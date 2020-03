Trump a GM: dejen de perder tiempo, empiecen a fabricar ventiladores por coronavirus

El presidente Donald Trump invocó el viernes poderes de emergencia para exigir a General Motors que construya ventiladores para pacientes con coronavirus, tras acusar al mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos de "perder el tiempo" durante las negociaciones.

Trump sostuvo que "las negociaciones con GM sobre su capacidad para suministrar ventiladores han sido productivas, pero nuestra lucha contra el virus es demasiado urgente para permitir que el proceso de contratación continúe su curso normal" y destacó que la medida "ayudará a asegurar la rápida producción de ventiladores que salvarán vidas estadounidenses".

GM dijo en un comunicado en respuesta a Trump que ha estado trabajando con la empresa de ventiladores Ventec Life Systems y ciertos proveedores "todo el día durante más de una semana para satisfacer esta necesidad urgente".

Trump había atacado antes a GM por cerrar una fábrica de Ohio el año pasado. La firma vendió su planta de ensamblaje de Lordstown a una empresa de fabricación de camiones eléctricos.

"¡¡¡General Motors DEBE abrir de inmediato su estúpidamente abandonada planta de Lordstown, Ohio, o alguna otra, y EMPEZAR A HACER VENTILADORES, RÁPIDO!!!", escribió Trump en Twitter.

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford