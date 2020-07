A dos meses de su anuncio, Corfo asegura que el Fondo Crece comenzará a operar en agosto

Banca & FinTech

La complejidades del mecanismo de ayuda financiera retrasaron la iniciativa que será ofrecida por actores no bancarios. En el mundo PYME esperan que se agilice su implementación.

Mientras que el retiro de fondos previsionales copa la agenda, las pequeñas, medianas y grandes empresas continúan buscando fuentes de financiamiento para sortear la crisis.

A mediados de mayo, tras implementarse la línea de créditos Covid-19 a través del Fogape, el ministro de Economía, Lucas Palacios, y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, anunciaron el Fondo Crece, el que sería un "salvavidas" para las PYME que no pueden acceder a estos préstamos en la banca y sería otorgado por factorings, AGF, cooperativas, cajas e incluso las FinTech.



Sin embargo, a dos meses del anuncio, no son pocas las voces del mundo PYME y del mercado no bancario que critican la lentitud del proceso que aún no ve la luz. Lo cierto es que el Decreto Supremo firmado por el Presidente Piñera que da vida al Fondo Crece se encuentra en la Contraloría General de la República desde el 30 de junio, día que fue ingresado para su toma de razón.

Los pasos que vienen

El Fondo Crece tendrá recursos frescos de la Corfo por US$ 150 millones, que permitirán garantizas unos US$ 1.000 millones de colocaciones hechas por actores no bancarios. Se espera apoyar a 40 mil firmas, alcanzando un promedio de $ 20 millones por cada una.

Desde Corfo apuntan que el principal motivo que explica la tardanza de la implementación del Fondo Crece es la complejidad del mecanismo, lo que ha requerido diversos trámites administrativos en el gobierno.

De hecho, la documentación necesaria para dar forma a esta fuente de financiamiento ha pasado por varias reparticiones como la Corfo, los ministerios de Economía y Hacienda e incluso la Presidencia de la República, además de abogados expertos.

"La implementación de un instrumento de cobertura de Corfo exige el cumplimiento de una serie de formalidades legales, entre las que se encuentra la adopción de un acuerdo del Consejo de Corfo, la autorización de la Dirección de Presupuestos, la dictación de un Decreto Supremo que autorice a la Corporación para la creación del fondo que respalda este tipo de programas, y la aprobación del reglamento que regirá el instrumento, actos administrativos, estos últimos, que, además, deben cumplir con el trámite de control de legalidad de la Contraloría General de la República", explican desde Corfo.

El reglamento aún no ingresa

Además del Decreto Supremo, también se encuentra el reglamento del fondo, el que ya estaría terminado y que también debe ser ingresado a la Contraloría para su toma de razón. Con todo, desde Corfo estiman que el Fondo Crece entrará en operación durante agosto.

"Una vez que la Contraloría tome razón del Decreto Supremo que autoriza y crea el fondo que respalda el instrumento, se ingresará a dicho órgano, la resolución de Corfo que aprueba el Reglamento de la Línea de Cobertura Fondo de Inversiones, del Programa Cobertura a Créditos Respaldados por Cartera Estructurada CRECE, para cumplir con la toma de razón, trámite que demora los plazos establecidos por la Contraloría General. Esperamos que la línea antes mencionada esté operando en el mes de agosto, otorgándole liquidez a las Instituciones Financieras No Bancarias, y éstas, a su vez, a las PYME", explicaron desde Corfo.

Urgencia

Más allá de los motivos de la demora del Fondo Crece, las asociaciones gremiales que agrupan a las micro, pequeñas y medianas empresas indican que hay apremio en el sector por tener más alternativas de liquidez. Ello, considerando que la cantidad de solicitudes enviadas por las PYME a los bancos para poder acceder a un crédito de la línea Covid-19 va decreciendo, teniendo en cuenta las restricciones que existen para poder ser beneficiario de uno de estos préstamos, como por ejemplo, la morosidad. Fuentes de la banca aseguran que el proceso se va acercando a una "convergencia" entre los requerimientos que ingresan y los que se aprueban, y que no se proyecta alcanzar los 500 mil curses.

"Creemos que la demora en la implementación de este Fondo está perjudicando a miles de micro, pequeñas y medianas empresas que no han podido acceder a la liquidez necesaria por vías como los créditos Fogape. Hoy se hace urgente apurar todas las líneas de financiamiento que permitan que cerca de 50 mil pequeños comercios obtengan recursos y así eviten su quiebra", dice el director de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Osciel Velásquez.

"Es absolutamente necesario. Se requiere hoy de cualquier ayuda que llegue a las PYME, sobre todo a las que no pueden acceder al Fogape por no estar bancarizadas", complementa el presidente de la Conapyme, Juan Araya.

Por el lado de los participantes, el director ejecutivo de la Asociación de Fintech de Chile, Ángel Sierra, apunta que "es urgente que el Fondo Crece salga lo antes posible, ya que desde los no bancarios hay importantes capacidades para ayudar a la reactivación que se viene".