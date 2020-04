MARTES 21 DE ABRIL

14:50 Investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido) comenzarán a realizar pruebas de una vacuna para el Covid-19 en humanos este jueves, anunció hoy el ministro de Sanidad británico, Mat Hancock.

"En tiempos normales, llegar a esta etapa habría costado años", indicó en una rueda de prensa el ministro, que recalcó que el proceso para desarrollar una vacuna es una cuestión de "prueba y error".

Pese a las incertidumbres, "las ventajas de ser el primer país del mundo que desarrolle una vacuna que tenga éxito son tan enormes que estoy poniendo todos los recursos posibles", recalcó Hancock.

El titular de Sanidad anunció que ha puesto 20 millones de libras (22,60 millones de euros) a disposición del equipo de Oxford y otros 22 millones de libras (24,90 millones de euros) para otro proyecto de vacuna desarrollado en el Imperial College London. (Europa Press)

12:25 El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció hoy que el estado reabrirá su economía a nivel regional, comenzando por algunos sectores que han sido menos afectados por el coronavirus, por lo que comenzarán con el retorno gradual a la normalidad antes que otras áreas afectadas. "Vamos a tomar decisiones de reapertura a nivel regional con base en los hechos y circunstancias de esa región sobre Covid-19", dijo hoy Cuomo en su conferencia de prensa diaria.

La autoridad estatal también dijo que buscaría la cooperación con el gobierno federal en las pruebas de coronavirus cuando visite hoy por la tarde al presidente Trump. En particular, Cuomo dijo que Nueva York y otros estados deberían asumir la responsabilidad del esfuerzo de prueba en sus territorios, pero instó al gobierno federal a que ayude a las empresas a obtener materiales, incluidos hisopos y reactivos químicos, que son vitales para las pruebas.

Previo a la cita, Cuomo dijo que el gobierno federal tenía razón en que los estados deberían tomar la iniciativa en las pruebas, lo que será vital antes de que los negocios puedan reanudarse.

11:30 Francia propondrá a la Unión Europea crear un fondo de recuperación de 1 billón de euros o más para financiar la inversión de las economías afectadas por la pandemia de coronavirus, dijo hoy el ministro de finanzas, Bruno Le Maire.

Anteriormente, Francia había sugerido un fondo de aproximadamente el 3% del PIB de la UE o 400 mil millones de euros, pero el nuevo número sigue una propuesta de España de que los líderes del bloque aprueben subvenciones de hasta 1,5 billones de euros para reconstruir las economías después de la crisis, así como una ronda de pronósticos cada vez más sombríos para la probable profundidad de la recesión europea.

10:33 Un aumento de 325 nuevos casos se registraron en las últimas 24 horas, lo que eleva los confirmados en Chile a 10.832, informó esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich. En cuanto a los fallecidos, el secretario de Estado indicó que se contabilizaron 8 hasta las 21:00 de ayer, con lo que las muertes suman 147 en todo el país.

El titular de Salud anunció que entran en cuarentena debido a un "aumento importante en la incidencia actual", o sea el aumento de casos nuevos, toda la comuna de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y la parte sur de Independencia.

Además, se mantienen sin cambios desde este jueves el radio urbano de Arica, Temuco, Osorno, Punta Arenas, Chiloé, Ñuñoa, Santiago, El Bosque, San Bernardo y Puente Alto. Y Chillán y Chillán Viejo, por su parte, dejan de estar en confinamiento, y se levanta el cordón sanitario para San Pedro de la Paz y Hualpén.

9:50 El presidente Donald Trump ha prometido a las compañías petroleras de Estados Unidos ayudar a superar el colapso del precio del petróleo. El mandatario de la primera economía del mundo dijo en un mensaje publicado en Twitter que pidió a los secretarios de Energía y Tesorería que "formulen un plan que ponga a disposición fondos" para apoyar a las empresas y los empleos.

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!