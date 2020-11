A casi seis meses de su anuncio, Fondo Crece publica reglamento

Banca & FinTech

Asimismo, las bases de licitación fueron ingresadas a la Contraloría la semana pasada. Los gremios PYME critican la demora de este fondo.

Fue el 19 de mayo cuando el ministro de Economía, Lucas Palacios, y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, anunciaron en conjunto un mecanismo de financiamiento con el objetivo de apoyar a las PYME a enfrentar la crisis, sobre todo a aquellas que, por diferentes razones, no podrían acceder a los créditos de la banca.

Así partió el denominado "Fondo Crece", la que tras ser anunciado hace casi seis meses todavía no ve la luz.



Sin embargo, el viernes el gobierno dio otro paso para que el fondo pueda comenzar a operar, ya que el Ministerio de Economía publicó el reglamento del Fondo en el Diario Oficial, luego de ser visado por la Contraloría General de la República.

Pese al avance, todavía no puede iniciar funciones, ya que las bases de la licitación del Fondo Crece ingresaron recién el miércoles al organismo auditor del Estado, por lo que los tiempos ahora están en manos de la Contraloría.

El mecanismo, que ha despertado el interés de varios actores de la industria financiera no bancaria, tendrá recursos de la Corfo por US$ 150 millones, los que permitirán garantizar unos US$ 1.000 millones de colocaciones. Así, se espera apoyar a 40 mil micro, pequeñas y medianas empresas, alcanzando un promedio de $ 20 millones por cada una.

Lentitud y poca claridad

Desde la industria financiera no bancaria criticaron el proceso por su lentitud y oportunidad. "Hay mucha confusión sobre cómo va a operar esto. Ahora está el reglamento, pero todavía no están las bases de licitación", dice una fuente del sector.

Los gremios PYME afirman que la tardanza hizo perder el objetivo del Fondo, esto es, ser un apoyo complementario al Fogape en materia de liquidez.

"Encontramos en general que es muy bueno que salga el reglamento. No obstante, no podemos obviar los tiempos y los plazos que se tomaron y toda esa conversación entre Contraloría y el Ejecutivo hizo que una medida que se necesita con urgencia viera la luz casi seis meses después. De todas maneras, creemos que servirá para que este período de reactivación", comenta la presidenta de la Asech, Alejandra Mustakis.

"La aprobación del Fondo Crece es una alternativa de liquidez para miles de micro, pequeñas y grandes empresas que no han podido acceder a los créditos Fogape por no estar bancarizadas.

No obstante, creemos que meses después de haberse anunciado una vez más las ayudas del gobierno están llegando tarde y hoy más que nunca se hace urgente apurar todas las líneas de financiamiento", complementa el presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Swett (ver entrevista en pág. 18).