LUNES 13 DE JULIO

09:45 Las exportaciones europeas de salmón de piscifactoría a China se están reanudando gradualmente tras la paralización temporal debida al temor causado por un brote de coronavirus en Beijing el mes pasado, dijeron exportadores y la organización de comercialización de marisco de Noruega.

Muchos compradores chinos dejaron de importar salmón y el pescado fue retirado de los supermercados después de que se encontró Covid-19 en una tabla usada para cortar salmón en un gran mercado de la capital china en junio. Las autoridades de China y Noruega, uno de los principales exportadores de salmón de piscifactoría del mundo, concluyeron más tarde que el salmón importado no era la fuente de la contaminación.

"Las exportaciones de salmón a China se están reanudando, pero Beijing sigue bajo confinamiento", dijo a Reuters Regin Jacobsen, director general de Bakkafrost, con sede en las Islas Feroe. Otro importante productor nórdico de salmón también afirmó que las exportaciones se habían reanudado, pero que los volúmenes no estaban aumentando tan rápidamente debido a los confinamientos en China.

El Consejo Noruego de Marisco dijo que el país nórdico exportó 119 toneladas de salmón fresco a China en la primera semana de julio, un 76% menos que la misma semana del año pasado, pero más que las 58 toneladas de la semana anterior. "Está volviendo a subir gradualmente, y esta es la misma tendencia que vimos en febrero", dijo a Reuters Paul Aandahl, analista de marisco de la organización.

Pasaron alrededor de ocho semanas hasta que los volúmenes de exportación volvieron a los niveles normales después de que las exportaciones a China se interrumpieron por primera vez debido a los confinamientos, añadió.

09:04 Hong Kong endurecerá de nuevo los límites de las reuniones públicas a partir del miércoles, en medio de crecientes temores por el crecimiento de una tercera ola de infecciones por coronavirus en la ciudad, dijo la jefa ejecutiva del territorio, Carrie Lam.

El gobierno limitará las reuniones grupales a cuatro personas frente a las 50 actuales, una medida vista por última vez durante la segunda ola de marzo. Algunos negocios, como gimnasios y centros de juego, tendrán que cerrar por una semana, mientras que los restaurantes solo podrán servir pedidos para reparto a partir de las 18:00 horas.

El centro financiero mundial registró 52 nuevos casos de coronavirus el lunes, incluidos 41 que fueron transmitidos localmente, dijeron autoridades sanitarias. Desde fines de enero, la ciudad bajo gobierno chino ha reportado 1.522 casos y medios locales reportaron una novena muerte el lunes.

08:51 Las infecciones de coronavirus en el mundo sobrepasaron 13 millones el lunes, según un recuento de Reuters, en otra marca histórica en la propagación de la enfermedad que ha causado la muerte a más de medio millón de personas en siete meses.

El primer caso fue reportado en China a inicios de enero y pasaron apenas tres meses para alcanzar el millón de contagios. Posteriormente, se necesitaron apenas cinco días para alcanzar 13 millones de infecciones desde las 12 millones registradas el 8 de julio.

El número de infecciones es alrededor del triple de las que se detectan cada año por influenzas severas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se han producido 568.500 muertes hasta ahora vinculadas al coronavirus, dentro del mismo rango de los fallecimientos por influenza que se registran cada año en el mundo.

El recuento de Reuters, que está basado en reportes de los gobiernos, muestra que la enfermedad se está acelerando ahora en Latinoamérica.

América tiene más de la mitad de las infecciones en el mundo y alrededor del 50% de las muertes.

Estados Unidos marcó otro récord global de 69.070 nuevas infecciones en 24 horas el 10 de julio. En Brasil, un total de 1,86 millones de personas se han contagiado de Covid-19, incluyendo al presidente Jair Bolsonaro, y más de 72.000 han perdido la vida.

08:50 El aumento gradual de la demanda petrolera mientras los países alivian los cierres por el coronavirus y un recorte récord en el suministro por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados están acercando al mercado a un equilibrio, dijo el secretario general del grupo hoy.

"Estas tendencias de oferta y demanda están ayudando a que nos acerquemos paso a paso a la consecución de un mercado equilibrado", dijo Mohammad Barkindo durante una presentación por internet.

08:38 El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció que iniciará negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un paquete especial de ayuda financiera y poder enfrentar la crisis derivada de la pandemia a cambio de un programa de ajustes en su economía.

El acuerdo denominado Stand-By Arrangement (SBA) serviría para obtener recursos para paliar el creciente deterioro de las finanzas públicas, que podrían cerrar el 2020 con un déficit superior al 9,7% del Producto Interno Bruto, según Hacienda.

"La situación extrema que ha generado el Covid-19 hace indispensable este acuerdo con el Fondo para mantener la estabilidad económica del país en los próximos años", dijo el mandatario el domingo en un mensaje a los ciudadanos.

Costa Rica tenía contabilizadas hasta el domingo 7.596 personas infectadas del virus y 30 fallecidos ligados a la enfermedad.

07:51 La cifra de compraventa de viviendas en España registró su peor mes de mayo desde que hay estadísticas tras desplomarse un 53,7% interanual por el impacto del estricto confinamiento para frenar la pandemia de coronavirus, según los datos divulgados el lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En abril, el descenso había sido del 39,2%, el mayor en once años, y en marzo llegó a caer un 18,6% interanual.

Durante el mes de mayo se registraron 22.394 operaciones de vivienda, un 10,6% menos respecto a abril. Se trata de la cifra más baja en un mes de mayo desde el inicio de la serie estadística en 2007 y la más baja para cualquier mes desde noviembre de 2013.

07:50 Los anticuerpos de las personas infectadas con Covid-19 disminuyen en unos meses, lo que aumenta el riesgo de reinfección por el virus, según muestra una investigación del King's College en Londres.

El estudio reveló que entre 96 personas que dieron positivo para el virus, sus anticuerpos tendieron a alcanzar un peal poco más de tres semanas después de mostrar síntomas, luego disminuyeron rápidamente en los próximos dos meses.

La investigación sugiere que el riesgo de contraer el virus nuevamente es mayor para aquellos que tuvieron pocos o ningún síntoma, ya que sus hallazgos indican que el tamaño de la respuesta de anticuerpos, que disminuye después de la recuperación, depende de la gravedad de la enfermedad.

El estudio no fue revisado por pares, pero los inmunólogos dijeron que era un análisis preliminar acreditado sobre la longevidad de los anticuerpos Covid-19. Se necesita más investigación sobre el nivel de anticuerpos más allá de los tres meses y si proporciona protección contra la reinfección, dijeron.

07:40 El FMI recortó su pronóstico económico para Medio Oriente y África del Norte al mismo tiempo que advierte que la pérdida de empleos, el aumento de la pobreza y la desigualdad corren el riesgo de avivar los disturbios sociales.

El fondo estima que la economía de la región se reducirá un 5,7% en 2020, muy por debajo de un pronóstico de abril para una contracción del 3,3%.

Los exportadores de petróleo en el Medio Oriente, como Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, se han visto afectados por el doble golpe de la pandemia de coronavirus y la caída de los precios del crudo, y se espera que la producción en las naciones del Golfo Árabe se contraiga.

07:37 Dos vacunas experimentales contra el coronavirus, una desarrollada por la firma alemana BioNTech y la segunda por la gigante farmacéutica Pfizer, recibieron la designación de "vía rápida" para su procesamiento en la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, dijeron las dos compañías hoy.

Las vacunas, BNT162b1 y BNT162b2, son las dos más avanzadas de entre cuatro fórmulas de inmunización que están siendo desarrolladas por las empresas.

07:23 El Gobierno español no tiene previsto hacer obligatorio el uso de mascarillas en todo el país en lugares donde se pueda garantizar el distanciamiento social, según dijo hoy una fuente del Ministerio de Sanidad, después de que varias regiones las hicieran obligatorias en cualquier circunstancia.

Las regiones españolas ya tienen los instrumentos necesarios para hacer frente a los aproximadamente 100 brotes localizados que han surgido en todo el país, añadió la fuente.

07:00 El ministro de salud de Alemania advirtió que "el peligro de una segunda ola es real", e instó a la población a no sentirse demasiado confiada, en particular porque muchos comienzan a viajar durante la temporada de vacaciones.

El país tiene 5.000 casos activos, una estadística que Jens Spahn describió como alentadora durante una conferencia de prensa en Berlín hoy.

Aunque dijo que Alemania estaba bien preparada para combatir brotes futuros, Spahn advirtió a los ciudadanos contra una falsa sensación de seguridad, expresando particular preocupación por los turistas que viajan al extranjero para las vacaciones de verano. Las imágenes del restaurante Ballerman Beach en la isla española de Mallorca mostraban a cientos de viajeros festejando durante el fin de semana, sin usar máscaras ni mantener distancia social.

05:50 Los salones de belleza, spas y salones de tatuajes de Inglaterra darán la bienvenida a sus clientes después de casi cuatro meses de distancia, una semana después de la reapertura de los servicios de peluquería y peluquería.

Algunos tratamientos, incluidos los faciales, no serán permitidos. Los peluqueros pueden recortar la barba, pero deben evitar "intrincados detalles, esquemas o afeitarse la barba", mientras que a los clientes no se les permitirá depilarse la cara.

"No se proporcionarán tratamientos en la cara hasta que cambie el asesoramiento del gobierno", establecen las directrices.

Las cuatro naciones delegadas del Reino Unido han relajado las restricciones de coronavirus, para contener la propagación de Covid-19, a un ritmo diferente en las últimas semanas. La relajación no es tan rápida para Escocia y Gales.

Las tiendas no esenciales en los centros comerciales cubiertos se reabrirán en Escocia esta semana. Las tiendas en Inglaterra han estado abiertas durante aproximadamente un mes. Los niños escoceses pueden practicar deportes de contacto organizados por primera vez desde marzo, mientras que los dentistas pueden ver a los pacientes para recibir atención de rutina.

Los pubs, bares y restaurantes galeses hoy pueden servir a comensales y bebedores al aire libre, mientras que los peluqueros abrirán. Los salones de belleza han estado abiertos durante una semana en su vecino más grande.

01:22 Un grupo de empresarios ricos y celebridades lanzaron una petición pidiendo a los gobiernos que aumenten los impuestos a los más ricos de la sociedad para ayudar a cubrir los costos de lidiar con la pandemia de coronavirus.

El grupo, que se hace llamar Millonarios para la Humanidad, está pidiendo a los gobiernos que "aumenten los impuestos a personas como nosotros". Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente", agregando: "Los problemas causados ​​y revelados por Covid-19 no se pueden resolver con caridad, sin importar cuán generosos sean".

Los firmantes de la carta incluyen al guionista y director británico Richard Curtis, la productora y heredera de cine Abigail Disney, el empresario danés-iraní Djaffar Shalchi, Jerry Greenfield, cofundador de Ben and Jerry's, la premiada inversionista y filántropa alemana Mariana Bozesan, y Morris Pearl, ex director gerente de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo.

00:41 México superó a Italia el domingo con 35.006 muertes confirmadas por coronavirus, el cuarto total más grande en el mundo detrás de los Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido.

Italia, uno de los primeros puntos críticos de la pandemia de Covid-19, ha reportado 34.954 muertes.

México, que tiene alrededor de 129 millones de personas, informó de 299.750 casos confirmados de coronavirus, pero Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, comparó la pandemia en México con un automóvil que se estaba desacelerando, diciendo que "la velocidad de transmisión... se está reduciendo gradualmente".

Según los datos que presentó en una conferencia de prensa el domingo, hasta el 2 de julio, el número de casos recuperados aumentó y las muertes disminuyeron.

En los últimos días, además de superar a Francia en términos de muertes totales, México también ha acumulado nuevos récords diarios de casos confirmados.

Sin embargo, las pruebas en México son bajas: menos de 730.000, lo que sugiere que el peaje verdadero es más alto que los datos reportados. Pero el gobierno dice que la variable más importante es el número de casos activos, que actualmente es de 29.839.

DOMINGO 12 DE JULIO

18:41 Tesla redujo el precio de su vehículo utilitario deportivo Modelo Y, sólo cuatro meses después de su lanzamiento, ya que el fabricante de automóviles eléctricos quiere mantener el impulso de ventas en medio de la pandemia de COVID-19.

La reducción sigue a los recortes de precios en mayo en el Modelo 3, Modelo X y Modelo S. de Tesla. El Modelo Y ahora tiene un precio inicial de US$ 49.990, casi un 6% bajo el valor previo de US$ 52.990, según el sitio web del fabricante de automóviles.

La compañía encabezada por Elon Musk este mes registró una caída menor a la esperada en las entregas de automóviles en el segundo trimestre, resultados resistentes a pesar de la pandemia.

17:50: La Cámara de Comercio Internacional (ICC), un sindicato global y agrupaciones civiles exhortaron al G-20 a extender y ampliar el congelamiento de los pagos de deuda no sólo a las naciones más pobres, sino también a los países de ingresos medios, que lidian con la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas.

La ICC, la Confederación Sindical Internacional (ITUC) y Ciudadano Global, organización que aspira a terminar con la pobreza extrema para 2030, también pidieron a los ministros de Finanzas del G-20 que tomen más medidas para la participación de los acreedores privados.

En una carta abierta que se publicará el lunes, los grupos dijeron que la economía global enfrentaba una desaceleración más profunda de lo que calculó en abril, cuando el G-20 y el Club de París anunciaron un congelamiento en los pagos de deuda para los 73 países más pobres del mundo hasta fin de año.

La semana pasada, altos funcionarios de finanzas mundiales dijeron que la reestructuración de la deuda podría ser necesaria país por país para ayudar a naciones muy endeudadas que se han visto afectadas por el brote.

Hasta ahora, 41 países han solicitado alivio del cumplimiento de la deuda bajo la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por su sigla en inglés), y el Club de París ha firmado acuerdos con 20 países: desde Costa de Marfil hasta Etiopía y Pakistán.

Sin embargo, muchas naciones no elegibles para la suspensión también están en riesgo de incumplir los pagos de su deuda dado el impacto causado por el brote de coronavirus, dijo el grupo.

16:10 Las autoridades de Perú siguen dando pasos hacia la nueva normalidad tras la cuarentena para controlar el contagio de COVID-19 con la publicación de los protocolos para los viajes terrestres interprovinciales y los vuelos a nivel nacional, así como del retorno a las visitas en los museos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio luz verde a la reanudación de los viajes interprovinciales, con aforo reducido en los buses y cortinas de separación entre los asientos, y de la misma forma procedió con los vuelos aéreos, que retornarán a partir de la próxima semana.

Lo más saltante de las medidas es que los viajeros ya no tendrán que cumplir con una cuarentena cuando lleguen a su lugar de destino, que era la disposición exigida en los meses previos en que se dispuso un confinamiento a nivel nacional.

Actualmente, Perú tiene 322.710 casos de la enfermedad, con 11.682 fallecidos y cerca de dos millones de personas sometidas a pruebas de descarte del coronavirus.

14:10 En su reporte diario, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, reportó que en las últimas 24 horas se han informado 3.012 nuevos casos, de los cuales 2.371 presentaron síntomas. Con esto, la cifra contagios total alcanza los 315.041, siendo 24.166 los casos activos.

Sobre los fallecidos, se reportaron 98 en las últimas horas, por lo que el total de decesos alanza a 6.979.

Por su parte, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó que el centro urbano de Arica, así como la comuna de Rengo, entran en cuarentena desde el próximo martes.

12:54 La Organización Mundial de la Salud informó el domingo de un aumento récord de los casos de coronavirus en todo el mundo, con un total de 230.370 casos en 24 horas. Las mayores alzas ocurrieron en Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica, según el informe diario. El récord anterior de la OMS de casos diarios había sido de 228.102 el 10 de julio. Las muertes se mantuvieron estables en alrededor de 5.000 al día.

Los casos mundiales de coronavirus se acercaban a los 13 millones el domingo, según un recuento de Reuters, marcando otro hito en la propagación de la enfermedad que ha matado a más de 565.000 personas en siete meses.

10:00 Francia efectuará de forma sistemática test virológicos en los aeropuertos a todos los viajeros procedentes de países "de riesgo", es decir, aquellos donde el virus circula más el coronavirus, indicó este domingo el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal.

"Vamos a hacer los test sistemáticos en los aeropuertos para los viajeros que procedan de países llamados 'rojos', es decir, los países donde circula más el virus", indicó Attal a la televisión "BFMTV".

El portavoz del Gobierno aseguró que pretenden efectuar con este dispositivo unas 2.000 pruebas diarias, al tiempo que señaló que no se les hará a quienes puedan demostrar que ya han sido testados en sus países de origen.

En estos casos, precisó, pedirán pruebas de que han hecho el test.

De esta forma, el Ejecutivo eleva el control a los viajeros de esos países, puesto que hasta ahora había señalado que los test serían voluntarios.

09:45 El Reino Unido podría empezar a implementar una vacuna contra la COVID-19 en la primera mitad de 2021, si los ensayos que está realizando el Imperial College London resultan exitosos, indicó este domingo uno de los científicos que lidera la investigación.

El profesor Robin Shattock, que dirige el equipo de desarrollo de una vacuna en el Imperial College de Londres, afirmó que si la investigación marcha "realmente bien", habría suficientes dosis disponibles para la ciudadanía de todo el Reino Unido.

Advirtió, no obstante, de que "no hay certeza" acerca de que alguno de los candidatos a vacuna que se están desarrollando en la actualidad dé resultados, ya que depende del nivel de inmunidad necesaria para prevenir la infección.

"Anticipamos que, si todo va realmente bien, obtendremos una respuesta sobre si (el candidato a vacuna) funciona a principios del próximo año y hemos establecido la infraestructura para fabricar esa vacuna en todo el Reino Unido", dijo Shattock en declaraciones a la cadena Sky.

SÁBADO 11 DE JULIO

19:30 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que evitó usar una mascarilla en público aun cuando se extendió la pandemia de coronavirus, usó una el sábado en un centro médico militar en las afueras de Washington, donde se reunió con soldados heridos y trabajadores de atención médica de primera línea.

La visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed marca la primera aparición pública de Trump con la cara cubierta desde que el virus comenzó a extenderse por Estados Unidos a principios de este año.

Trump se había negado previamente a usar mascarilla en público o a pedirle a otros estadounidenses que lo hicieran, diciendo que era una elección personal, aunque indicó lo haría si estuviera en una multitud y no pudiera mantenerse a distancia de los demás.

"Creo que cuando estás en un hospital, especialmente en ese entorno particular cuando hablas con muchos soldados, personas que en algunos casos acaban de salir de la mesa de operaciones, creo que está muy bien usar una máscara", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca justo antes de su visita a Walter Reed.

17:00 Tropas de asalto de la "Guerra de las Galaxias" hacían cumplir el uso de mascarillas y Mickey Mouse saludaba a distancia el sábado al abrirse al público Walt Disney World, por primera vez en cuatro meses, y en medio de una oleada de casos de coronavirus en el estado de Florida.

Summer Selmon, su hermano Levi y sus padres Dave y Brandi usan máscaras faciales mientras visitan el distrito de compras y restaurantes de Disney Springs durante sus vacaciones en Walt

Walt Disney Co dio la bienvenida a un número limitado de huéspedes a partes de su extenso complejo de Orlando, el complejo de parques temáticos más visitado del mundo, con una serie de medidas de seguridad diseñadas para tranquilizar a los visitantes y reducir las posibilidades de contraer el virus, que puede ser mortal.

Los ejecutivos se sentían seguros de haber preparado un plan responsable para la reapertura en fases durante la pandemia, dijo Josh D'Amaro, presidente de la división de parques, experiencias y productos de Disney.

"Este es el nuevo mundo en el que estamos operando, y no veo que eso cambie pronto", dijo D'Amaro en una entrevista el sábado después de saludar a los invitados y trabajadores del parque.

La reapertura de los parques en Asia por parte de Disney ayudó a asegurar el progreso en Florida, añadió.

16:45 Michelle Bolsonaro, la esposa del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien tiene coronavirus, dijo el sábado que ella y sus dos hijas habían dado negativo para el virus.

El presidente anunció el martes que había dado positivo y que estaba en cuarentena tomando el medicamento no comprobado hidroxicloroquina.

Más de 1,8 millones de personas en Brasil han dado positivo en las pruebas de coronavirus y más de 70.000 han muerto. Sólo Estados Unidos tiene peores estadísticas.

Michelle Bolsonaro, cuya abuela fue llevada al hospital e intubada la semana pasada, hizo el anuncio en Instagram.

14:20 El ministro de Salud, Enrique Paris, desde Arica destacó nuevamente que las últimas cifras de contagio en Chile "son esperanzadoras", y agregó que los casos confirmados cayeron en 36% en las últimas dos semanas y que la tasa de positividad bajó a 16%.



Por su parte, el subsecretario Arturo Zúñiga informó que en las últimas 24 horas se reportaron 2.755 nuevos casos. Con esto, la cifra total de contagios en Chile aumentó a 312.029 siendo 24.034 los casos activos.



Sobre los fallecidos, se reportó 100 nuevos, por lo que la cifra total llegó a 6.881.

11:20 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, pedirá la próxima semana a las empresas en el país que inicien el retorno de sus empleados a sus lugares de trabajo, siempre y cuando sea seguro hacerlo, a fin de contener el impacto del coronavirus sobre la economía nacional, informó el periódico británico Daily Mail.

Johnson ha pedido a altos cargos de la administración pública que den ejemplo con el regreso de su personal a las oficinas, pidiendo asimismo a diversas empresas, incluida Goldman Sachs, que lleven de vuelta a sus puestos a más empleados tras haberlos enviado a trabajar desde sus casas, dijo el periódico.

El primer ministro británico anunciará esta decisión en una sesión informativa de actualización sobre la situación de la pandemia que se celebrará la próxima semana, según el Daily Mail.

10:30 El Estado alemán tomará más participaciones en empresas amenazadas por la crisis del coronavirus, dijo el ministro de Economía germano, Peter Altmaier, agregando que "probablemente unas decenas" de compañías podrían seguir al grupo de aerolíneas Lufthansa en su paso a una titularidad pública parcial.

Los accionistas de la Lufthansa respaldaron el mes pasado un rescate de 9.000 millones de euros por parte del Estado, asegurando así el futuro de la principal aerolínea de Alemania tras haber estado al borde de la quiebra por la caída de los viajes provocada por la pandemia.

En una entrevista con el periódico Frankfurter Allgemeine publicada el sábado, Altmaier dijo: "Estamos hablando de tal vez unas pocas decenas de casos. En este número tan limitado de casos utilizaremos las posibilidades que ofrece el Fondo de Estabilización Económica, incluyendo la toma de participaciones cuando sea apropiado."

También es posible que el Estado entre en otras empresas con un importante valor estratégico, como el fabricante de vacunas CureVac, en ese caso evitando un intento de compra por parte del Gobierno de Estados Unidos.

9:10 Los bancos de China deberían prepararse para un gran aumento en los impagos de préstamos debido al profundo impacto económico del coronavirus, advirtió el regulador financiero chino el sábado, señalando que el deterioro de la calidad de los activos en algunas instituciones financieras de pequeño y mediano tamaño se está acelerando.

La Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China dijo en un comunicado que el aumento de los beneficios se reduciría drásticamente para algunos bancos, mientras que otros podrían ver una caída de sus resultados.

Si los bancos hicieran las provisiones mínimas para hacer frente a sus préstamos dudosos, lo que algunos aún no han hecho, los resultados del sector caerían en más de 350.000 millones de yuanes (unos US$ 50.000 millones), según el comunicado.

Los datos de la comisión muestran que los bancos comerciales chinos registraron 2 billones de yuanes en beneficios en 2019, un 8,9% más que el año anterior.

VIERNES 10 DE JULIO

23:40 Ecuador cuestionó este viernes que cepas del SARS-CoV-2 hayan podido sobrevivir en camarón blanco congelado exportado a China, después de que el país asiático suspendiera las importaciones tras haber encontrado restos de coronavirus en su empaquetado.

El titular de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, aseguró en rueda de prensa que "no hay evidencia científica de que el virus se propague a través de los alimentos, y menos cuando estamos hablando de camarones que han viajado 50 días a -20 C".

De acuerdo al ministro ecuatoriano, alrededor de 227.000 pruebas fueron realizadas a los contenedores que llegaban a China, y solo encontraron trazas de material genético propio del virus, lo que, explicó, significa que no puede propagarse.

19:50 Estados Unidos informó al menos 62.500 nuevos casos de COVID-19 el viernes, una cifra récord por tercer día consecutivo, según un recuento de Reuters.

Siete estados informaron aumentos récord en casos el viernes: Alaska, Georgia, Luisiana, Montana, Ohio, Utah y Wisconsin.

Los estadounidenses están profundamente divididos en temas como la reapertura de escuelas y negocios y el uso de mascarillas en público.

Existe un consenso casi universal entre los expertos de salud en que el uso de mascarillas es una de las formas más efectivas para detener la transmisión del virus, que ha matado a más de 133.000 estadounidenses.

El récord anterior se dio el jueves, cuando se reportaron 62.304 nuevos casos. En junio, los casos aumentaron en un promedio de 28.000 por día, según el recuento de Reuters.

18:11 Brasil, uno de los epicentros de la pandemia de coronavirus en el mundo, superó la marca de 70 mil muertes por la enfermedad respiratoria, mientras que acumuló más de 1,8 millones de personas infectadas, dijo el Ministerio de Salud.

El gobierno registró 45.048 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas y otros 1.214 fallecimientos, con lo que el gigante sudamericano tiene ahora un total confirmado de 1.800.827 contagios y 70.398 muertes atribuibles al virus.

Brasil es el segundo país del mundo en el número de casos y víctimas por coronavirus, solo superado por Estados Unidos.

17:00 Florida confirmó su condición de epicentro emergente de la pandemia de COVID en Estados Unidos el viernes al informar de su segundo mayor aumento diario de casos, mientras que Walt Disney Co. se preparaba para reabrir su parque temático insignia en Orlando para disgusto de algunos empleados.

Florida registró 11.433 nuevos casos de coronavirus, dijo el departamento de salud del estado, más evidencia de que el virus se sigue propagando sin control por todo el país.

El estado experimentó el aumento después de evitar inicialmente lo peor del brote que afectó a Nueva York y otros estados del noreste de Estados Unidos. El total del viernes estuvo a punto de alcanzar el récord de nuevos casos del estado del sábado pasado.

Los parques temáticos de Walt Disney World en Orlando abrirán sus puertas a un número limitado de huéspedes el sábado. Para reducir los riesgos, los visitantes y empleados tendrán que llevar mascarillas y someterse a controles de temperatura, y el complejo no celebrará desfiles, espectáculos de fuegos artificiales y otras actividades que atraigan a las multitudes.

Alrededor de 19.000 personas, incluidos los trabajadores, firmaron una petición para que Disney retrasara la reapertura y el sindicato de actores que representa a 750 artistas de Walt Disney World ha presentado una queja alegando represalias contra sus miembros por la exigencia de que se les hagan pruebas de detección del coronavirus.

Florida es uno de los pocos estados que no divulga el número de pacientes hospitalizados por COVID-19, pero más de cuatro docenas de hospitales de Florida informaron que sus unidades de cuidados intensivos coparon su capacidad a principios de esta semana.

Este mes, Florida ha reportado repetidamente más casos nuevos de coronavirus diarios que cualquier país europeo en el apogeo de sus brotes. Su tasa de pruebas positivas, del 19% a principios de esta semana, es una de las más altas del país en la actualidad.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el jueves el aumento de casos como un "saltito" e instó a los residentes a no tener miedo.

Scott Burkee, un exempleado de Disney de Davenport, Florida, dijo que DeSantis, un republicano, "ha mostrado cero esfuerzo por controlar la propagación y sólo se preocupa cuando Trump lo hace. El virus está claramente fuera de control"

El presidente Donald Trump, también republicano, viajó a Florida el viernes para realizar un programa completo de visitas que incluyó un evento en el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y un evento de recaudación de fondos para la campaña electoral en una casa privada en Hillsboro Beach.

Trump, que busca obligar a los distritos escolares y universidades a reabrir a pesar del coronavirus, dijo que el Departamento del Tesoro reexaminará sus exenciones de impuestos y su financiación.

Otros cuatro estados anunciaron aumentos récord de casos el viernes: Louisiana, Montana, Ohio y Wisconsin.

16:00 Los ministros de Asuntos Exteriores de 18 países de la UE y de Iberoamérica han celebrado este viernes una reunión por videoconferencia dedicada a impulsar la cooperación entre ambas regiones contra las consecuencias de la pandemia de Covid-19.

Según ha informado el Ministerio español, junto a España han participado Alemania, Argentina, Brasil, Croacia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Eslovenia, Francia, Italia, México, Países Bajos, Perú, Portugal, República Dominicana, Suecia así como el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE.

Se trata del primer encuentro de alto nivel entre ministros de ambas regiones desde la reunión ministerial de la UE con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en Bruselas en julio de 2018. La conferencia ha sido una iniciativa de Francia, España y el alto representante Borrell.

De hecho, el Gobierno español ha valorado que, con la reunión de hoy, "se retome el diálogo político de alto nivel entre la UE y América Latina y el Caribe", y confía en que señale el camino para la profundización de la cooperación y la solidaridad entre ambas regiones.

En la reunión se ha adoptado una declaración en la que los países participantes se comprometen a apoyar la producción y el acceso justo y universal a test, tratamientos y vacunas; a reforzar los sistemas sanitarios, en especial en los países más vulnerables y para los sectores más desprotegidos; o a la promoción de intercambios entre científicos y la cooperación en investigación médica, biológica y farmacéutica.

Además, los países de la UE y América Latina se comprometen a reorientar sus instrumentos de cooperación para facilitar una salida sostenible a la crisis, así como a estudiar medidas que permitan restaurar los intercambios de personas entre ambas regiones lo antes posible.

15:00 País Vasco realizará una intervención de cooperación sanitaria frente a la covid-19 en Perú, en colaboración con Médicos Sin Fronteras, dentro de la cual han partido ya hacia ese país seis profesionales sanitarios con experiencia en el manejo clínico de casos de este virus, provistos con respiradores, equipos de ventilación mecánica no invasiva, equipos de alto flujo, monitores, medicamentos y EPI.

Según ha explicado la consejera de Salud, Nekane Murga, en una rueda de prensa, tras la salida este pasado jueves de este primer equipo sanitario, compuesto por cinco profesionales de Osakidetza y uno del Servicio Aragonés de Salud, unos días más tarde el equipo sanitario vasco se completará con ocho personas más.

El pasado 2 de junio, Médicos Sin Fronteras se dirigió al Gobierno Vasco, para solicitarle que "compartiera su experiencia de lucha con la Covid-19 con otros países de América Latina, que atraviesan ahora la fase más dura de la epidemia", ha indicado Murga.

Dada la evolución de la pandemia de Perú y tras conocer la disposición de sus autoridades, se evaluó una intervención de estas características. El pasado 1 de julio, el Ministerio de Salud del Gobierno de Perú solicitó formalmente al Lehendakari, Iñigo Urkullu, la colaboración del Gobierno Vasco.

Así, el Gobierno Vasco, de manera coordinada entre la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, el Departamento de Salud y Osakidetza, ha preparado esta intervención humanitaria con Médicos Sin Fronteras.

El objetivo general de esta intervención solidaria es poder contribuir a la reducción del "exceso de mortalidad y morbilidad" debido a la infección por la Covid-19, especialmente en los Departamentos de San Martín y Loreto en Perú.

Se pretende contribuir a frenar la transmisión a nivel comunitario en las zonas de intervención, reforzar la atención de los pacientes críticos, particularmente en UCI, en los hospitales y contribuir a la definición de circuitos de pacientes y protocolos de tratamiento, en colaboración con el personal adscrito a las estructuras de salud del Ministerio de salud de Perú.

Asimismo, se intentará potenciar la formación del personal y su autonomía en el manejo de estos pacientes y se intentará garantizar la disponibilidad permanente de medicamentos considerados "esenciales" en la situación actual, además del equipamiento, O2 y EPPs.

14:30 Francia se convirtió el viernes en el sexto país en reportar más de 30 mil muertos por la pandemia de coronavirus. El Ministerio de Salud dijo en un comunicado que 25 personas fallecieron por la enfermedad en las últimas 24 horas, lo que llevó el total de decesos desde principios de marzo a 30.004.

El aumento de fallecidos reportado el viernes se compara con un alza promedio de 15 muertes en los siete días anteriores. En junio, Francia contó en promedio 34 nuevos decesos por día, frente a 143 en mayo y 695 en abril.

Francia aparece en el sexto lugar entre los países con más muertos por coronavirus, de acuerdo a un conteo de Reuters, solamente por detrás de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Italia y México.

13:39 El Banco Central de Perú dijo que no descarta reducciones adicionales de la tasa clave de interés, actualmente en un mínimo histórico, mientras el país busca reactivar su economía golpeada por una estricta cuarentena debido al coronavirus.

El gerente central de Estudios Económicos del banco, Adrián Armas, manifestó en una conferencia telefónica que "reducciones adicionales (de la tasa de interés) no se descartan" aunque su nivel está ya "bastante bajo".

El banco mantuvo el jueves la tasa de interés de referencia en 0,25% por tercer mes consecutivo, al nivel más bajo entre los países emergentes, para impulsar la economía afectada por una larga cuarentena que frenó la actividad productiva. La institución ha proyectado que la economía del segundo mayor productor mundial de cobre caería este año un 12,5%.

12:05 Una nueva mejora en las cifras se sigue evidenciando con los datos diarios, explicó el ministro de Salud, Enrique Paris, en el informe sobre el avance del coronavirus.

"La taza de positividad de los exámenes PCR ha bajado a 18% y es la baja promedio más importante en los últimos siete días", señaló.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.058 casos de Covid-19, de los cuales 2.392 presentaron síntomas, con lo que el total de contagiados en el país ya suma 309.274.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 99 personas según lo dado a conocer por el Registro Civil, con lo que las víctimas fatales infectadas de coronavirus ascienden a 6.781 hasta el momento.

8:30 Un equipo de avanzada de la Organización Mundial de la Salud (OMS) viajó a China para organizar una investigación sobre los orígenes del coronavirus SARS-CoV-2, que desató la pandemia global de Covid-19, dijo una portavoz el viernes.

Los dos expertos enviados por la OMS, especialistas en salud animal y epidemiología, trabajarán con científicos chinos para determinar el alcance e itinerario de la pesquisa, indicó la portavoz de la OMS, Margaret Harris, durante una reunión informativa en Ginebra.

8:20 El Reino Unido comenzó a eximir la cuarentena de catorce días para los viajeros procedentes de un amplio grupo de países, entre ellos España, considerados con menor riesgo de Covid-19. Esta exención se aplica en Inglaterra -la región más poblada (con 56 de 66,6 millones de habitantes)-, Gales e Irlanda del Norte a las personas que lleguen o regresen de 76 países, mientras que Escocia limita la lista a 57 estados, excluyendo el territorio español.

8:15 La industria de la aviación de China se hundió aún más en rojo, perdiendo 34,25 mil millones de yuanes en el segundo trimestre, solo un poco más estrecho que en el primer trimestre.

En el primer trimestre, la industria, que incluye aerolíneas, aeropuertos y otras compañías de aviación, perdió 38.1 mil millones de yuanes, según datos publicados por la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) el viernes. En el primer semestre de este año, el número total de pasajeros disminuyó en un 45.8% respecto al año anterior.

8:10 La economía de Japón se reducirá al ritmo más rápido en décadas en el año hasta marzo de 2021, obligando al gobierno a compilar otro paquete de estímulo para amortiguar el golpe de la pandemia de coronavirus, según una encuesta a más de 30 economistas.

Se pronostica que la tercera economía más grande del mundo se contraerá un 5,3% este año fiscal, la mayor cantidad se ha reducido desde que se obtuvieron datos comparables en 1994.

Se recuperará un 3,3% el próximo año, según la encuesta. La economía crecerá a un ritmo anualizado del 10.0% en el trimestre actual del año calendario 2020 después de haberse reducido el 23.9% en el segundo trimestre que finalizó en junio, según la encuesta.

8:07 Gran Bretaña sufrirá la peor caída económica de cualquier economía importante este año, advirtió el viernes la agencia de calificación Moody's. La agencia de calificación de riesgo señaló que el último paquete de estímulo del gobierno del Reino Unido, anunciado esta semana, ayudaría a una recuperación económica gradual pero agregaría más presión a la posición fiscal del Reino Unido.

"El índice de deuda pública del Reino Unido probablemente aumentará en 24 puntos porcentuales del PIB o más en relación con los niveles de 2019", escribió un grupo de los mejores analistas de Moody's en una nota. "Pronosticamos una contracción del 10,1% en el PIB del Reino Unido para este año, pero esperamos una recuperación posterior gradual a raíz de la flexibilización en las medidas de cierre, con un crecimiento que se recuperará al 7,1% el próximo año".

8:00 El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, señaló que el país proyecta extender el estado de emergencia más allá de su fecha límite actual, que es el 31 de julio, debido a la nueva crisis de coronavirus. "La posible extensión simplemente significa que estamos en condiciones de continuar tomando las medidas necesarias" para enfrentar la epidemia, dijo Conte, hablando al margen de una ceremonia en Venecia

7:55 EEUU registra récord diario con más de 60.500 casos de personas con Covid-19. El total representa un ligero aumento desde el miércoles, cuando hubo 60.000 nuevos casos, y marca el mayor incremento de un día de cualquier país desde que la pandemia surgió en China el año pasado.

A medida que las infecciones van aumentando en 41 de los 50 estados durante las últimas dos semanas, los estadounidenses se dividen cada vez más en cuestiones como la reapertura de escuelas y empresas. Las órdenes de los gobernadores y líderes locales, que exigen el uso de mascarillas, se han vuelto particularmente divisorias.

7:52 La Oficina de Educación de Hong Kong anunció el viernes el cierre de todas las escuelas a partir del lunes, después de un repunte en los casos de coronavirus. La ciudad registró 42 nuevos casos el jueves, de los cuales 34 se transmitieron localmente, lo que constituye el segundo día consecutivo de aumento de las infecciones locales.

Algunos de los casos recientes involucraron a estudiantes y padres, dijo el secretario de Educación Kevin Yeung. El número total de casos en la ciudad desde finales de enero asciende ahora a 1.366 y se han registrado siete muertes.

7:48 El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, propondrá un presupuesto de la UE para 2021-27 más reducido que el previsto anteriormente, en un intento de hacer que el estímulo económico masivo del bloque sea más aceptable para los ahorradores Estados miembros del norte.

Con la economía de la UE en camino hacia su peor recesión, el bloque está regateando sobre cómo financiar la recuperación de la pandemia del coronavirus con los denominados países "frugales" del norte enfrentados con los del sur, muy endeudados y más afectados por la COVID-19. Hasta ahora se había previsto en 1,1 billones de euros, más un fondo de recuperación adjunto de 750.000 millones de euros. Los frugales quieren un presupuesto inferior y reformas económicas como condición para acceder a los fondos adicionales.

7:44 El primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunció que el país reducirá a la mitad el número semanal de ciudadanos a los que se les permite regresar a casa desde el extranjero. Desde marzo, Australia sólo permite la entrada al país a ciudadanos y residentes permanentes. Una vez que llegan, entran en una cuarentena obligatoria de 14 días en hoteles pagada por los gobiernos estatales.

Morrison dijo que a partir del lunes, Australia limitará la cifra a 4.000 personas por semana, cerca de la mitad de las que estaban regresando hasta ahora. Quienes vuelvan tendrán que pagar además por sus estancias en cuarentena.

JUEVES 9 DE JULIO

18:30 El segundo hombre del oficialismo de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el jueves en un mensaje de Twitter que dio positivo a las pruebas de Covid-19 y que está aislado.

Poco después de su anuncio, el presidente Nicolás Maduro dijo en la televisión oficial que Cabello necesitaría varios días de tratamiento y recuperación, pero que "ya se encuentra descansando, está bien".

Queridos compañeros y compañeras cumplo con informar q luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en Covid 19, desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado, gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto. Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) July 9, 2020

18:20 La presidenta interina de Boliviana, Jeanine Añez, dijo el jueves que dio positivo por el nuevo coronavirus.

Añez dijo en un tweet que estaba "bien" y que seguía trabajando mientras estaba aislada. "Juntos, saldremos de esto", preocupaciones.

La confirmación llegó una semana después de que la ministra de Salud de Boliviana, María Eidy Roca, dijo que había dado positivo por el coronavirus.

18:05 Frente a la imperante incertidumbre provocada por la pandemia del coronavirus, las máximas autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial, recomendaron que las Reuniones Anuales 2020 de ambos organismos -programadas para la semana del 12 al 18 de octubre- se lleven a cabo en formato virtual.

A través de un comunicado conjunto, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass, afirmaron que "mientras nos preparamos para un escenario virtual, nos mantenemos flexibles con el formato de las reuniones a la luz de los desarrollos y trabajaremos, en consulta con nuestras Juntas Ejecutivas, para satisfacer las necesidades de nuestros miembros".

"Nuestro objetivo es servir a nuestra membresía de manera efectiva mientras garantizamos la salud y seguridad de los participantes de las Reuniones Anuales, el personal y la comunidad local en el área de Washington", manifestaron los ejecutivos.

17:17 "Reconstruir mejor" lo que ya existía es la puesta del candidato demócrata, Joe Biden, para reactivar la economía estadounidense en recesión por la pandemia del coronavirus. "Los desafíos enfrentados hoy están entre los más grandes de nuestra historia", afirmó.

El plan económico del ex vicepresidente se divide en cuatro áreas, siendo algunos elementos de la primera -abordada en detalle hoy- un impulso al consumo a los estadounidenses y creación empleos en manufactura, con un costo de al menos US$ 700 mil millones; construcción de infraestructura y energía limpia; avanzar la equidad racial; y modernizando la economía "solidaria", con los trabajadores de cuidado de niños, ancianos y los asistentes domésticos.

El detalle de la propuesta para reconstuir la infraestructura estadounidense y la arista relacionada con energía limpla se presenatá la próxima semana, adelantó, pero en principio, planteó destinar US$ 400 mil millones a compras federales adicionales de productos hechos por trabajadores estadounidenses en el transcurso de su primer mandato, y US$ 300 mil millones para fondos de investigación y desarrollo, financiados por el gobierno federal. En total, Biden estima que sus propuestas sobre fabricación y compra crearán 5 millones de empleos.

15:42 Los contagios de coronavirus en el sector minero de Perú ascienden a casi 3 mil trabajadores, con dos fallecidos, dijo la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, en momentos en que la pandemia aún no da tregua en el país.

Vilca informó que la cifra de contagios representa un 2% de todos los trabajadores que actualmente han vuelto a las operaciones en las fases de reactivación en el segundo mayor productor mundial de cobre.

"Según registros que nos reportan las mineras al 29 de junio teníamos 2.957 trabajadores contagiados", afirmó Vilca, quien agregó que "lamento profundamente que los reportes marquen el fallecimiento de dos trabajadores".

14:50 Con mascarillas obligatorias y la exigencia de comprar las entradas con antelación. Así reabrirá de forma gradual Disneyland París a partir del 15 de julio, tras un cierre de cuatro meses por la crisis del coronavirus.

Al igual que otros grandes atractivos de París, como el Palacio de Versalles y el Museo del Louvre, el parque temático más visitado de Europa limitará su capacidad e impondrá una distancia mínima de un metro entre los visitantes para evitar el riesgo de infección.

Disney declinó detallar cuánto se reducirá la capacidad, pero dijo que para poder controlar el número de visitantes no se venderán boletos en la entrada y que las atracciones en las que es complicada la distancia social no reabrirán aún.

Los lugares de juegos y los locales de maquillaje seguirán cerrados por ahora y, para evitar que la gente no se sienta cerca de extraños, Disney suspendió su sistema que permite que personas solas se salten las habituales largas colas para usar asientos disponibles junto a desconocidos.

El personal de Disney y los visitantes de más de 11 años deberán llevar mascarillas, pero a diferencia de lo que ocurre en un parque temático en Japón, se podrá gritar a pleno pulmón en las montañas rusas.

"Si el cliente quiere gritar no vamos a decirle que no lo haga (...) sigue siendo un parque temático, la gente viene a disfrutar. En completa seguridad, por supuesto", dijo el jefe de operaciones del parque, Marco Bernini.

14:09 Paraguay solo cuenta con test de coronavirus para "tres días más", ha alertado este jueves Graciela Russomando, la coordinadora interinstitucional de diagnóstico de la nación suramericana, que está sufriendo algunos problemas para hacer acopio de suministros médicos en el marco de la pandemia.

La funcionaria calificó la situación como "del terror" y expresó su preocupación por las reservas de pruebas diagnósticas para la COVID-19. "En el SENACSA tenemos reactivos para dos a tres días y el Laboratorio Central no tiene más que para 15 o 20 días. El tema está feo", ha reconocido.

13:33 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el jueves en 253.056, con un aumento diario de 241 contagios, una cifra cercana a la de los 257 del miércoles, cuando se registró un aumento de más del doble de los comunicados el día anterior, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 10, ascendiendo la cifra total a 28.401 fallecidos, frente a los 28.396 registrados un día antes.

12:51 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$ 400 millones a Panamá para financiar su estrategia contra la pandemia del coronavirus y mitigar el impacto de la crisis sanitaria en los hogares más vulnerables del país, dijo la institución en un comunicado.

Panamá es una de las naciones centroamericanas más golpeadas por el virus, acumulando 41.251 infectados y 819 decesos hasta el miércoles.

11:48 La crisis del coronavirus le costará a bancos de todo el mundo un total de US$ 2,1 billones en pérdidas crediticias para finales del próximo año, según una estimación de la agencia de calificación crediticia S&P Global, publicada el jueves. Este año se espera un golpe de 1,3 billones de dólares, más del doble que en 2019, pronosticó S&P.

Alrededor del 60% de las pérdidas probablemente estarán en la región de Asia-Pacífico, añadió, pero los mayores aumentos relativos -más del doble en promedio en comparación con 2019- ocurrirán en América del Norte y Europa Occidental.

11:10 En el reporte diario, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.133 nuevos casos, de los cuales 2.395 presentaron síntomas. Con esto, la cifra total de casos contabilizados sube a 306.216, siendo además 24.612 los casos activos.

Respecto a los fallecidos, se registraron 109 nuevos muertos, llegando a 6.682 en total.

"Llevamos 25 días de mejoría, sin embargo no podemos dejar de esforzarnos. Los casos confirmados han bajado un 36% en los últimos 14 días", sostuvo el ministro de Salud, Enrique Paris.

9:05 Una baja en cuanto a la semana anterior experimentaron las solicitudes de subsidios por desempleo en EEUU, que hasta el 4 de julio totalizaron 1,31 millones de desempleados, 99 mil menos que el período previo y menor a los 1,39 millones que estimaban los economistas.

A pesar de los números mejores de lo esperado, la cifra significa la decimoquinta semana consecutiva que las solicitudes de quienes se quedaron sin trabajo estuvieron por sobre un millón.

A medida que las solicitudes continúan disminuyendo, las nóminas no agrícolas se están expandiendo. Los últimos dos meses han visto un crecimiento de 7,5 millones, mientras que la tasa de desempleo ha caído de un máximo pandémico del 14,7% al 11,1%.

8:19 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció la creación de una comisión independiente para revisar la actuación del organismo durante la pandemia.

La medida fue anunciada dos días después de que Estados Unidos notificara su salida del organismo en un año por lo que considera mala praxis. La comisión, indicó Tedros en una comparecencia pública que se anunció con apenas unos minutos de antelación, estará presidida por la exprimera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark y la expresidenta de Liberia y premio Nobel de la Paz Ellen Johnson Sirleaf.

8:14 El turismo italiano ha perdido 110.000 empleos temporales en junio como consecuencia de la crisis del coronavirus, un 58,4 % en términos interanuales, informó hoy la asociación de hoteleros de Italia Federalberghi.

La asociación explicó que la situación de pandemia y el miedo a los contagios ha derivado en cancelaciones masivas y una reducción de la pernoctaciones del 80,6 % en comparación con el mismo mes del 2019, 93,2 % en el caso de turistas extranjeros y un 67,2 % en el mercado interno.

8:08 La Comisión Europea evalúa que los países tengan participación en pequeñas empresas. La idea es potencialmente tomar riesgos en las pequeñas y medianas empresas, en contraste con los primeros esfuerzos que dependían en gran medida de los préstamos para mantener a flote a las corporaciones.

La Comisión Europea y el Banco de Inglaterra han planteado el concepto, y el Ministerio de Finanzas de Francia está examinando la opción. También lo es el ministerio de economía de Alemania, según un portavoz. La asociación empresarial DIHK de la nación, que dice que casi la mitad de sus miembros han visto agotado su capital, es solidaria.

8:00 La reapertura de universidades para estudiantes extranjeros en Australia se ha pausado debido al rebrote. Un programa piloto diseñado para permitir que 350 estudiantes extranjeros reanuden sus estudios fue pospuesto después de que la Universidad Nacional de Australia y la Universidad de Canberra expresaron su preocupación por la trayectoria del virus que provocó que las autoridades cerraran la ciudad de Melbourne durante seis semanas. Hoy comenzó el bloqueo de ésta ciudad.

7:54 Las exportaciones alemanas se recuperaron menos de lo esperado en mayo. Esto ya que la demanda se mantuvo moderada a pesar del levantamiento de las medidas de bloqueo introducidas para contener la propagación del coronavirus, según datos de la oficina federal de estadísticas.

Las exportaciones desestacionalizadas aumentaron un 9% en el mes después de caer un 24% en abril, permaneciendo casi un 27% por debajo de su nivel anterior a la crisis en febrero. Las importaciones aumentaron un 3,5% después de una caída del 16,6% el mes anterior, lo que sugiere que el consumo en la economía más grande de Europa se mantuvo débil. El superávit comercial aumentó a 7.600 millones de euros.

7:46 Tokio confirmó 224 nuevos casos de coronavirus, marcando un récord en la capital japonesa en un solo día. Aproximadamente un mes después de que Japón levantara el estado de emergencia el 25 de mayo, las infecciones han aumentado en la metrópoli, pero las autoridades se han mostrado reacias a volver a imponer restricciones por temor a un mayor daño económico.

El gobernador de Tokio, Yuriko Koike, atribuyó el reciente repunte en parte a un aumento en las pruebas, 3,400 de las cuales resultaron en casos confirmados el jueves. Koike, quien ganó la reelección como gobernador el domingo, ha prometido aumentar la capacidad de prueba a 10,000 por día.

7:40 Grupo de expertos prevee que el endeudamiento del Estado británico va camino de aumentar a unos 350.000 millones de libras -US$ 442.000 millones- este año tras los anuncios de gasto público comunicados ayer por el ministro de Finanzas, Rishi Sunak.

"En marzo, el Gobierno pronosticó un déficit de alrededor de entre 50.000 y 60.000 millones de libras este año. Nuestra estimación actual es que podría ser de alrededor de 350.000 millones de libras", dijo el subdirector del IFS, Carl Emmerson.

En esa línea, Sunak señaló en una entrevista que Gran Bretaña se enfrenta a una recesión significativa, pero es demasiado pronto para saber qué tan rápido podrá recuperarse la economía.

Cuando se le preguntó sobre las perspectivas de la economía, Sunak dijo: "Es demasiado pronto para saber ... no sabremos la forma exacta de (la) recuperación por un tiempo".

MIÉRCOLES 8 DE JULIO

19:30 Argentina registró el miércoles un récord diario de 3.604 casos confirmados de Covid-19, en medio de una prolongada cuarentena que ordenó el Gobierno desde marzo para contener la pandemia.

El fuerte aumento de casos incrementa el total en el paía a 87.030, cinco veces más que a principios de junio, aunque todavía muy por debajo de los contagiados en las naciones vecinas más afectadas como Brasil, Chile y Perú.

El Gobierno de centroizquierda de Argentina impuso un estricto cierre a mediados de marzo, que se ha relajado en la mayor parte del país aunque se extendió y reforzó a fines del mes pasado en Buenos Aires y sus alrededores debido a un aumento en los casos.

La cifra de muertos en Argentina por la pandemia es de 1.694.

El impacto del virus ha afectado a la tercera economía de América Latina, que se encamina a su tercer año de recesión económica. Los economistas pronostican una contracción del 12% este año.

19:00 Brasil reportó el miércoles 44.571 nuevos casos de coronavirus para sumar un total de 1.713.160 infectados, informó el Ministerio de Salud, que agregó que se produjeron otras 1.223 muertes que llevaron a 67.964 la cifra de decesos.

Brasil es el segundo país con mayor cantidad de contagios y muertos por coronavirus, en ambos casos detrás de Estados Unidos.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo el miércoles que "estaba muy bien" después de contagiarse de coronavirus y atribuyó lo leve de sus síntomas a un medicamento que no ha mostrado eficacia en los pacientes.

18:30 Nueva Jersey adoptó el miércoles una de las más estrictas órdenes sobre el uso de mascarillas por el coronavirus en Estados Unidos y la ciudad de Nueva York reveló un plan para que los estudiantes regresen a las aulas durante dos o tres días a la semana, en momentos en que los casos se disparan en otras partes del país.

Nueva Jersey y Nueva York, los estados más afectados en el inicio del brote en Estados Unidos, están desesperados por preservar los progresos que han logrado en la contención del virus ante el resurgimiento en otros lugares, principalmente en el sur y el oeste del país.

Más de 47.000 personas han muerto por COVID-19 en los dos estados del noreste, que representan más de un tercio del número de muertos en Estados Unidos de 131.336, según un recuento de Reuters.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dio a conocer un decreto que requiere el uso de cubiertas faciales en sitios al aire libre donde el distanciamiento social no es posible, diciendo que la medida es necesaria por un reciente aumento en la tasa de transmisión del coronavirus en el estado.

"Les recuerdo que usar una mascarilla no es un asunto político. Se trata simplemente de estar enfermo o saludable. Es sobre la vida y la muerte", dijo el demócrata en una rueda de prensa.

Muchos estados solicitan el uso de mascarillas en áreas públicas bajo techo y recomiendan que se utilicen en el exterior, pero no habían dado el paso de ordenar su uso al aire libre.

"Creo que es lo correcto", dijo Jordan Grant, un trabajador del sector inmobiliario que se mostró consternado porque algunos en el estado aún se reúnen afuera de restaurantes o hacen asados sin el uso de mascarillas. "Es responsable. Es lo que deberíamos haber hecho hace meses".

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio anunció un plan que busca que los 1,1 millones de estudiantes de escuelas públicas de la ciudad reanuden sus clases en septiembre, alternando días en la escuela y otros en casa.

El plan, que requiere la aprobación del estado, también exige que los inmuebles de educación se desinfecten regularmente y que los estudiantes usen coberturas faciales y mantengan distanciamiento social mientras estén en las dependencias.

Los estados son responsables de la educación primaria y secundaria bajo la Constitución de Estados Unidos, pero el gobierno federal proporciona cierta ayuda suplementaria.

"Es hora de que nuestros hijos vuelvan a la escuela", dijo el vicepresidente Mike Pence después de una reunión entre el grupo de trabajo sobre el coronavirus en el Departamento de Educación.

18:00 El Institut Català de la Salud (ICS) y el Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol) colaboran en una investigación del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos para diagnosticar el Covid-19 con inteligencia artificial a través de la tos y la voz del paciente.

El proyecto, que está liderado por el investigador catalán Brian Subirana y en el que participan instituciones de todo el mundo, analiza la tos, la tos forzada y la voz en pacientes con síntomas de coronavirus de diversos países con el objetivo de conseguir algoritmos de reconocimiento con el uso de la inteligencia artificial, ha informado este miércoles el ICS en un comunicado.

El ICS y el IDIAP Jordi Gol están realizando una labor de captación de participantes para la investigación con el fin de validar los algoritmos de la herramienta, y han informado de que ya han recogido las primeras muestras de pacientes, que deben tres registros de tos y uno de voz (contando del 1 al 10) por WhatsApp a un teléfono centralizado y durante 14 días.

17:00 Gilead Sciences Inc dijo el miércoles que comenzó un estudio de etapa temprana de su tratamiento antiviral contra el COVID-19 remdesivir que puede inhalarse, para uso fuera de los hospitales.

La compañía afirmó que el ensayo, al que inscribirá a unos 60 estadounidenses sanos de entre 18 y 45 años, probará el medicamento, particularmente en aquellos casos en que la enfermedad no ha progresado como para requerir hospitalización.

El medicamento se usa actualmente por vía intravenosa y una formulación inhalada se administraría a través de un nebulizador, lo que podría permitir una aplicación más fácil fuera de los hospitales.

El remdesivir recibió autorización de uso de emergencia en Estados Unidos para tratar casos graves de COVID-19 en pacientes hospitalizados.

Gilead espera atacar la enfermedad desde el inicio con la forma inhalada de remdesivir, administrando el medicamento directamente al sitio primario de infección.

El remdesivir estaría a la vanguardia en la lucha contra el coronavirus después de que el medicamento ayudó a acortar los tiempos de recuperación hospitalaria en un ensayo clínico.

Gilead también planea comenzar ensayos clínicos adicionales para evaluar el remdesivir cuando se usa en combinación con medicamentos antiinflamatorios

16:00 Empresas de radiodifusión brasileñas decidieron retirar a sus periodistas de la cobertura presidencial después de estar expuestos a Jair Bolsonaro cuando anunció que había dado positivo por coronavirus, y los puso en cuarentena hasta que dieran negativo en un test de la enfermedad.

El martes, Bolsonaro dijo a un puñado de periodistas de televisión en su residencia oficial que había dado positivo por coronavirus. Varios sostenían micrófonos frente al pecho del mandatario, incumpliendo la distancia mínima de entre uno y dos metros recomendada por expertos médicos para evitar contagios.

En un momento, el presidente de derecha se alejó de los periodistas y se quitó la mascarilla, diciendo que quería mostrar su rostro como evidencia de que estaba bien.

De forma separada, CNN Brasil, Record TV y la empresa estatal Brazil Communications (EBC) dijeron que habían puesto en cuarentena a sus reporteros después del anuncio del mandatario.

Record y EBC dijeron que sus periodistas volverán a trabajar solo si dan negativo en un test en los próximos días. CNN Brasil no dio detalles sobre el protocolo que seguirán sus trabajadores.

El sindicato de periodistas del Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, pidió a los medios que suspendan la cobertura en persona de Bolsonaro. El presidente ya canceló las apariciones presenciales, pero continuará realizando videoconferencias.

15:00 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que el Ayuntamiento "trabaja con el Real Madrid para prever posibles escenarios y evitar que se produzcan aglomeraciones" de aficionados ante la que le parece "clara" victoria de los 'merengues' en la Liga.

"Al igual que ha sido una Liga especial, va a ser una celebración especial. No va a poder ser la misma. No parece lógico que si hemos suspendido fiestas emblemáticas como la de la Paloma se puedan producir aglomeraciones derivadas de las celebraciones por el título", ha remarcado el regidor. Y para que no duden por su afición colchonera, el alcalde ha asegurado que las mismas condiciones se aplicarán "en el caso más que probable de que el Atlético gane la Champions".

"Como parece claro que el Real Madrid va a ganar la Liga estamos previendo todas las medidas que sean necesarias para evitar aglomeraciones", ha declarado desde el dispositivo especial de detección de Covid-19 en la Casa de Campo. Se basan en experiencias recientes, como el título reciente de ACB conseguido por el Baskonia, "donde se desató la euforia, como es lógico, entre los aficionados" con aglomeraciones en Vitoria.

Incluso ha detallado donde pueden ser "más peligrosas" esas aglomeraciones: en la fuente de Cibeles la noche en la que se gane la Liga y en los desplazamientos que se puedan realizar en las visitas a las sedes institucionales, Ayuntamiento y Comunidad.

"Por supuesto que vamos a recibir al Real Madrid en Cibeles, con las debidas precauciones y medidas de seguridad para celebrar ese título pero mandamos un mensaje a los madridistas, que se celebre el ganar una Liga tan especial pero que se haga con debidas medidas de seguridad", ha sostenido.

Se trata de "garantizar que no se produzcan nuevos focos de contagio o rebrotes". Para ello el Ayuntamiento, trabajando con el club, pondrá "todos los medios necesarios para evitar que se produzcan aglomeraciones, en la medida de lo posible, y que se puedan producir nuevos riesgo de contagio".

14:00 Estados Unidos ha registrado más de 3 millones de casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, según un rastreador de la enfermedad ampliamente seguido.

Ha habido 3.009.611 casos confirmados de Covid-19 en el país, según datos de la Universidad John Hopkins el miércoles por la mañana, o poco más de una cuarta parte de los 11,9 millones de casos en todo el mundo.

Florida informó esta mañana de casi 10 mil nuevos casos, mientras que Arizona tuvo otros 3.520. Ambos estados, junto con California y Texas, han surgido como los nuevos puntos críticos para el virus en EEUU.

Ha habido 131.594 muertes por coronavirus en los EE. UU. Desde que comenzó la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins, de 545.398 en todo el mundo. Covid Tracking Project, que no cuenta las llamadas muertes probables, ayer situó su total en 123.834.

12:00 Una baja de un 20% ha experimentado la tasa de positividad de los tests de coronavirus desde el 16 de junio hasta el momento indicó el ministro de Salud, Enrique Paris, en el informe diario sobre el Covid-19.

El titular de la cartera también señaló que debido a que los indicadores de salud en las regiones de Aysén y Los Ríos son los más bajos de todo Chile, se implementarán "pequeños avances" de desconfinamiento en dichas zonas.



La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, detalló que en esas regiones los cines y teatros podrán operar hasta el 25% máximo de capacidad, los restaurantes y cafés podrán operar con el 25% de capacidad, las cirugías electivas no críticas podrán ser agendadas, se permitirán eventos deportivos máximo 10 personas en lugares cerrados y hasta 50 personas en lugares abiertos sin público y adultos mayores sobre 75 años podrán salir a caminar una vez al día.



En cuanto a las cifras, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que en las últimas 24 horas se reportaron 2.064 casos de coronavirus en el país, de los cuales 1.638 presentaron síntomas, 265 fueron asintomáticos y 161 PCR positivo no notificado al ministerio. Con esto, el total de contagiados en Chile ya suma 303.083 de los cuales 24.807 casos activos.



La autoridad lamentó el fallecimiento de 139 personas según lo informado por el Registro Civil, lo que implica que las víctimas fatales con coronavirus ascienden a 6.573 en todo el territorio nacional.

11:10 La Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) han solicitado una orden judicial temporal para evitar que EEUU aplique nuevas normas de visado que pueden obligar a los estudiantes internacionales a salir del país si las escuelas solo ofrecen clases online en otoño, cuando comience el próximo semestre académico.

"Parece que el objetivo era presionar a los colegios y universidades para abrir sus aulas en el campus para impartir clases presenciales en otoño, sin tener en cuenta los factores sanitarios y la seguridad de los estudiantes, instructores y otros", dijo el presidente de Harvard, Lawrence Bacow.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitió las nuevas normas el lunes, que dicen que los estudiantes con visados ​​afectados que deseen permanecer en EEUU deben transferirse a una escuela con instrucción presencial o asistir a una institución que ofrece aprendizaje a distancia y en el campus, según la agencia de inmigración.

Alrededor de 1,1 millones de estudiantes internacionales estudiaban en universidades del país en el año escolar 2018-2019, según datos más recientes del Instituto de Educación Internacional. La mayoría, más de una tercera parte, proceden de China, seguidos de India y Corea del Sur.

10:38 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha estado presionando a los estados para que las escuelas del país reabran en el otoño boreal, amenazó el miércoles con cortar el financiamiento federal a los establecimientos que no retomen las clases.

El mandatario republicano, que espera ser reelecto en noviembre, acusó a los demócratas de querer mantener las escuelas cerradas por razones políticas, a pesar del incremento de casos de coronavirus en Estados Unidos.

"Los demócratas creen que sería malo políticamente para ellos si las escuelas estadounidenses abren antes de la Elección de Noviembre, pero es importante para los niños y las familias. Podría cortar financiamiento si no abren", escribió Trump en Twitter. El mandatario, además, destacó la reapertura de escuelas en algunos países europeos sin problemas.

Los estados son responsables por la educación primaria y secundaria bajo la Constitución estadounidense, pero el Gobierno federal aporta alguna ayuda complementaria.

9:52 Otro cierre nacional para combatir la pandemia del coronavirus sería "un gran error", afirmó el miércoles el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, en una entrevista con CNBC, en momentos en que muchos estados están dando marcha atrás a las reaperturas por un aumento de los casos.

Kudlow dijo más tarde que podría haber algunos focos de impacto económico por la decisión de muchos estados de imponer más medidas destinadas a mitigar el brote, pero agregó que no ha visto pruebas de una segunda caída en la recesión.

9:43 El presidente del Banco Mundial, David Malpass, instó el miércoles al Grupo de 20 grandes economías a que extiendan la congelación de los pagos oficiales de deuda bilateral de los países más pobres hasta 2021. Asimismo, aseguró que algunas naciones muy endeudadas necesitarán reducciones permanentes de sus pagos.

Malpass afirmó que todos los acreedores bilaterales oficiales, incluidas entidades como el Banco de Desarrollo de China, deberían participar en la iniciativa de alivio de deuda del G-20.

9:31 El Fondo Monetario Internacional ha entregado financiación de emergencia a 72 de los países más pobres para ayudarles a lidiar con la pandemia del coronavirus, pero debe mejorar aún más sus instrumentos de préstamo para las naciones de bajos ingresos, dijo el miércoles la directora gerente Kristalina Georgieva.

Georgieva dijo en una teleconferencia sobre deuda que los mercados emergentes con fuertes bases emitieron 124.000 millones de dólares en bonos en los seis primeros meses de 2020, pero otros con fundamentos más pobres no tiene acceso asequible a los mercados de capital.

9:12 El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron impulsar su cooperación económica, incluida la energía y la fabricación de aviones civiles, dijo el Kremlin el miércoles, después de que hablaron por teléfono.

En un comunicado, el Kremlin indicó también que tanto Putin como Xi alabaron la ayuda mutua de sus países en el combate contra la pandemia del coronavirus durante su pico.

8:15 El ministro de finanzas británico, Rishi Sunak, anunció nuevas medidas de cara a salvar empleos y la economía del Reino Unido. "Enfrentamos profundos desafíos económicos", dijo el canciller de Hacienda a la Cámara de los Comunes, presentando un paquete de estímulo que pretende ampliar en un presupuesto y una revisión de gastos en el otoño. "En solo dos meses, nuestra economía se contrajo en un 25%, la misma cantidad que creció en los últimos dieciocho años", dijo.

El canciller anunció un nuevo programa para recompensar a los empleadores si retienen a los trabajadores suspendidos y los mantienen continuamente hasta fines de enero. Las empresas recibirán un bono de 1,000 libras (US$ 1,256) por empleado que regrese de la licencia en una póliza que posiblemente valga 9 mil millones (US$ 11.3 mil millones) de libras.

8:16 La Comisión Europea aprobó el plan de ayudas públicas por 500.000 millones de euros con el que Alemania busca apoyar a las empresas más afectadas por la crisis económica. El fondo tendrá la forma de garantías, con las que movilizar hasta 400.000 millones, préstamos subordinados y también de instrumentos para la recapitalización, hasta 100.000 millones de empresas en dificultades, según ha indicado en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

Además del medio billón, el fondo alemán puede movilizar hasta 100.000 millones de euros para refinanciar los subsidios que ya fueron notificados y autorizados por los servicios comunitarios, por lo que la Comisión estima su capacidad total en 600.000 millones.

8:10 Cerca de 780 empresas japonesas se declararon en bancarrota el mes pasado, 148% más que el mes anterior y la mayor cantidad de este año, según Tokyo Shoko Research Ltd. Sectores como los hoteles y restaurantes fueron gravemente afectados,

7:58 La economía francesa se recuperará bruscamente en la segunda mitad del año después de una caída sin precedentes en la primera mitad debido al coronavirus, dijo el miércoles la agencia de estadísticas INSEE. La segunda economía más grande de la zona euro probablemente se contrajo un 17% en el segundo trimestre con respecto a los tres meses anteriores. Se prevé que la economía se recupere un 19% en el tercer trimestre y un 3% adicional en el cuarto trimestre.

7:50 El reciente bloqueo que las autoridades australianas anunciaron para Melbourne, debido a un rebrote de coronavirus, probablemente borrará casi US$ 5 mil millones de producción económica en seis semanas, frenando una recuperación nacional más amplia y obligando al gobierno a expandir su estímulo.

El cierre de Melbourne, cerrará el comercio transfronterizo y el movimiento entre los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur, que en conjunto representan más de la mitad de la economía y la población de Australia.

7:44 Alrededor de cuatro quintas partes de las empresas alemanas con exposición en el extranjero han experimentado un desplome de sus ingresos como resultado de la crisis del coronavirus. 93% anticipa que las condiciones económicas mundiales no mejorarán hasta 2021 o más tarde, según una encuesta de la Cámara de Comercio Alemana, que señaló que el 15% de las aproximadamente 3.300 empresas encuestadas notificaron una reducción de la mitad de su volumen de negocios anual.

7:40 Estados Unidos abandonará la Organización Mundial de la Salud el 6 de julio de 2021, dijo el martes la ONU tras recibir una notificación formal de la decisión del presidente Donald Trump hace más de un mes.

Trump tuvo que notificar con un año de anticipación la salida de Estados Unidos de la agencia en virtud de una resolución del Congreso de 1948, que también obliga a Washington a darle apoyo financiero. Actualmente Washington le debe a la OMS más de US$ 200 millones en contribuciones, de acuerdo al sitio web de la OMS.

MARTES 7 DE JULIO

19:10 El número de casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos superó los 3 millones el martes, según un recuento de Reuters, avivando el temor a que los hospitales se vean desbordados.

Estados Unidos tiene el mayor número conocido de casos y muertes por COVID-19 en el mundo. Más de 130.000 estadounidenses han muerto a causa de la enfermedad, un número que, según advierten los expertos, probablemente aumentará tras los recientes picos de casos en muchos estados.

En los primeros siete días de julio, 18 estados han reportado aumentos récord de nuevos casos de COVID-19, según un recuento de Reuters.

Sólo en Texas, el número de pacientes hospitalizados más que se duplicó en sólo dos semanas. El alcalde demócrata de Austin advirtió durante el fin de semana que los hospitales de su ciudad podrían copar su capacidad en dos semanas y quedarse sin camas en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en 10 días. En Arizona, cerca del 90% de las camas de la UCI están llenas.

El aumento de los casos también arrojó una sombra sobre las celebraciones del 4 de julio, porque muchos pueblos y ciudades del país cancelaron los espectáculos anuales de fuegos artificiales para evitar las grandes multitudes.

Durante un discurso del Día de la Independencia en la Casa Blanca el sábado, el presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó sin pruebas que el 99% de los casos de coronavirus en el país eran "totalmente inofensivos".

Trump, un republicano, se ha negado a usar mascarilla en público y ha sido reacio a animar a los estadounidenses a hacerlo. En una celebración del 4 de julio a la que asistió, en el Monte Rushmore en Dakota del Sur, la protección fue "opcional" y no hubo distanciamiento social.

19:00 Brasil registró el martes 45.305 nuevos casos de coronavirus, para llevar el total de infecciones en el país 1.668.589, de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Salud, en una jornada en que el presidente Jair Bolsonaro dijo que se había contagiado con la enfermedad.

En relación a las muertes por COVID-19, fueron notificados 1.254 decesos en las últimas 24 horas. El total acumulado llegó a 66.741, según el ministerio.

Después de cerca de 20.000 casos registrados el lunes, que representaron el menor nivel desde el 21 de junio, Brasil retomó la cota cercana a las 40.000 infecciones diarias que venía presentando últimamente.

Las cifras tienden a disminuir los lunes debido a un retraso en el procesamiento de las pruebas los fines de semana, pero ganan fuerza los demás días hábiles.

Una situación semejante ocurre con el número de muertes. Después de las 620 contabilizadas en la víspera, Brasil volvió al nivel de más de 1.000 decesos diarios.

El martes lo marcó el diagnóstico con COVID-19 del presidente Jair Bolsonaro, que minimizó la enfermedad en reiteradas ocasiones. El mandatario anunció el resultado positivo del examen de detección de coronavirus en Brasilia, pero dijo que se sentía bien.

18:31 Un aumento en los casos de coronavirus que amenaza con desinflar el gasto de los consumidores y las ganancias en el empleo justo cuando se agotan algunos programas de estímulos tiene preocupadas a las autoridades de la Reserva Federal, y al menos una prometió más apoyo del banco central estadounidense.

"Tenemos desplegada mucha expansión (monetaria); podemos hacer más y haremos más", dijo el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, a CNN International el martes. "No hay límite" para la cantidad de compras de bonos que puede hacer la Fed, sostuvo, agregando que el banco central también podría hacer aún más laxa la política monetaria con una orientación a futuro y manteniendo sus préstamos de respaldo el tiempo que sea necesario.

Si bien la evidencia de un repunte económico en mayo y junio fue "muy bienvenida", dijo Clarida, la Fed sigue de cerca el curso del virus mientras determina el camino de la economía.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que los dueños de negocios están "nerviosos de nuevo", agregando que "hay una sensación real de que esto podría durar más de lo que habíamos planeado". Las próximas tres a seis semanas podrían ser críticas en el ritmo de una recuperación económica que, Bostic sugirió, podría estancarse antes y a un ritmo más bajo del esperado.

"Vimos la reapertura en mayo y la actividad comenzó a regresar bastante bien", dijo la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, en una entrevista con CNBC. "Ahora, durante la última semana más o menos, se ha estabilizado y creo que probablemente se deba a un aumento en los casos, no solo en Ohio, sino en todo el país".

"Las personas necesitan más ayuda y creo que los gobiernos estatales y locales necesitan más ayuda", afirmó Mester, y agregó que su pronóstico, que anticipa una "fase de recuperación larga", supone que el Congreso entregará más ayuda fiscal.

18:05 Los casos de coronavirus en América Latina superaron los 3 millones el martes, según un recuento de Reuters, por una aceleración de los contagios que amenaza con convertir a la región en la más afectada del mundo por la pandemia y que ya suma más de 130 mil muertes. Brasil, México, Perú y Chile, que están entre los 10 países con más contagios del mundo y representan más del 80% de los casos.

El último millón de casos se registró en sólo 15 días frente a los 21 días del millón anterior y los 96 días que demoró el primer millón de contagios desde que se reportó la primera infección a fines de febrero.

17:22 Texas rompió un récord hoy con el reporte de más de 10 mil nuevos casos de coronavirus, la mayor cantidad en un día en el estado desde que comenzó la pandemia, según su Departamento de Salud. El estado, que tiene 30 millones de habitantes, informó más casos nuevos de coronavirus diarios que cualquier país europeo en el punto álgido de sus brotes.

En junio, las infecciones en Texas aumentaron un 154% o más de 100 mil nuevos casos. El porcentaje de pruebas que dan positivo se ha disparado en julio al 13% desde el 5% a finales de mayo. Para contener el brote, el estado ordenó que los bares cerraran y limitó la capacidad de los restaurantes. El gobernador ha dicho que cerrar el estado de nuevo es el último recurso y se ha resistido a ordenar el uso de mascarillas cuando la gente sale a la calle.

16:30 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que la transmisión del nuevo coronavirus se está acelerando en el mundo y de que todavía "no se ha alcanzado" el peak de la pandemia.

En rueda de prensa, Tedros ha informado de que ya se han registrado 11,4 millones de casos de Covid-19 y más de 535.000 personas han fallecido por esta causa. "El mundo tardó 12 semanas en llegar a los 400.000 casos y durante el fin de semana se han registrado más de 400.000 casos en todo el mundo", ha alertado.

En este sentido, el director general de la OMS ha comentado que, si bien parece que se ha estabilizado el número de muertes a nivel global, algunos países han logrado un progreso "significativo" en la reducción de la mortalidad y otros la están aumentando.

"Donde ha habido progreso, los países han implementado acciones específicas para los grupos más vulnerables, por ejemplo, aquellas personas que viven en centros de atención a largo plazo", ha recalcado Tedros.

Asimismo, y respecto a la controversia que existe sobre el origen del nuevo coronavirus, el director general de la OMS ha informado de que expertos del organismo de Naciones Unidas van a viajar a China en el próximo vuelo disponible para identificar la fuente zoonótica del Covid-19 y determinar la forma en la que la enfermedad saltó de un animal a otro.

Por otra parte, Tedros ha anunciado un acuerdo alcanzado entre la OMS y Facebook para proporcionar información sobre el nuevo coronavirus a través de los dispositivos móviles y sin consumo de datos. Además, ha agradecido a Google su "continuo apoyo y dedicación" para mantener a la sociedad informada de forma "segura".

Por otra parte, el director general de la OMS ha mostrado su "preocupación" por el impacto que está teniendo la pandemia del Covid-19 en la respuesta global al VIH, ya que se ha observado que el acceso a los medicamentos contra el sida se ha reducido "significativamente" durante la pandemia.

"73 países han informado de que corren el riesgo de quedarse sin existencias de medicamentos antirretrovirales. Para mitigar el impacto de la pandemia en el acceso al tratamiento del VIH , la OMS recomienda que todos los países los receten por períodos más largos", ha enfatizado.

Finalmente, ha pedido unidad nacional y solidaridad global a todos los países, avisando de que es el "único camino" para salir de la pandemia del nuevo coronavirus.

15:30 Walt Disney Co se atendrá a sus planes de reabrir sus parques temáticos de Walt Disney World en Orlando, en Florida, a un número limitado de huéspedes el sábado, dijo la compañía en un comunicado el martes.

Los casos de coronavirus en Florida se han disparado en el último mes, con el recuento diario del estado superando los 10.000 tres veces durante la última semana.

Algunos trabajadores han firmado una petición para que Disney retrase la reapertura de Walt Disney World.

14:15 Los visitantes de otros tres estados de Estados Unidos que viajen a Nueva York tendrán que pasar 14 días en cuarentena para controlar la propagación de coronavirus, anunció el martes el gobernador Andrew Cuomo, a medida que crece la alarma por el aumento de las infecciones en varias áreas del país.

El estado de Nueva York, que fue el epicentro al comienzo de la epidemia de coronavirus en Estados Unidos, develó advertencias de viajes el mes pasado, en un esfuerzo por prevenir nuevos brotes tras poner bajo control la emergencia sanitaria.

Delaware, Kansas y Oklahoma, cuyas comunidades lidian con un aumento significativo de los casos, fueron añadidas a la lista de Nueva York, dijo Cuomo en un comunicado, lo que deja el total de estados bajo estas restricciones en 19.

Nueva Jersey, que junto con Nueva York experimentó buena parte de las primeras olas de infecciones aceleradas en Estados Unidos, también añadió a estos tres estados a las órdenes de cuarentena.

Partes de Estados Unidos, incluyendo Florida, Texas y California, han presentado un abrupto ascenso de infecciones en las últimas dos semanas, un indicio de que la pandemia sigue estando mayormente fuera de control, después de que se relajaron las medidas para evitarla y se levantaron las cuarentenas.

Una fila de más de 200 autos serpenteaba el martes el United Memorial Medical Center en Houston, Texas, mientras las personas esperaban durante horas en un calor sofocante para hacerse la prueba de COVID-19. Algunos habían llegado la noche anterior para alcanzar a hacerse el examen.

"Me hice la prueba porque mi hermano menor dio positivo", dijo Fred Robles, de 32 años, que pasó la noche en su automóvil. "Hay tantas personas que necesitan hacerse la prueba, que no hay nada que puedas hacer al respecto".

Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) informaron el martes que un total de 130.133 personas han muerto en Estados Unidos desde que empezó la epidemia. Los casos de coronavirus ascienden a casi 3 millones, de acuerdo a las autoridades.

12:06 La Casa Blanca quiere que el Congreso de EEUU apruebe otro paquete de estímulo para la primera semana de agosto, antes de que los legisladores regresen a casa para su receso anual de verano, y mantener el costo en US$ 1 billón (millones de millones) o menos, según el principal asistente del vicepresidente Mike Pence.

"Creo que queremos asegurarnos de que las personas que todavía están desempleadas o sufriendo estén protegidas, pero al mismo tiempo, queremos tener en cuenta el hecho de que la economía se está recuperando y queremos tratar de contener la cantidad de gasto", dijo Marc Short, jefe de gabinete de Pence, dijo el martes en una entrevista con Bloomberg Radio, agregando que "obviamente, se ha puesto un gran estímulo en el sistema en los últimos dos recibos, por lo que el precio para nosotros sería ese".

La Casa Blanca y los legisladores están listos para intensificar las conversaciones sobre un nuevo paquete de estímulo relacionado con virus este mes, después de que regresen a Washington después de las vacaciones del Día de la Independencia. Los funcionarios de la administración Trump han observado un límite de gasto de US$ 1 billón desde al menos principios de junio, informó Bloomberg News el mes pasado.

11:48 El aumento de casos de coronavirus en EEUU está volviendo a poner "nerviosos" a los dueños de empresas, según el presidente de la Reserva Federal en Atlanta, Raphael Bostic, lo que le ha llevado a centrarse en las decisiones de las compañías en las próximas tres a seis semanas.

"Lo estamos escuchando cada vez más, según van llegando los datos. La gente se está poniendo nerviosa otra vez. Los líderes empresariales se están preocupando. Los consumidores se están preocupando. Y hay una sensación real de que esto podría durar más de lo que planeábamos", dijo Bostic en declaraciones por webcast al Tennessee Business Roundtable.

10:50 En su balance diario, el ministro de Saldud, Enrique Paris, reiteró que las cifras de positividad y casos confirmados en la Región Metropolitana de coronavirus ratifican una leve mejoría, añadiendo que de forma "muy gradualmente, poco a poco, paso a paso se avanzará en una futura estrategia de desconfinamiento".

Además, el subseretario Arturo Zúñiga indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 2.462 nuevos casos, de los cuales 1.946 presentaron síntomas. Con esto el total de personas contagiadas subió a 301.019, siendo de ellas 26.340 las que se consideran como casos activos.

Sobre los fallecidos, se reportaron 50 nuevos, por lo que el número de muertos por el virus asciende a 6.434.

10:01 La Comisión Europea propuso una serie de medidas para reforzar el apoyo a la industria del vino, uno de los sectores de la agricultura y la alimentación más afectados por la pandemia del Covid-19. Los productores vitivinícolas estarán exentos de ciertas normas antimonopolio de la Unión Europea durante un máximo de seis meses, lo que les permitirá planificar conjuntamente la producción, el almacenamiento o las actividades de promoción.

El Ejecutivo de la UE aumentará al 70% la contribución del bloque a la financiación de los programas nacionales de apoyo al sector, en lugar del 60% actual. La Comisión dijo que también permitirá a los países de la UE desembolsar pagos por anticipado para cubrir los costes de almacenamiento y permitir a los productores destilar el vino para convertirlo en alcohol para su uso industrial o para elaborar biocombustible.

Se prevé que el consumo de vino en Europa caiga un 8% este año, con un impacto particularmente duro sobre los espumosos y los de cosecha de mayor precio, según previsiones de la Comisión Europea de abril, ya que no se espera que el consumo doméstico compense las pérdidas de ventas en restaurantes y bares. La Comisión también dijo que espera que las exportaciones de vino se reduzcan en un 14%, afectadas por la caída de la demanda y los aranceles adicionales de Estados Unidos.

9:15 La autoridad sanitaria de Hong Kong dijo que el territorio podría restablecer las reglas de distanciamiento social después de que un pequeño número de casos de coronavirus transmitidos localmente generaron temores de una nueva ola de infecciones.

Ha habido solo siete muertes por coronavirus en Hong Kong, que junto con la cercana Taiwán se movieron muy temprano para implementar medidas de bloqueo y distanciamiento y programas agresivos de rastreo de contactos y cuarentena. Los medios locales llegaron a los titulares sobre una "tercera ola" del virus el martes, sin embargo, después de que el gobierno informó 14 nuevos casos, nueve de los cuales parecían transmitirse localmente.

La secretaria de alimentos y salud, Sophia Chan, dijo que las reglas de distanciamiento social de Hong Kong se basaban en una "estrategia de suprimir y levantar", lo que significa que es probable que las regulaciones se endurezcan nuevamente. "Ahora hemos llegado a un estado en el que tenemos el número alarmante de casos locales, y con al menos cinco de ellos no conocemos la fuente" indicó.

La autoridad agregó que "si observamos suprimir y levantar, ahora llega el momento de la supresión, por lo que la dirección es la supresión. En primer lugar, analizaríamos todas estas medidas que hemos relajado anteriormente y ver cómo y cuándo vamos a suprimir en forma de ajuste".

8:33 Beijing reportó cero nuevos casos de coronavirus por primera vez en 26 días, tras el resurgimiento que encendió los temores de una segunda ola en China. La ciudad de más de 20 millones de personas parece haber sofocado un brote que infectó a 335 personas, con infecciones de 36 por día en su apogeo a mediados de junio y que nació en un mercado de esa ciudad.

8:28 Novavax Inc., uno de los principales candidatos en la carrera por desarrollar una vacuna Covid-19, recibirá US$ $ 1.600 millones del gobierno estadounidense. Los fondos permitirán a la compañía realizar estudios avanzados en humanos y establecer la fabricación para entregar 100 millones de dosis a fines de 2020, dijo Novavax, con sede en Gaithersburg, Maryland, en un comunicado.

8:10 El crecimiento volvió a las empresas de construcción británicas en junio por primera vez desde que comenzó el bloqueo del coronavirus. El IHS Markit / CIPS UK Construction Purchasing Managers 'Index (PMI) se recuperó a 55,3 puntos desde 28,9 en mayo, su nivel más alto desde julio de 2018 y muy por encima del umbral de 50 que separa la contracción del crecimiento.

8:06 El número de personas hospitalizadas con Covid-19 en California, Estados Unidos, ha aumentado en un 50% en las últimas dos semanas a aproximadamente 5.800. Alrededor de un tercio de los hospitalizados estaban en el condado de Los Ángeles, según los registros estatales y locales, con aproximadamente 630 pacientes con coronavirus confirmados y sospechosos que requieren cuidados intensivos, esto se da en medio de un rebrote de casos en Estados Unidos.

8:03 El gobierno de Gran Bretaña ha suscrito 45 mil millones de libras (US$ 56 mil millones de dólares) de préstamos para empresas afectadas por el coronavirus. El gasto total bajo el Esquema de retención de empleos de Coronavirus, que respalda 9,4 millones de empleos y es la medida de coronavirus más costosa del gobierno, aumentó a 27,4 mil millones de libras al 5 de julio desde 25.5 mil millones de libras la semana anterior.

7:56 Estados Unidos evalúa que estudiantes extranjeros que se encuentren en ese país, retornen a sus naciones y tomen clases online. La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dijo que no permitiría a los titulares de visas de estudiantes permanecer en el país si su escuela estaba completamente en línea durante el otoño. Esos estudiantes deben transferirse o abandonar el país, o potencialmente enfrentan procedimientos de deportación, según el anuncio. La nueva medida podría significar la deportación de, por ejemplo, unos 370.000 alumnos chinos.

7:53 La producción industrial de Alemania se recuperó en mayo, subiendo un 7,8% mensual después de haber caído un 17,5% en abril, señala la Oficina de Estadísticas de ese país. El rebote, más modesto que el aumento del 10% que los economistas habían pronosticado, fue liderado por un alza del 27,6% en la producción de bienes de capital.

7:51 Rusia suma 6.368 nuevos casos de coronavirus, elevando el recuento nacional de infecciones en el país a 694.230. El centro de respuesta a la crisis del coronavirus del país dijo que 198 personas habían muerto a causa del virus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de muertos a 10.494. Rusia dijo que 463.880 personas se han recuperado del virus.

7:45 Australia vuelve a imponer medidas de confinamiento en Melburne para contener un brote de coronavirus. Los 4,9 millones de habitantes de la segunda ciudad más grande de Australia, estarán recluidos en sus casas durante seis semanas, decisión anunciada horas después del cierre de frontera otros dos estados de ese país.

A partir de la medianoche del miércoles, todos los habitantes de Melbourne deberán permanecer en sus casas, a menos que se desplacen para ir al trabajo, para estudiar, comprar comida o asistir a citas médicas. Los restaurantes, cafés y bares podrán ofrecer solo servicio de comida para llevar, los gimnasios y las peluquerías cerrarán, las reuniones familiares se limitarán a dos personas y se prolongarán las actuales vacaciones escolares.

7:40 La Comisión Europea advierte que la recesión será mayor de lo previsto y la recuperación menos pronunciada. El ejecutivo de la UE dijo que el área de la moneda única de 19 naciones se contraería en un 8,7% este año antes de crecer un 6,1% en 2021. A principios de mayo, la Comisión había pronosticado un descenso del 7,7% este año y un repunte del 6,3% en 2021.

El organismo apunta a Francia, Italia y España como los países más debilitados por la pandemia y se espera que las caídas del PIB superen el 10% este año en estas naciones. En contraste, para la mayor economía de la zona euro, Alemania, donde las pruebas generalizadas han ayudado a limitar las muertes, la caída en 2020 sería del 6,3%, menos pronunciada que la previsión de mayo del 6,5%.

LUNES 6 DE JULIO

19:05 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene síntomas de Covid-19 y se ha sometido a un examen, cuyo resultado debería de conocerse el martes, dijo CNN Brasil el lunes por la noche. Según consignó Reuters, el mandatario basilero habría dicho a sus partidarios que además de la prueba para detectar el virus se realizó un escáner de pulmón.

El Palacio del Planalto, la sede del gobierno, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

18:30 Miami-Dade, el condado más poblado de Florida, se convirtió el lunes en el más reciente lugar de Estados Unidos en desandar su reapertura al cerrar los restaurantes, cuando los casos de coronavirus aumentan en Estados Unidos en decenas de miles y las muertes superan las 130.000.

La orden de emergencia fue dictada el lunes por el alcalde Carlos Giménez, el principal funcionario del condado que incluye Miami y sus alrededores y que tiene unos 48.000 casos de COVID-19 entre sus 2,8 millones de residentes.

La medida ha afectado a los restauradores, que recientemente volvieron a trabajar después de que se levantó el cierre inicial que duró semanas, dejándolos frustrados y aún más preocupados por la supervivencia de sus negocios.

"Estamos agotados emocionalmente, agotados financieramente y agotados por el trauma de ver todo lo que está sucediendo", dijo Karina Iglesias, socia de los populares restaurantes españoles Niu Kitchen and Arson del centro de Miami.

Florida reportó el lunes otro récord diario de nuevos casos, con 11.000, más que cualquier país europeo en el peor día de la crisis.

Las infecciones están aumentando en 39 estados, según un recuento de Reuters, y 16 han registrado un récord de casos diarios en julio. El número de muertes en el país superó las 130.000 el lunes y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos prevén que podrían llegar a 160.000 a finales de este mes.

El alarmante aumento de nuevos casos diarios, de alrededor de 50.000, ha llevado a muchos líderes locales a considerar la posibilidad de frenar o reducir la reapertura de negocios para contener las tasas de infección, que ya están abrumando a los hospitales en algunas áreas.

"Podemos frenar la propagación si todos siguen las reglas, usan máscaras y se mantienen al menos a dos metros de distancia de los demás", dijo Giménez en un comunicado anunciando la orden de emergencia, que también cerró salones de baile, instalaciones de banquetes, lugares de fiesta, gimnasios y alquileres de corto plazo.

Las universidades también se han visto obligadas a ajustar sus planes de reapertura. Harvard anunció el lunes que todas las clases del semestre de otoño se impartirán a distancia y sólo el 40% de los estudiantes universitarios podrán vivir en el campus

18:00 Brasil reportó el lunes 620 muertes más por Covid-19, alcanzando un total de 65.487 decesos relacionados con la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus, informó el Ministerio de Salud.

El país también reportó 20.229 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el recuento total a 1.623.284. Esta es la cifra diaria más baja de nuevos infectados desde el 21 de junio, cuando se confirmaron poco más de 17.000 contagiados.

Sin embargo, el conteo tiende a disminuir los lunes debido a la demora en el procesamiento de las pruebas de los fines de semana.

La semana pasada, por ejemplo, Brasil registró alrededor de 24.000 casos nuevos el lunes, pero el jueves alcanzó el segundo mayor número diario desde el comienzo de la pandemia, con más de 48.000 infecciones.

La cifra de fallecidos sigue una tendencia similar. El lunes pasado hubo 692 muertes, pero el viernes los decesos llegaron casi a 1.300.

Brasil es el segundo país del mundo con el mayor número de casos y muertes por el virus, solo detrás de Estados Unidos, que tiene alrededor de 2,9 millones de infecciones confirmadas y casi 130.000 decesos.

17:30 La llegada de la temporada de influenza en el otoño y un probable repunte de contagios de coronavirus con el clima más frío de esa época podría prolongar la epidemia del virus hasta abril en México, dijo el lunes el subsecretario de Salud del país.

Las autoridades de salud han dicho que la epidemia será larga en el país, pero también han fallado en los pronósticos sobre su comportamiento, retrasando varias veces las predicciones del pico máximo o de su terminación.

"En octubre empieza la temporada de influenza y existen algunas razonables suposiciones de que podríamos tener también un repunte de COVID-19 conjuntamente con influenza durante toda la temporada de otoño-invierno", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a la cadena Radio Fórmula.

El funcionario respondió que era "correcto" a una pregunta sobre si se estaría hablando de que la epidemia se alargaría hasta marzo y señaló que "hasta marzo-abril del próximo año".

México acumula casi 257,000 casos de coronavirus y más de 30,600 muertes relacionadas al virus, ubicándose en el quinto lugar con más decesos en el mundo, según un recuento de Reuters

16:30 El funcionario de salud de Estados Unidos Anthony Fauci dijo el lunes que el estado actual del brote de COVID-19 en el país es una "situación grave que debemos abordar de inmediato".

Estados Unidos todavía está "hasta las rodillas" en la primera oleada de la enfermedad, ya que nunca ha conseguido que el número de casos sea tan bajo como se había previsto, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, durante una entrevista en directo por Internet con el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins.

Fauci dijo que espera que una eventual vacuna, actualmente en desarrollo por varias compañías, funcione bien y provea protección por algún tiempo, pero que no será una protección infinita como la vacuna para el sarampión.

15:30 Francia está reforzando los ministerios de Finanzas, Asuntos Sociales y Medio Ambiente en respuesta a las ondas de choque del coronavirus que convulsionan la economía, parte de una reorganización de Emmanuel Macron para refundar su presidencia.

El jefe de gabinete de Macron, Alexis Kohler, dijo que Bruno Le Maire se mantendría al frente de un Ministerio de Finanzas encargado de sacar a Francia de la peor depresión económica en décadas, ahora con control total del presupuesto.

Elisabeth Borne se encargará de un ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reforzado, justo cuando la recesión deshace las duras conquistas de Macron en materia de desempleo y el presidente intenta restablecer las relaciones con los sindicatos y los votantes tras las olas de protestas.

Borne, que sacó con éxito una reforma de los ferrocarriles pese a la oposición de los sindicatos, se encargará del delicado cambio a las pensiones.

La exintegrante del Partido Verde Barbara Pompili dirigirá un Ministerio de Medio Ambiente con que tendrá un mayor énfasis en las políticas verdes para impulsar un rebote económico y un futuro sostenible para compañías como Air France y Renault.

Pompili estará a cargo de la vivienda, un ministerio clave para el futuro paquete de estímulo que, según Macron, incluirá un importante plan para aislar los hogares.

La reorganización ocurre ocho días después de que el partido de Macron sufrió una derrota en las elecciones locales que vieron el surgimiento de los Verdes en grandes ciudades como Lyon, Burdeos y Estrasburgo.

Macron sorprendió a los observadores con algunos nombres llamativos como Roselyne Bachelot, una ministra de anteriores gobiernos conservadores convertida en presentadora de televisión, y Eric Dupond-Moretti, un abogado penalista.

Pero un ayudante dijo que la palabra clave sigue siendo "continuidad" en los principales informes económicos, en una señal de que Macron no se desviará hacia la izquierda y tratará de consolidar su base de centroderecha con vistas a una posible reelección en 2022.

15:00 Joao Doria, gobernador del estado más rico y populoso de Brasil, Sao Paulo, dijo el lunes que los ensayos de una nueva vacuna potencial contra el COVID-19 desarrollada por la firma china SinoVac comenzarán el 20 de julio.

En los ensayos, que serán realizados en sociedad con el Instituto Butantan, participarán 9.000 voluntarios repartidos entre 12 centros de investigación localizados en Sao Paulo y otros cuatro estados, además del distrito federal de Brasilia.

14:00 La pandemia del nuevo coronavirus sumó el domingo más de 182.000 nuevos casos en todo el mundo y avanza ya hacia los 11,5 millones de positivos, con India ya como el tercer país del mundo más afectado, después de superar este lunes a Rusia en número de casos y quedarse solo por detrás de Estados Unidos y Brasil.

Estados Unidos, que acumula casi 2,9 millones de casos de COVID-19 (unos 49.200 de ellos el domingo), es también el país que encabeza la lista de fallecimientos, con unos 130.000, según los datos de la Universidad Johns Hopkins actualizados a primera hora de este lunes.

Brasil, con 1,6 millones positivos y más de 64.800 víctimas mortales, figura en cambio como el país con más pacientes recuperados y supera ya el millón --una sexta parte de los de todo el mundo--. Estados Unidos acumula por su parte más de 900.000 pacientes dados de alta.

India, que se acerca a los 700.000 contagios y a los 19.700 fallecidos, ha superado este lunes a Rusia, que ronda los 689.000 casos y los 10.100 decesos desde el inicio de la pandemia. En quinta posición figura Perú, con 680.000 positivos y 10.500 muertos, cerca de los datos de Chile, que acumula más de 295.000 contagios y 6.300 fallecidos.

Reino Unido, por su parte, ha registrado por ahora unos 287.000 casos de COVID-19, una enfermedad a la que se le atribuyen más de 44.300 víctimas mortales en territorio británico. México, con 256.000 casos y 30.600 fallecidos, figura justo por delante de España, que ronda los 250.000 positivos y las 28.300 muertes.

Italia, epicentro del brote tras su salto a Europa desde China, figura en décima posición de la lista de la Universidad Johns Hopkins con más de 241.000 contagios y unas 34.800 muertes, ligeramente por encima de Irán, que acumula más de 241.000 enfermos, de los cuales casi 11.600 han perdido la vida.

Pakistán (232.000 contagiados y más de 4.700 muertos), Arabia Saudí, (casi 210.000 casos y más de 1.900 muertos), Turquía (205.000 casos y más de 5.200 decesos) y Francia (204.000 contagiados y casi 30.000 fallecidos) cierran la lista de los países que superan el umbral de los 200.000 casos confirmados de COVID-19.

MENOS DE 200.000 CASOS

Por debajo del umbral de los 200.000 casos se sitúan, Alemania (cerca de 198.000), Sudáfrica (casi 197.000), Bangladesh (más de 162.000), Colombia (más de 113.000) y Canadá (más de 107.000), que sobrepasan los 100.000 enfermos de COVID-19; un umbral que roza Qatar.

China, el país donde se originó la pandemia, figura a continuación con más de 84.800 positivos, mientras que Argentina, Egipto, Suecia, Indonesia, Bielorrusia, Bélgica, Ecuador, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Países Bajos han superado los 50.000 casos. Tienen más de 40.000 Kuwait, Ucrania, Kazajistán, Omán, Singapur, Filipinas y Portugal.

Por su parte, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Polonia, Afganistán y Suiza han registrado ya más de 30.000 positivos, mientras que Israel, Bahréin, Rumanía, Nigeria, Armenia, Irlanda, Honduras, Guatemala, Azerbaiyán y Ghana sobrepasan los 20.000.

Japón se acerca ya a este umbral tras el repunte de los últimos días, mientras que Austria, Moldavia, Serbia, Argelia, Nepal, Marruecos, Corea del Sur, Dinamarca, Camerún, República Checa, Costa de Marfil y Uzbekistán han registrado más de 10.000 positivos.

12:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 251.789, con un aumento diario de 78 contagios, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 12, ascendiendo la cifra total a 28.388 fallecidos, frente a los 28.385 registrados hasta el viernes.

10:52 En un nuevo informe diario sobre la situación del coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.025 casos de coronavirus, de los cuales 2.354 presentaron síntomas, 404 fueron asintomáticos y 267 tuvieron PCR positivo y no han sido notificadas. Con esto, el total de contagiados en Chile asciende a 298.557 a la fecha, de los cuales 27.804 son casos activos.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 76 personas inscritas ayer en el Registro Civil, lo que da un total de 6.384 muertes asociadas al Covid-19 en Chile hasta el momento.

"Observamos un desarrollo positivo en el desarrollo de las cifras" firmó el ministro de Salud, Enrique Paris, quien explicó que la positividad de los exámenes PCR en los últimos 7 días fue 22% en promedio, pero que hoy bajó a 19%.

"Debemos continuar con la estrategia de detectar, trazar y aislar en la mejor forma que nos permita la diseminación del virus. Esta cifra de positividad PCR, nos alienta a seguir en esa línea", agregó.

10:21 La actividad de la industria de servicios en Estados Unidos repuntó con fuerza en junio y volvió a sus niveles previos a la pandemia del Covid-19, pero el resurgimiento en los contagios -que podría obligar a volver a cerrar restaurantes y bares- amenaza a la incipiente recuperación.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo que su índice de actividad no manufacturera subió el mes pasado a 57,1 -un máximo desde febrero- desde 45,4 en el mes previo, superando el umbral de 50 puntos que separa la contracción del crecimiento. En abril, la lectura fue de 41,8, la más baja desde marzo de 2009. Analistas consultados por Reuters habían estimado una cifra de 48,9 en junio.

9:49 Regeneron Pharmaceuticals Inc dijo que ha comenzado la última fase de los ensayos clínicos para evaluar la eficacia de un cóctel de anticuerpos en la prevención y el tratamiento de COVID-19, lo que hacía que sus acciones subieran en bolsa un 4%.

El ensayo, realizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), pondrá a prueba la capacidad de REGN-COV2 para prevenir la infección en personas que han tenido una exposición cercana a un paciente con COVID-19.

REGN-COV2, una terapia experimental, también ha entrado en la fase media y tardía de dos ensayos que prueban su eficacia en pacientes hospitalizados y no hospitalizados con COVID-19, dijo la compañía.

Regeneron está entre las pocas empresas que han comenzado ensayos en humanos para comprobar la eficacia de sus terapias experimentales para combatir la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, además de Gilead Sciences, Eli Lilly y AbbVie.

9:16 Los pedidos industriales de Alemania repuntaron moderadamente en mayo y una quinta parte de las empresas de la mayor economía de Europa sinceró que temía la insolvencia, lo que se suma a las expectativas de una recuperación lenta y dolorosa de la pandemia de coronavirus.

Alemania ha soportado la pandemia mejor que otros grandes países europeos, registrando menos muertes por Covid-19, y su economía se ha mostrado relativamente resistente a más de seis semanas de confinamiento gracias a generosos paquetes de estímulo y la decisión de mantener abiertas las fábricas y los sitios de construcción.

Pero datos que mostraron que los pedidos industriales crecieron un 10,4% durante el mes en que las restricciones se levantaron gradualmente, casi un tercio menos de lo previsto en una encuesta de Reuters, desvanecieron las esperanzas de un rápido retorno a la actividad comercial previa a la crisis. La recepción de pedidos fue un 30,8% menor que en febrero, antes de que se impusieran medidas de confinamiento para frenar la propagación del coronavirus, y casi un 30% más débil que en mayo de 2019.

Los temores a una lenta recuperación se vieron agravados por una encuesta del instituto económico Ifo que muestra que el 21% de las empresas teme que la pandemia pueda obligarlas a cerrar, lo que aumenta las expectativas de que insolvencias masivas afecten a la economía en los próximos meses. El sector de servicios es el más afectado, sostuvo Ifo. Alrededor del 85% de los agentes de viajes y operadores turísticos dijeron que enfrentan la amenaza de insolvencia, seguidos por un 76% de los hoteles y un 67% de los restaurantes.

8:30 Después de tres meses y medio de confinamiento, el museo Louvre de París, reabrió hoy. Por el momento solo ciudadanos de países europeos vecinos podrán ingresar. El museo estima las pérdidas durante el periodo de confinamiento más de 40 millones de euros, ya que no había cerrado durante un periodo tan prolongado desde la Segunda Guerra Mundial.

8:08 La industria automotriz de Gran Bretaña mostró signos de mejora en junio, estimulada por la reapertura de las salas de exhibición. Las inscripciones el mes pasado totalizaron 145.377 vehículos, una caída del 35% en comparación con junio de 2019, dijo la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores en un comunicado.

8:02 El número de casos confirmados de coronavirus en Alemania aumentó en 219 y llegó a un total de 196.554, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) para enfermedades infecciosas. La cifra de muertos reportados aumentó en 4 a 9.016, según el recuento.

7:53 La producción industrial española registró en mayo otra fuerte caída por las medidas de confinamiento, pero fue menos que lo registrado en abril. La tasa anual del índice de producción industrial (IPI), cayó un 24,5% en mayo, según los datos publicados el lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

7:50 Australia cerrará a partir del martes la frontera entre los dos estados más poblados del país -Victoria y Nueva Gales- durante un período indefinido, esto como medida para contener el brote de coronavirus en la ciudad de Melbourne. La medida es algo histórico ya que no se hacía hace 100 años. Melbourne registró 127 nuevas infecciones durante las últimas 24 horas, el mayor número desde que comenzó la pandemia. También informó de dos muertes, las primeras a nivel nacional en más de dos semanas, llevando el recuento nacional de defunciones a 106.

7:46 Los pedidos industriales de Alemania subieron un 10,4% en mayo, tras haber registrado en abril su mayor caída desde que comenzó a registrarse el dato en 1991. Las cifras de la Oficina Federal de Estadística de Alemania mostraron que los pedidos nacionales aumentaron en un 12,3% mientras que los del extranjero lo hicieron en un 8,8%. La institución dijo que el volumen de pedidos fue un 30,8% menor que en febrero.

7:42 Reino Unido planea recortes fiscales para impulsar la recuperación de la pandemia. La noticia fue anunciada por el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, quien señaló al diario The Times que se concederán a los compradores de viviendas una reducción de impuestos y recortes al IVA de pubs, restaurantes y otras empresas de hostelería. La exención fiscal se implementaría en una declaración presupuestaria oficial en otoño.

Adempas, se espera que el plan de Sunak se centre en medidas para limitar el aumento del desempleo, incluyendo ayudas a los solicitantes de empleo.

7:39 Ventas al por menor de la eurozona repuntan con récord en mayo, esto según un informe publicado por la agencia de estadísticas de la Unión Europea, que apunta a una marcada recuperación de las ventas tras las caídas récord de marzo y abril.

Las ventas en los 19 países que comparten el euro aumentaron un 17,8% en mayo con respecto a abril, según Eurostat, lo que supone el mayor aumento desde que en 1999 se comenzaron a tomar registros de las ventas al por menor en el conjunto de la zona euro.

