda posición a nivel mundial detrás de Estados Unidos en contagios y muertes.

A nivel mundial, hay más de 17,4 millones de personas contagiadas, con cerca de 675.000 fallecimientos, según un recuento de Reuters

13:04 Argentina extendió hasta el 16 de agosto la cuarentena por el coronavirus, que vencía el próximo domingo y que es particularmente estricta en Buenos Aires y sus suburbios, informó el presidente Alberto Fernández.

"La circulación se ha convertido en el mayor enemigo para poder superar esta situación de pandemia", señaló Fernández en un discurso en la residencia presidencial. Hasta hoy, el país tenía un total de 185.373 casos, con 3.466 muertos.

12:46 La negociaciones para otro paquete de alivio por el coronavirus continúan hoy, mientras uno de los principales beneficios por desempleo está a punto de expirar sin señales de un acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas.

Los legisladores y el gobierno están enfrentados por las medidas para apuntalar aún más la economía y gestionar una pandemia de coronavirus que ha dejado a decenas de millones de personas sin trabajo y que ya ha dejado 152.384 fallecidos en EEUU.

En una reunión en la noche del jueves entre altos funcionarios de la Casa Blanca y líderes demócratas en el Congreso, las negociaciones se centraron en una extensión del beneficio por desempleo a punto de expirar. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, envió a los senadores a sus casas por el fin de semana sin alcanzar un acuerdo para extender los US$ 600 extra por semana en beneficios por desempleo que muchas personas recibieron en medio de la pandemia.

En la cita, la Casa Blanca habría propuesto reducir el pago semanal de US$ 600 a US$ 400 por los próximos cuatro meses, y aunque se trató de un acercamiento a las exigencias de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el planteamiento habría sido rechazado por insuficiente.

12:08 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 288.522 hoy, un alza diaria de 1.525 contagios que es la más alta desde el fin del estado de alarma, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Es el tercer día consecutivo en que España ha contabilizado más de mil infecciones por Covid-19, ya que el jueves había reportado 1.229 contagios. En tanto, el número de muertos por la enfermedad en el país en los últimos 7 días fue de 12, ascendiendo la cifra total a 28.445 fallecidos, frente a los 28.443 publicados un día antes.

11:20 La mayor cifra diaria de pruebas de coronavirus desde que la pandemia llegó al país se realizó ayer -22.874 tests- explicó el ministro de Salud, Enrique Paris, quien advirtió que dicho factor, sumado al aumento de la movilidad y a la disminución del riesgo, explican el aumento en las cifras de hoy.

Aunque la positividad de los exámenes PCR sigue en 10% -e incluso en la Región Metropolitana bajó a un 9%- la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló que en las últimas 24 horas se reportaron 2.123 nuevos casos de coronavirus, con lo que el total de infectados ya suma 355.667 en todo el territorio nacional.

La autoridad sanitaria lamentó, en tanto, el fallecimiento de 80 personas asociadas al virus del Covid-19, con lo cual el total de víctimas fatales asciende a 9.457 en todo el país, hasta hoy.

Daza también anunció que la comuna de María Pinto entrará en etapa de transición del plan Paso a Paso, y que desde mañana se implementará un cordón sanitario en Tarapacá.

10:42 La deuda nacional de Brasil aumentó a récord de 85,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el sector público marcó un techo histórico de US$ 36.500 millones en déficit primario en junio, dijo el viernes el Banco Central, ya que la crisis del coronavirus tumbó las finanzas del Gobierno.

Las cifras fueron más graves de lo previsto por analistas y fueron reveladas después de que autoridades del Ministerio de Economía y del Tesoro reiteraron esta semana su compromiso con el límite de gastos del Gobierno, visto ampliamente como el principal pilar de las finanzas públicas.

"Esperamos que el panorama fiscal y de deuda pública se deterioren significativamente durante el 2020", dijo Alberto Ramos, jefe de consultoría en Latinoamérica de Goldman Sachs, proyectando que el déficit primario del sector público en al menos 13% del PIB para fines de este año.

09:37 Alemania ha declarado este viernes Cataluña, Aragón y Navarra como zonas de riesgo tras el aumento de los rebrotes, según ha informado este el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de enfermedades infecciosas.

Las personas que entren en Alemania tras cualquier periodo de tiempo en una zona declarada de riesgo podrían someterse a una cuarentena en virtud de las ordenanzas específicas emitidas por los estados federales competentes de Alemania, según ha hecho saber el RKI en su última actualización.

09:21 Paraguay solo cuenta con test de coronavirus para "tres días más", ha alertado este jueves Graciela Russomando, la coordinadora interinstitucional de diagnóstico de la nación suramericana, que está sufriendo algunos problemas para hacer acopio de suministros médicos en el marco de la pandemia.

Russomando ha contado en la televisión del grupo paraguayo ABC que la situación que se está viviendo en el Servicio Nacional de Salud y de Calidad Animal (SENACSA) "es de terror". En concreto, ha expresado su preocupación por las reservas de pruebas diagnósticas para el Covid-19. "En el SENACSA tenemos reactivos para dos a tres días y el Laboratorio Central no tiene más que para 15 o 20 días. El tema está feo", ha reconocido.

09:08 El gasto del consumidor en Estados Unidos aumentó por segundo mes seguido en junio, encaminando a la medición a un repunte en el tercer trimestre, aunque la recuperación estaría limitada por un resurgimiento en los casos de Covid-19 y por el término de las ayudas de emergencia por desempleo.

El Departamento de Comercio dijo que el gasto del consumidor, responsable por más de dos tercios de la actividad económica del país, subió un 5,6% el mes pasado tras la escalada récord de 8,5% en mayo, cuando reabrieron más negocios. Economistas consultados por Reuters calculaban un incremento de 5,5% en junio.

08:50 La Oficina de Estadísticas Nacionales de Reino Unido informó hoy que es probable que se haya producido un ligero aumento en el número de personas en Inglaterra que han dado positivo en las pruebas de Covid-19 y un aumento en la incidencia general de infecciones en las últimas semanas.

El estudio semanal de infecciones dijo que se estima que 1 de cada 1.500 personas tuvo Covid-19 en la última semana del 20 al 26 de julio, en comparación con 1 de cada 2.000 la semana anterior.

"La modelización de la tasa de nuevas infecciones en el tiempo específico que ahora hay algunos indicios de la incidencia de nuevas infecciones ha aumentado en las últimas semanas", dijo el organismo estadístico, denominado ONS por sus iniciales en inglés.

08:15 Las primeras dos vacunas para Covid-19 que inician ensayos de gran escala en Estados Unidos no serán probadas en embarazadas este año, lo que genera preguntas sobre cómo se protegerá del coronavirus a esa población vulnerable, dijeron investigadores a Reuters.

Moderna y Pfizer, que se ha asociado con la alemana BioNTech, lanzaron por separado esta semana ensayos clínicos que usan nueva tecnología basada en genes que no ha sido probada. Ambas compañías exigen que las mujeres en edad fértil den pruebas de que no están embarazadas y se comprometan a utilizar métodos de control del embarazo para inscribirse.

Las farmacéuticas dicen que primero deben tener de las vacunas son seguras y efectivas de manera general. Además, los reguladores estadounidenses exigen estudios en animales preñados antes de probar vacunas en embarazadas para documentos que no dañan al feto ni llevan un aborto espontáneo.

08:14 La directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, pospuso las elecciones del territorio por un año, citando el coronavirus como la razón principal.

El territorio chino, que está destinado a ser semiautónomo, pero se ha visto cada vez más bajo el control de Beijing con una ley de seguridad nacional que castiga crímenes como la subversión y la secesión, debería elegir a miembros de su consejo legislativo en septiembre.

En una conferencia de prensa, Lam dijo que retrasar las elecciones hasta el próximo año era "difícil" pero "necesario" debido a la pandemia, los requisitos de distanciamiento social y el hecho de que los votantes actualmente en China continental o en el extranjero no podrían regresar a tiempo para votar.

El número total de casos confirmados de coronavirus en Hong Kong superó los 3.200 esta semana y la pandemia ha dejado 27 muertos en la ciudad.

07:40 Boris Johnson frenó la reapertura de la economía en Reino Unido al posponer los planes para reabrir boleras, casinos y pistas de hielo este fin de semana durante al menos otra quincena.

El primer ministro también retrasó los planes piloto para reiniciar los conciertos y los eventos deportivos antes del otoño en medio de un aumento en los casos de Covid-19 en toda Europa. Tampoco se permitirán recepciones de bodas de hasta 30 personas, como se había planeado.

Johnson dijo que era su responsabilidad analizar las medidas nacionales. "Con esos números aumentando nuestra evaluación es que debemos apretar el pedal del freno para mantener ese virus bajo control".

07:30 Ha habido un "ligero aumento" en la prevalencia de Covid-19 en Inglaterra, dijeron estadísticos hoy, con aproximadamente uno de cada 1.500 de la población ahora infectada en comparación con aproximadamente uno de cada 2.000 la semana anterior.

Se estima que 35.700 personas tuvieron Covid-19 durante la semana más reciente, del 20 al 26 de julio, según las cifras de la ONS, que excluyen casos en hospitales, hogares de ancianos u otros entornos institucionales. Esto se compara con 27.700 entre el 13 y el 19 de julio.

Los estadísticos dijeron que había "evidencia que sugiere un ligero aumento en el número de personas en Inglaterra que dieron positivo en un hisopo de nariz y garganta en las últimas semanas".

07:15 Pfizer y BioNTech de Alemania suministrarán a Japón dosis de 120 millones de su vacuna experimental Covid-19 a fines de junio de 2021.

La adquisición por parte del gobierno japonés de dosis suficientes para 60 millones de personas se produce cuando la nación lucha con un nuevo aumento en los casos de coronavirus, que alcanzó un récord diario de 1.482 hoy.

Todavía no hay ninguna vacuna probada para Covid-19, aunque los estados nacionales están luchando por ponerse en la delantera entre los posibles programas de inmunización.

A principios de este mes, la administración Trump se comprometió a gastar US$ 1.95 mil millones en dosis de 100 millones de Pfizer y la vacuna de BioNTech, que se distribuirán de forma gratuita a los ciudadanos estadounidenses, sujeto a la aprobación regulatoria.

Pfizer y BioNTech no revelaron los términos financieros del acuerdo con Japón.

07:12 Francia otorgó a las autoridades locales el poder de hacer obligatorio el uso de máscaras en lugares públicos en la lucha para detener la propagación de Covid-19, ya que Europa enfrenta un resurgimiento del virus.

"Para limitar la circulación de Covid-19, los gobiernos locales ahora podrán extender la obligación de usar una máscara para abrir lugares públicos", dijo hoy el ministro de salud francés Olivier Véran en Twitter: "Esta decisión se puede tomar localmente, dependiendo de la evolución de la epidemia en cada territorio".

05:00 La zona euro se ha hundido en su recesión más profunda registrada como resultado de la pandemia de coronavirus, según mostraron los datos publicados hoy.

El producto interno bruto del bloque cayó un 12,1% entre el primer y el segundo trimestre de 2020, la mayor disminución en 25 años de registros económicos, dijo el viernes Eurostat.

La caída en la producción se produjo después de que el PIB cayó un 3,6% en el primer trimestre.

España, que ahora enfrenta un fuerte aumento en los nuevos casos de virus, fue la más afectada, con una caída del PIB del 18,5% en el segundo trimestre. Pero Portugal, que vio una tasa de infección mucho más baja, fue casi tan gravemente afectada, con un descenso del PIB del 14,1% trimestre a trimestre.

04:20 La economía de Italia experimentó su mayor contracción trimestral durante al menos 25 años en los tres meses a junio, ya que la actividad se desplomó debido a una disminución en el turismo y un bloqueo nacional para tratar de frenar el coronavirus.

El producto interno bruto de Italia cayó un 12,4% en el segundo trimestre en comparación con el trimestre anterior, según datos de Istat, la oficina nacional de estadísticas.

Eso fue mejor que la caída del 15,3% pronosticada por los economistas encuestados por Reuters. Pero todavía fue la mayor contracción desde que comenzaron los registros en 1996 y mucho más pronunciada que la contracción del 2,8% en el primer trimestre de 2009, en el punto álgido de la crisis financiera.

04:10 La economía española se contrajo bruscamente en el segundo trimestre de 2020, llevando al país a una recesión y bajando la producción a niveles que no se habían visto en 18 años.

El producto interno bruto disminuyó un 18,5% en los tres meses hasta junio en comparación con el trimestre anterior, según estimaciones preliminares publicadas por el Instituto Nacional de Estadística el viernes. Sigue una contracción del 5,2% en el primer trimestre.

Los economistas esperaban una disminución del 16,6% en el segundo trimestre, según una encuesta de Reuters.

04:00 La economía francesa sufrió su mayor contracción de la posguerra en los tres meses hasta junio, después de que el país impuso medidas estrictas de bloqueo para detener la propagación del coronavirus.

Según la agencia oficial de estadísticas INSEE, el producto interno bruto se contrajo un 13,8% en los últimos tres meses, marcando el tercer trimestre consecutivo de contracción. Una encuesta de Reuters a economistas esperaba que la caída fuera más profunda, con un 15,3%.

La disminución fue impulsada por una disminución del 25,5% en las exportaciones y una caída del 20% en la inversión gubernamental. El gasto de los hogares disminuyó un 11%.

JUEVES 30 DE JULIO

23:05 Los datos de las fábricas de Corea del Sur se recuperaron en junio, lo que indica que la economía liderada por las exportaciones podría haber superado la peor recesión económica de la pandemia de coronavirus.

La producción industrial aumentó un 4,2% mes a mes el mes pasado, recuperándose de una contracción en mayo y aumentando un 0,7% en junio de 2019, según Statistics Korea.

La producción manufacturera aumentó un 7,2% respecto al mes anterior, su mayor aumento desde la crisis financiera mundial.

22:15 La tasa de desempleo de Japón volvió a caer a 2,8% desde 2,9% un mes antes, ya que los empleadores mantuvieron a millones de trabajadores en un permiso de Covid-19 en lugar de terminar sus trabajos.

Sin embargo, la proporción de empleos abiertos para los solicitantes, considerada como una medida más sensible de lo que está sucediendo en el mercado laboral japonés, cayó 0.09 puntos a 1.11, la más baja desde octubre de 2014.

Eso sugiere que la tasa de desempleo aumentará en los próximos meses, con las ganancias en el mercado laboral de ocho años de estímulo económico bajo el primer ministro Shinzo Abe, aniquiladas por la epidemia de coronavirus.

La producción industrial comenzó a recuperarse de su cierre de coronavirus, aumentando un 2,7% en junio en comparación con el mes anterior, pero se mantuvo un 17,7% más bajo que el mismo mes del año pasado, destacando las consecuencias económicas en curso de los cierres de fábricas y la menor demanda de exportación.

22:02 China reportó 112 nuevos casos de Covid-19 en la región occidental de Xinjiang, llevando el total en las últimas dos semanas a más de 500.

El número de nuevos casos de Covid-19 en Xinjiang, que es el hogar de la minoría uigur, ha aumentado considerablemente en los últimos días, a pesar de los esfuerzos para limitar la propagación del virus en la capital, Urumqi.

Más de 2 millones de personas han sido analizadas para detectar el virus. Las autoridades dijeron que Urumqi tenía un número comparativamente alto de personas que dieron positivo para el virus pero no mostraron síntomas. Los casos asintomáticos no están incluidos en el recuento oficial de China.

La autoridad de salud de la región dijo que había encontrado un total de 108 casos asintomáticos hasta hoy.

21:00 Gilead espera poder satisfacer la demanda mundial de remdesivir para octubre, ya que algunos hospitales de Estados Unidos luchan por conseguir suficiente medicamento Covid-19.

Daniel O'Day, director ejecutivo de la compañía de biotecnología con sede en California, dijo que Estados Unidos tiene la "gran mayoría" de suministros que estarán disponibles hasta finales de septiembre. El resto se ha asignado a países con tasas significativas de infecciones por Covid-19.

Dijo que el proceso del gobierno de Estados Unidos para asignar el antiviral había mejorado con el tiempo, pero admitió que todavía no había suficiente oferta para satisfacer la demanda. Un tercio de los farmacéuticos dijeron que no tenían suficiente para tratar a todos los pacientes de Covid-19 que podrían beneficiarse de remdesivir, según una encuesta reciente realizada por farmacéuticos del Sistema de la Sociedad Estadounidense de Salud.

Johanna Mercier, directora comercial de Gilead, dijo que aunque la compañía confiaba en que podría aumentar la fabricación para el cuarto trimestre, el progreso de la pandemia y el número de pacientes seguía siendo la gran incógnita.

20:32 México desplazó hoy al Reino Unido como el tercer país en el mundo con más muertes vinculadas al coronavirus, 46.000 decesos acumulados, 639 más que en la víspera, acuerdo con las cifras oficiales.

El brote, que ha generado una aguda recesión económica de escala global, dejaba además 416.179 infectados conocidos en la nación norteamericana, 7.730 más que en la víspera.

Reino Unido acumulaba hasta hoy 45.999 decesos relacionados al virus, según un recuento de Reuters; mientras la universidad Johns Hopkins sigue a la nación europea por delante de México con un acumulado de 46.084 fallecidos.

Sin embargo, la nación latinoamericana ocupa el decimosegundo lugar mundial en muertes por millón de habitantes a causa del Covid-19, según el portal alemán Statista.

19:58 Las muertes diarias de Covid-19 en Estados Unidos superaron las 1.000 por cuarto día consecutivo, ya que varios estados de cinturones solares informaron una vez más de saltos históricos en muertes.

Otras 1.291 personas en EEUU murieron de coronavirus, según datos del Proyecto de Seguimiento Covid, de 1.418 hoy.

La cifra nacional de muertes ha aumentado en más de 1.000 muertes por día nueve veces en los últimos 10 días, llevando el recuento total a más de 144.000.

19:10 El Ministerio de Salud de Ecuador sumó este jueves a su balance más de 1.100 nuevos casos de coronavirus y el país ya se acerca a las 85.000 personas contagiadas.

Según los últimos datos ofrecidos por las autoridades sanitarias, Ecuador ha constatado 1.177 casos adicionales en las últimas 24 horas, que han elevado el balance del país latinoamericano hasta los 84.370 positivos. Asimismo, un total de 5.657 personas han fallecido a causa de la Covid-19 en Ecuador.

Guayas es la provincia ecuatoriana más afectada por la pandemia. Concentra el 23,1% de todos los casos, 17.465. Su capital, Guayaquil, es la segunda ciudad con más personas contagiadas después de Quito, ya que contabiliza 11.922.

La capital ecuatoriana se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en el país y ya ha confirmado 13.212 casos. La provincia en la que está ubicada, Pichincha, cuenta con 14.655 casos, el 19,4% del total.

La tercera provincia con más casos es Manabí, que suma 6.470 contagios, según los datos recogidos por el diario 'El Comercio'. Le siguen Santo Domingo de los Tsáchilas, 3.548 casos, y Esmeraldas, con 3.189.

Además, 11.165 personas han recibido el alta hospitalaria en el país latinoamericano, mientras que 18.759 cuentan con el alta epidemiológica. No obstante, 879 personas permanecen hospitalizadas y 360 personas tienen pronóstico reservado.

En este contexto, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ha emitido una serie de regulaciones de obligado cumplimiento en Ecuador, indistintamente del color del semáforo epidemiológico -el sistema por colores que calibra la situación de la pandemia en el país y marca las pautas para la desescalada- en el que se encuentren las distintas regiones.

Entre las nuevas reglas destacan el deber de implementar y cumplir con medidas biosanitarias en todos los espacios laborales, familiares y comunitarios, el mantenimiento del cierre de las fronteras internacionales terrestres o el mantenimiento de la suspensión de clases presenciales.

Asimismo, se mantiene prohibida la apertura y funcionamiento de bares, discotecas y centros de diversión infantil, entre otros, las actividades físicas en lugares cerrados y los espectáculos públicos.

El organismo ya había anunciado el miércoles nuevas disposiciones para 18 provincias, como la ampliación del toque de queda de 19.00 horas a 05.00 de viernes a domingo.

18:00 El Gobierno de Francia ha confirmado este jueves cerca de 1.400 nuevos casos de coronavirus durante el último día y ha alertado de un número de contagios "en aumento y superior al millar" durante las últimas jornadas.

El Ministerio de Sanidad ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 1.377 nuevos contagios y 16 fallecidos, lo que sitúa los totales en 186.573 y 30.254, respectivamente, desde el inicio de la pandemia en el país europeo.

Asimismo, ha señalado que en estos momentos hay 5.375 personas hospitalizadas, 75 menos que el día anterior, con 381 en unidades de cuidados intensivos, una cifra que supone uno más que el miércoles. Por otra parte, las autoridades investigan 151 brotes, diez más que durante la jornada previa.

"La circulación del virus es sostenida, con un número de casos diarios en aumento y superior al millar", ha manifestado en su comunicado, en el que hay detallado que el número de contagios ha aumentado un 78 por ciento durante la última semana.

En este sentido, ha recalcado que "se necesitan esfuerzos rápidos e importantes" y ha defendido la necesidad de "actuar de forma individual y colectiva para frenar esta propagación viral activa respetando la estrategia nacional", en la que figura el uso de mascarilla y el distanciamiento social, entre otros.

17:22 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el jueves que los países deberían comenzar a levantar gradualmente las restricciones de viaje internacional, en base a una evaluación exhaustiva del riesgo, y priorizar los trayectos esenciales para emergencias, acciones humanitarias y repatriaciones.

Una oleada de nuevas infecciones de coronavirus en todo el mundo ha obligado a muchos países a reimponer algunas restricciones de viaje en los últimos días.

La OMS instó a cada país a realizar un análisis de riesgo-beneficio y decidir sobre sus prioridades antes de reanudar los viajes internacionales.

A principios de esta semana, la OMS dijo que las prohibiciones de viajes internacionales no pueden mantenerse de forma indefinida y sostuvo que los países tendrán que hacer más para reducir la propagación del coronavirus dentro de sus fronteras.

A principios de julio, la OMS instó a los viajeros a usar máscaras en los aviones y mantenerse informados a medida que los casos de COVID-19 vuelven a surgir en algunos países.

15:00 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta una caída del 9,1% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región en 2020 por efectos de la pandemia del coronavirus, según un informe presentado el jueves por el organismo que destacó los problemas en el modelo de desarrollo de la región.

13:47 Pese a que está prohibido en la etapa de transición en la que actualmente está Vitacura, el club de tenis Lo Cañas abrió su acceso para que personas que paguen puedan practicar dicho deporte.

"Este tipo de recintos podrá abrir sus puertas a contar de la fase tres, por eso reiteramos el llamado a la ciudadanía a que se informe en las distintas plataformas del gobierno", explicó el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, quien realizó una fiscalización junto a la seremi de Salud, Paula Labra.

Luego de la fiscalización, Guevara detalló que "había una persona mayor de 75 años jugando tenis, a quien se le realizará un sumario sanitario, además fue detenido por Carabineros, ya que por su edad no puede circular libremente por los espacios públicos. Todos los adultos mayores pueden salir tres veces por semana en horarios determinados".

Por su parte, Labra aseguró que "vamos a prohibir el funcionamiento de este club de tenis, y se realizará una investigación sumaría a las personas que estaban jugando y estamos fiscalizando con Carabineros que los trabajadores para verificar que sus domicilios correspondan a las comunas en transición".

13:00 La esposa del presidente brasileño Jair Bolsonaro y uno de sus ministros dieron positivo por Covid-19, se informó el jueves, mientras la propagación del coronavirus no muestra señales de desaceleración en el país con el segundo peor brote del mundo después de Estados Unidos.

Pocos días después de que su esposo dijo que había superado el virus con una prueba negativa tras semanas en cuarentena, la esposa de Bolsonaro, Michelle, dio positivo, dijo la oficina presidencial en un comunicado.

"La primera dama Michelle Bolsonaro dio positivo el jueves para COVID-19. Ella goza de buena salud y seguirá todos los protocolos establecidos", sostuvo el comunicado.

También el jueves, el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, dijo que su prueba había dado positivo, convirtiéndose en el quinto ministro del gobierno de Bolsonaro en ser diagnosticado con la enfermedad.

Brasil informó el miércoles un récord de 1.595 muertes registradas en las últimas 24 horas por COVID-19, lo que lleva el total de víctimas fatales a 90.134, así como un récord de 69.074 infecciones, para alcanzar un total de 2.552.265 contagiados.

12:30 Herman Cain, un presentador televisivo y exaspirante presidencial republicano estadounidense, falleció tras contraer el COVID-19, según un comunicado publicado en su sitio web y en su página de Facebook.

Cain, de 74 años, fue diagnosticado con la enfermedad a fines de junio y fue hospitalizado más tarde, tras asistir a un mitin en Tulsa, Oklahoma, del presidente Donald Trump, un evento en el que coincidieron juntos muchos asistentes sin llevar mascarillas.

Pasó la mayor parte de julio ingresado en un hospital del área de Atlanta.

"Estamos devastados y el mundo es más pobre: Herman Cain se ha ido con el Señor", señaló el comunicado en su sitio web.

Cain, que se autodenominaba un hombre ABC -"Estadounidense Negro Conservador", por sus siglas en inglés- acababa de empezar a presentar un programa nuevo en Newsmax y esperaba jugar un papel en la campaña presidencial de 2020, según el comunicado.

Comenzó su carrera como empleado civil para la Marina y trabajó en Pillsbury y Burger King antes de convertirse en presidente ejecutivo de Godfather's Pizza.

"Herman Cain representaba el Sueño Americano y lo mejor del espíritu de Estados Unidos", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en una publicación en Twitter. "Nunca olvidaremos su legado de elegancia, patriotismo y fe".

11:44 Al 10% bajó la tasa de positividad de las pruebas PCR, explicó el ministro de Salud, Enrique Paris, quien también destacó que por tercer día consecutivo los contagiados de Covid-19 son menos de 2 mil a nivel nacional.

En el detalle, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, señaló que en las últimas 24 horas se reportaron 1.948 casos de coronavirus, con lo que el total de contagiados ya suma 353.536 en todo el territorio nacional.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 99 personas de acuerdo a lo informado por el DEIS, con lo que las víctimas fatales contagiadas de Covid-19 ya alcanzan 9.377 en el país, desde que comenzó la pandemia.

11:29 Los demócratas y los republicanos se dirigen a un cuarto día de negociaciones sobre un nuevo paquete de alivio para el coronavirus, sin que ninguna de las partes muestre signos de que están dispuestos a ceder sobre los principales problemas que se interponen en el camino de un acuerdo. En cambio, se acusan mutuamente de negarse a entablar negociaciones serias.

"Básicamente no se involucrarán, punto", dijo el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, sobre los demócratas el jueves. Por el otro lado, su par demócrata, Chuck Schumer, acusó que los republicanos "se tambalearon durante meses y luego produjeron una propuesta de medidas a medias".

Las conversaciones se producen en medio de sombrías noticias económicas. El PIB se redujo 32,9% en el segundo trimestre, la mayor caída en los registros desde 1947, mientras que otro informe mostró que el número de estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo aumentó por segunda semana consecutiva.

Este punto sería una de las principales piedras de tope para alcanzar un acuerdo, que ambas partes esperan lograr antes de mañana, ya que los subsidios por desempleo vencen y se acerca el receso legislativo para el Congreso, programado por un mes desde comienzos de agosto.

11:02 Noruega volverá a imponer una cuarentena de 10 días para las personas que lleguen de Bélgica a partir del 1 de agosto, después de un aumento de los casos de Covid-19 en ese país, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La semana pasada, Noruega restableció restricciones a los viajes desde España en un intento de prevenir la propagación del coronavirus.

10:45 El Salvador puso en marcha un nuevo plan de reapertura gradual de la economía, tras haber suspendido dos intentos de continuar la reactivación a mediados de este mes, en momentos en que el país registra al menos 400 casos diarios de contagios por la pandemia del coronavirus.

El gobierno del presidente Nayib Bukele estableció, a través de un decreto, un programa de cinco fases para la reapertura de la actividades industriales y comerciales en la nación centroamericana, desde la noche del miércoles hasta los primeros días de octubre, cuando deberán volver todas las actividades.

"Los períodos de duración de las fases para la reactivación establecidas en el presente decreto podrán cambiar según el desarrollo de la pandemia, sus indicadores epidemiológicos y la capacidad instalada en el sistema de salud", dice el documento publicado la noche del miércoles.

El país inició el 16 junio la reapertura gradual de la economía, golpeada fuertemente por los cierres para evitar la propagación del virus.

Sin embargo, casi un mes después, Bukele suspendió por segunda vez la segunda fase de reapertura económica, ante la opinión de especialistas y del ministro de Salud, quienes advirtieron la inconveniencia de avanzar en el plan por el incremento de los contagios.

10:16 La economía de Colombia habría registrado su mayor caída histórica en el segundo trimestre impactada por la semiparálisis provocada por la pandemia de coronavirus, lo que a la vez se ha traducido en un menor consumo que llevaría a una inflación inferior, reveló un sondeo de Reuters.

Según la mediana de la consulta entre 18 analistas, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se habría desplomado un 16% entre abril y junio, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Las estimaciones fluctuaron entre una contracción de 8% hasta un 18,6%. El estatal Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) publicará el informe correspondiente al segundo trimestre el 14 de agosto.

09:28 China pidió a las autoridades locales que realicen pruebas regulares de coronavirus en los mercados mayoristas, dijo el jueves la autoridad de salud del país, como parte de un esfuerzo general para el control de la propagación de la epidemia de Covid-19.

La Comisión Nacional de Salud (NHC) instó a las autoridades locales a una mayor vigilancia sanitaria en los principales mercados, especialmente aquellas con puestos de carnes y mariscos congelados y refrigerados, o con espacios húmedos y cerrados, según un aviso en el sitio web de la comisión.

La guía se presenta luego de que la capital china, Pekín, informó a inicios de junio un cúmulo de infecciones por coronavirus en torno a un importante mercado mayorista.

Los grupos de trabajo locales a cargo del control y prevención del coronavirus deben recolectar muestras de los principales mercados mayoristas, especialmente los que venden carnes y mariscos, una vez por semana para las pruebas. Los mercados más pequeños pueden hacer pruebas una vez al mes.

Las áreas y los objetos en los mercados que deben analizarse para detectar el virus incluyen cuchillos utilizados en puestos importantes, superficies de ropa de trabajadores, congeladores, carnes y mariscos, aguas residuales, baños, camiones de basura y oficinas, según el aviso del NHC.

08:44 El Departamento del Comercio de EEUU reveló la mañana de este jueves que en el segundo trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación se contrajo 32,9%, cifra levemente ´mejor´ que el consenso de economistas, que proyectaban una caída cercana al 34,7%.

El catastrófico resultado fue consecuencia de los extensos cierres y bloqueos que adoptaron la mayoría de los estados del país durante la mayor parte del período, que si bien comenzaron en marzo, no alcanzaron a impactar totalmente el dato del primer trimestre, y el efecto se vio más reflejado entre abril y junio.

08:30 La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, aseguró que España se encuentra todavía en la primera oleada de contagios del nuevo coronavirus, pero ha avisado de que, al igual que en Europa, seguirán produciéndose brotes sobre los que hay que "saber responder".

En una entrevista con el país, "El País', recogida por Europa Press, Neira recordó que gracias a las "dolorosas medidas" implantadas en España durante los meses con mayor incidencia del Covid-19, como el confinamiento, se redujo "casi al mínimo" la posibilidad de transmisión, si bien el virus ha encontrado la manera de resistir y volver a aparecer.

"Estamos en la primera oleada todavía", dijo, para insistir en que va a haber "casos esporádicos en Europa y es mejor que todo el mundo se prepare", porque en unos casos habrá pequeños brotes, pero en otros se convertirán en transmisión comunitaria.

"Lo importante es saber responder, tener ese sistema epidemiológico muy, muy sensible y saber hacer cirugía casi estética, muy elegante, saber cortar lo menos posible. Es decir, soluciones muy adaptadas a la situación para no volver a situaciones tan dramáticas. Además de hablar del número de casos, es importante recordar a la población el número de fallecimientos. Afortunadamente, ha descendido de forma importante", detalló.

08:09 La principal ciudad comercial de Vietnam, Ho Chi Minh, ordenó el cierre de bares y clubes y prohibió las reuniones de más de 30 personas a partir de hoy, a fin de evitar una mayor propagación del coronavirus tras un rebrote de infecciones en el país detectado la semana pasada.

La ciudad de Ho Chi Minh ha registrado dos casos vinculados a un rebrote en Danang, dijo la administración de la ciudad en un comunicado.

Alrededor de 18.000 turistas que se encontraban en Danang se vieron obligados a regresar a Ho Chi Minh recientemente, dijo la autoridad. Las restricciones se producen luego de medidas similares impuestas en la capital, Hanói, el miércoles.

07:44 La economía de México registró una contracción histórica en el segundo trimestre debido al freno en la actividad productiva por la pandemia de coronavirus en el país, mostraron hoy datos oficiales.

El Producto Interno Bruto (PIB) se hundió un 17,3% entre abril y junio, frente a una caída del 1,2% en el primer trimestre del año, de acuerdo con cifras preliminares divulgadas hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Analistas anticipaban una caída ligeramente mayor en el periodo, de un 17,7%, según un sondeo de Reuters.

07:14 Los datos preclínicos, publicados en la revista Nature, muestran que la vacuna de Johnson & Johnson previno con éxito la infección posterior en primates no humanos, estimulando los llamados "anticuerpos neutralizantes". También proporcionó protección completa o casi completa contra Covid-19 en sus pulmones.

"Los hallazgos nos dan confianza a medida que avanzamos en el desarrollo de nuestras vacunas y la fabricación de lujo en paralelo", dijo Paul Stoffels, director científico de J&J.

Los seis primates no humanos que recibieron un solo pinchazo no mostraron virus detectables en el tracto respiratorio inferior después de la exposición, y solo uno mostró niveles "muy bajos" del virus en un hisopo nasal en dos momentos diferentes, dijo J&J.

Se espera que en septiembre comience un ensayo de fase tres, a la espera de resultados satisfactorios de los estudios en curso, que compara la dosis única de la vacuna contra un placebo. J&J también está planeando un ensayo de fase tres que compara dos dosis versus placebo, dijo.

El fabricante de medicamentos tiene como objetivo incluir una representación significativa de voluntarios afroamericanos e hispanos, datos demográficos que han sido duramente afectados por la pandemia, en su programa de prueba de fase tres.

04:20 La tasa de desempleo en Italia ha aumentado a medida que las personas reanudan la búsqueda de empleo después de que las medidas de bloqueo del coronavirus paralizaron la economía del país y dejaron sin trabajo a millones de personas.

La tasa de desempleo aumentó en 0,5 puntos porcentuales a 8,8% en junio, marginalmente por encima de las expectativas de los economistas, según datos publicados por la agencia nacional de estadísticas de Italia (Istat).

El número de personas económicamente inactivas disminuyó en 99.000, lo que redujo la tasa de inactividad del país a 36,8% desde 37,1% el mes anterior.

La población ocupada disminuyó en 46.000, una disminución menor que las 83.000 personas que abandonaron el empleo en el mes anterior. La mayoría de los que perdieron sus empleos eran mujeres, mientras que 30.000 hombres volvieron a trabajar.

04:00 La economía de Alemania se contrajo al ritmo más rápido en al menos medio siglo en el segundo trimestre de 2020, según datos que confirman la profundidad de la recesión sufrida por la economía más grande de Europa.

El producto interno bruto alemán cayó un 10,1% intertrimestral, el mayor descenso desde que comenzaron los cálculos trimestrales en 1970, y mucho mayor que el declive visto en el apogeo de la crisis financiera mundial, dijo el martes la agencia estadística. La caída interanual del PIB en el segundo trimestre, del 11,7%, también fue la mayor registrada.

La caída en la producción es peor de lo que los analistas esperaban, y subraya el desafío que enfrentan los responsables políticos europeos a medida que crecen los temores sobre una segunda ola de infecciones que retrasarían la recuperación económica.

03:30 Los precios de consumo españoles cayeron más de lo esperado en julio, lo que refleja precios de energía más bajos y una demanda débil en los sectores más afectados por la propagación del coronavirus.

Los precios al consumidor cayeron un 0,7% en julio respecto al año anterior, por debajo de su caída anual del 0,3% en junio, mostraron el jueves datos flash del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los economistas encuestados por Reuters esperaban una caída del 0,2%

03:15 Se espera que el gobierno aumente hoy el tiempo que las personas con síntomas de coronavirus en Inglaterra deben aislarse de siete a 10 días.

Bajo la guía actual, cualquier persona con síntomas, incluida una tos "nueva y continua" o temperatura alta, debe permanecer en su hogar durante siete días. Todas las personas que viven en su hogar deben permanecer en casa durante 14 días.

En medio de los temores sobre una inminente "segunda ola" de la pandemia de Covid-19 en toda Europa, se espera que Chris Whitty, el director médico, anuncie una extensión de tres días de la guía de autoaislamiento para personas con síntomas.

02:20 Corea del Sur planea permitir que las grandes compañías tengan filiales de capital de riesgo como parte de las medidas para apuntalar la economía del país afectada por el coronavirus.

La medida se produce en medio de la caída de la inversión en nuevas empresas en la cuarta economía más grande de Asia a pesar de la abundante liquidez del mercado después de que el Banco de Corea redujo las tasas de interés a niveles récord y el gobierno implementó medidas de estímulo sin precedentes.

Sin embargo, el gobierno impondrá algunas restricciones para evitar que los grandes conglomerados utilicen unidades de capital de riesgo como cofres privados, disipando las preocupaciones públicas sobre la expansión imprudente y el abuso del poder económico.

A las unidades de capital de riesgo de las grandes empresas se les restringirá el préstamo de más del 200% de su capital pagado, mientras que los miembros fundadores de su familia no podrán invertir en sus filiales de capital de riesgo.

MIÉRCOLES 29 DE JULIO

23:15 Perú rebasó hoy los 400.000 casos confirmados de coronavirus tras la aparición de la enfermedad en el país a inicios de marzo, dijo un reporte del ministerio de Salud, mientras los fallecidos por la enfermedad sumaron 18.816.

En las últimas 24 horas los nuevos casos aumentaron en 5.678 contagiados, un segundo récord diario desde el 12 de junio, para totalizar 400.683 infectados, precisó el reporte, ubicando a Perú como el tercer país con más enfermos en América Latina.

En la región Brasil y México ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, de casos de contagios de la enfermedad que apareció en un mercado China a fines del año pasado y cuyo brote ha generado una aguda crisis económica a nivel global.

22:20 Las autoridades de salud en China informaron 102 nuevos casos de Covid-19 transmitidos localmente en la cifra más alta de un día desde principios de marzo, a medida que los brotes en Xinjiang y Liaoning continuaron creciendo.

La región occidental de Xinjiang reportó 96 casos nuevos hasta el fin de hoy, llevando su total desde mediados de julio a 420. Todos los casos nuevos se encontraron en la capital regional Urumqi, y los medios estatales dijeron que más de 1,5 millones de personas habían sido examinadas. por el virus.

Liaoning reportó seis nuevos casos, con un total de 58 en la última semana, con infecciones concentradas en la ciudad portuaria de Dalian. Se tomaron más de 3,5 millones de muestras de prueba de los residentes de la ciudad, a quienes se les pidió que no abandonaran la ciudad, dijeron los medios estatales.

Beijing reportó un nuevo caso de Covid-19.

Otros tres casos importados llevan el número total registrado de casos de Covid-19 en China continental a 84.165.

22:05 Australia reportó un número récord de nuevos casos de Covid-19, mientras las autoridades luchaban por contener un brote en el estado de Victoria que agregó 723 infecciones a la cuenta nacional.

Nuevos brotes en Nueva Gales del Sur y Queensland, este último no ha informado de un caso transmitido localmente durante varias semanas, han llevado a las autoridades a cerrar algunas fronteras estatales e implementar medidas de distanciamiento social más estrictas en varias áreas.

Seis casos nuevos en Queensland se han relacionado con un viaje interestatal realizado por tres jóvenes, quienes supuestamente mintieron a la policía fronteriza sobre visitas a Sydney y Melbourne, la ciudad en el centro del brote de Victoria.

20:27 México reportó hoy 485 nuevas muertes relacionadas al coronavirus, elevando la cifra total de decesos a 45.361, informaron las autoridades sanitarias, con lo que el país está cada vez más cerca de desplazar al Reino Unido como la tercera nación en el mundo con más fallecimientos por Covid-19.

El brote, que ha generado una aguda recesión económica de escala global, dejaba además 408.449 infectados conocidos en la nación norteamericana, 5.752 más que en la víspera.

20:00 Texas se ha convertido en el cuarto estado de Estados Unidos en confirmar más de 400.000 casos de coronavirus durante la pandemia, y también reveló que su número de muertos superó los 6.000. Otras 9.042 personas dieron positivo para Covid-19 en las últimas 24 horas, reveló el departamento de salud del estado hoy, llevando el número total de infecciones a 403.307.

La semana pasada, los totales generales de California y Florida cruzaron la marca de 400.000 casos y días después superaron a Nueva York para convertirse en los estados de EEUU con el mayor número de infecciones confirmadas. Según el departamento de salud de Texas, murieron otras 313 personas, lo que llevó el número total de muertes a 6.190, el noveno más alto entre los estados de EEUU.

19:47 El gobierno del presidente Jair Bolsonaro ordenó hoy la reapertura de las fronteras aéreas de Brasil para los extranjeros, que han estado cerradas desde marzo debido a la crisis del coronavirus, según una edición del Boletín Oficial publicada por la noche.

La ordenanza suspende, después de la adopción de protocolos por parte de los viajeros, la prohibición de estos viajes, aunque la medida conserva algunas restricciones.

La iniciativa se conoce en un momento en que Brasil alcanzó hoy un récord de 1.595 muertes en 24 horas por Covid-19, lo que eleva el total de víctimas fatales en el país a 90.134. También se registró un récord de casos confirmados, con más de 69.074, sumando en total 2.552.265 de infectados, según el Ministerio de Salud.

La ordenanza mantuvo también la restricción de entrada a Brasil por carreteras u otros medios terrestres o incluso por transporte acuático.

18:26 Costa Rica iniciará el sábado una fase de apertura comercial para intentar reanimar su economía, anunció el presidente Carlos Alvarado, a pesar de que los contagios y muertes por coronavirus tomaron fuerza en julio en ese país.

Comercios, restaurantes y otros servicios podrán reabrirse en los primeros nueve días de agosto, para luego volver a las restricciones en los 12 días siguientes y así recomenzar el ciclo, según el plan anunciado por el mandatario.

"Buscamos el balance oportuno para seguir protegiendo la salud y al mismo tiempo retomar actividades productivas que han estado cerradas. Estamos dando una certeza de cronograma para que las empresas puedan planificar", dijo Alvarado.

Las autoridades costarricenses han diagnosticado a 16.800 personas con Covid-19, de las cuales han muerto 133, en el país centroamericano de 5 millones de habitantes. Aunque el 76% de los contagios y el 88% de los decesos corresponden a julio, Alvarado dijo que se debe procurar un equilibrio con su economía, que en este año crítico caería un 5.5%, según la Cepal.

Los hoteles para el turismo local fueron rehabilitados, y se abrirán el sábado los aeropuertos para recibir extranjeros procedentes de Unión Europea, Reino Unido y Canadá, aunque todavía no llegarán desde Estados Unidos.

Las autoridades mantienen la prohibición de actividades masivas y en bares o discotecas, así como restricción horaria para el tránsito de vehículos. Además, las fronteras terrestres siguen cerradas y suspendidas las labores educativas.

17:30 Brasil informó el miércoles un registro de 1.595 muertes registradas en las últimas 24 horas por Covid-19, lo que lleva el total de víctimas fatales a 90.134, acuerdo de datos del Ministerio de Salud.

El país también tiene un registro máximo de casos confirmados, con más de 70.074 infecciones, para alcanzar un total de 2.553.265.

Las cifras a nivel local del miércoles fueron impactadas por una actualización de los datos de la víspera del estado de Sao Paulo que no fueron integradas al recuento del martes por un problema técnico.

Sólo en Sao Paulo incluyeron el miércoles al sistema 26.453 nuevos casos y 713 fallecimientos.

El registro previo de muertes registrado en 24 horas por COVID-19 en Brasil era del día 4 de junio, con 1.473 decesos, al tiempo que el mayor número de casos apuntados en un día era del 22 de julio, con 67.860.

La semana pasada, Brasil tuvo su mayor número de casos a nivel semanal desde los inicios de la pandemia, con 319.653 infecciones, indicando que enfrenta su peor momento desde la crisis del coronavirus.

16:00 Argentina comenzó ensayos clínicos para investigar los resultados de un suero hiperinmune para combatir el COVID-19 desarrollado con anticuerpos provenientes de equinos, información el miércoles autoridades del laboratorio involucrado en los estudios.

El suero, producido por la compañía biotecnológica argentina Inmunova, es obtenido mediante la inyección de una proteína del SARS-CoV-2, que provoca el animal que genera una gran cantidad de anticuerpos neutralizantes.

Luego se extrae -mediante el plasma del equino-, se purifica y se procesa para obtener anticuerpos de alta pureza y buen perfil de seguridad.

Tras los resultados positivos en ensayos de laboratorio, el estudio clínico para probar la eficacia del suero hiperinmune se llevará a cabo sobre un total de 242 personas diagnosticadas con la enfermedad en estado moderado a severo.

"Si logramos bajar la replicación viral en estos primeros días, no solo vamos a bajar la carga viral de la enfermedad y la derivación de los pacientes (...) sino que pensamos que esa capacidad neutralizante le va a permitir al propio paciente desarrollar su propia respuesta inmune ", dijo Fernando Goldbaum, director científico de Inmunova.

Goldbaum informó en una videollamada que los ensayos realizados el lunes. Los primeros resultados se esperan entre octubre y noviembre de este año, de acuerdo con la firma de investigación.

Según los últimos datos oficiales, Argentina registró 173.355 casos confirmados de COVID-19, con 3.200 personas fallecidas

15:20 Los Museos Vaticanos han registrado en torno a 136.000 visitantes desde su reapertura el pasado 1 de junio después de haber cerrado sus puertas durante casi tres meses desde el confinamiento que se impuso en Italia a inicios de marzo.

Según informa 'Il Sole 24 Ore', en el mes de julio se ha registrado 70.000 visitantes, cumpliendo las disposiciones sanitarias para garantizar la seguridad y la distancia social. De hecho, la entrada a los Museos se realiza en grupos de cien personas cada quince minutos.

Antes de la pandemia, los Museos del Vaticano solían tener una media de 23.000 o 24.000 visitas al día, llegando a los casi 7 millones de visitantes en 2019, el tercero más visitado del mundo después del Louvre, con 10 millones de visitas y el Museo Nacional de China con 7,4 millones de visitas.

De las 66.000 personas que visitaron los Museos Vaticanos durante el mes de junio, un 37% tenían entre 15 y 26 años, lo que rebaja la edad media. Las medidas restrictivas en los viajes internacionales han hecho que la mayoría de los visitantes sean de Roma. Para acceder a los Museos Vaticanos es necesario realizar una reserva previa a través de su web www.museivaticani.va, es obligatorio el uso mascarilla y además antes de acceder a las salas hay que pasar por un termoscanner que controla la temperatura.

14:00 El Gobierno de Israel ha confirmado este miércoles más de 2.100 casos de coronavirus durante el último día, lo que supone un nuevo máximo diario desde el inicio de la pandemia en el país, que ha dejado ya más de 67.500 contagiados.

El Ministerio de Sanidad ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 2.104 casos, lo que sitúa el total en 67.734, con 491 fallecidos, según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

Asimismo, ha señalado que en estos momentos hay 328 pacientes en estado grave, incluidos 99 conectados a respiradores, al tiempo que ha cifrado en 32.722 las personas que se han recuperado de la COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.

Las autoridades israelíes habían fijado previamente la cifra de los 2.000 contagios diarios como una barrera en la que sopesarían la reimposición del confinamiento, algo que no han hecho hasta la fecha.

Israel ha sufrido un drástico repunte de los casos de coronavirus en las últimas semanas que ha provocado que se sobrepasen las cifras registradas durante la primera oleada, lo que ha supuesto un duro golpe para el turismo y la economía del país.

Ante esta situación, Netanyahu anunció el 15 de julio un paquete de ayudas que contempla la entrega de fondos a todos los ciudadanos del país. Los fondos serán extraídos del fondo de la Seguridad Social, por lo que no requieren la aprobación de legislación para ello.

El plan contempla la entrega de 750 shekels (cerca de 192 euros) a solteros y parejas sin hijos, mientras que aquellas que tengan un hijo recibirán 2.000 shekels (unos 511 euros). Así, se entregarán 2.500 shekels (alrededor de 639 euros a las que tengan dos hijos y 3.000 shekels (aproximadamente 767 euros) a las que tengan tres o más.

13:24 Estados Unidos superó hoy las 150 mil muertes por coronavirus, una cifra mayor que la de cualquier otro país y que representa casi una cuarta parte del total mundial, según un recuento de Reuters.

De los 20 países con los mayores brotes, Estados Unidos ocupa el sexto lugar en cuanto a muertes per cápita, con 4,5 fallecimientos por cada 10 mil personas.

Solo Reino Unido, España, Italia, Perú y Chile tienen una tasa per cápita más alta, de acuerdo al recuento según el cual las muertes de Estados Unidos constituyen casi el 23% del total mundial de 661.456.

12:38 Florida informó 217 muertes diarias por coronavirus hoy, superando los 200 fallecidos en un solo día por primera vez desde la llegada de la pandemia, lo que superó el récord del martes de 191.

El total de fallecidos del estado es de 6.457, superando las 6.421 de Michigan para convertirse en el séptimo estado más afectado de Estados Unidos. Los únicos en el país que tienen más de 200 fallecidos son Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania.

11:40 Recordando que está prohibido desplazarse a las segundas viviendas el ministro de Salud, Enrique Paris, inició el reporte diario en el cual estuvo acompañado de la titular de Transportes, Gloria Hutt, quien explicó las cifras de movilidad y el funcionamiento del transporte público y las estrategias para las comunas que pasaron a la etapa de Transición del plan "Paso a paso".

En cuanto a las cifras epidemiológicas, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, señaló que en las últimas 24 horas se reportaron 1.773 nuevos casos de Covid-19, con lo que el total de contagiados es de 351.575 en todo el territorio nacional.

En relación a los fallecidos, la autoridad sanitaria lamentó la muerte de 38 personas de acuerdo a lo informado por el DEIS, con lo que ya suman 9.278 las víctimas fatales en todo el país.

7:30 La ministra de investigación alemana, Anja Karliczek, dijo este miércoles que es poco probable que haya una vacuna contra el coronavirus con amplia distribución antes de mediados del próximo año.

"Debemos continuar asumiendo que las vacunas para la población en general solo estarán disponibles a partir de mediados del próximo año como muy pronto", dijo en una conferencia de prensa.

06:13 La economía de Hong Kong recibió un golpe mayor de lo esperado en el segundo trimestre, con una disminución del producto interno bruto de un 9% en términos reales según las estimaciones anticipadas publicadas por el gobierno de la ciudad hoy.

Los economistas encuestados por Bloomberg habían pronosticado una caída del 8,3%. Las estadísticas marcan cuatro trimestres consecutivos de contracción económica con el brote de coronavirus, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la crisis política provocada por las protestas antigubernamentales del año anterior, perjudicando el crecimiento.

03:00 El aeropuerto de Heathrow en Reino Unido, advirtió que el país corre el riesgo de quedarse atrás de otros países europeos a menos que el gobierno introduzca rápidamente un esquema de prueba de pasajeros para ayudar a la industria de la aviación maltratada a recuperarse de la interrupción del coronavirus.

El operador del aeropuerto cayó a una pérdida de £ 1 mil millones (US$ 1.289 millones) en la primera mitad del año y advirtió que la política gubernamental actual dejó al Reino Unido "jugando un juego de ruleta de cuarentena" que estaba beneficiando a sus rivales europeos.

"El Reino Unido necesita un régimen de pruebas de pasajeros y rápido", dijo el miércoles el director ejecutivo del aeropuerto, John Holland-Kaye. "Si el Reino Unido no actúa pronto, la Gran Bretaña global no será más que un eslogan de campaña".

02:30 El Reino Unido acordó comprar hasta 60 millones de dosis de una vacuna desarrollada por Sanofi y GlaxoSmithKline si las compañías pueden demostrar su eficacia contra Covid-19 en ensayos clínicos que comenzarán en septiembre.

Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados en una declaración conjunta de las compañías el miércoles.

Los países se han comprometido a invertir miles de millones en ayudar a las compañías farmacéuticas a comercializar una vacuna en un esfuerzo por comprimir un proceso que generalmente lleva una década en un período de 12 a 18 meses. Las medidas han provocado temores entre los expertos en salud pública de que el llamado nacionalismo de las vacunas llevará a los países ricos a acumular tratamientos, mientras que los más pobres tienen que esperar.

Estados Unidos ha sido particularmente activo a través de su Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico (Barda), que fue pionera en el modelo de financiar la fabricación de dosis antes de que se pruebe su eficacia.

El acuerdo de Gran Bretaña con Sanofi y GSK es el cuarto acuerdo de compra anticipada que ha firmado desde mayo.

02:05 Australia registró su mayor caída trimestral de la inflación en 72 años hoy, ya que el impacto del coronavirus y las medidas de apoyo del gobierno afectaron a la economía.

El índice de precios al consumidor cayó un récord de 1,9% en el trimestre de junio debido principalmente a una caída del 20% en los precios del combustible y la introducción de cuidado infantil gratuito por parte de Canberra en respuesta a la pandemia.

Sobre una base anual, la tasa de inflación fue de menos 0,3% en el año hasta fines de junio, empujando a la economía a la deflación por primera vez desde 1998.

00:02 Un estudio descubrió que el 57% de los residentes en los barrios bajos de Mumbai tienen anticuerpos que indican una exposición anterior a Covid-19, una señal de cómo el virus se ha propagado a través de los asentamientos informales de la ciudad.

MARTES 28 DE JULIO

23:22 Los pilotos de FedEx pidierona la compañía que suspenda las operaciones a Hong Kong por lo que consideran "condiciones inaceptables" después de que la tripulación que dio positivo por el virus fuera hospitalizada.

Los pilotos de la unidad FedEx Express de la Asociación de Pilotos de la Línea Aérea dijeron que tres pilotos que dieron positivo al virus pero no mostraron síntomas habían sido hospitalizados en la ciudad por hasta 10 días.

Los comentarios del grupo de pilotos llegaron cuando la ciudad reportó 106 nuevos casos de coronavirus el martes, marcando el séptimo día consecutivo de más de 100 nuevas infecciones.

21:10 El presidente Donald Trump ha defendido la eficacia de la hidroxicloroquina después de compartir un video viral que alega que las máscaras y los cierres no funcionaron para detener el coronavirus.

Una semana después de que Trump buscara dar un nuevo tono y reanudar las reuniones de prensa periódicas, el presidente de EEUU se encontró una vez más defendiendo su decisión de promover a las personas que toman el medicamento hidroxicloroquina para tratar o evitar el virus, una afirmación que muchos profesionales de la salud han cuestionado .

"Muchos médicos piensan que es extremadamente exitoso... y algunas personas no. Como saben, lo tomé por un período de 14 días. Y yo estoy aquí", dijo.

21:05 Las autoridades de salud en China informaron 98 nuevos casos de Covid-19 transmitidos localmente, su mayor cifra en un día desde principios de marzo, a medida que los brotes en Xinjiang y Liaoning continuaron creciendo.

Hubo 89 nuevos casos el martes en Xinjiang, en el oeste de China, llevando el recuento de la provincia en las últimas dos semanas a 324.

20:05 Por primera vez desde que comenzó la pandemia de coronavirus, Colombia registró más de 10.000 nuevos casos en un solo período de 24 horas, y el presidente Iván Duque ha extendido un bloqueo general por otro mes.

Duque dijo el martes que 10.284 personas habían dado positivo en las últimas 24 horas, superando el récord anterior de 8.934 establecido hace 11 días.

Eso lleva el total -desde que la pandemia comenzó- a 267.385. Dijo que 297 personas murieron en el período de 24 horas, lo que elevó la cifra acumulada de muertes a 9.074.

20:00 Estados Unidos promedió más de 1.000 muertes por coronavirus al día durante la semana pasada, compensando algunos signos alentadores de una meseta en los nuevos números de casos. Otras 1.121 personas murieron hoy, según datos del Proyecto de Seguimiento Covid, de 1.059 un día antes.

Esta es la séptima vez en ocho días que el aumento diario de muertes ha superado los 1.000 y eleva el promedio de siete días a 1.003.

El promedio de siete días ahora está por encima de 1.000 por primera vez desde el 27 de mayo, en comparación con un promedio de tan solo 490 a principios de julio, según el análisis del Financial Times de los datos del Proyecto de seguimiento Covid.

19:45 Colombia extendió hoy por un mes más, hasta el 30 de agosto, el aislamiento preventivo obligatorio para tratar de contener el contagio del coronavirus, aunque mantendrá la reapertura gradual de actividades económicas y sociales con altos niveles de seguridad.

Se trata de la octava ocasión que el Gobierno prolonga el aislamiento, que inició el 25 de marzo en el país sudamericano, que reporta más de 267.000 casos confirmados de Covid-19 y 9.074 fallecidos. La cuarentena vencía el 31 de julio, pero el presidente Iván Duque decidió prorrogarla.

"El aislamiento preventivo obligatorio como criterio general se va a extender hasta el 30 de agosto", dijo Duque en su programa diario sobre la pandemia. "Vienen semanas que son retadoras, que son desafíos en distintos lugares del territorio".

La medida mantiene excepciones a 43 actividades, en busca de mantener la productividad dentro del estado de emergencia sanitaria que regirá hasta el 31 de agosto.

19:15 Moderna planea que el precio de la vacuna que desarrolla contra el coronavirus sea US$ 50 a US$ 60, una cifra mayor que lo que otros fabricantes de vacunas han acordado cobrar a los gobiernos, informó Financial Times hoy citando fuentes con conocimiento del tema.

El precio se aplicaría a Estados Unidos y otros países de altos ingresos.

Un portavoz de Moderna dijo que la compañía estaba en conversaciones con los gobiernos sobre el suministro potencial de la vacuna ARNm-1273, pero no dio detalles sobre los precios "dada la naturaleza confidencial de las discusiones y contratos".

El precio propuesto de Moderna de US$ 50 a US$ 60 dólares por tratamiento, o US$ 25 a US$ 30 dólares por dosis, es más alto que el divulgado por Pfizer y su socio alemán BioNTech en un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que es de US$ 39 dólares por tratamiento o US$ 19,50 por dosis.

Pfizer, Moderna y Merck han dicho que planean obtener ganancias de sus vacunas, mientras que algunos fabricantes de medicamentos, incluidos Johnson & Johnson, han anunciado que sus vacunas serán sin fines de lucro.

19:00 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su Administración ha llegado a un acuerdo con la empresa Kodak para permitir que la compañía fabrique medicamentos.

El acuerdo es posible gracias a la Ley de Producción de Defensa, una normativa de la Guerra Fría que activó a finales de marzo y le confiere "poderes de guerra" para acelerar la producción nacional de suministros médicos para combatir la pandemia de la Covid-19.

"Con este acuerdo, mi Administración está haciendo uso de la Ley de Producción de Defensa para proporcionar un préstamo de US$ 765 millones para apoyar el lanzamiento de productos farmacéuticos de Kodak", ha indicado Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Así, Kodak producirá activos farmacéuticos genéricos, según ha informado la cadena de televisión CNN. "Usando técnicas de manufactura avanzadas, Kodak también hará los materiales de partida clave, que son los componentes básicos de muchos medicamentos, de una manera que sea a la vez competitiva en cuanto a costes e inocua para el medio ambiente", ha detallado.

El presidente ha calificado el acuerdo como "uno de los más importantes en la historia de la industria farmacéutica de Estados Unidos" y ha reconocido que, para Kodak --que se dedica a la producción de equipamiento fotográfico--, se trata de un "campo diferente".

Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia del coronavirus. Hasta el momento, ha confirmado más de 4,3 millones de casos, incluidas casi 150.000 muertes.

18:40 Brasil registró otras 921 muertes por Covid-19 y totaliza 88.539 decesos por la enfermedad, informó el martes el Ministerio de Salud.

El país, el segundo más afectado por la pandemia en el mundo -solamente por detrás de Estados Unidos-, también registró 40.816 nuevos contagios para alcanzar un total de 2.483.191 personas afectadas.

La semana pasada, Brasil registró su mayor número de casos semanales desde el inicio de la pandemia, con 319.653 infecciones, lo que muestra que enfrenta el peor momento de la crisis de salud.

17:40 México habría sumado el martes 854 nuevos muertos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de decesos a 44,876, según cifras de la universidad Johns Hopkins, con lo que el país latinoamericano se acercaba a destronar al Reino Unido como la tercera nación en el mundo con más fallecimientos por COVID-19.

El brote, que ha generado una aguda recesión económica de escala global, dejaba además 402,697 infectados conocidos en la nación norteamericana, 7,208 más que en la víspera. Las cifras aún no han sido confirmadas por autoridades mexicanas.

Reino Unido acumulaba hasta el lunes 45,878 decesos vinculados al coronavirus, apenas 1,002 menos que México, el cuarto país en el mundo con más muertes por COVID-19. Sin embargo, la nación latinoamericana ocupa el decimotercer lugar mundial en cuanto a fallecidos por millón de habitantes.

El domingo, Latinoamérica se convirtió en la región más golpeada por el virus en el mundo, al sobrepasar a Norteamérica en el número de total de contagiados, según un conteo de Reuters.

En junio, el gobierno mexicano relajó una cuarentena de dos meses permitiendo la reapertura de algunos sectores económicos y regiones. No obstante, debido al alto número de contagios, en algunas zonas como la populosa Ciudad de México las autoridades han advertido que es posible regresar al estado de alerta máxima.

Más de 16.6 millones de personas han sido infectadas por el nuevo coronavirus a nivel global y 655,583 han muerto, de acuerdo con un recuento de Reuters.

16:47 El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció la entrega de un segundo bono equivalente a US$ 205 para unos 8,5 millones de hogares afectados por la peor crisis económica en el país debido al brote del nuevo coronavirus.

Vizcarra, en el tradicional discurso de Fiestas Patrias en el Congreso, anunció además la creación de una "pensión de orfandad" de unos US$ 57 mensuales para niños hasta su mayoría de edad cuyos padres fallecieron por el Covid-19, la enfermedad que ha cobrado la vida de unas 18.500 personas en Perú. Los casos confirmados de coronavirus subieron hasta casi 390 mil el lunes en Perú, el tercer país con más contagios en América Latina, detrás de Brasil y México, según el gobierno.

El mandatario precisó que el nuevo bono será entregado entre agosto y septiembre en un esfuerzo que implica una inversión de 6.400 millones de soles, unos US$ 1.820 millones. "Vamos a atender a todas las familias vulnerables del país", afirmó en el Congreso. Hasta la fecha, el gobierno ha destinado cerca de US$ 1.850 millones en la entrega de un primer bono a personas que viven en zonas urbanas y rurales pobres, afectadas por una estricta cuarentena que comenzó a mediados de marzo y culminó a inicios de julio en la mayoría de las regiones del país.

Vizcarra anunció asimismo que el gobierno planea destinar el próximo año la mayor inversión en salud de la historia del país, el equivalente a US$ 5.682 millones.

15:03 El Gobierno de Reino Unido ha respondido este martes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, argumentado que los contagios de coronavirus en España han aumentado "un 75 por ciento" el jueves y el viernes de la semana pasada con respecto a los dos días anteriores.

"Hemos visto un incremento de casos el jueves y el viernes de la semana pasada en relación con el martes y el miércoles. Eso es lo que ha provocado esta intervención", ha dicho el secretario de Estado de Administración Local del Gobierno británico, Simon Clarke, en relación a la decisión de Reino Unido de desaconsejar los viajes a España e imponer una cuarentena para los viajeros que lleguen de suelo español

En una entrevista concedida a la cadena de televisión Sky News este martes, Clarke ha dejado claro su "desacuerdo" con las declaraciones del presidente del Gobierno español, que el lunes dijo que la decisión de Reino Unido de imponer cuarentena y desaconsejar los viajes a España supone un error y que no está justificada por la situación del país. "No estamos de acuerdo con esa evaluación", ha dicho Clarke, en referencia al mensaje de Pedro Sánchez.

Tras explicar que el Gobierno británico ha adoptado su decisión por ese aumento del 75 por ciento de casos la semana pasada, el secretario de Estado británico ha indicado que en el mundo actual "las cosas pueden moverse de repente y muy gravemente" y "eso es lo que parece estar pasando en algunas partes de España"

"Hemos tenido, por tanto, que adoptar una decisión como Gobierno sobre lo que es mejor hacer para que Reino Unido esté seguro", ha concluido Clarke.

14:00 Irán ha contabilizado en las últimas horas 235 muertes diarias por COVID-19, una cifra récord de decesos diarios que sitúa el balance de personas fallecidas por encima de las 16.000, según ha informado este martes la portavoz del Ministerio de Sanidad, Sima Sadat Lari.

Sadat Lari ha detallado que en estas 24 horas se han registrado 2.667 nuevos casos y otros 235 fallecimientos, de modo que los respectivos totales ascienden a 296.273 positivos y 16.147 decesos.

La portavoz ministerial, citada por la agencia de noticias IRNA, ha precisado que, de los casos activos, 3.902 personas están ingresadas en unidades de cuidados intensivos, mientras que otras 257.019 se han recuperado.

Irán, el país más afectado por el coronavirus en Oriente Próximo, ha sufrido un repunte de los contagios a raíz de la desescalada, por lo que el Gobierno ha recuperado algunas restricciones.

Sin embargo, el presidente iraní, Hasán Rohani, ha indicado que finalmente se permitirán las celebraciones por la Ashura, una festividad musulmana que conmemora el día en que Moisés fue salvado de los egipcios pero que para los chiíes tiene un significado especial porque es también el día de la muerte del imán Husein y de la Batalla de Kerbala.

Ha habido cierto debate entre las autoridades iraníes sobre la celebración de la Ashura. Rohani y los ayatolá estaban a favor de que se festejara, no así los responsables sanitarios. "La salud de la gente debe respetarse tanto como la tradición religiosa", ha defendido este martes el viceministro de Sanidad, Alí Reza Raeisi, citado por ISNA.

13:03 La economía paraguaya se contraerá un 3,5% este año por la crisis del coronavirus, estimó el martes el Banco Central, que revisó una estimación previa de -2,5% divulgada en abril. El país fue uno de los primeros de la región en establecer una cuarentena sanitaria estricta a comienzos de marzo, que logró contener el avance de la enfermedad pero tuvo un fuerte impacto económico.

Miles de personas quedaron sin empleo durante la paralización de actividades, que comenzaron a reactivarse lentamente desde mayo. "Tendríamos una tasa de crecimiento negativo de 3,5% por el fuerte impacto que ha tenido la pandemia", dijo el jefe de división de análisis de la entidad, César Rojas, en una teleconferencia.

Rojas dijo que los sectores más afectados los últimos meses fueron el comercio, el transporte y los servicios, mientras que los más dinámicos fueron las telecomunicaciones y los servicios gubernamentales. Agregó que la entidad espera una recuperación más visible el próximo año. "A pesar de la fuerte contracción, creemos que nuestra economía es lo suficientemente resiliente para poder recuperar la senda de crecimiento hacia el 2021", señaló.

12:01 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 280.610 el martes, con un aumento diario de 905 contagios, por encima de los 855 casos anunciados el lunes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

El total de casos marca una diferencia de 1.828 contagios frente al reporte previo, pero incluye resultados de estudios de anticuerpos de personas que podrían estar recuperadas.

En tanto, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 6, ascendiendo la cifra total a 28.436 fallecidos frente a los 28.434 publicados el lunes.

10:52 En 11% se mantiene hoy la tasa de positividad de los exámenes PCR, explicó en un nuevo informe diario sobre la pandemia el ministro de Salud, Enrique Paris, quien agregó que "la variación de casos confirmados en los últimos días es del menos 25%".

En el detalle de las cifras, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.876 casos de coronavirus, con lo que los contagios ya ascienden a 349.800 en el territorio nacional.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 53 personas de acuerdo a la información del DEIS, con lo que las víctimas fatales contabilizadas suman 9.240 hasta hoy.

10:06 La economía de Brasil perdió casi 11 mil empleos formales en junio, mostraron cifras del Ministerio de Economía hoy, con mucho la menor disminución mensual desde el inicio de la pandemia Covid-19 a principios de este año.

Siguió a una pérdida revisada al alza de 350 mil empleos formales en mayo, y lleva la pérdida neta en los primeros seis meses del año a casi 1,2 millones, mostraron las cifras.

09:38 Un alto ministro de Brasil criticó la respuesta de la Organización Mundial de la Salud a la pandemia de coronavirus, calificando sus directrices de erráticas y confusas.

"Se recomendaron confinamientos, luego la OMS reconoció que los países en desarrollo con grandes poblaciones de trabajadores informales necesitaban medidas especiales, y luego volvieron a cambiar de opinión", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, en una entrevista. "Eso se sumó a la presión que impulsó políticas nacionales".

Al criticar a la OMS, Araújo se hizo eco de quejas similares de Estados Unidos. Si bien dijo que Brasil no tiene planes de seguir a la economía más grande del mundo en su retiro de la OMS, señaló que el organismo necesita urgentemente una reforma.

08:45 Francia ha descubierto 1.400 casos sospechosos de fraude en su plan de licencia que se puso en marcha para tratar de evitar el riesgo de quiebras y despidos masivos debido a la pandemia.

A medida que Covid-19 cerró las economías, los países de Europa lanzaron o mejoraron los esquemas de desempleo parcial bajo los cuales el estado paga subsidios a las empresas para financiar los salarios de los que no pueden trabajar.

Sin embargo, la expansión masiva y rápida de los esquemas, que involucran a decenas de millones de personas, ha llevado a temer el "fraude sin licencia", que llevará tiempo descubrir.

Elisabeth Borne, ministra de trabajo del país, dijo a la estación de radio francesa RTL hoy que de los 25.000 controles realizados hasta ahora, la mitad había sido señalada como "sospechosa", lo que significa que había indicios de uso fraudulento o estafas para aprovechar el sistema. En el primer caso, las compañías podrían haber hecho declaraciones erróneas o fraudulentas, mientras que las últimas podrían implicar el robo de identidad o la creación de compañías falsas.

08:14 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció hoy que el uso de mascarillas será obligatorio "en todos los espacios públicos" a pesar de que "somos conscientes de que la inmensa mayoría de madrileños ya la están llevando de manera voluntaria".

Además, se restringirá la ocupación de las terrazas a grupos de no más de 10 personas y se limitarán las reuniones privadas en espacios de interior y al aire libre a este mismo número de ciudadanos.

"Vamos a pedir que la mascarilla sea obligatoria en todos los espacios públicos", indicó Ayuso, "también en las terrazas". "Ahora prácticamente todos los madrileños la llevan", reconoció la presidenta madrileña, agradeciendo así el "comportamiento ejemplar" de las personas que viven esta comunidad autónoma.

Sin embargo, explicó que se toma esta decisión para "asegurarnos" más en un momento en el que vienen turistas y también "para concienciar a los más jóvenes". A este respecto, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, concretó que la obligatoriedad del uso de mascarillas en la vía pública entrará en vigor este jueves, 30 de julio.

08:05 El jefe de la principal autoridad de salud pública de Alemania dijo que está "muy preocupado" por un aumento en los nuevos casos de coronavirus en el país, que hasta ahora había tenido un gran éxito para controlar nuevas infecciones.

Lothar Wieler, director del Instituto Robert Koch, dijo que se habían registrado 3.611 casos nuevos en los últimos siete días. "Desde hace unos días hemos visto un marcado aumento en nuevos casos", dijo, y agregó que estaba "muy preocupado" por el desarrollo. Instó a los alemanes a cumplir con las reglas de distanciamiento social y continuar usando una máscara en las tiendas y en el transporte público.

A mediados de julio, Alemania registraba alrededor de 500 nuevos casos de infección por Covid-19 por día. Pero este número aumentó a 815 el viernes pasado, 781 el sábado, 305 el domingo, 340 ayer y 633 hoy.

03:00 El desempleo español alcanzó un máximo de dos años en el segundo trimestre, a pesar de que millones de trabajadores todavía están protegidos del impacto de la pandemia del plan de baja subsidiado por el estado.

La tasa de desempleo subió a 15,3% desde 14,4% en el primer trimestre, un poco mejor que la tasa de 16,2% esperada por los economistas encuestados por Reuters.

Aún así, el organismo de estadísticas agregó que más de 1 millón de personas que pierden sus trabajos habían sido clasificadas como inactivas durante el período, en lugar de desempleadas, lo que sugiere que la verdadera imagen del empleo es significativamente peor que los datos principales.

Según las previsiones de la OCDE, es probable que España sufra un desempleo peor que cualquier otro estado miembro. El grupo de expertos predice que el desempleo español aumentará a casi el 22% para fin de año, o el 25,5% si hay una segunda ola de infecciones.

02:40 El Banco Central Europeo pidió a los prestamistas que continúen congelando los pagos de dividendos hasta al menos enero de 2021, en una medida que socava aún más el caso de inversión para el sector.

El banco central también escribió a los prestamistas, pidiéndoles que sean "extremadamente moderados" al establecer bonos para ayudar a absorber las pérdidas y apoyar los préstamos durante la crisis del coronavirus.

Las acciones de los bancos europeos se han visto muy afectadas este año después de que los reguladores presionaron a los prestamistas para suspender los retornos de capital a los accionistas en el momento álgido de la crisis de Covid-19.

00:03 El aumento en los casos de coronavirus de Estados Unidos está acercando a la Reserva Federal a una decisión delicada sobre la mejor manera de brindar más apoyo monetario a la economía estadounidense.

Los responsables políticos se reunirán para una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto el martes y miércoles.

Se espera que los procedimientos estén dominados por la amenaza de recuperación planteada por la propagación de Covid-19, incluso en estados económicamente vitales como California, Texas y Florida.

LUNES 27 DE JULIO

21:39 La mandataria de Bolivia, Jeanine Añez, recibió el alta médica tras haberse contagiado Covid-19, informó el lunes la presidenta a través de un mensaje en Twitter. "Gracias de todo corazón por el cariño y apoyo durante mi enfermedad de coronavirus. He sido dada de alta, y vuelvo al trabajo normal", escribió Añez.

Bolivia tenía, hasta ayer, 69.429 casos del nuevo coronavirus, con 2.583 muertes.

Añez se postuló para las elecciones presidenciales que fueron postergadas al 18 de octubre debido a la pandemia del coronavirus.

21:02 Xinjiang, una región en el oeste de China, reportó 57 nuevos casos de Covid-19 hasta el final de hoy su mayor cifra en un día desde que se reportó un brote allí hace dos semanas.

Los nuevos casos, que se encontraron en la capital Urumqi, llevan el número total de casos de Covid-19 en la región a 235 desde el 16 de julio. Otras 18 personas dieron positivo para el virus pero no mostraron síntomas, lo que significa que no se cuentan en el recuento oficial.

Un brote separado en la provincia nororiental de Liaoning también creció con otros 6 casos de Covid-19, llevando su total durante la semana pasada a 45.

Según los medios estatales, casi 1,7 millones de personas en la ciudad portuaria de Dalian han sido analizadas para detectar coronavirus, luego de que las autoridades anunciaron un plan para evaluar a los 6 millones de residentes de la ciudad.

20:45 Los republicanos del Senado prepararon el escenario para un enfrentamiento con los demócratas del Congreso al presentar un plan respaldado por la Casa Blanca por US $ 1 billón (millón de millones) en un nuevo estímulo que reduciría los beneficios de desempleo de emergencia en dos tercios.

La decisión sobre el paquete de alivio de coronavirus se produjo después de semanas de dudas por parte de los conservadores del partido, que desconfían de más gastos del gobierno. Refleja la creciente preocupación entre los aliados de Donald Trump sobre el deterioro de las perspectivas económicas de Estados Unidos menos de 100 días antes de las elecciones de noviembre.

Los demócratas en la Cámara de Representantes, que aprobaron US $ 3 billones (millones de millones) en ayuda gubernamental adicional para la economía hace dos meses, dijeron que la propuesta republicana no alcanzó lo que se necesita a medida que la recuperación enfrenta nuevos contratiempos debido a los crecientes casos de Covid-19 en muchos estados.

Los republicanos han argumentado que el proyecto de ley demócrata desalienta el trabajo al mantener los beneficios de emergencia por desempleo a US $ 600 por semana. Según el plan del Senado, el seguro de desempleo mejorado continuaría, pero a sólo US $ 200 por semana en septiembre. A partir de octubre, los trabajadores recibirían el 70% de los salarios anteriores.

20:35 El impacto de la recesión de este 2020 por el coronavirus, en el Producto Interno Bruto continuará sintiéndose en los años venideros, y se espera que los niveles de PIB en las economías avanzadas más grandes se mantengan entre 3% y 4% por debajo de su trayectoria de tendencia previa al virus a mediados de esta década, según la agencia Fitch Ratings.

"Habrá daños duraderos en el potencial productivo del lado de la oferta por el shock del coronavirus a medida que aumente el desempleo a largo plazo, disminuyan las horas de trabajo y disminuya la inversión y la acumulación de capital", dijo Maxime Darmet, director del equipo de economía de Fitch en el comunicado del informe el lunes. .

"Repetidas oleadas de nuevas infecciones y renovados bloqueos a nivel nacional podrían ver una recuperación muy lenta, mientras que los avances médicos podrían resultar en una rápida normalización de la actividad económica", señala el informe.

Fitch revisó su perspectiva para 10 países avanzados para 2020 a 2025 con un crecimiento potencial productivo de EEUU. Ahora del 1,4% en lugar del 1,9%. El crecimiento del Reino Unido ahora se estima en 0,9% (anteriormente 1,6%) y en la eurozona 0,7%, por debajo del 1,2%.

20:30 La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, su sigla en inglés) agregó hoy 87 marcas más de desinfectante para manos a su lista de productos prohibidos, debido a los niveles de metanol que pueden ser tóxicos cuando se absorben a través de la piel.

La agencia dijo que estaba trabajando con los fabricantes para retirar productos y alentando a los minoristas a eliminar los productos de los estantes de las tiendas y los mercados en línea.

La FDA dijo que había enviado una carta de advertencia a un productor mexicano, Eskbiochem, con sede en Guadalajara, indicando que algunos de su gama de desinfectantes ClearCare no cumplían con los estándares estadounidenses. "Estos productos están adulterados" con metanol, dijo.

El metanol, dijo la agencia, "no es un ingrediente aceptable para los desinfectantes de manos y no debe usarse debido a sus efectos tóxicos". La exposición de la piel puede causar dermatitis, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera permanente, convulsiones, coma, daño permanente al sistema nervioso o la muerte.

El metanol es un riesgo de intoxicación para niños y adultos que lo beben como un sustituto de etanol alcohólico, señaló la FDA.

20:00 La empresa de biotecnología alemana BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer Inc dijeron el lunes que comenzarán un estudio global para evaluar su principal vacuna candidata para el Covid-19.

Si el estudio es exitoso, las compañías podrían someterse a aprobación regulatoria tan pronto como en octubre, poniéndolos en camino para suministrar hasta 100 millones de dosis para fines de 2020 y 1.300 millones para fines de 2021.

Se espera que el estudio incluya alrededor de 120 sitios en todo el mundo y hasta 30.000 participantes.

Moderna también lanzó un ensayo en etapa avanzada con 30.000 participantes el lunes, mientras que Johnson & Johnson está comenzando sus ensayos clínicos esta semana.

19:00 Brasil reportó el lunes un total de 2.442.375 casos de coronavirus y 87.618 muertes, en momentos en que la enfermedad se sigue propagando en el segundo país más afectado a nivel mundial.

El Ministerio de Salud informó 23.384 nuevos casos y 614 fallecimientos debido al COVID-19, la enfermedad respiratoria provocada por el coronavirus.

Las cifras de coronavirus suelen reducirse los lunes en función del atraso para el procesamiento de las pruebas durante los fines de semana.

La semana pasada, tras un lunes con 20.257 nuevos casos, Brasil registró un récord diario de 67.860 infecciones el miércoles y superó los 50.000 diarios los tres siguientes días.

El Ministerio de Salud ha destacado un avance reciente de la enfermedad en los estados del sur del país como la principal razón para el aumento del número de casos. Las autoridades de la cartera también afirman que la llegada del invierno contribuyó en el alza de los contagios.

Brasil solo es superado en número de casos y muertes por Estados Unidos.

18:20 La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este lunes que ha superado el Covid-19 y que, por lo tanto, retoma sus funciones de manera "normal".

"He sido dada de alta y vuelvo al trabajo normal", ha informado Áñez a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que ha agradecido "de todo corazón" el "cariño y apoyo" que ha recibido durante su enfermedad.

"Sus muestras de cariño me dieron fuerzas para seguir adelante. Los bolivianos somos una gran familia. Vamos a salir adelante", ha agregado.

La mandataria anunció su positivo por coronavirus el pasado 9 de julio, un contagio que tuvo lugar después de que varios de sus ministros, entre los que destacan el ministro de Minería, Jorge Fernando Oropeza; el de Presidencia, Yerko Núñez; o la de Salud, Eidy Roca, también contrajeran la enfermedad.

El Ministerio de Salud de Bolivia ha confirmado un total de 69.429 casos de la COVID-19 y 2.583 muertes desde el comienzo de la pandemia en el país.

17:40 El Gobierno de Francia anunció este lunes que durante el fin de semana se registró más de 2.500 casos por coronavirus y 17 fallecidos y ha resaltado que "las últimas tendencias epidemiológicos muestran una lenta degradación" de la situación de la pandemia en el país.

El Ministerio de Sanidad ha destacado en su último comunicado que "el virus circula en la totalidad del territorio nacional" y ha detallado que hasta la fecha se han registrado 183.079 casos y 30.209 fallecidos.

Asimismo, ha indicado que en estos momentos hay 5.655 personas hospitalizadas a causa de la Covid-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, incluidas 398 que se encuentran ingresadas en unidades de cuidados intensivos.

Por otra parte, ha señalado que "para luchar contra la gran propagación del coronavirus, continuar y extender las operaciones de realización de pruebas es una prioridad", antes de resaltar que hasta la fecha se han realizado más de cuatro millones de test en el país.

El ministro de Sanidad de Francia, Olivier Véran, afirmó el sábado que reembolsará el coste de las pruebas PCR que se realice la población para determinar si se han contagiado de coronavirus, en medio del drástico repunte de los casos en el país europeo.

"He firmado una orden, publicada este sábado, que permite que a partir de hoy la población se beneficie del reembolso total de las pruebas PCR, sin necesidad de prescripción ni mostrar síntomas", dijo. "Estamos a día de hoy en el mismo nivel diario que el que había cuando se puso fin al confinamiento", agregó.

El Ministerio de Sanidad destacó el viernes que "se ha vuelto a niveles comparables a los del final del periodo de confinamiento". "De este modo, hemos borrado buena parte del progreso que habíamos logrado en las primeras semanas del desconfinamiento", lamentó.

16:53 El gobierno de Ecuador anunció que pedirá el adelanto del pago del impuesto a la renta a más de 1.100 empresas que han registrado utilidades en medio de la pandemia del coronavirus, en un intento por obtener nuevos recursos para ayudar a la reactivación económica.

La economía ecuatoriana atraviesa serios problemas de liquidez por la caída del precio del crudo y el brote del coronavirus, que obligó al gobierno a buscar recursos emergentes para fortalecer su sistema de salud y ayudar a miles de empresas afectadas por la crisis.

"Son 1.188 grandes contribuyentes que adelantarán el pago de su Impuesto a la Renta (IR) del ejercicio 2020. Esperamos recaudar con el anticipo US$ 280 millones aproximadamente", dijo la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade. "Estos grandes contribuyentes han vendido durante el periodo enero y junio 2020 más de US$ 18 millones y han generado además una utilidad", agregó al señalar que la medida se autoriza mediante un decreto presidencial.

La pandemia obligó al gobierno a tomar duras medidas de restricción que paralizaron la mayor parte del sector productivo y ha dejado a miles de ecuatorianos sin empleo. Los gremios de empresarios ha dicho que necesitan de mayor liquidez para poder reactivarse por los efectos del brote del coronavirus y han cuestionado varias iniciativas tributarias del gobierno para obtener recursos frescos.

15:52 El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, dijo que América Latina, que ya presentaba un deterioro en su crecimiento, saldrá más pobre de la pandemia del Covid-19, en momentos en que se dispara el nivel de desempleo y el endeudamiento en la región.

Se espera que América Latina experimente una contracción económica del 8% al 10% en 2020 como resultado del coronavirus y las medidas de cuarentena asociadas, sostuvo Moreno.

El presidente de la organización financiera dijo que si bien "todos hoy en día estamos haciendo lo imposible (...) para aplanar la curva de contagio del Covid, no menos cierto es que la curva de pobreza, la curva de desempleo y la curva de endeudamiento, sea de familias, de gobiernos o de empresas, están disparadas".

La pandemia "tiene como consecuencia el hecho que nos va a empobrecer y no solamente a los latinoamericanos, al mundo general, pero claramente a Latinoamérica le va a pegar mucho más duro toda vez que somos una región emergente", agregó Moreno desde Washington en un entrevista online con Reuters.

14:59 California agregó 6.891 infecciones confirmadas, menos que el promedio diario de dos semanas de 9.316, según datos de salud estatales. Hubo 29 nuevas muertes, muy por debajo del promedio de 14 días de 95, para un total de 8.445. Los nuevos casos y muertes tienden a ser menores los lunes debido a la demora en la presentación de informes durante el fin de semana.

Las hospitalizaciones aumentaron un 0,3% a 6.935, mientras que aún se redujeron de un récord de más de 7.100 la semana pasada. La tasa de resultados positivos del estado en los últimos 14 días se mantuvo estable en 7,5%.

13:52 La economía de México habría registrado una contracción histórica en el segundo trimestre debido al freno en la actividad productiva por la pandemia de coronavirus en el país, mostró un sondeo de Reuters.

La mediana de los pronósticos de 13 analistas estimó un desmplome del 17,7% para el Producto Interno Bruto (PIB) a tasa desestacionalizada entre abril y junio, frente a una caída de un 1,2% en el primer trimestre del año. De confirmarse la proyección, se trataría del retroceso más profundo en la historia del indicador desde que se inició su registro en 1993.

Durante abril y mayo, gran parte de las actividades productivas del país fueron suspendidas debido a las restricciones impuestas por el gobierno para hacer frente a la pandemia, que hasta ahora ha dejado más de 390.500 contagios y 43.680 decesos en todo el territorio.

12:44 El número de casos confirmados de coronavirus en España aumentó en 855 a hoy, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que cifró el total de contagiados en el país en 278.782 personas. El alza en los casos fue menor que la del viernes, cuando se reportaron 922 nuevos contagios.

Por su parte, el número de muertos por la pandemia en el país en los últimos 7 días fue de 6, ascendiendo la cifra total a 28.434 fallecidos, frente a los 28.432 publicados el viernes.

No es posible saber cuál fue la evolución diaria de los casos durante el fin de semana, ya que los sábados y domingos Sanidad no publica actualizaciones de la epidemia, pero el dato total del lunes es superior en 6.361 casos a los 272.421 registrados hasta el viernes.

12:06 Florida reportó menos de 9 mil nuevos casos de coronavirus hoy por primera vez en casi tres semanas y la menor cantidad de muertes nuevas en quince días. Otras 8.892 personas dieron positivo para Covid-19 en las últimas 24 horas, reveló el departamento de salud del estado esta mañana, de 9.344 el domingo.

Las muertes relacionadas con el coronavirus en el estado aumentaron en 77, en comparación con las 78 del día anterior, pero este fue el número más bajo de nuevos fallecidos desde el 13 de julio. Las cifras del lunes tienden a ser más bajas que en otros días de la semana debido a los retrasos en los informes durante el fin de semana.

Aunque Florida reportó días consecutivos de más de 12 mil casos -el viernes y el sábado-, y el sábado superó a Nueva York para convertirse en el estado de EEUU con el segundo número más alto de infecciones totales, hay destellos de esperanza las cosas podrían estar estabilizándose.

11:32 Una buena noticia en cuanto a la positividad de los contagios dio a conocer el ministro de Salud, Enrique Paris, en el informe diario de hoy, quien explicó que "los exámenes PCR positivos han alcanzado el 11%, es el número más bajo que hemos tenido".

En cuanto al detalle de las cifras del día, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló que en las últimas 24 horas se reportaron 2.133 nuevos contagios de coronavirus, con lo que el total nacional de casos confirmados suma 347.923 hasta la fecha.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 75 personas de acuerdo a las cifras del DEIS, con lo que el total de víctimas fatales contagiadas de Covid-19 asciende hasta 9.187 en el territorio nacional.

La subsecretaria también anunció que, debido al aumento de casos, partir de este miércoles en la noche entrarán en cuarentena tres nuevas comunas: Coquimbo, La Serena y Puerto Montt.

10:40 Bélgica ha anunciado nuevos límites en el contacto social ya que el país ha informado un aumento en los nuevos casos de Covid-19. Después de una reunión del país de seguridad nacional del país, la primera ministra belga, Sophie Wilmes, anunció una restricción en la "burbuja social" de contacto con cinco personas por hogar a partir del miércoles durante las próximas cuatro semanas.

Esta es una reducción de 15 nuevas personas a la semana que ha estado en vigor desde finales de junio a medida que el país había levantado gradualmente sus medidas de confinamiento. Bélgica ha informado un fuerte aumento en los nuevos casos de Covid-19 en la última semana, un aumento del 71% de un promedio de 163 a 278 en la semana que terminó el 23 de julio.

"Estamos preocupados por la situación", dijo Wilmes, quien agregó que los crecientes casos de Bélgica no eran exclusivos del país.

10:12 Guatemala inició hoy la reapertura de su economía y la flexibilización paulatina de las restricciones impuestas hace cuatro meses para frenar el coronavirus, a pesar de que casi la mitad del territorio nacional sigue en alerta roja por los más 45 mil contagios y 1.700 muertes asociadas al virus.

En marzo la nación centroamericana cerró sus fronteras y dictó un toque de queda durante la noche y los fines de semana, medidas que complementó con la suspensión de las actividades en sectores económicos no esenciales, del transporte público y de los viajes internos.

"Estimados amigos, necesitamos el compromiso de todos. Las decisiones no han sido fáciles, han sido difíciles (...) Que Guatemala no se detenga", dijo el presidente, Alejandro Giammattei, el domingo por la noche al anunciar la decisión en un mensaje transmitido a los ciudadanos.

Aunque se mantienen clausuradas las fronteras, desde el lunes las distintas industrias tienen permiso para retomar su operación, el transporte público puede reanudar progresivamente sus rutas y los centros comerciales y restaurantes reabrir. El toque de queda se mantiene solo por las noches.

La relajación de las disposiciones gubernamentales se produce pese a que de los 340 municipios del país, 158 permanecen en alerta roja, 109 en naranja y 73 en amarillo.

09:28 El aumento del desempleo en Brasil no refleja la realidad, ya que las personas que han perdido empleos no han podido registrarse debido a medidas vinculadas al coronavirus, dijo un funcionario de alto rango del Ministerio de Economía.

En un diálogo con Folha de S. Paulo, el Secretario de Política Económica, Adolfo Sachsida, dijo que la metodología utilizada por la agencia de estadísticas IBGE para medir el desempleo no era precisa, lo que probablemente significaba que estaba contando por debajo la cantidad de personas sin trabajo.

"El desempleo ya ha aumentado, los datos no muestran esto, para ser bastante franco", citó Folha a Sachsida. "Tenemos que estar preparados para abordar este problema que golpeará fuertemente a la sociedad brasileña. En septiembre, las tasas de desempleo subirán mucho".

La tasa de desempleo de Brasil en los tres meses hasta mayo alcanzó un máximo de dos años del 12,9%. Se espera que las cifras oficiales de junio, que se publicarán a fines de esta semana, muestren que ha aumentado aún más

09:12 El panorama para la economía de Brasil mejoró por cuarta semana consecutiva, según datos de una encuesta del Banco Central entre economistas, con señales de una recuperación desde el peor punto de la crisis, lo que alivió parte del sombrío panorama de los meses recientes.

El producto interno bruto de Brasil se reduciría un 5,8% este año, según la encuesta semanal 'FOCUS' del banco central entre alrededor de 100 economistas, en comparación con el pronóstico de una caída del PIB del 5,95% la semana pasada y del 6,5% hace un mes.

Esa sería la mayor caída anual de que se tiene registro. Sin embargo, los funcionarios dicen que la mejoría en indicadores minoristas, de consumo de electricidad e industriales a medida que las medidas de confinamiento se alivian y las empresas reabran, muestra que la recuperación está en marcha.

El presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, dijo la semana pasada que la previsión del banco de una contracción de 6,4% del PIB para este año es demasiado pesimista, y el secretario de Política Económica, Adolfo Sachsida, dijo que la contracción será más cercana al pronóstico del gobierno de 4,7%.

08:46 Moderna inició su mayor ensayo clínico para su potencial vacuna Covid-19, dosificando al primero de 30.000 participantes.

Las acciones en la biotecnología con sede en Boston subieron un 8% en el comercio previo a la comercialización después de que dijo que había comenzado la fase tres de prueba, que generalmente es la última antes de que se presente una vacuna para su aprobación regulatoria.

El ensayo se lleva a cabo en conjunto con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en todo el país. Francis Collins, el director de NIH, dijo que tener una vacuna para fines de 2020 es un "objetivo extenso" pero el "objetivo correcto para el pueblo estadounidense".

Stephane Bancel, director ejecutivo de Moderna, dijo a CNBC que estimó que la vacuna tenía un 75% de posibilidades de cumplir con el requisito de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, su sigla en inglés) de ser un 50% efectivo. La compañía espera que los datos de eficacia de su ensayo de fase dos estén disponibles a fines de agosto o septiembre, agregó.

07:50 La industria de viajes y grupos empresariales han criticado la decisión del gobierno británico de imponer nuevas restricciones de viaje a España, medidas que han dado un duro golpe a las esperanzas de un renacimiento a fines del verano para la industria del turismo.

Unos 600.000 turistas británicos viajarán a España esta semana, según estimaciones basadas en datos de seguimiento de vuelos de la Agencia de PC, un grupo de viajes de relaciones públicas.

Las Cámaras de Comercio británicas dijeron que la decisión "abrupta" de imponer medidas de cuarentena a cualquier persona que regrese de España "será otro golpe más para las frágiles industrias de viajes y turismo".

Tui, el grupo turístico más grande de Europa, dijo que no cancelaría las vacaciones a las Islas Baleares o Canarias, y pidió una política más "matizada" que permita viajar sin cuarentena a algunas partes de España.

El Reino Unido ha defendido la imposición de reglas de cuarentena sin previo aviso durante el fin de semana, diciendo que se vio obligado a actuar "rápidamente" después de ver datos a fines de la semana pasada que muestran un rápido aumento de las infecciones en algunas partes de España. La decisión provocó una respuesta enojada de Madrid, que ha insistido en que la pandemia está bajo control.

06:10 Hong Kong prohibió las reuniones de más de dos personas, detuvo a las personas que cenan en restaurantes y obligó a cubrirse la cara en todos los lugares públicos después de un resurgimiento en los casos de coronavirus.

El gobierno local anunció las medidas de seguridad y distanciamiento ya que el total de casos confirmados del virus en el territorio chino superó los 2.700.

Hong Kong se movió rápida y agresivamente para contener Covid-19 en enero, y con sus continuos esfuerzos para prevenir la propagación del virus, solo 20 vidas locales se han perdido debido a la pandemia.

El secretario en jefe, Matthew Cheung, dijo hoy que las cenas estarán prohibidas durante siete días, el uso de máscaras será obligatorio para los lugares públicos interiores y exteriores, y las instalaciones deportivas y las piscinas estarán cerradas temporalmente.

05:03 La confianza empresarial alemana ha aumentado drásticamente, según una encuesta, aunque el optimismo entre las empresas del país sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia.

El índice de clima de negocios del Instituto Ifo subió a una lectura de 90.5 en julio desde 86.2 en junio. Este fue su nivel más alto desde febrero y superó las expectativas de los economistas. Antes de que el coronavirus se extendiera por todo el mundo, el índice había estado por encima de 95.

01:15 Las ganancias de las empresas industriales chinas crecieron al ritmo más rápido en más de un año en junio, lo que sugiere signos de recuperación luego del brote de Covid-19.

Las ganancias crecieron un 11,5% interanual en junio, frente a una expansión del 6% en mayo. Ese fue el aumento más fuerte desde marzo de 2019.

"La aceleración del crecimiento mensual de las ganancias industriales en junio confirma aún más que la recuperación económica todavía estaba en camino", dijeron los economistas de Citi en una nota. "Mirando hacia el futuro, vemos una continuación de la recuperación económica impulsada por la inversión y una mayor relajación de la deflación industrial".

China ha logrado controlar en gran medida la pandemia luego de estrictos bloqueos en la primavera. Los funcionarios de salud ahora vuelven a imponer restricciones y realizan pruebas masivas cuando se descubren brotes localizados en un intento por contener el virus.

DOMINGO 26 DE JULIO

22:05 Los funcionarios de salud en China informaron 57 nuevos casos transmitidos localmente de Covid-19 a medida que los brotes en Xinjiang y Liaoning continuaron creciendo.

La región occidental de Xinjiang reportó 41 casos nuevos, su mayor cifra en un día desde que se descubrió un brote a mediados de julio. Las nuevas infecciones llevan su total en un período de 11 días a 178. La provincia de Liaoning reportó otros 14 casos de Covid-19 en Dalian el domingo, llevando el total desde que se descubrió el brote a 39.

Doce personas también dieron positivo para el virus pero no mostraron síntomas. China no incluye casos asintomáticos en su recuento oficial.

Los nuevos casos locales y cuatro infecciones importadas llevan la cuenta de Covid-19 de China a 83.891.

20:19 México reportó hoy 306 nuevos fallecidos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 43.680, además de que se registraban 390.516 infectados conocidos en el país, 5.480 más que en la víspera, según cifras dadas a conocer por autoridades de salud.

México es el cuarto país en el mundo con más decesos por Covid-19. Mientras tanto, los casos en América Latina superaron por primera vez al total de contagiados en América del Norte, mostró el domingo un conteo de Reuters.

En junio, México relajó una cuarentena de dos meses permitiendo la reapertura de algunos sectores económicos. Sin embargo, debido al alto número de casos, en algunas zonas como la populosa Ciudad de México no han terminado de desconfinarse y el viernes, su alcaldesa advirtió que la ciudad está en alerta ante un eventual nuevo peak de contagios.

19:48 Estados Unidos informó hoy 62.000 nuevos casos de coronavirus, ya que Florida, Tennessee y Arizona registraron el mayor número de casos nuevos por millón de personas.

Hubo 558 nuevas muertes reportadas, por debajo de las 1.037 muertes reportadas en todo el país un día antes, según el Proyecto de Seguimiento Covid.

Las cifras publicadas los domingos son a menudo más bajas que el resto de la semana debido al efecto del fin de semana. Florida registró 435 casos por millón de habitantes con Tennessee agregando 460 y Arizona reportando 455. Louisiana reportó dos días de casos a la vez, resultando en 826 infecciones por millón.

El aumento de las infecciones en Florida este mes empujó su recuento general de infecciones por encima de Nueva York a fines de la semana pasada.

19:40 El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, llamó hoy a los republicanos en el Congreso y la legislatura estatal para presionar por más ayuda federal para combatir la pandemia de coronavirus.

Cuomo, un demócrata, dijo que el estado enfrentaba una pérdida de ingresos de US$ 14 mil millones este año fiscal, incluidos US$ 5 mil millones gastados directamente en combatir la pandemia.

"Sabemos que tendríamos que hacer recortes drásticos en el presupuesto si no recibimos ayuda", dijo. "Si no recibimos ayuda estatal de Washington, será una situación muy mala para este estado y la gente en este estado".

Cuomo anunció 536 nuevos casos hoy, lo que eleva el total estatal a 411.736. Hubo nuevos casos en 50 de los 62 condados de Nueva York.

19:32 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento prestará a Bielorrusia 90 millones de euros (cerca de US$ 105 millones) para financiar equipos para departamentos de cuidados intensivos y servicios de ambulancia, así como kits de prueba de coronavirus y otros servicios, informaron medios oficiales el fin de semana.

El equipo incluirá 20 escáneres de tomografía computarizada, 460 ventiladores, 200 máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias, 800 monitores de pacientes, 30 máquinas móviles de rayos X y 22 máquinas de terapia de reemplazo renal, según la agencia de noticias Belta.

El préstamo también se utilizaría para comprar 50 ambulancias de cuidados intensivos equipadas con ventiladores, desfibriladores y dispositivos de monitoreo para el país de Europa oriental de 9,5 millones de personas, agregó Belta.

19:28 Toronto, la ciudad más grande de Canadá, que soportó una ola de calor durante el fin de semana, ordenó el uso de máscaras y el cumplimiento de los límites de distanciamiento físico en sus "centros de enfriamiento de emergencia", donde los residentes pueden escapar de las altas temperaturas.

La agencia de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá emitió la semana pasada una advertencia de calor para Toronto de sábado a lunes, cuando pronosticó días con temperaturas máximas diurnas de 31 °C, o más cálidas.

Los centros ofrecen espacios con aire acondicionado para los residentes que puedan verse afectados por el calor y brindan servicios de líquidos y paramédicos. Los visitantes incluyen a las personas sin hogar y aquellos que no pueden pagar el aire acondicionado.

Se espera que la ola de calor se rompa tarde el lunes, cuando se espera que bajen las temperaturas.

19:00 El jefe del banco central de Alemania criticó el paquete de recuperación de coronavirus de 750.000 millones de euros (unos US$ 873 mil millones) de la Unión Europea aprobado la semana pasada en una entrevista publicada hoy, describiendo la deuda conjunta para transferencias de gran alcance como "dudosa".

El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, dijo que el paquete de rescate necesita una supervisión más fuerte, advirtiendo que no se convierta en una forma regular de financiamiento presupuestario.

En una entrevista con periódicos del Funke Mediengruppe, que incluyen el Berliner Morgenpost y el Hamburger Abendblatt, Weidmann dijo que el paquete necesitaba controles que aseguraran que los fondos "se usen de manera sensata y eficiente".

El paquete, acordado el 21 de julio después de una cumbre maratónica de líderes de la UE, implicará que la Comisión Europea emprenda préstamos masivos en los mercados de capitales por primera vez.

Weidmann, en la foto, se ha opuesto durante mucho tiempo al esquema de préstamo conjunto del paquete que permitiría a los países más pobres de la UE obtener préstamos baratos garantizados por los estados miembros más ricos.

18:40: Brasil registró 555 muertes adicionales atribuibles al nuevo coronavirus en las últimas 24 horas y otros 24.578 casos confirmados, dijo el domingo el Ministerio de Salud. La nación sudamericana ha registrado 87.004 muertes y 2.419.091 casos confirmados en total.

El sábado marcó el cuarto día consecutivo en que Brasil ha reportado más de 50.000 nuevos casos de covid-19 y esta semana marca un registro semanal de 321.623 nuevos casos, según datos del Ministerio de Salud.

16:38: Estados Unidos se encamina hacia los 150.000 fallecidos por coronavirus después de otra semana de repuntes. Las alzas están registradas desde hace semanas en California, Texas, Florida y Arizona, pero se añaden otros territorios en el sur del país, como Luisiana y Mississippi, donde la famosa curva de contagios que dibujan los gráficos parece disparada. Para los texanos, las cosas se complicaron este sábado por la noche, cuando tocaba tierra Hanna, el primer huracán del Atlántico este 2020.

Hasta este domingo, se registran 4.190.400 personas contagiadas en el país, de los cuales 64.582 se incorporaron en las últimas 24 horas. En el caso de los fallecidos, a la fecha se contabilizan 145.942 decesos, con 929 muertes en el día de hoy.

"Es probable, lamentablemente, que las cosas empeorarán antes de mejorar", admitió el pasado martes Donald Trump, por primera vez aparcando el optimismo, con el que había afrontado la pandemia. También, por primera vez, animó abiertamente a los ciudadanos a cubrirse con mascarilla, a lo que se había negado en todo momento, y acabó por cancelar el gran evento que había convocado en agosto en Jacksonville (Florida) para aceptar la nominación como candidato republicano a la reelección en las presidenciales de noviembre. Trump será coronado, pero, como Biden, renunciará al baño de masas.

En un recuento, a principios de julio el número de casos iba en aumento en gran parte de Estados Unidos, incluidos estados que fueron los primeros en volver a abrir. Debido a que el número de personas hospitalizadas y el porcentaje que dan positivo también va en subida en muchos de esos lugares, el aumento en casos no puede explicarse solo la masividad de pruebas, dice The New York Times. Y mientras que algunos lugares vuelven a imponer restricciones, otros siguen reabriendo sus economías.

12:45: En un nuevo balance hecho por el Ministerio de Salud (Minsal) durante el domingo y encabezado por los subsecretaria, Paula Daza, comunicó que en el país hay 18.583 casos activos, donde 2.198 son nuevos (1.620 con síntomas y 446 asintomáticos). En términos de fallecidos, la cifra se elevó en 92 personas, alcanzando los 9.112 decesos.

Con el telón de fondo del Plan Paso a Paso del gobierno, la titular relevó la importancia de mantener la responsabilidad y dio su visto bueno a los parámetros de medición del virus.

"Para evaluar el avance de las comunas el RNE es un buen parámetro, que nos permitirá mirar la incidencia, la trazabilidad y tener una red asistencial que de respuesta a estos pasos que iremos dando. Si es necesario retroceder, lo haremos. Sabemos que las personas están con ansias de salir, pero requerimos que de forma permanente tener mucha responsabilidad", dijo Paula Daza, sobre los índices de medición del contagio.

9:45: Las autoridades de Sanidad de Alemania registraron en las últimas 24 horas 781 nuevos casos de coronavirus y siete muertos. El Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de enfermedades infecciosas, explicó que con los nuevos datos el balance asciende a 204.964 personas contagiadas y 9.118 víctimas mortales. Cerca de 189.800 personas se han recuperado tras haberse contagiado de coronavirus.

El aumento de los nuevos casos ha llevado a que se empiece a hablar de que la "segunda ola" de la pandemia ya ha llegado al país, dijo el primer ministro del estado federado de Sajonia, Michael Kretschmer. "La segunda ola ya está ahí. Cada día tenemos nuevos focos de infección que pueden dar origen a altas cifras de contagios", dijo Kretschmer en el diario 'Rhenischer Post'.

En España, en cambio, se registraron 281 nuevos casos en distintas localidades y, según cifras analizadas por El País, se totalizan a la fecha 44.868 muertes relacionadas con esta enfermedad. Por esta razón, el gobierno de Pedro Sánchez explicó que, pese al incremento de brotes de coronavirus en algunas zonas, la situación "está controlada". La réplica llega en respuesta a las restricciones impuestas por el Reino Unido y Noruega para quienes lleguen desde España, y la recomendación de Francia de evitar viajar a Cataluña.

En Francia se contabilizaron 120 nuevos brotes, lo que empujó al primer ministro francés, Jean Castex, a encender la alarma y decretar la exigencia de pruebas diagnósticas obligatorias a viajeros provenientes de 16 países donde el coronavirus circula activamente, y desaconsejó a sus ciudadanos visitar Cataluña, en momentos en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) enciende nuevas alertas ante el resurgimiento de los contagios en varios países europeo.

En Italia se registraron cinco nuevos fallecidos por la Covid-19 durante la jornada de este sábado, una cifra que se mantiene por segundo día consecutivo, según la actualización de datos sobre los efectos de la pandemia en el país.

Asimismo, fueron confirmados 274 nuevos casos de contagios para un total de 245.864 personas afectadas desde el inicio de la pandemia en el país. El boletín informativo del Ministerio de Salud indicó que el total de fallecidos alcanzó las 35.102 personas, a la par que resalta que la región más afectada por la pandemia se mantiene sin registrar fallecidos durante 48 horas.

8:54: México reportó el sábado 729 nuevos fallecidos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 43.374, además de registrar 385.036 infectados conocidos en el país, 6.751 más que el día anterior, según cifras dadas a conocer por autoridades de salud.

En tanto, Brasil registró 1.211 muertes atribuibles al virus durante las últimas 24 horas y otros 51.147 casos confirmados, dijo el Ministerio de Salud. El gigante sudamericano suma ahora 86.449 decesos y 2.394.514 casos confirmados.

Entre ambos países, el número de fallecidos alcanza a 129.823 personas a la fecha. México y Brasil son las dos principales economías de América Latina.

México es el cuarto país en el mundo con más decesos por Covid-19, mientras que el continente, que es el nuevo epicentro de la pandemia, acumula poco más de la mitad de los 15,8 millones de casos y casi 640.000 fallecidos reportados en todo el mundo.

En junio, el país relajó una cuarentena de dos meses permitiendo la reapertura de algunos sectores económicos. Sin embargo, debido al alto número de casos algunas zonas como Ciudad de México no han terminado de desconfinarse y el viernes su alcaldesa advirtió que la ciudad está en alerta ante un eventual nuevo pico de contagios.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró recientemente que la epidemia "no muestra señales de disminución" en el continente americano.

SÁBADO 25 DE JULIO

17:00: Reino Unido impuso abruptamente el sábado una cuarentena de dos semanas a todos los viajeros que lleguen desde España debido al aumento de los casos de coronavirus en el país, un golpe repentino y dramático a la reapertura del continente europeo al turismo luego de meses de confinamiento.

La cuarentena obligatoria entrará en vigor a la medianoche británica, lo que hace imposible que las personas la eviten adelantando sus viajes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico también anunció que recomendaría no realizar viajes al territorio continental de España, salvo los esenciales, una medida que podría llevar a los operadores turísticos a cancelar los paquetes de vacaciones y causar reclamos a las aseguradoras.

Las Islas Canarias y Baleares no fueron incluidas en la recomendación de evitar viajes, pero los veraneantes que regresen a Reino Unido desde ellas sí enfrentarán una cuarentena.

La repentina decisión británica se conoce luego de medidas tomadas por otros países europeos. El viernes, Noruega dijo que volvería imponer un requisito de 10 días de cuarentena a quienes lleguen desde España a partir del sábado, mientras que Francia recomendó a las personas no viajar a la región española de Cataluña.

13:50: Corea del Sur contabilizó hoy 113 nuevos contagios de COVID-19, 86 de ellos detectados en viajeros llegados al país asiático, lo que implica el mayor número de infecciones en los últimos cuatro meses. De este modo, el número de personas contagiadas a nivel nacional se elevó a 14.092, de acuerdo con el Centro coreano de Control y Prevención de Enfermedades.

No se habían registrado más de 100 casos desde el 1 de abril. El último mayor balance se remonta al 31 de marzo, cuando Corea del Sur reportó 125 nuevos casos. Todos los viajeros que llegaron desde el extranjero -la mayoría de ellos procedentes de Irak y Rusia- deberán cumplir una cuarentena de dos semanas.

Corea del Sur padeció uno de los primeros peores brotes registrados fuera de China, donde surgió el virus en diciembre del año pasado. Sin embargo, logró controlarlo rápidamente con un programa extensivo de "rastreo, tests y tratamiento", sin llegar a imponer un estricto confinamiento como los implementados en gran parte de Europa y otras lugares del mundo.

El país fue considerado un ejemplo en la lucha contra la pandemia, con la población cumpliendo en gran medida las recomendaciones sanitarias de seguridad, así como el uso de mascarillas. El aumento de nuevos casos llega en un momento en el que país planea permitir un regreso limitado del público a los estadios de béisbol el domingo.

11:47: Un día después de que el ministro de Salud (Minsal), Enrique Paris, anunciara las comunas que entran en la fase de trancisión del Plan Paso a Paso del gobierno, cuyo fin es avanzar en el desconfinamiento, el titular comunicó que la medida se activará a partir del martes 28 a las 5am, después del toque de queda.

"Alrededor de estas comunas no habrán cordones sanitarios, pero se fortalecerá el control en los límites de las comunas que entran en la etapa de transición para evitar los traslados", explicó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Se trata de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, La Reina, Colina y Til Til. Y en el caso de la Región de Valparaíso sucederá lo mismo con las comunas de San Antonio y San Felipe.

En la actualización del balance por coronavirus. se comunicó que los casos activos son 18.403, los nuevos casos son 2.287, donde 1.752 se encuentran con síntomas, 399 asintomáticos y se informa 106 nuevos fallecidos. En este último punto, se comunicó a nivel nacional, Chile supera los 9 mil muertos.

"Estamos conscientes de que pueden haber retrocesos y rebrotes que nos harán dar un paso atrás en vez de adelante en nuestro plan. Pero aún asi, llamamos a las comunas en transcisión que respeten las normas sanitarias y que actúen con solidaridad para pensar en el próximo", sostuvo Paris.

11:05: La cantidad de contagiados por coronavirus han vuelto a crecer en España. Han aumentado los ingresos en hospitales y se disparan los positivos, que a nivel nacional han pasado de 250 diarios en junio a más de 1.500 esta semana. El repunte ha sido generalizado: los casos están aumentando al menos en 30 de las 52 provincias españolas.

El porcentaje de pruebas PCR que dan positivo ha subido del 1% en junio al 2,6% en julio, según datos de Our World in Data. Si el aumento de casos se debiese a un aumento del número de test, ese porcentaje bajaría, explica esta entidad. Pero ha ocurrido lo contrario, la positividad aumenta, que es lo que uno espera que pase cuando el virus se expande: más gente cae enferma, acude al médico con síntomas y efectivamente da positivo.

Además, la identificación y seguimiento de contactos no han mejorado apenas en estos meses. A mediados de junio se identificaban tres contactos por cada infectado y esa cifra solo ha subido a cuatro a nivel nacional. En Cataluña, Madrid, Asturias o Castilla-La Mancha los datos oficiales dicen que se identifica un contacto por cada infectado.

VIERNES 24 DE JULIO

17:30: La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó el viernes un aumento récord de nuevos casos de coronavirus en el mundo, con un total de 284.196 infecciones en 24 horas.

Las mayores alzas se informaron en Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica, de acuerdo al reporte diario. El número de muertes ascendió en 9.753, la mayor cifra diaria desde el récord de 9.797 fallecimientos del 30 de abril.

El récord anterior de casos nuevos de Covid-19 era de 258.848 casos, del 18 de julio. Los decesos a nivel global han estado promediando 5.000 al día este mes, por encima de la media de 4.600 de junio.

La OMS comunicó 69.641 nuevos casos en Estados Unidos, 67.860 en el Brasil, 49.310 en la India y 13.104 en Sudáfrica. Los mayores aumentos de nuevas muertes se reportaron en Perú (3.876), Brasil (1.284), Estados Unidos (1.074), México (790) y la India (740).

Perú revisó recientemente sus datos de COVID-19 y en un día aumentó su número total de muertes en 3.000 hasta más de 17.000.

El 17 de julio, la India se convirtió en el tercer país del mundo en registrar más de 1 millón de casos del nuevo coronavirus, sólo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Los epidemiólogos dicen que es probable que a India le falten meses para alcanzar el pico de contagios.

Los casos en Brasil cruzaron la marca de los 2 millones el 16 de julio, duplicándose en menos de un mes, ya que el país añade casi 40.000 nuevos casos al día.

16:52 Francia diagnosticó más de mil nuevos casos de coronavirus hoy por segundo día consecutivo, lo que llevó a los funcionarios de salud a advertir que el país necesitaba "regresar a la disciplina colectiva" con urgencia.

Tanto el recuento diario de nuevas infecciones como el número R están en sus niveles más altos desde que los bloqueos comenzaron a levantarse en mayo. El número R refleja el número promedio de personas a las que una persona infectada transmitirá el virus.

Hasta la fecha, los funcionarios franceses no han impuesto bloqueos locales en ciudades o regiones afectadas por nuevos grupos de infecciones, a diferencia de las vecinas España y Alemania. Pero el primer ministro Jean Castex anunció que las personas que llegan al país desde 16 naciones consideradas en riesgo, incluidos EEUU y Brasil, deberán someterse a pruebas de Covid-19 en los aeropuertos.

"Estamos de vuelta en niveles similares a los que teníamos al final de los bloqueos", escribieron los funcionarios de salud franceses en su actualización diaria. "Hemos borrado buena parte del progreso que logramos en las primeras semanas después de levantar los bloqueos".

15:38 California informó un aumento récord de muertes por coronavirus por segundo día consecutivo el viernes y casi 10 mil nuevos casos. Otras 159 personas en el estado murieron a causa de Covid-19, dijo el departamento de salud del estado, desde el salto récord de 157 del jueves.

California ha reportado 8.186 muertes por la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Es el cuarto número más alto de muertes para cualquier estado de EEUU, pero aproximadamente un tercio de Nueva York, que lidera la lista. Esta semana, los tres estados más poblados, California, Texas y Florida, han reportado sus mayores saltos en un solo día en muertes.

14:40 Los niños deben volver a la escuela en Estados Unidos, incluso si futuros estudios descubren que están transmitiendo el coronavirus, porque tienen menos probabilidades de enfermarse gravemente, dijo el viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

El presidente Donald Trump está presionando para reabrir las escuelas, que cerraron esta primavera boreal cuando el coronavirus comenzó a extenderse por todo el país, a pesar de las preocupaciones de los maestros y las familias de que los niños pudieran contraer o transmitir la enfermedad si regresan a las aulas.

Estados Unidos sobrepasó el jueves los 4 millones de casos, en momentos en que el país suma en promedio 2.600 nuevos contagios cada hora, la tasa más alta del mundo, de acuerdo a un recuento de Reuters.

13:43 "Las cifras continúan mejorado", afirmó el ministro de Salud, Enrique Paris, al comenzar el informe diario sobre la situación actual del coronavirus a nivel nacional. El secretario de Estado se refirió al aprobado proyecto que permite retirar fondos de pensiones y llamó a "actuar con calma".

Paris anunció que pasarán de "Cuarentena" a "Transición" 9 comunas: Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Til-til, Vitacura, San Antonio y San Felipe. Asimismo, este lunes en la noche entran en cuarentena cuatro nuevas comunas: Copiapó, La Calera, La Cruz e Isla de Maipo.

En cuanto a las cifras, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, señaló que en las últimas 24 horas se reportaron 2.545 nuevos casos, de los cuales 2.005 personas fueron sintomáticas. Con esto, cifra total de diagnosticados con Covid-19 suma 341.304 hasta hoy.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 76 de acuerdo a la información del DEIS, con lo que las víctimas fatales ya son 8.914.

11:13 Francia está aconsejando a sus ciudadanos que no viajen a Cataluña como medida preventiva de contención contra el Covid-19, dijo hoy el primer ministro francés Jean Castex.

La autoridad también dijo que el gobierno reforzará los controles en las fronteras de Francia con la esperanza de contener mejor la pandemia y someterá a pruebas obligatorias de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus a los viajeros que lleguen de determinados países.

10:22 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en lo que va de julio se han destruido 27 mil empleos formales en el país latinoamericano, aunque se mostró esperanzado en que el balance a fin de mes no refleje una pérdida de puestos de trabajo.

Durante los meses en que se suspendieron la mayoría de las actividades económicas y la población estuvo confinada en sus domicilios para frenar el brote de coronavirus en el país, desde mediados de marzo hasta junio, se perdieron más de un millón de empleos formales, según datos oficiales.

Sin embargo, el mandatario explicó que la economía informal es la que más ha sufrido durante la crisis derivada de la pandemia porque en México más de la mitad de la población trabaja sin contrato ni prestaciones laborales.

9:19 Noruega volverá a imponer el requisito de cuarentena de 10 días a las personas que lleguen desde España a partir del sábado, después de un aumento de los casos de Covid-19 en el territorio español, mientras que relajará las restricciones a las personas provenientes de Suecia, dijo el viernes el gobierno noruego.

Los residentes de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o los países de la zona Schengen con menos de 20 casos confirmados por cada 100 mil habitantes en las últimas dos semanas podrán entrar en Noruega sin necesidad de autoaislarse.

Los últimos datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) mostraron que las infecciones por Covid-19 en España habían aumentado a 30,9 por cada 100 mil habitantes.

8:17 Hong Kong vio un récord de 115 nuevos casos de virus locales hoy, el tercer día de infecciones que superaron a cien, a medida que el brote de la ciudad continúa empeorando a pesar de las estrictas restricciones.

De los casos locales adicionales, 53 estaban desvinculados de casos anteriores, según datos del departamento de salud de la ciudad. El centro financiero asiático ha sido sorprendido por la repentina erupción de infecciones, y la cantidad de casos imposibles de rastrear indica que las cadenas de transmisión ocultas están muy extendidas.

8:09 La actividad comercial francesa se recuperó mucho más de lo esperado en julio, ya que una recuperación posterior al cierre en el sector de servicios se aceleró, mostró una encuesta.

El compilador de datos IHS Markit dijo que su índice preliminar de gerentes de compras aumentó a 57.6 desde 51.7 en junio, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2018. Eso superó fácilmente el pronóstico promedio de los economistas de 53.5 en una encuesta de Reuters y alejó el índice del nivel de 50 puntos que divide la expansión de una contracción.

8:05 El número de vuelos diarios de pasajeros en China se ha recuperado al 80% de los niveles anteriores al coronavirus, dijo el viernes el regulador de aviación de China. El 23 de julio, las aerolíneas chinas operaron 13.059 vuelos de pasajeros, dijo la Administración de Aviación Civil de China (CAAC). El tráfico diario de pasajeros fue casi el 70% del nivel visto el año pasado, con factores de carga, una medida de qué tan bien las aerolíneas están llenando los asientos disponibles, con un promedio de 73.57%.

7:59 Las empresas británicas han reportado su mejoría más rápida en cinco años y los compradores llevaron sus gastos a niveles cercanos al cierre previo, según mostraron una encuesta y datos publicados hoy.

Una lectura preliminar temprana del IHS Markit / CIPS UK Composite Purchasing Managers 'Index (PMI) se disparó a 57.1 en julio desde 47.7 en junio, por encima del umbral de crecimiento de 50 por primera vez desde que comenzó el cierre en marzo. El aumento sugirió que la economía de Gran Bretaña volvería al crecimiento en el tercer trimestre después de reducirse en más del 25% en marzo y abril, dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios del compilador de PMI IHS Markit

7:56 Se espera que la economía de China se recupere de manera constante en el resto del año, impulsada por medidas de estímulo y e espera que la segunda economía más grande del mundo se expanda un 2.2% en 2020, según la mediana de 42 analistas encuestados por Reuters, frente al 1.8% proyectado en la última encuesta de abril. Ese ritmo aún sería el más débil desde 1976, el último año de la Revolución Cultural de Mao Zedong.

La economía de China se expandió 3.2% en el segundo trimestre respecto al año anterior, luego de una caída récord de 6.8% en los primeros tres meses del año, ya que el virus y las medidas estrictas para contenerlo paralizaron gran parte del país.

7:54 Dinamarca, Noruega y Suecia se enfrentan entre sus peores recesiones económicas registradas este año debido a la pandemia, pero recuperará en gran medida el terreno perdido en 2021. El impacto económico se ve ligeramente peor de lo esperado en una encuesta de abril, con gran parte de la región en curso para ver la mayor contracción en un solo año desde la Segunda Guerra Mundial.

Es probable que el producto interno bruto de Suecia y Noruega se contraiga un 5,0% y un 4,5% respectivamente en 2020, según las predicciones promedio en la encuesta del 21 al 23 de julio, la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial. Se espera que la economía de Dinamarca se reduzca en un 4,3%, su peor contracción desde la crisis financiera de 2009.

7:51 El sector manufacturero alemán se estabilizó en julio, evitando la contracción por primera vez en 19 meses, según mostró una encuesta publicada el viernes, lo que daba esperanzas de que se haya iniciado la recuperación de una larga recesión exacerbada por la pandemia.

El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero de IHS Markit subió hasta una lectura de 50,0 desde la de 45,2 de junio, alcanzando la marca que separa el crecimiento de la contracción por primera vez desde diciembre de 2018, cuando creció la actividad.

7:47 La actividad empresarial de la zona euro se recuperó en julio a medida que se reabrieron más sectores de la economía que habían cerrado para reducir la propagación del coronavirus. Ese desencadenamiento de la demanda reprimida llevó al índice compuesto de gestores de compras (PMI) de IHS Markit, considerado un buen indicador de la salud económica, a una lectura de 54,8 en julio, frente a una lectura final de junio de 48,5. El nivel de julio es el más alto desde mediados de 2018 y muy superior a la media de 51,1 prevista en una encuesta.

"Las empresas de la zona euro informaron de un comienzo alentador del tercer trimestre, con la producción creciendo a la tasa más rápida de los últimos dos años en julio, a medida que los cierres se iban relajando y las economías volvían a abrirse", dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit.

7:43 El primer ministro británico Boris Johnson dijo el viernes que piensa que el país habría superado la crisis del coronavirus a mediados de 2021, pero que teme que se produzca un segundo pico. "Ya sea que provenga de (...) un murciélago, un pangolín o como sea que haya surgido, fue algo muy, muy desagradable para la raza humana. Y creo que para mediados del próximo año estaremos bien encaminados para haberlo superado", dijo Johnson.

7:39 La científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, señaló que los organismos reguladores que normalmente limitan su actuación a sus propios países o regiones probablemente coordinarán sus trabajos sobre las posibles vacunas de la Covid-19 para acelerar su aprobación una vez que estas estén disponibles.

En respuesta a preguntas formuladas a través de redes sociales, Swaminathan también dijo que las pruebas sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas, un proceso que normalmente dura años, podría acelerarse a tan sólo seis meses en plena pandemia, si los datos satisfacen a los reguladores con la suficiente información como para otorga sus aprobaciones. Aún así, dijo que la seguridad de las vacunas será algo primordial.

7:36 Un reporte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) reveló que el comercio global ha sido impactado por restricciones nuevas y acumulativas a las importaciones, y las economías están comenzando a intentar recuperarse de la pandemia.

Algunas medidas restrictivas sobre las exportaciones de productos como mascarillas quirúrgicas, medicamentos y equipos sanitarios al inicio de la pandemia se están revirtiendo, dijo el informe semestral del organismo. "Aunque el impacto total de la pandemia aún no se ha visto reflejado del todo en las estadísticas de comercio, se espera que sea muy sustancial", dijo el director general de la OMC, Roberto Azevedo, al presentar el informe para los 164 estados miembros.

JUEVES 23 DE JULIO

18::20 Los países de América Latina reportaron 100.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según un recuento de Reuters, debido a récords diarios de contagios en Brasil y Argentina, junto a un recrudecimiento de la infección en Perú.

El anterior récord de casos informados era de 79.867 contagios en las 24 horas del 19 de junio, según un recuento de Reuters sobre la base de las cifras oficiales de los gobiernos de la región.

El fuerte avance se debió principalmente a un salto de los casos en Brasil que sumaron 67.860, el doble que el promedio de los últimos siete días. Además hubo un récord de contagios en Argentina y un repunte en Perú, que informó la mayor cantidad de nuevos enfermos en 24 horas desde mediados de junio.

El gobierno del estado brasileño de Sao Paulo atribuyó a un problema técnico del Ministerio de Salud la fuerte alza del jueves, porque se atrasaron algunos datos de días anteriores.

Según el secretario de Salud paulista, Jean Gorinchteyn, se descubrió que algunos municipios no habían podido registrar antes casos leves en el sistema del ministerio.

Los 100.366 contagios del miércoles en América Latina superan en más de un 50% la media de siete jornadas previas de casi 66.000 casos diarios.

El continente americano es el foco de la pandemia en el mundo con más de la mitad de los contagios y muertes de COVID-19 a nivel global.

17:00 Estados Unidos ha superado este jueves la barrera de los cuatro millones de contagios por coronavirus, en medio del incremento de los casos en varias zonas del país y las críticas al presidente, Donald Trump, por la gestión de la pandemia.

Según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins en su página web, el país norteamericano ha confirmado hasta la fecha 4.007.859 contagios, con 143.846 fallecidos, por lo que se sitúa como el país más afectado por la COVID-19 en cifras totales.

El estado más afectado del país sigue siendo el de Nueva York, con 409.697 casos y 32.594 fallecidos, si bien en las últimas semanas el foco de la epidemia se ha trasladado hacia otras zonas del país como California y Florida.

Así, California figura en estos momentos como el estado con más casos, con 421.857, si bien la cifra de muertos es de 8.053, muy por debajo de la de Nueva York. Por su parte, Florida ha confirmado 389.868 contagios y 5.518, según los datos de la citada universidad.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), recogen en su página web los últimos datos actualizados el miércoles, cuando había 3.952.273 casos y 142.755 víctimas mortales.

Trump achacó el miércoles a las protestas contra el racismo surgidas tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la Policía del aumento de casos de coronavirus que experimenta el país norteamericano.

"Hay muchas causas probables para el aumento en los casos de infección", dijo, antes de añadir que "los casos comenzaron a crecer entre los jóvenes estadounidenses poco después de las protestas, que presumiblemente desencadenaron una relajación más amplia de los esfuerzos de mitigación en todo el país".

Otra de las probables causas a las que se refirió es un "incremento sustancial" de los viajes entre regiones de Estados Unidos, "reuniones en vacaciones como el Día de los Caídos y los jóvenes que se congregan de forma estrecha en bares y, probablemente, en otros lugares".

"Quizá las playas", continuó, antes de deslizar la situación de la pandemia en México, país con el que comparte frontera. "También compartimos una frontera de 3.000 kilómetros con México y sabemos muy bien que los casos están aumentando (allí)", arguyó.

El propio mandatario afirmó el martes que la pandemia de coronavirus en el país "probablemente empeorará antes de mejorar". "Es algo que no me gusta decir de la situación, pero es lo que es", remachó.

15:00 El director general de la Organización Mundial para la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha tildado este jueves de "falsos e inaceptables" los comentarios del Gobierno de Estados Unidos en los que acusó a China de "comprar" a Tedros, en el marco de las disputas por la gestión de la pandemia de coronavirus.

Pompeo habría hecho estas declaraciones en una reunión a puerta cerrada con legisladores británicos que tuvo lugar el martes en la Henry Jackson Society de Londres durante su visita a Reino Unido, según informó el miércoles la prensa británica.

"Cuando más importaba, cuando había una pandemia en China, el doctor Tedros fue comprado por el Gobierno chino", habría afirmado Pompeo. "Digo esto con una firme base de Inteligencia, se hizo un acuerdo", habría señalado, según fuentes consultadas por 'The Times' y 'The Telegraph', entre otros medios británicos.

En respuesta, Tedros ha manifestado este jueves en rueda de prensa que "los comentarios son falsos e inaceptables y no tienen base alguna". "Nuestro único objetivo y el objetivo de toda la organización es salvar vidas", ha manifestado.

"Si hay una cosa que realmente nos importa, y que debería importar a toda la comunidad internacional, es salvar vidas. No nos veremos distraídos por estos comentarios y no queremos que la comunidad internacional se vea distraída", ha agregado.

Así, ha destacado que "una de las mayores amenazas a las que se hace frente sigue siendo la politización de la frontera", antes de recordar que "la COVID-19 no respeta fronteras, ideologías ni partidos políticos".

Tedros ha recalcado que "la política con la COVID-19 debería estar en cuarentena" y ha agregado que "la politización (de la pandemia) ha hecho que la situación sea peor", al tiempo que ha pedido mayor "solidaridad".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en mayo la salida del país de la OMS por lo que considera una mala gestión de la pandemia de coronavirus. Tanto el presidente como Pompeo han acusado a la OMS de ocultar la supuesta responsabilidad de China en la aparición y propagación de la COVID-19, llegando a hablar del "virus chino".

14:02 El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dijo el jueves que los comicios presidenciales serán postergados hasta el 18 de octubre, frente a una fecha fijada inicialmente para principios de septiembre, en medio de un crecimiento de casos de COVID-19 en el país sudamericano.

13:37 El número de personas que trabajó de forma remunerada en junio en Brasil cayó en un millón y la proporción de gente en edad laboral que tenía empleo tocó un nuevo mínimo, de acuerdo a cifras divulgadas hoy. Esto contrasta con algunos indicadores recientes que sugieren que el mercado laboral en el país está saliendo de lo peor de la crisis del Covid-19.

La encuesta domiciliaria de la agencia de estadísticas del gobierno IBGE se realizó por teléfono y es la primera que se publica bajo el sello recientemente creado 'estadísticas experimentales'. Los datos oficiales de desempleo del IBGE para el trimestre finalizado en junio se darán a conocer la próxima semana.

Las cifras mostraron que 83,4 millones de brasileños tenía trabajo en junio, un 1,1% menos que los 84,4 millones de mayo. Con una población en edad laboral de 170,1 millones, eso significa que el 49% de los brasileños que podía trabajar por su rango etario tenía empleo, por debajo del 49,7% en mayo. El mes de mayo marcó la primera vez que menos de la mitad de la población en edad laboral del país tenía trabajo.

En tanto, el número de personas en la fuerza laboral pero sin empleo aumentó un 16,6% a 11,8 millones en junio, desde los 10,1 millones registrados en mayo, según la agencia. Esto elevó la tasa de desempleo de 10,7% a 12,4%, agregó IBGE.

12:24 En un nuevo informe diario sobre el coronavirus en Chile, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que durante las últimas 24 horas se reportaron 2.371 casos nuevos de Covid-19, de los cuales 1.841 presentaron síntomas. Con el dato de hoy, el total de contagiados a nivel nacional suma 338.759 hasta la fecha.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 116 personas según lo dado a conocer por el DEIS, lo que aumenta a 8.838 las víctimas fatales contagiadas del virus desde su llegada al país.

El ministro Enrique Paris, en tanto "se amplía el permiso para circular a los mayores de 75 años y a partir del 25 de julio, aumentamos la posibilidad de salir dos veces al día, siempre con acompañamiento".

11:16 Los casos de coronavirus en Estados Unidos superaron el jueves los 4 millones, en momentos en que el país suma en promedio 2.600 nuevos contagios cada hora, la tasa más alta del mundo, de acuerdo a un recuento de Reuters.

Las infecciones en el país se han acelerado rápidamente desde que el primer caso fue reportado el 21 de enero. Solo se necesitaron 28 días para alcanzar el primer millón de contagios y otros 43 para llegar a los 2 millones. Ahora, solo han pasado 16 días desde la marca de 3 millones, y se registran 43 nuevos casos en el país cada minuto.

De los 20 países que sufren los brotes más fuertes, Estados Unidos marca el segundo nivel de casos per cápita: 120 infecciones por cada 120 mil personas, solo superado por Chile.

El gobierno federal, gobernadores de estados y alcaldes ha menudo se están enfrentando por la mejor manera de encarar la pandemia, lo que ha generado una serie de normas confusas sobre temas como el uso de la mascarilla en público y el momento para que las empresas puedan reabrir.

El presidente Trump recientemente cambió su posición. Anteriormente había sido renuente a llevar mascarilla en público pero esta semana alentó a los estadounidenses a portarlas y hace poco apareció en un evento público por primera vez con el rostro cubierto.

10:33 El gobierno del Reino Unido confirmó que será obligatorio en Inglaterra cubrirse la cara en las tiendas y cafeterías que sirven comida para llevar a partir del viernes, luego de cierta confusión sobre las reglas.

El consejo del gobierno ha sido contradictorio en los últimos días después de que Downing Street sugiriera que las reglas para cubrirse la cara no se aplicarían a esos puntos de venta. Cualquier persona vista sin una mascarilla o que la use incorrectamente no enfrentará una multa inmediata. En cambio, se les "aconsejará sobre la forma correcta y más segura de usar una máscara facial", dijo el gobierno.

La guía oficial publicada horas antes de la entrada en vigencia de las reglas aclaró que será obligatorio cubrirse la cara al comprar comida y bebida para llevar. Sin embargo, el público podrá sentarse en la premisa y quitarse las máscaras mientras consume lo que ha comprado.

9:21 La cantidad de personas que solicitaron subsidios por desempleo en Estados Unidos creció la semana pasada por primera vez en casi cuatro meses, lo que sugiere que el mercado laboral se estaría estancando en medio del fuerte aumento de los contagios.

Las solicitudes de ayuda por desocupación cerraron en 1,4 millones en la semana al 18 de julio, desde los 1,3 millones anunciados el jueves anterior, lo que implica el primer aumento desde la semana del 28 de marzo, informó el Departamento del Trabajo.

La cifra es superior a los 1,3 millones que estimaba el mercado, y constituye la decimoctava semana consecutiva en la que las solicitudes iniciales totalizaron más de 1 millón.

9:03 La recuperación económica de Brasil de la crisis por la pandemia está resultando mucho más robusta de lo que muchos analistas habían previsto, en gran medida por los programas de emergencia del gobierno, dijo el secretario de Políticas Económicas, Adolfo Sachsida.

El funcionario afirmó que todas las previsiones de un caída del PIB de 6,5% o más este año tendrán que ser revisadas, y que la contracción se acercará más la proyección del gobierno de un 4,7%.

8:46 La ocupación de las plazas hoteleras en España se redujo un 54,8% en los seis primeros meses del año, situándose en un 33%, una caída que sin embargo atisba ya los primeros síntomas de recuperación tras el freno de la actividad provocado por la pandemia del Covid-19.

Según se desprende del Barómetro del Sector Hotelero en España, elaborado conjuntamente con STR y Cushman & Wakefield, el primer semestre de 2020 ha sido el peor en cuanto a ocupación hotelera de las últimas décadas a causa de la situación sanitaria acaecida en España. El cierre forzoso de hoteles en la mayoría del país durante casi tres meses provocó una caída del 73% en la ocupación a junio con respecto al registrado en el mismo periodo de 2019, momento en que la ocupación de los hoteles españoles se situó en el 83%, según datos del organismo.

Sin embargo, desde el sector indican que con el inicio del periodo de la desescalada iniciado a mitad de junio se ha restablecido cierta actividad, especialmente con la reanudación de viajes domésticos y la apertura de fronteras.

"La demanda doméstica, de ocio mayoritariamente, y especialmente durante los fines de semana, constituye la primera piedra para la recuperación", dijo Javier Serrano, Country Manager de STR para España y Portugal. "El camino de la recuperación está vinculado a la evolución de la pandemia, pero el sector ya ha empezado a moverse en la dirección correcta para tomar la senda de una recuperación que será inevitablemente larga", agregó.

8:22 La vacuna experimental contra el coronavirus desarrollada por China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) podría estar lista para su uso público a finales de este año, según informaron medios estatales.

Anteriormente, la empresa preveía que la vacuna estaría disponible en 2021, pero el presidente de Sinopharm, Liu Jingzhen, dijo a la emisora estatal CCTV que la compañía espera terminar la fase final de las pruebas en humanos dentro de unos tres meses. La potencial vacuna de Sinopharm ya entró en la fase III de un ensayo -con unos 15.000 participantes y dos cepas inmunizadoras- llevado a cabo en Emiratos Árabes Unidos.

8:15 El ministro de Transportes alemán, Andreas Scheuer, informó este jueves que él y sus homólogos europeos han acordado unos estándares comunes para proteger la salud de los viajeros en el tráfico aéreo con el fin de lograr "seguridad, claridad y confianza".

Las nuevas reglas incluyen el uso obligatorio de mascarilla para niños mayores de seis años, la intensificación de los servicios de limpieza, información a los pasajeros en varios idiomas, así como el respeto a las distancias de seguridad en el aeropuerto también durante el proceso de facturación

8:06 El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha apuntado que la recuperación se ha iniciado pero que, a pesar de que en este tercer trimestre "creceremos a tasas significativas, de dos dígitos muy probablemente", será "incompleta, incierta, y desigual".

Durante su intervención en la presentación de la memoria del Consejo Económico y Social (CES), Hernández de Cos ha señalado que, pese a este repunte de la economía, los niveles de PIB cuando termine el tercer trimestre serán "considerablemente" inferiores a los del cierre de 2019 y que esa "incipiente" recuperación "no va a poder evitar" que en 2020 se den las mayores caídas del producto interior bruto "en tiempos de paz" a causa de la pandemia.

8:01 China otorgará un préstamo de mil millones de dólares para que los países de América Latina y el Caribe tengan acceso a su vacuna Covid-19, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, a los principales diplomáticos regionales en una reunión, según el gobierno mexicano.

En una reunión virtual, Wang dijo a sus homólogos latinoamericanos que una vacuna contra el coronavirus desarrollada por su país tendría acceso universal, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de México en un comunicado el miércoles por la noche. Wang también presentó una lista de proyectos chinos para combatir la enfermedad en la región, según el comunicado.

7:54 China reportó que ayer miércoles registró 22 nuevos casos de coronavirus en el continente, frente a los 14 casos del día anterior, dijo el jueves la comisión de salud. De las nuevas infecciones, 18 estaban en la región occidental de Xinjiang y una en la ciudad de Dalian, en la provincia nororiental de Liaoning, según un comunicado de la Comisión Nacional de Salud. Los otros tres fueron casos importados.

7:49 Un informe de la ONU sugiere ingresos básicos temporales para ayudar a los más pobres del mundo en medio de una pandemia. El documento propone un ingreso básico temporal para los 2.700 millones de personas más pobres del mundo en 132 países en desarrollo podría ayudar a frenar la propagación del coronavirus al permitirles quedarse en casa.

El informe sugiere tres opciones: recargos sobre los ingresos promedio existentes, transferencias de suma global vinculadas a las diferencias en el estándar de vida promedio en un país o transferencias uniformes de suma global independientemente de dónde viva alguien en un país.

7:44 El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, señaló que la economía francesa está en camino de recuperarse en un 8% el próximo año y debería volver a los niveles anteriores a la crisis para 2022. Le Maire dijo a la Asamblea Nacional que los datos económicos recientes habían sido "satisfactorios pero demasiado frágiles" por ahora para cambiar los pronósticos de una contracción económica este año del 11%, lo peor desde que comenzaron los registros modernos.

El gobierno ha comprometido más de 460 mil millones de euros (US$ 533 mil millones) en fondos públicos para apoyar la economía. La mayoría vendrá en forma de préstamos garantizados por el estado y exenciones de impuestos para ayudar a las empresas a hacer frente a una caída en los negocios.

7:41 Corea del Sur entró en recesión en el segundo trimestre en su peor declive económico en más de dos décadas, ya que la pandemia del coronavirus hundió las exportaciones y el distanciamiento social paralizó la actividad de las fábricas.

La cuarta economía más grande de Asia se contrajo en un 3,3% ajustado en términos estacionales en el trimestre acabado en junio en comparación con el periodo anterior, según dijo el jueves el Banco de Corea. Se trata de la contracción más pronunciada desde el primer trimestre de 1998, mayor que la caída del 2,3%.

7:38 Australia registró su mayor aumento diario de muertes relacionadas con el coronavirus en tres meses, en una jornada en que las nuevas infecciones continuaron aumentando en el segundo estado más poblado del país. El estado de Victoria confirmó otras 403 infecciones en su territorio, mientras que cinco personas murieron por causa del virus en las últimas 24 horas.

MIÉRCOLES 22 DE JULIO

18:39 Brasil registró el miércoles un récord de nuevos casos confirmados de coronavirus en 24 horas, con 67.860 infecciones, para totalizar 2.227.514, informó el Ministerio de Salud.

El récord previo en un día era del 19 de junio, cuando el ministerio reportó 54.771 infecciones. En aquella ocasión, la cartera justificó el aumento diciendo que había incluido en el sistema muchos casos acumulados en días previos.

Los más de 67 mil casos registrados el miércoles representan una fuerte aceleración con respecto al nivel de cerca de 40 mil que el país venía informando a lo largo de las últimas semanas en los días hábiles, a excepción de los lunes, cuando hay un número menor debido a una reducción del volumen de pruebas los fines de semana.

El Ministerio aseguró que se registraron 1.284 muertes en las últimas 24 horas, elevando el total de decesos del país debido al Covid-19 a 82.771.

18:22 California superó el miércoles a Nueva York, el epicentro original del brote en Estados Unidos, como el estado más afectado por los casos de Covid-19, según un recuento de Reuters.

El total de casos en el estado más poblado de Estados Unidos superó los 414 mil, porque un puñado de condados reportó 4.700 nuevos casos el miércoles.

Nueva York ha registrado, con mucho, la mayor cantidad de muertes que cualquier estado, con más de 32 mil, y California está en cuarto lugar con casi 8 mil muertes.

Si California fuera un país, ocuparía el quinto lugar en el mundo por total de casos de coronavirus, sólo por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia. Nueva York tiene actualmente más de 412.800 casos y está sumando un promedio de 700 nuevos casos al día en julio. En California hay un promedio de 8.300 casos nuevos al día.

18:00 El Gobierno de Reino Unido ha confirmado este miércoles otros 560 casos por coronavirus y 79 fallecidos durante las últimas 24 horas, con lo que el país se acerca a la barrera de los 300.000 contagios desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio de Sanidad ha indicado que hasta la fecha se han confirmado 296.377 casos de coronavirus, con 45.501 fallecidos a causa de la COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevos coronavirus.

Inglaterra sigue siendo la región más afectada, con 255.038 casos y 40.906 fallecidos. Por detrás figuran Escocia, con 18.484 casos y 2.491 muertos; Gales, con 16.987 y 1.548; e Irlanda del Norte, con 5.868 y 556, respectivamente.

Por otra parte, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) ha indicado que 55.460 muertes fueron achacadas al coronavirus hasta el 10 de julio en los certificados de fallecimiento, incluyendo personas que no fueron sometidas a pruebas por el virus.

El organismo ha señalado además que hasta esa fecha se habían registrado 64.189 fallecimientos más que los esperados habitualmente para esas alturas del año, lo que refleja un acusado aumento de la mortalidad a causa de la pandemia.

El director del Wellcome Trust, Jeremy Farrar, manifestó el martes ante el comité de Sanidad de la Cámara de los Comunes que "las cosas no habrán terminado en Navidad" y adelantó que el mundo vivirá con el coronavirus durante "décadas".

Las palabras de Farrar, miembro del organismo que asesora al Gobierno durante la pandemia, han llegado después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, afirmara la semana pasada que esperaba que la normalidad vuelva al país en Navidad.

17:00 El Gobierno de Francia ha confirmado este miércoles que se han registrado otros catorce brotes de coronavirus durante el último día, lo que suponen 561 casos más que el día anterior, al tiempo que ha recalcado que el virus "circula en todo el territorio nacional".

El Ministerio de Sanidad ha destacado en su último balance que 216.546 personas han sido diagnosticadas con COVID-19, entre ellas 106.417 que han requerido hospitalización y 79.957 han sido atendidas en sus viviendas. Asimismo, ha cifrado en 30.177 los fallecidos a causa del coronavirus.

Por otra parte, ha manifestado que en estos momentos hay 6.366 personas hospitalizadas a causa de la COVID-19, entre ellas 445 que se encuentran en estado grave e ingresadas en unidades de cuidados intensivos.

Por otra parte, Sanidad Pública de Francia ha indicado durante la jornada que 175.800 personas han muerto entre el 2 de marzo y el 31 de mayo, lo que supone un "exceso de mortalidad de entre 25.00 y 30.000 personas" respecto a la media registrada durante los anteriores.

Así, según estos datos, las cifras hasta principios de marzo eran similares a las de los anteriores, si bien a partir del 9 de marzo se registró un aumento del siete por ciento que subió hasta un pico del 60 por ciento a finales de ese mes.

El organismo ha manifestado además que a partir de esa fecha "disminuyó progresivamente para volver a los márgenes de fluctuación habitual", en un reflejo de la elevada mortalidad provocada por el coronavirus, según ha informado el diario francés 'Le Monde'.

16:20 Perú incluyó 3.688 fallecidos por Covid-19 en una actualización de las cifras de la pandemia que realizó un equipo de expertos en salud, con lo que los fallecidos por la enfermedad suman casi 17.500 en el segundo país con más contagios en América Latina, dijo el miércoles el gobierno.

El presidente Martín Vizcarra dijo en una conferencia de prensa que la actualización de la cifra oficial de muertos se produce tras detectar un subregistro, en un estudio realizado hasta fines de junio y en la que participó también la Organización Panamericana de Salud (OPS).

La ministra de Salud Pilar Mazzetti, en la misma conferencia de prensa, afirmó que la cifra de fallecidos se irá ajustando mientras continúen las evaluaciones en julio, en momentos en que los contagios de coronavirus no dan tregua y aumentaron el miércoles en 4.463 casos, para sumar 366.550 en Perú.

"De acuerdo al análisis rutinario que hacemos, tendríamos 13.767 personas fallecidas, y a esto, luego del análisis efectuado por nuestro equipo, vamos a añadir 3.688 personas fallecidas que se integran. Con esto, el desfase que teníamos en información se está cubriendo hasta junio", dijo Mazzetti.

15:00 El Gobierno de Italia ha confirmado este miércoles que se han duplicado los contagios por coronavirus respecto al día anterior, con más de 280, al tiempo que ha señalado que durante las últimas 24 horas han fallecido nueve personas en el país a causa de la Covid-19.

El Ministerio de Sanidad ha detallado que durante el último día se han registrado 282 casos, más del doble de los 129 del martes, lo que provoca además que el país supere la barrera de los 245.000 contagios desde el inicio de la pandemia, con un total de 245.032.

Asimismo, ha señalado que la cifra de fallecidos asciende a 35.082 --tras los nueve de las últimas 24 horas, cifra inferior a los 15 del martes--, al tiempo que ha agregado que en estos momentos hay 12.322 casos activos. La cifra de recuperados es de 197.628, incluidos 197 durante el último día.

El Ministerio ha subrayado que Lombardía se mantiene como la provincia más afectada del país, con 95.633 casos totales, seguida por Piamonte, con 31.558, y Emilia-Romaña, con 29.295. Por detrás figuran Véneto, con 19.707; Toscana, con 10.390; y Liguria, con 10.124.

14:00 El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha decidido elevar los límites anuales de asistencia financiera que pueden solicitar al organismo los países debido al "severo impacto de la pandemia de la COVID-19 en las condiciones económicas globales", según ha indicado este miércoles en un comunicado.

Hasta la semana pasada, el Fondo ha contabilizado a 72 países que han recibido apoyo financiero por parte del organismo como resultado de la duplicación de los límites que ya aprobó a principios de abril también con motivo de la pandemia.

"Muchos de los países que han recibido asistencia financiera del FMI desde la comienzo de la pandemia han alcanzado, o se están acercando, a sus límites de acceso anuales", ha indicado el organismo. Por este motivo, han elevado los límites de nuevo, con fecha límite hasta abril de 2021.

Por otro lado, el FMI también ha decidido suspender de forma temporal los límites al número de desembolsos de fondos realizados bajo el Servicio de Crédito Rápido (SRC), una herramienta que el FMI emplea para conceder fondos de emergencia a los países más pobres.

13:45 Los principales líderes de China se han comprometido a apoyar el crecimiento del empleo a medida que el gobierno lucha contra el alto desempleo debido al impacto del coronavirus en la economía.

El primer ministro del gigante asiático, Li Keqiang, se comprometió a apoyar ampliamente el crecimiento del empleo, incluido el empleo a tiempo parcial y "flexible", según un comunicado del gobierno. El gabinete de China dijo que proporcionaría subsidios, préstamos e incentivos fiscales para alentar el espíritu empresarial entre los grupos clave, como los trabajadores migrantes y los universitarios recién graduados.

Li reiteró que la situación del empleo en China es "grave" después de que el brote de coronavirus cerrara grandes porciones de la economía durante meses anteriores en 2020. La tasa de desempleo subió a un récord de 6,2% en febrero antes de avanzar lentamente a 5,7% en junio. El gobierno apunta a "cerca de 6%" para este año, pero esa cifra no tiene en cuenta a muchos trabajadores migrantes del campo. China tiene un récord de 8,74 millones de recién graduados que ingresaron al mercado laboral este verano.

13:13 Los casos mundiales de coronavirus alcanzaron otro hito sombrío el miércoles. Más de 15 millones de personas han sido infectadas por el virus desde que se informó por primera vez en China, lo que ha significado también más de 600 mil muertes.

Los tres países más afectados, Estados Unidos, Brasil e India, representan casi la mitad de todos los casos confirmados a nivel mundial y más del 40% de las muertes. Actualmente, los casos globales ahora están creciendo en más de 1 millón por semana.

12:58 El gobierno brasileño revisó el miércoles su pronóstico para el déficit presupuestario primario de este año a 787.400 millones de reales (unos US$ 154 mil millones) en su reporte de ingresos y gastos, desde un saldo negativo de 540.500 millones de reales proyectado en mayo.

La ampliación de la brecha se da casi completamente como resultado de las medidas de gasto de emergencia anunciadas para mitigar el golpe económico provocado por el coronavirus, ya que la proyección de los ingresos apenas cambió desde las cifras de hace dos meses.

El Ministerio de Economía mantuvo prácticamente sin cambios su estimación de ingresos primarios de 2020 en 1,2 billones de reales desde la proyección de 1,21 billones de reales del reporte previo, y subió su pronóstico de gasto primario en 229.300 millones de reales a 1,98 billones de reales.

Los cálculos se basan en una contracción del Producto Interno Bruto del 4,7% este año, una proyección que el Ministerio mantuvo este mes y que se ubica en la parte optimista del espectro de pronósticos.

12:36 Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio esperan realizar el evento el próximo año incluso si la pandemia mundial de coronavirus no ha disminuido sustancialmente, dijo a Reuters el presidente ejecutivo del comité organizador, Toshiro Muto. Los Juegos Olímpicos de Tokio habrían comenzado el viernes, pero se retrasaron hasta 2021 debido a la pandemia.

Desde que se confirmó la postergación, los organizadores trabajan para garantizar que los Juegos Olímpicos del próximo año sean seguros para atletas, funcionarios y el público. Muto dijo que aunque los organizadores esperan que la amenaza planteada por el virus posiblemente sea menor, nadie sabe cuál será la situación cuando comiencen los Juegos el 23 de julio de 2021.

Por esto, los organizadores suponen que el coronavirus seguirá siendo un problema importante. "Es bastante difícil para nosotros esperar que la pandemia de coronavirus esté contenida", dijo Muto a Reuters. "Pero si podemos hacer los Juegos en Tokio con coronavirus, Tokio puede ser el modelo a seguir para los próximos Juegos Olímpicos u otros eventos internacionales".

Muto fue más allá y dijo que esperaba que Tokio 2020 pudiera ser el punto de referencia en un mundo pospandemia. "Al hacer con éxito los Juegos en Tokio, esperamos firmemente que se pueda crear un legado que quede en la historia", señaló.

11:20 En un nuevo reporte diario sobre el coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que "seguimos viendo una evolución positiva de la pandemia en Chile. Nueve regiones han disminuido sus nuevos casos en los últimos siete días".

En el detalle, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, señaló que en las últimas 24 horas se registraron 1.741 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 1.391 presentaron síntomas, con lo que el total de contagiados asciende a 336.402 en el territorio nacional. Actualmente hay 18.439 casos activos.

La autoridad sanitaria también lamentó el fallecimiento de 45 personas según los datos del DEIS, lo que significa que las víctimas fatales ya suman 8.722 en todo el país.

En cuanto a las políticas del adulto mayor durante el desconfinamiento, se va a permitir en Paso 1 y 2 que los mismos puedan salir durante una hora los lunes, jueves y sábados entre 11:00 y 12:00, cumpliendo con todas las medidas de autocuidado y sin transitar por lugares cerrados.

Para el paso 3 y 4, podrán salir durante una hora entre 11:00 y 12:00 entre 15:00 y 16:00 todos los días de la semana.

10:48 Los residentes de Melbourne, la segunda ciudad más poblada de Australia, deberán llevar mascarillas al salir de casa desde el miércoles, en un momento en que el país registró un aumento récord de casos de coronavirus y el estado de Nueva Gales del Sur está en "alerta alta".

Australia reportó 501 nuevas infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas, su máximo desde que comenzó la epidemia en marzo. Su tasa de muertes se elevó en dos, a 128. El estado de Victoria, del que es capital Melbourne, registró el mayor número de casos nuevos, con 484. El primer ministro estatal, Daniel Andrews, dijo que más de la mitad de las personas que dio positivo por el virus en Victoria entre el 7 y el 21 de julio -más de 2.000 personas- no se aisló.

"Eso significa que la gente se ha sentido mal pero ha seguido con sus asuntos", dijo Andrews a los medios. "Han salido a comprar y al trabajo. Estaban en el punto más alto de su infectividad y siguieron como si nada". Andrews advirtió que el número de casos seguirá en una trayectoria ascendente si la gente no se autoaísla tras someterse al test. "Y el confinamiento de seis semanas no durará seis semanas. Será mucho más largo", señaló.

10:12 Es probable que China levante pronto las restricciones sobre los camarones importados que se impusieron este mes, después del descubrimiento de coronavirus en los envases, dijo en una entrevista el ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda. La nación andina solicitó medidas para tranquilizar a los funcionarios chinos al proporcionar información completa sobre los protocolos de salud en la industria, dijo.

"Ecuador ha estado a la altura", dijo Ontaneda el martes por Skype. "Estamos defendiendo 50 años de calidad, de historia y de trazabilidad". Aunque solo una de las más de 200 mil muestras dio positivo, fue suficiente para causar conmoción en el segundo sector exportador más grande de Ecuador, que emplea un cuarto de millón de personas. China importa más de la mitad de los camarones del país.

El 10 de julio, la aduana de China ordenó detener las importaciones de tres plantas de empaque específico luego de una muestra arrojara material genético de Covid-19 no infeccioso en el exterior del paquete y dentro de un contenedor.

9:50 El acuerdo de la Unión Europea que crea un fondo de 750 mil millones de euros para ayudar en la recuperación de las economías del bloque "pudo haber sido mejor" mediante una mayor proporción de asistencia con créditos, dijo la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

"Pudo haber sido mejor pero es un proyecto muy ambicioso", señaló Lagarde en una entrevista transmitida online con el diario Washington Post.

9:02 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a dar positivo al coronavirus en la tercera prueba que se ha realizado desde que cayó enfermo el 7 de julio, dijo la secretaría del Ministerio de Comunicaciones.

"El examen realizado al presidente ayer, el 21, mostró un resultado positivo", dijo un comunicado. "El presidente Bolsonaro aún está en buen estado, acompañado por el equipo médico de la presidencia", agregó.

8:23 El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. y el Departamento de Defensa anuncian un acuerdo con Pfizer por 100 millones de dosis de una vacuna Covid-19 después de la aprobación. Los estadounidenses recibirán la vacuna de forma gratuita, según un comunicado de Pfizer y BioNTech.

8:17 Tailandia planea extender su estado de emergencia por un mes, hasta el 31 de agosto, al tiempo que permite que más extranjeros ingresen al país en la última ronda de medidas de control de coronavirus.

"Tailandia necesita reglas de emergencia porque el país está comenzando a reabrir sus fronteras para que algunos trabajadores y visitantes impulsen la economía", dijo Somsak Rungsita, secretario general del Consejo de Seguridad Nacional. "Esta es la única herramienta para controlar los riesgos" dada la pandemia que se está extendiendo por todo el mundo, dijo.

8:14 Hong Kong informó un récord de 105 nuevos casos de virus locales, ya que la situación "más grave" de la ciudad desde que comenzó la epidemia llevó a los funcionarios de salud a ampliar las medidas de protección contra virus. De los casos locales adicionales, más de la mitad, 63, estaban desvinculados de casos anteriores, según datos del departamento de salud de la ciudad el miércoles.

8:08 Gran Bretaña se expandirá a su ritmo más rápido en décadas este trimestre después de reducirse a su ritmo más rápido en siglos el último trimestre, según una encuesta de Reuters, a medida que grandes sectores de la economía se han reabierto después de un cierre nacional para controlar el coronavirus.

A pesar del optimismo a corto plazo, casi el 85% de los encuestados, pensaban que las perspectivas para la economía británica se habían mantenido igual o empeorado en el último mes, y solo seis dijeron que había mejorado.

8:03 El ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, anunció que Irlanda puede introducir más restricciones de viaje para países con una instancia muy alta de Covid-19, esto después de que el gobierno levantó su requisito de cuarentena de 14 días para 15 países europeos.

"Estamos analizando países que pueden convertirse efectivamente en puntos calientes para Covid-19 en los próximos meses, o incluso regiones dentro de los países, y analizando formas en que podemos enfrentar ese riesgo", dijo Coveney a la emisora nacional RTE. Coveney dijo que el gobierno examinará en las próximas semanas si debería introducir pasos más allá de la actual cuarentena de 14 días, incluido un requisito potencial para tomar una prueba de coronavirus antes de partir hacia Irlanda.

7:57 Las autoridades de Australia anunciaron que los residentes de Melbourne, deben usar mascarillas cuando salgan de casa a partir de hoy, ya que el país registró un aumento récord en nuevos casos de coronavirus mientras el estado de Nueva Gales del Sur estaba en "alerta máxima". Australia registró 501 nuevas infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas, su nivel más alto desde que se produjo la epidemia en marzo. Su número de muertos también aumentó en 2 a 128.

7:53 El banco central de China no ve una necesidad inmediata de suavizar aún más la política monetaria, pero mantendrá las condiciones acomodaticias para respaldar una recuperación en la segunda economía más grande del mundo. Un repunte de la actividad más fuerte de lo esperado en el segundo trimestre ha reducido la urgencia de que el Banco Popular de China (PBOC) actúe, luego de que los formuladores de políticas anunciaran medidas de emergencia sin precedentes a principios de año para enfrentar el impacto de la crisis del coronavirus.

El PBOC también quiere evitar los efectos secundarios causados por un estímulo excesivo, como un aumento de la deuda y los riesgos de burbujas en el mercado inmobiliario, dijeron las fuentes, que están involucradas en las discusiones de política interna.

7:50 El secretario de Transporte de Reino Unido, Grant Shapps, anunció que el país está trabajando en medidas adicionales para ayudar al sector de la aviación ante el impacto de la pandemia de Covid-19.

"Estamos trabajando en toda una serie de medidas con el sector de la aviación", dijo a Sky News. Shapps dijo que no podía confirmar si el impuesto se tocaría, ya que cualquier anuncio en este sentido corresponde al ministro de Finanzas. "Pero puedo decir que he estado trabajando muy de cerca con el sector de la aviación, ha habido miles de millones de libras de diferentes maneras (...) y hay más cosas, por supuesto, que están por venir", dijo.

7:45 La actividad de las fábricas japonesas se contrajo por decimoquinto mes consecutivo en julio, lo que indica que el daño económico de la crisis del coronavirus se prolongó en el inicio del tercer trimestre del año. El índice provisional au Jibun Bank de gestores de compras del sector manufacturero de Japón (PMI) subió en junio desde el 40,1 a un 42,6 en términos corregidos de efecto calendario, debido a la fragilidad del contexto general, aunque el ritmo de descenso fue el más lento en cuatro meses.

Se prevé que la economía de Japón se contraiga un 5,3% este año fiscal, la mayor contracción desde que comenzaron a tomarse datos comparables en 1994.

7:40 La ministra de Turismo de España, Reyes Maroto, señaló que el rebrote de casos de coronavirus en Cataluña está bajo control, añadiendo que espera que esto signifique que no haya necesidad de que la vecina Francia cierre su frontera común. "Con los últimos datos que tenemos en Aragón y Cataluña nos llevan a ser un poquito más optimistas. Cataluña lleva ya tres días reduciendo el número de contagios (...) "Esperemos efectivamente que con esos mejores datos no tengamos que cerrar una frontera que para nosotros es muy importante para la movilidad con nuestros socios europeos", dijo Maroto.



MARTES 21 DE JULIO

19:40 Las muertes en Estados Unidos por el coronavirus aumentaron en más de 1.000 el martes, el mayor incremento diario desde principios de junio, según un recuento de Reuters.

Después de semanas de descensos en el número de fallecidos, hubo más de 5.200 muertes por COVID-19 en Estados Unidos en la semana que terminó el 19 de julio, un 5% más que en los siete días anteriores, según un análisis de Reuters.

Cerca de 142.000 estadounidenses han muerto a causa del COVID-19, una cifra que los expertos advierten que probablemente aumentará después de los recientes picos en el número de casos y del aumento alarmante de las hospitalizaciones en muchos estados.

Los decesos en Estados Unidos alcanzaron su 'peak' en abril, cuando el país perdió un promedio de 2.000 personas por día. Las muertes han disminuido constantemente, con un promedio de 1.300 por día en mayo y menos de 800 por día en junio, según un recuento de Reuters.

Pero tras la reapertura de las actividades en varias zonas del país, las muertes han aumentado en 21 estados, incluidos Arizona, Florida y Texas.

Si bien parte del incremento en los casos nuevos se puede atribuir a un mayor testeo, las hospitalizaciones, que no están vinculadas al número de pruebas, también comenzaron a aumentar a fines de junio.

En lo que va de julio, 17 estados informaron de un número récord de pacientes con COVID-19 que actualmente están hospitalizados y nueve estados revelaron cifras récord el martes, incluidos Alabama, Texas y California.

En Florida, alrededor de cuatro docenas de hospitales han informado que sus unidades de cuidados intensivos alcanzaron su capacidad máxima.

19:00 El Ministerio de Salud de Ecuador ha informado este martes de que se han vuelto a registrar más de 1.500 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra significativamente más alta que los 607 adicionales confirmados el día anterior.

En concreto, según el balance ofrecido por las autoridades sanitarias, en Ecuador se han diagnosticado 1.597 nuevos contagios, por lo que el cómputo global ha ascendido hasta las 76.217 personas infectadas.

Quito, la capital ecuatoriana, continúa incrementando sus cifras y cada vez se encuentra más cerca de Guayaquil, que fue el epicentro de la pandemia en el país entre marzo y abril.

En la capital, los datos del Ministerio de Salud muestran que se han confirmado 557 contagios en las últimas 24 horas. Actualmente, Quito contabiliza 11.524 positivos, mientras que Guayaquil acumula 11.743, según ha informado el diario local 'El Comercio'.

Por provincias, Guayas continúa a la cabeza en cuanto a contagios y muertes, con 17.172 y 1.644, respectivamente. Pichincha, por su parte, suma 12.704 positivos y 639 fallecimientos. Por último, Manabí es la tercera en cuanto a casos y la segunda respecto a decesos, con 5.841 y 744, respectivamente.

Por otro lado, el Ministerio de Salud de Ecuador ha cifrado el número de víctimas mortales a causa de la COVID-19 en el país en 5.366, 48 nuevas registradas este martes.

En Ecuador, 9.779 personas cuentan con el alta hospitalaria y 17.046 han recibido el alta epidemiológica. Un total de 753 personas están hospitalizadas en condición estable y 347 cuentan con un pronóstico reservado.

18:40 Brasil registró 41.008 nuevos casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas y 1.367 muertes, informó el martes el Ministerio de Salud.

La notificación de fallecimientos es la más alta para un solo día en casi un mes y la tercera más elevada desde el inicio de la pandemia.

El gigante sudamericano ha registrado cerca de 2,2 millones de infecciones desde que comenzó la pandemia y la cantidad de decesos llega a 81.487.

Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de casos y muertes relacionados con el coronavirus, sólo por detrás de Estados Unidos.

17:20 El Gobierno de Reino Unido ha confirmado este martes cerca de 450 nuevos casos de coronavirus y 110 fallecidos durante las últimas 24 horas, mientras que un experto ha adelantado que la pandemia "no estará controlada en Navidad".

El Ministerio de Sanidad ha detallado a través de su página web que durante el último día se han registrado 445 casos, lo que sitúa el total en 295.817, con 45.422 fallecidos hasta el momento.

Inglaterra sigue siendo la región más afectada, con 254.519 casos y 40.828 fallecidos. Por detrás figuran Escocia, con 18.474 casos y 2.491 muertos; Gales, con 16.969 y 1.547; e Irlanda del Norte, con 5.859 y 556, respectivamente.

El director del Wellcome Trust, Jeremy Farrar, ha manifestado este mismo martes ante el comité de Sanidad de la Cámara de los Comunes que "las cosas no habrán terminado en Navidad" y ha adelantado que el mundo vivirá con el coronavirus durante "décadas".

Las palabras de Farrar, miembro del organismo que asesora al Gobierno durante la pandemia, han llegado después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, afirmara la semana pasada que esperaba que la normalidad vuelva al país en Navidad.

"La infección no se va a ir, ahora es una infección endémica humana", ha manifestado Farrar, según ha informado la cadena de televisión británica BBC. "Incluso si tenemos una vacuna o muy buenos tratamientos, la Humanidad tendría que vivir con este virus muchos años, décadas", ha remachado.

16:00 El Gobierno de Francia ha confirmado este martes cerca de 600 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y un descenso del número de fallecidos a causa de la COVID-19, si bien las autoridades han apuntado que se trata de cifras "inquietantes".

El Ministerio de Sanidad ha indicado a través de un comunicado que durante el último día se han registrado 584 nuevos contagios, lo que sitúa el total en 177.338, mientras que la cifra acumulada de fallecidos asciende a 30.165.

Asimismo, ha señalado que 6.482 personas se encuentran en estos momentos hospitalizadas a causa de la COVID-19, le enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, incluidas 455 que están ingresadas en unidades de reanimación.

Por su parte, el presidente del Consejo Científico, Jean-François Delfraissey, ha destacado durante la jornada que "las cifras no son buenas, son inquietantes", antes de apuntar a "una serie de brotes particularmente importantes en zonas muy poco afectadas".

"Ninguno de los indicadores está totalmente en rojo", ha sostenido, al tiempo que ha manifestado que "se puede ver muy bien cómo Francia se mantiene en esta línea de cresta con dificultades de cara a las semanas que vengan".

En este sentido, ha argumentado que "Hay que estar muy armado, usar las pruebas, rodear los brotes de forma muy masiva o, por el contrario, caer en algo que sería parecido a lo que se ha visto en Cataluña, en España", según ha informado el diario francés 'Le Monde'.

El Ministerio de Sanidad avisó el lunes de que la circulación del coronavirus en el país "está aumentando". "Esto se traduce en un aumento en el número de visitas a médicos de urgencias, visitas a centros de salud, aumento de grupos y hospitalizaciones", dijo.

En cuanto al uso de mascarilla, que entró en vigor durante la jornada del lunes, el Ministerio puntualizó que esta medida "no debe considerarse independientemente de los otros gestos que son más necesarios que nunca", antes de hacer hincapié en el respeto al distanciamiento físico, la higiene de las manos y evitar saludos que impliquen tocar a otras personas.

15:00 El Gobierno de Estados Unidos ha acusado este martes a dos piratas informáticos chinos de participar en varios ataques, incluido uno contra una investigación relacionada con el desarrollo de vacunas contra el nuevo coronavirus.

El Departamento de Justicia ha acusado a estas dos personas, residentes en el gigante asiático, de estar detrás de ataques informáticos contra gobiernos, disidentes, activistas y compañías privadas, incluidas algunas que participan en la búsqueda de una vacuna para la COVID-19.

El pliego de cargos contra Li Xiaoyu y Dong Jiazhi les acusa de haber llevado a cabo ataques contra diversas empresas, incluida una española, así como de Alemania, Australia, Bélgica, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Lituania, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.

"Las industrias atacadas incluían, entre otras, algunas de fabricación de tecnología punta, materiales sanitarios, ingeniería civil e industrial, empresas, instituciones educativas y software para jugos, energía, solar, farmacéuticas y defensa", según el comunicado del Departamento de Defensa.

Así, la imputación recoge que ambos trabajaron para su propio beneficio y para el Ministerio de Seguridad Estatal de China, además de recibir información de un miembro de los servicios de Inteligencia del país asiático.

"China está usando las ciberintrusiones como parte de su campaña de 'robo, replicación y reemplazamiento' para el desarrollo", ha criticado el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John Demers, según ha informado la cadena de televisión estadounidense NBC.

En este sentido, ha resaltado que los cargos son "otro ejemplo de la descarada voluntad de China de participar en robos a través de ataques informáticos, en violación de los acuerdos internacionales" y ha agregado que "el comportamiento contra la competencia de China es un problema global".

"China ha adoptado ahora su lugar junto a Rusia, Irán y Corea del Norte en esta lista de la vergüenza", ha manifestado Demers, mientras que el subdirector del FBI, David Bowdich, ha incidido en que "la escala y amplitud de las actividades de hackeo respaldadas por los servicios de Inteligencia (chinos) contra Estados Unidos y sus socios internacionales son diferentes a cualquier otra amenaza a la que se haga frente a día de hoy".

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional acusaron en mayo a China de intentar 'hackear' los informes sobre el desarrollo de una vacuna y un posible tratamiento con el que hacer frente al coronavirus.

Según fuentes del FBI citadas entonces por el diario estadounidense 'The New York Times', el gigante asiático estaría utilizando a sus espías y 'hackers' más experimentados para robar los datos recabados por Estados Unidos sobre el desarrollo de una vacuna.

14:00 El Covid-19 podría revertir los avances en las oportunidades económicas de las mujeres después de 30 años de progreso, señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que las mujeres son especialmente vulnerables a los efectos económicos negativos de la pandemia porque tienen más probabilidades de trabajar en industrias más expuestas a las medidas de confinamiento y tienden a desempeñarse en el sector informal en países de bajos ingresos, dijeron la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y otros en un blog publicado el martes.

Las mujeres a menudo realizan más tareas domésticas no remuneradas que los hombres y, en países en desarrollo, tienen más riesgo de abandonar la escuela producto del Covid-19, señalaron. En junio, en Estados Unidos, la tasa de desempleo de las mujeres en edad laboral fue 1,1 puntos porcentuales superior a la lectura de los hombres, lo que se compara con una tasa usualmente igual antes de la pandemia y la recesión resultante, según datos del Departamento de Trabajo del país.

"Es crucial que los encargados de política monetaria adopten medidas para limitar los perjudiciales efectos de la pandemia en las mujeres", dijeron. Estas políticas podrían incluir extender el apoyo a los ingresos para los más vulnerables y mejorar el acceso a la atención médica y, a largo plazo, crear condiciones e incentivos para que las mujeres trabajen.

13:25 La pandemia del coronavirus no "muestra señales de disminución" en América, dijo el martes la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien agregó que el virus está llegando a países aislados de la costa noreste del continente, con aumentos en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.

Carissa Etienne dijo en una rueda de prensa virtual desde la sede central de la OPS en Washington que los países de América Central estaban registrando su mayor aumento semanal de casos desde la llegada del virus.

Y agregó que debido a la fuerte carga de enfermedades infecciones y condiciones crónicas en América, tres de cada 10 personas -325 millones- tenían un "mayor riesgo" de sufrir o desarrollar complicaciones del Covid-19.

12:38 Los funcionarios de Florida están tratando de aliviar la presión sobre el sistema de atención médica mediante la creación de una red de hogares de ancianos para personas que tienen Covid-19 pero que no están lo suficientemente enfermas como para ser hospitalizadas. El estado ahora tiene alrededor de 1.400 camas donde se puede aislar a los pacientes ancianos Covid positivos sin tener que acostarse en un hospital, dijo el gobernador Ron DeSantis.

"No podemos permitir que un paciente contagioso sea enviado de regreso a un centro de atención a largo plazo que no tiene la capacidad de aislarlo adecuadamente", dijo DeSantis en una mesa redonda sobre Covid-19 en Tallahassee. "También es útil para los hospitales gestionar el número de casos", agregó.

12:01 Buenas noticias entregó hoy el reporte diario del Ministerio de Salud sobre el coronavirus, ya que el titular de la cartera, Enrique Paris, señaló que en las últimas 24 horas se reportaron 1.656 casos nuevos, el número más bajo a nivel nacional desde el 12 de mayo y el menor en la Región Metropolitana desde el 29 de abril.

"Quiero comunicar que seguimos avanzando paso a paso, pero teniendo cifras esperanzadoras. La variación de casos confirmados a nivel nacional es de -19% para los últimos siete días" dijo Paris.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, la cifra total de contagiados de Covid-19 hasta el día de hoy es de 334.683. En cuanto a los fallecidos, la autoridad lamentó la muerte de 44 personas según el DEIS, con lo que la suma de todas las víctimas fatales ya es de 8.677 a nivel nacional.

11:42 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 266.194 el martes, con un aumento diario de 529 contagios, por debajo de los 685 de la víspera, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Esta cifra rompe la tendencia manifestada en los últimos días, cuando se registraron 580, 628 y 685 nuevos casos de coronavirus, cifras que constituyeron los mayores aumentos diarios en España desde el pasado 10 de mayo.

Los nuevos brotes han dado pie a la reimposición de restricciones en numerosas partes del país menos de un mes después del levantamiento del estado de alarma, incluida la obligatoriedad de llevar mascarilla siempre en espacios públicos en algunas comunidades autónomas.

Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 9, igual que en la víspera, ascendiendo la cifra total a 28.424 fallecidos, frente a los 28.422 registrados hasta el lunes.

11:03 La máxima autoridad de salud de Suecia dice que las personas que han tenido coronavirus probablemente sean inmunes durante al menos seis meses después de haberse infectado, ya sea que hayan desarrollado anticuerpos o no. En una nueva guía publicada hoy, la Agencia de Salud Pública de Suecia dijo que ahora se considera seguro que las personas infectadas entren en contacto con personas de grupos de alto riesgo.

"No vemos casos de personas enfermas dos veces por Covid-19", dijo el epidemiólogo estatal Anders Tegnell durante una conferencia de prensa en Estocolmo. "Por lo tanto, nuestra evaluación es que si obtienes Covid-19 eres inmune, incluso si no desarrollas anticuerpos". Pero la agencia también dijo que las personas que se consideran inmunes aún pueden actuar como portadores del virus en la sociedad y, por lo tanto, deben seguir observando las pautas de distanciamiento e higiene social.

La respuesta de anticuerpos a Covid-19 está siendo estudiada de cerca por científicos de todo el mundo en busca de indicaciones sobre la duración de la inmunidad. Si bien hay poca evidencia que sugiera que se están produciendo reinfecciones, los expertos en salud aún tienen que precisar exactamente cuánto tiempo podría durar la inmunidad.

10:39 España evitará que las compañías paguen dividendos o bonos a sus ejecutivos si reciben fondos del último programa del gobierno para impulsar sus negocios después del daño de la pandemia de coronavirus.

Las firmas "estratégicas" elegibles "tendrán que enfrentar ciertas restricciones" para obtener la ayuda, dijo la portavoz del gobierno español María Jesús Montero. Se les "prohibirá la distribución de dividendos y los miembros de su junta no podrán recibir bonos ni compensaciones variables".

A principios de este mes, España prometió 10 mil millones de euros (US$ 11,4 mil millones) para financiar empresas en dificultades consideradas estratégicas para la economía nacional. El país invertirá en ellos a través de una sociedad de cartera pública conocida como Sepi. A diferencia de otros gobiernos europeos, España no ha tomado apuestas directas desde que comenzó la pandemia global.

Además, para recibir fondos, a las compañías "no se les permitirá llevar a cabo una expansión comercial agresiva ni asumir riesgos excesivos", dijo Montero. Tendrán que presentar un plan de viabilidad a mediano y largo plazo, incluido el compromiso de devolver el dinero público que han recibido.

09:22 España enviará 1.700 millones de euros a los países en vías de desarrollo para ayudarlos a hacer frente a la pandemia de coronavirus, informó el martes la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya.

Según dijo González Laya en una conferencia de prensa, España busca ayudar a salvar vidas y fortalecer los sistemas de salud pública, entre otros objetivos.

08:45 China se esforzará por compensar las pérdidas económicas causadas por la epidemia de coronavirus y lograr buenos resultados de crecimiento este año, dijo el presidente Xi Jinping el martes, según la televisión estatal.

El Gobierno tendrá una postura fiscal más proactiva, y una política monetaria prudente más flexible, según hizo publico la Televisión Central de China, que recogió comentarios de Xi en una reunión con representantes corporativos de Hikvision , Goertek, Panasonic China y otros.

Xi dijo que China aprovechará plenamente su enorme mercado frente al creciente proteccionismo, una economía mundial en desaceleración y la disminución de la demanda mundial, según el reporte.

08:00 La principal desarrolladora de la vacuna de la Universidad de Oxford, Sarah Gilbert, señaló que ésta podría lanzarse a finales de año, pero no hay certeza de que eso suceda. La vacuna experimental, que se está desarrollando conjuntamente con la farmacéutica británica AstraZeneca, produjo una respuesta inmune en las primeras etapas de los ensayos clínicos, según mostraron datos el lunes, preservando las esperanzas de que podría emplearse a finales de año.

"El objetivo de fin de año para el lanzamiento de la vacuna es una posibilidad, pero no hay ninguna certeza al respecto porque necesitamos que ocurran tres cosas", dijo Gilbert.

07:55 El gremio de hotelería de España señaló que esperan el cierre de 65.000 locales y la pérdida del 50% de la facturación, lo que equivaldría a unos 67.000 millones de euros. "La situación es grave y se están confirmando nuestros peores augurios", afirmó el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel. Actualmente el 20% de los negocios siguen sin abrir y la cifra asciende a cerca del 50% en algunas zonas especialmente afectadas por la crisis, como las Islas Baleares.

07:50 La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha valorado el acuerdo de la Unión Europea (UE) para el plan de reconstrucción económica tras la pandemia alcanzado en la cumbre de Bruselas. "El acuerdo del Consejo de la UE muestra que, cuando más se necesita, la UE da un paso al frente y se une para ayudar a la gente en Europa", dijo Lagarde en su cuenta de Twitter.

07:45 España recibirá 140 mil millones de euros (US$ 160.17 mil millones de dólares) del fondo de recuperación de la Unión Europea aprobado por los 27 líderes del bloque después de casi cinco días de negociaciones tensas, dijo el martes el primer ministro, Pedro Sánchez.

Un poco más de la mitad de las transferencias a España, 72.700 millones de euros, serán subvenciones y el resto serán préstamos reembolsables, dijo Sánchez. "Es un gran acuerdo para Europa y un gran acuerdo para España", dijo a periodistas el martes temprano, después de que la negociación duró toda la noche. "Europa sentó las bases de una respuesta a la crisis de Covid sin perder de vista el mañana".

España utilizará los ingresos para alentar la inversión en la transformación digital de su economía, la transición hacia fuentes de energía y educación más ecológicas, dijo Sánchez.

07:40 El primer ministro Giuseppe Conte dijo el martes que el plan de estímulo de la Unión Europea permitiría a su gobierno transformar Italia y ayudaría al bloque en su conjunto a enfrentar la crisis COVID-19 con "fuerza y efectividad". Conte dijo que el 28%, o 209 mil millones de euros, de los 750 mil millones de euros acordados en la cumbre europea sería para Italia, de los cuales 81 mil millones serán en donaciones y 127 mil millones en préstamos.

7:51 California reporta casi 12.000 casos de Covid-19, el mayor aumento desde que comenzó la pandemia. Esta es la primera vez que California reporta más de 10.000 nuevas infecciones desde que estableció un récord con 10,861 casos el 14 de julio. Florida ha reportado más de 10,000 casos nuevos por día durante los últimos seis días seguidos y Texas ha reportado más de 10,000 casos durante cinco de los últimos siete días.

7:35 El ministro de finanzas británico, Rishi Sunak, dijo el martes que Covid-19 estaba teniendo un gran impacto en las finanzas públicas, que tendrían que repararse en el futuro. "Está claro que el coronavirus ha tenido un impacto significativo en nuestras finanzas públicas, pero sabemos que sin nuestra respuesta las cosas habrían sido mucho peores", dijo Sunak después de que los datos mostraron que los préstamos alcanzaron un récord de 128 mil millones de libras en los tres meses hasta junio.

El gobierno del Reino Unido tomó prestado más del doble el último trimestre que en todo el año fiscal anterior, en medio del enorme costo de apoyar a la economía durante la crisis del coronavirus. El déficit presupuestario se situó en 35.500 millones de libras (US$ 45.000 millones) en junio, llevando los préstamos en los primeros tres meses del año fiscal a un récord de 127.900 millones de libras, dijo el martes la Oficina de Estadísticas Nacionales. La deuda subió al 99,6% del PIB, la más alta desde 1961.

7:30 El regulador de aviación de China anunció que los pasajeros de los vuelos con destino a China deben dar resultados negativos en la prueba de Covid-19 antes de embarcar en el avión. El teste se debe completar dentro de los cinco días previos al embarque, dijo la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) en su página web. Las pruebas se deben llevar a cabo en instalaciones designadas o reconocidas por las embajadas chinas en los países de origen, añadió.

02:00 Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron esta madrugada un acuerdo para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para ayudar a los países más afectados, incluyendo hasta 390.000 millones en transferencias directas.

LUNES 20 DE JULIO

21:00 Las autoridades sanitarias británicas han informado este lunes de que han confirmado casi 600 nuevos casos de coronavirus en el país, por lo que Reino Unido ya contabiliza más de 295.000 contagios.

En concreto, el balance muestra que se han constatado 580 nuevos casos de la COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que ha elevado el cómputo global hasta los 295.372 casos. Asimismo, las 11 nuevas muertes suman 45.312 víctimas mortales a causa de la enfermedad en el país.

En este contexto, el Gobierno británico ha acordado comprar 90 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a las farmacéuticas Valneva, con sede en Francia, BioNTech, con sede en Alemania, y a Pfizer, con sede en Estados Unidos. Reino Unido ya había reservado 100 millones de dosis de la vacuna de la Universidad de Oxford.

"La búsqueda de una vacuna es un esfuerzo verdaderamente global y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que el pueblo británico tenga acceso a una vacuna segura y efectiva contra el coronavirus lo antes posible", ha indicado el secretario comercial británico, Alok Sharma, en un comunicado.

La reserva de diferentes tipos de vacuna "asegurará que Reino Unido tenga la mejor oportunidad posible para asegurar una vacuna que proteja a las personas más expuestas, ha agregado.

El acuerdo con Valneva incluye una opción para comprar 40 millones de dosis extra "si se demuestra que la vacuna es segura, efectiva y adecuada".

Así, el director ejecutivo de Valneva, Thomas Lingelbach, ha asegurado que la compañía está "encantada de haber sido seleccionada para participar en este importante programa con el Gobierno de Reino Unido", según informa la agencia de noticias DPA.

Ha agregado que Valneva planea producir la vacuna en una planta ubicada en Escocia y que espera que el Gobierno británico contribuya con el coste de los estudios clínicos.

20:00 El Ministerio de Salud de Ecuador ha informado este lunes de que el país ya roza los 75.000 casos confirmados del coronavirus, después de constatar más de 600 nuevos en las últimas 24 horas.

En concreto, las autoridades sanitarias ecuatorianas han contabilizado 607 nuevos casos de la COVID-19 este lunes, que han elevado el balance global del país hasta los 74.620 positivos.

Quito continúa su avance hasta las cifras de Guayaquil, que entre marzo y abril fue la localidad más afectada por la pandemia en Ecuador y que, hasta ahora, ha confirmado 11.645 casos.

La capital ecuatoriana, por su parte, cuenta hasta este lunes con 10.967 personas contagiadas, 368 registrados en el último día. Entre las dos ciudades hay ahora una diferencia de 678 casos, cuando el viernes era de 1.181, según los datos recogidos por el diario local 'El Comercio'.

Por provincias, la más afectada es Guayas --donde está Guayaquil--, con 17.030 positivos. Le sigue Pichincha --donde está Quito--, que contabiliza 12.089. Después está Manabí, con 5.722; Santo Domingo de los Tsáchilas, con 2.878; y, finalmente, Esmeraldas, con 2.872.

En cuanto a los fallecimientos a causa de la COVID-19, el Ministerio de Salud de Ecuador ha confirmado 5.318 en total. Asimismo, es destacable que en Pichincha no se ha constatado este lunes ninguna muerte a consecuencia de la COVID-19. Hasta el momento, contabiliza 636 decesos.

19:40 México reportó el lunes 301 nuevos fallecidos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 39,485, el doble de los que tenía un mes atrás, según cifras dadas a conocer por autoridades de salud.

A pesar de las gravedad de los números, que colocan a México como el cuarto país con más muertos por coronavirus en el mundo, la velocidad de las muertes se ha venido ralentizando desde mayo, cuando se duplicaba cada 15 días.

El brote, que ha ocasionado una aguda recesión económica de escala global, dejaba además 349,396 infectados conocidos en la nación norteamericana, 5,172 más que en la víspera.

América Latina, el nuevo epicentro de la pandemia, acumula 3,8 millones de infectados y 162,514 fallecidos vinculados con el virus, el 26% de lo reportado en todo el mundo, según un recuento de Reuters.

A principios de junio, México relajó una cuarentena de dos meses, permitiendo la reapertura de algunos sectores económicos. Sin embargo, debido al alto número de casos, en algunas demarcaciones como la populosa Ciudad de México no han terminado de desconfinarse.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha admitido que "es muy probable" que en México se esté subestimando la cantidad real de muertos como consecuencia del coronavirus y advirtió a la población que debe prepararse para una "epidemia larga", hasta el primer trimestre del próximo año.

19:00 El Ministerio de Salud de Francia informó este lunes de que la circulación del coronavirus en el país "está aumentando", al tiempo que ha precisado que, actualmente, hay 207 brotes de la Covid-19 activos.

"La circulación del virus está aumentando en el territorio nacional", ha indicado el Ministerio de Salud francés en un comunicado en el que justifica que se han identificado 539 brotes desde el 9 de mayo, nueve nuevos en las últimas 24 horas. De estos, 332 ya están "cerrados", según la cartera.

"Esto se traduce en un aumento en el número de visitas a médicos de urgencias, visitas a centros de salud, aumento de grupos y hospitalizaciones", ha señalado. "Este aumento moderado es parte del contexto en el que una proporción muy insuficiente de pacientes con síntomas se realiza una prueba virológica y se aísla", ha agregado.

Así, las autoridades sanitarias francesas han puesto el foco en Mayenne y han manifestado que en la región "la situación epidemiológica está evolucionando con una incidencia y una alta tasa de positividad de las pruebas".

"Esta situación demuestra el fuerte potencial evolutivo que permanece cuando el virus continúa circulando y las condiciones de transmisión son favorables", ha remarcado el Ministerio de Salud, que ha afirmado que ya se han clasificado a Mayenne "en un alto nivel de vulnerabilidad y se han tomado medidas".

En este contexto, han insistido en que "el comportamiento de todos debe adaptarse debido a la circulación viral". "Los desplazamientos, los eventos y las reuniones familiares o con amistades son factores que pueden favorecer la reanudación de la epidemia", han recordado, destacando que han de adoptarse "medidas preventivas de manera colectiva y rigurosa".

En cuanto al uso de mascarilla, que ha entrado en vigor este lunes, el Ministerio de Salud francés ha añadido que esta medida "no debe considerarse independientemente de los otros gestos que son más necesarios que nunca", y ha hecho hincapié en el respeto al distanciamiento físico, la higiene de las manos y evitar saludos que impliquen tocar al otro.

No obstante, el ministro de Salud francés ha llamado a la calma y ha dicho que, a pesar del aumento en el número de casos, "no ha habido cifras preocupantes" en términos de hospitalización y que, "en esta etapa, estamos muy lejos de una segunda ola", según ha informado el diario 'Le Figaro'.

Asimismo, las autoridades sanitarias francesas han especificado que, hasta el momento, 6.589 personas permanecen hospitalizadas a consecuencia de la COVID-19 en Francia, 467 en cuidados intensivos.

Hasta ahora, 106.204 personas han sido hospitalizadas en el país desde que comenzó la pandemia. Por su parte, con más de 214.000 casos, Francia ha confirmado la muerte de 30.177 personas por la enfermedad.

18:32 Colombia superó hoy los 200 mil casos de coronavirus, con casi 7 mil personas fallecidas a causa de la enfermedad, que mantiene en cuarentena al país andino desde hace casi cuatro meses, informó el Ministerio de Salud. El país totalizó 204.005 personas contagiadas y 6.929 muertas, aún lejos de países de la región como Brasil, Perú, Chile y México, que están entre los diez países con más casos en el mundo.

Pero las autoridades colombianas, que reportan que la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) está por llegar al 100%, estiman que el país alcanzará el pico de contagios en agosto. El presidente Iván Duque decretó una cuarentena desde el pasado 25 de marzo, que se extenderá hasta el 1 de agosto, pero que ha relajado restricciones en busca de poner en marcha la cuarta economía de América Latina, que se contraería un 5,5% este año a causa de la pandemia.

18:04 Brasil superó el lunes la marca de 80 mil muertos por Covid-19, informó el Ministerio de Salud, tras anunciar 632 nuevos decesos por la enfermedad. De esta manera, el total de fallecidos en el país alcanza a 80.120 personas. En tanto, las autoridades notificaron 20.257 nuevas infecciones, llevando a 2.118.646 el número de contagiados.

Las cifras suelen bajar los lunes, debido a la tardanza en el procesamiento de los datos entregados durante el fin de semana. Brasil es el segundo país con mayor cantidad de casos y muertos en el mundo, en ambos casos detrás de Estados Unidos.

17:40 La ONU ha celebrado los avances logrados por los proyectos para desarrollar vacunas contra el nuevo coronavirus, pero ha recordado que incluso sin vacunas se puede combatir la vacuna con medidas salud pública "que pueden detener el coronavirus como han detenido el ébola".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado como "una buena noticia" los avances en la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford, que ha dado resultados alentadores en un ensayo con 1.000 voluntarios.

El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, ha puesto en valor estos "resultados positivos", pero ha recordado que son "estudios de fase 1" por lo que aún queda "un largo camino". "Ahora hay que probarla en grupos más grandes de población", ha advertido.

Una vez se logre una vacuna sea efectiva, el reto será poderla fabricar a escala y que esté disponible para todo el mundo, subraya la ONU. La OMS ha creado par ello un acelerador de vacunas, pero Ryan explicó que habrá que dar una prioridad.

"Ese mecanismo como es actualmente no podrá dar una vacuna a todos en el mundo. Tendremos que priorizar quién tiene qué vacuna al principio, según la que esté disponible. Y tendremos que diseñar políticas y prioridades para el mejor uso de esas vacunas", ha apuntado.

Por su parte, el director de la OMS, Tedros Adhanon Gebreyesus, ha insistido en que para que haya una distribución justa lo más importante es el compromiso político, aunque "algunos países se mueven en la otra dirección". "Si no hay consenso para que esta vacuna sea un bien público global, los que no puedan permitírsela se quedarán sin ella", se ha lamentado Tedros.

Detener el virus sin vacunas

Tedros ha recordado que no hay que esperar a que haya una vacuna efectiva porque "hay que salvar vidas ahora" y porque se puede vencer al virus sin ella. "Con un fuerte liderazgo, la participación de la sociedad y una estrategia integral para suprimir la transmisión y salvar vidas, puede pararse la COVID-19", ha remachado, y para ello ha puesto como ejemplo el ébola.

Una de las herramientas clave para suprimir la transmisión es el rastreo de contactos, ha indicado Tedros, quien ha destacado que ningún país puede controlar la epidemia si no sabe dónde está el virus.

"Por supuesto, el rastreo de contactos no es la única herramienta, debe ser parte de un paquete integral, pero es una de los más importantes", ha reseñado. "Como hemos dicho muchas veces, las llamadas medidas de confinamiento pueden ayudar a reducir la transmisión, pero no pueden detenerla por completo. El rastreo de contactos es esencial para encontrar, aislar casos e identificar y poner en cuarentena sus contactos", ha remachado.

Aunque indicó que las aplicaciones de los teléfonos móviles pueden contribuir al rastreo, nada reemplaza el trabajo de calle, es decir que trabajadores formados vayan de puerta en puerta para encontrar los casos y los contactos y romper las cadenas de transmisión.

"El rastreo de contactos es esencial para cada país, en cada situación. Puede evitar que los casos individuales se conviertan en grupos de casos, y los grupos se conviertan en transmisión comunitaria. Incluso los países con transmisión comunitaria pueden progresar desglosando sus epidemias en partes manejables", ha argumentado.

El rastreo de contactos ha sido durante mucho tiempo la base de la respuesta al brote, desde la viruela hasta la poliomielitis, hasta el ébola y el propio COVID-19.

"Una de las lecciones del reciente brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, que se declaró el mes pasado, es que el rastreo de contactos se puede realizar incluso en las circunstancias más difíciles, con problemas de seguridad", ha recordado.

"Cuando se descubrió el ébola en la ciudad de Butembo el año pasado, los expertos se preguntaron si sería posible controlar el brote. Pero contra viento y marea, el brote se detuvo en gran parte porque el Gobierno, la OMS y sus socios invirtieron mucho en el rastreo de contactos, aislando casos sospechosos y tratando a aquellos que enfermaron", ha recordado Tedros. "El ébola y COVID-19 son virus diferentes, pero el principio es el mismo: No importa lo mala que sea la situación, siempre hay esperanza", ha destacado.

Además, la OMS ha manifestado su preocupación por el impacto de la COVID-19 entre los pueblos indígenas de las Américas, que sigue siendo el epicentro de la pandemia. Hasta el 6 de julio, se había informado de más de 70.000 contagios y 2.000 muertes entre indígenas. Más recientemente se ha informado de seis casos entre el pueblo Nahua que vive en la Amazonía peruana.

16:25 El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que la próxima ronda de alivio del virus se centrará en medidas para que los niños regresen a las escuelas y los trabajadores de vuelta a los trabajos, así como en el desarrollo de una vacuna para mitigar la pandemia.

Mnuchin y el presidente Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca con el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell y el líder de la minoría de la Cámara Kevin McCarthy para elaborar el plan republicano en medio de la firme oposición de los demócratas, quienes dicen que el Partido Republicano está inclinando la ayuda hacia las empresas en lugar de las personas que luchan con la expansión pandemia.

La Casa Blanca y el Congreso tienen solo unas pocas semanas para proponer otro estímulo para evitar que se profundice la crisis económica causada por el coronavirus. La inundación de US$ 2,9 billones (millones de millones) de dinero federal que ha estado apoyando a la economía a través de la pandemia está a punto de agotarse a medida que el brote está aumentando en todo el país, obstaculizando los intentos de reabrir empresas y escuelas.

15:50 El índice de aprobación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aumentó por tercer mes consecutivo, según una encuesta publicada hoy, ya que la percepción de su manejo de la crisis del coronavirus y la situación de la economía continuaron mejorando gradualmente.

La encuesta XP/Ipespe aparece en momentos en que las muertes y los casos relacionados con el coronavirus también continúan aumentando, consolidando a Brasil como el segundo país más afectado del mundo por la pandemia, detrás de Estados Unidos.

El índice de aprobación general de Bolsonaro aumentó dos puntos porcentuales a 30% este mes, el más alto desde abril, mientras que quienes piensan que está haciendo un trabajo malo o terrible cayó tres puntos porcentuales a 45%, el más bajo desde ese mismo mes. La proporción de brasileños que desaprueba el gobierno del líder de extrema derecha ha sido consistentemente mayor respecto a quienes lo aprueban desde mayo del año pasado.

Según la encuesta, el 25% de los consultados dice que el manejo de Bolsonaro de la pandemia de Covid-19 es bueno o excelente, frente al 23% del mes pasado y el más alto desde abril. En tanto, el 52% dijo que su manejo de la crisis es malo o terrible, por debajo del 55% en junio y el más bajo desde el cuarto mes del año.

15:13 El Estimador Mensual de la Actividad Económica de Argentina (EMAE) se habría derrumbado un 19,4% interanual en mayo, golpeado principalmente por la caída del sector de la construcción, según el promedio de un sondeo de Reuters. Las proyecciones entre doce analistas locales y extranjeros también arrojaron una fuerte contracción en la mediana de un 19,3% para el EMAE de quinto mes del año.

La nación sudamericana, que atraviesa por una prolongada recesión y alta inflación, mantiene desde fines de marzo un aislamiento obligatorio con el fin de reducir la propagación de la pandemia de coronavirus.

"La mayoría de los distritos del país aplicaron un relajamiento de ciertas restricciones a la circulación y a la apertura comercial e industrial durante mayo, medidas que ciertamente ayudaron a que el desplome de la actividad sea más moderado que el observado en abril", dijo la consultora Orlando Ferreres & Asociados. En abril, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el EMAE se desplomó un 26,4% con respecto a igual mes del año previo.

En mayo, "el sector de la construcción continúa mostrando la mayor caída, destacándose también por su importancia en el índice general las contracciones del comercio y la industria manufacturera", añadió Ferreres. Las estimaciones de los analistas consultados oscilaron entre una caída mínima del 14,9% y una merma tope del 24,3% para la actividad económica de mayo.

14:08 El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que está convencido de que los líderes de la Unión Europea, reunidos en una cumbre por cuarto día, alcanzarían un acuerdo sobre un paquete de recuperación económica para enfrentar la pandemia de Covid-19.

"Estamos trabajando muy duro y esta propuesta es el fruto de mucho trabajo colectivo con todos los líderes y con sus equipos", aseguró Michel a periodistas. "Sé que los últimos pasos son siempre los más difíciles... será importante seguir trabajando y estoy convencido de que es posible un acuerdo", agregó.

Los líderes europeos habían dicho más temprano que tenían un cauto optimismo en lograr un acuerdo sobre el plan, pero se mantenían elevadas las tensiones entre ellos tras el punto muerto en la cumbre que se ha prolongado por cuatro días.

13:16 El estado de Nueva York informó hoy la menor cantidad de hospitalizaciones por coronavirus en cuatro meses, en momentos en que la ciudad entró en una nueva fase de reapertura, aunque el progreso se vio eclipsado por la rápida propagación del Covid-19 en otros lugares de Estados Unidos.

El estado, que en un momento fue el epicentro de la pandemia, registró ocho muertes el domingo, mientras que el número total de personas hospitalizadas por la enfermedad cayó a 716, la menor desde el 18 de marzo, dijo el gobernador Andrew Cuomo, quien calificó las cifras como "buenas noticias".

Al mismo tiempo, casi todas las métricas del país en su conjunto están empeorando, incluyendo un número creciente de casos, muertes, hospitalizaciones y tasas de resultados positivos. EEUU es la nación con más infectados -unos 3,7 millones de personas- y fallecidos -alrededor de 140 mil- en el mundo.

La ciudad de Los Ángeles está a punto de emitir una nueva orden de confinamiento y al menos 14 estados han reportado hospitalizaciones récord en julio, incluidos Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Texas.

12:52 El gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, informó que las pruebas con una potencial vacuna para el coronavirus desarrollada por la compañía china Sinovac comenzarán el martes y se espera que concluyan dentro de los próximos 90 días.

El funcionario agregó el lunes que, si las pruebas son exitosas, el centro de investigación Instituto Butantan podría comenzar a producir la vacuna de Sinovac a comienzos de 2021.

12:25 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 264.836 el lunes, con un aumento diario de 685 contagios, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

La cifra continúa la tendencia manifestada el jueves y el viernes, cuando se registraron 580 y 628 nuevos casos de coronavirus respectivamente, los mayores aumentos diarios en España desde el pasado 10 de mayo.

Esta situación ha dado pie a la reimposición de restricciones en numerosas partes del país menos de un mes después del levantamiento del estado de alarma, incluida la obligatoriedad de llevar mascarilla siempre en espacios públicos.

Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 9, ascendiendo la cifra total a 28.422 fallecidos, frente a los 28.420 registrados hasta el viernes.

11:40 La reanudación de las conversaciones entre los 27 líderes de la Unión Europea sobre un paquete de recuperación de la pandemia de Covid-19 se retrasó por tercera vez hoy, para permitir acercar posiciones en una serie de conversaciones bilaterales antes de la reunión plenaria. La cumbre de la UE, que el lunes alcanzará su cuarto día de duración, debía reanudarse originalmente a las 12:00 GMT, pero tras varios retrasos comenzará cuatro horas después.

El tiempo adicional concedido servirá para ayudar a encontrar soluciones de compromiso a los espinosos temas de cuánto dinero quiere desembolsar la UE en subvenciones y en préstamos para ayudar a las economías a recuperarse de la pandemia, así como el de qué condiciones se deben cumplir para acceder al dinero y cuánto debe aportar cada país.

11:00 En un nuevo reporte diario, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, dio cuenta que en las últimas 24 horas se registraron 2.099 nuevos casos, de los cuales 1.599 presentaron síntomas. Por su parte, el total de casos desde que llegó la pandemia a Chile subió a 333.029, siendo 20.404 los casos activos.

Sobre los fallecidos, el informe diario informó de 130, por lo que el total de decesos alcanzó a 8.633.

El ministro de Salud, Enrique Paris, siguió dando cuenta de la mejoría en las cifras, pero precisó que "mantenemos la preocupación por las regiones de Arica, Antofagasta, Tarapacá, O´higgins y Atacama".

10:15: La vacuna experimental contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca resultó segura y produjo una respuesta inmune en la etapa preliminar de ensayos clínicos con voluntarios sanos, según mostraron el lunes los datos del estudio.

La vacuna, denominada AZD1222, está siendo elaborada por AstraZeneca en colaboración con científicos de la Universidad de Oxford, y no presentó ningún efecto colateral grave en los voluntarios, que produjeron respuestas inmunes de anticuerpos y células T, según los resultados del ensayo publicados en la revista médica The Lancet.

AstraZeneca dijo que una fase III de los ensayos de su vacuna potencial se está llevando a cabo actualmente en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, y que empezará pronto en Estados Unidos.

9:20 La francesa Valneva está manteniendo conversaciones con la Unión Europea sobre el suministro al bloque de su posible vacuna para el Covid-19, anunció su presidente ejecutivo Thomas Lingelbach, tras haber llegado a un acuerdo con Reino Unido.

Reino Unido dijo hoy que ha acordado una compra inicial de 60 millones de dosis de la vacuna Valneva, con una opción de compra de 40 millones más si se demuestra que es segura, eficaz y adecuada. "Estamos hablando con la UE", dijo Lingelbach a Reuters después de que se anunciara el acuerdo con Londres, sin dar más detalles.

El mismo medio también consignó que dos fuentes indicaron el viernes que la UE estaba negociando acuerdos de compra anticipada de potenciales vacunas para el Covid-19 con los fabricantes de fármacos Moderna, Sanofi y Johnson & Johnson, así como las empresas biotecnológicas BioNTech y CureVac.

8:41 La científica jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, ha señalado que la vacuna contra el Covid-19 podría estar en el mercado a disposición de las autoridades sanitarias a mediados de 2021.

En una entrevista, la experta ha mostrado su esperanza de que al menos "un par" de las 20 candidatas a vacunas funcionen. "Sería muy desafortunado si todos ellos fallan. Es posible tener resultados a principios de 2021. Así que a principios del año nuevo podríamos tener eventualmente una vacuna. Entonces tiene que ser fabricada y ampliada. Así que si somos muy prácticos, entonces estamos mirando a mediados de 2021 cuando tendremos una vacuna que pueda ser ampliamente desplegada", dijo.

8:30 Más de la mitad de los fabricantes del Reino Unido planean recortar empleos de forma permanente en los próximos seis meses, con los sectores automotriz y aeroespacial bajo presión particular. Alrededor del 53% de los empleadores planean hacer despidos durante ese período, la mayor proporción desde el inicio de la crisis de coronavirus, dijo el grupo de presión Make UK en un comunicado el lunes, citando una encuesta realizada hasta el 14 de julio. Casi un tercio espera corta hasta el 25% de las publicaciones, mientras que el 8% puede eliminar la mitad.

8:26 El gobernador de Tokio, Yuriko Koike, informó que los casos de coronavirus cayeron por debajo de 200 por segundo día, con 168 registrados el lunes, incluso cuando las infecciones continúan extendiéndose más allá de la capital. La ciudad tuvo 188 casos nuevos el domingo y 290 el sábado, y el gobierno sostuvo que el mayor número de casos se debe en parte a pruebas más agresivas.

8:20 El Comité de Operaciones de Emergencia (COE), encargado de urgencia sanitaria por la pandemia del coronavirus en Ecuador, autorizó desde el próximo 1 de agosto la ampliación de las frecuencias aéreas hasta el 50% de la capacidad habitual. Según la resolución del COE, el volumen de actividades "no podrá exceder del 50% de las frecuencias autorizadas a las aerolíneas en su permiso de operación".

7:51 Las exportaciones de Japón cayeron a un ritmo de dos dígitos por cuarto mes consecutivo en junio. Los datos del Ministerio de Finanzas (MOF) mostraron el lunes que las exportaciones de Japón cayeron un 26,2% en junio en comparación con el año anterior, mayor que la caída de 24,9% pronosticada por los economistas en una encuesta de Reuters. La contracción se redujo ligeramente desde la caída del 28,3% del mes anterior, la peor caída desde septiembre de 2009.

7:44 Reino Unido firmó acuerdos para garantizarse 90 millones de dosis de dos posibles vacunas COVID-19 con Pfizer Inc y BioNTech, que trabajan conjuntamente, y también con el grupo francés Valneva, dijo el lunes el Ministerio de Empresa de ese país.

El país se ha asegurado 30 millones de dosis de la vacuna experimental de BioNTech/Pfizer y ha alcanzado un principio de acuerdo para 60 millones de dosis de la vacuna de Valneva, con una opción de 40 millones de dosis más si se demostraba que era segura, efectiva y adecuada, dijo el ministerio. Los términos financieros de los acuerdos no se desvelaron.

