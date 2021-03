Aerolíneas, energía, distribución retail y oficinas médicas: los activos alternativos con mejores perspectivas para 2021

Banca & FinTech

El reporte para clientes de HMC Itajubá destaca las mejores oportunidades en cada categoría de esta clase de activos.

La manera de vivir cambió con la pandemia de coronavirus en 2020 y este 2021 las mejores oportunidades de inversión en activos alternativos estarían vinculadas a esa transformación.

Un reporte para clientes de HMC Itajubá enumera las clases de activos con las mejores perspectivas para el año en cada categoría de esta clase de activos.

Las aerolíneas, las compañías más golpeadas por las restricciones sanitarias; el sector de energía y de distribuciones retail, que se volvieron aún más relevantes con el teletrabajo y los confinamientos son los que destaca el informe en la categoría de Deuda Privada. Específicamente, son optimistas con estrategias del tipo deuda distressed y special situations.

"En 2021, seguirán viéndose oportunidades en Deuda Privada a medida que la clase de activo continúa convirtiéndose en un proveedor fundamental de liquidez para las empresas del sector real. Seguirá aumentando la participación de los General Partners (GP) en el segmento de créditos directos, y aumentarán las oportunidades para los GPs expertos en estrategias de deuda en distress y de situaciones especiales", señala el documento. Esto teniendo en cuenta que "algunos sectores aún no han llegado a su nivel de actividad económica pre-Covid, por tanto no han podido normalizar su operación y se verán enfrentados a necesidades de financiación, y otros sectores van a tener que reinventarse para poder ajustarse a la nueva normalidad, al verse aún más afectados por la disrupción tecnológica del e-commerce, o por el recrudecimiento de una nueva ola de contagios y confinamientos".

Oficinas médicas, industria y multifamily

Los activos favoritos por varios años en el sector inmobiliario, fueron los edificios de oficinas en los centros financieros de las ciudades, pero la pandemia cambió esa situación. De todos modos, hay clases de oficinas que sí podrían verse beneficiadas en 2021.

"Según una reciente encuesta de PWC, el segmento de oficinas localizadas en los suburbios se verá beneficiado el próximo año por la coyuntura actual, mientras que el segmento de oficinas médicas se mantendrá estable. El segmento de oficinas en los centros de las ciudades será el más afectado como consecuencia de la profundización del fenómeno de teletrabajo (el cual se pudo ver directamente reflejado en el aumento del número de usuarios de plataformas de videollamada)", explica el documento.

Los edificios residenciales de un solo dueño, conocidos como multifamily también se mantendrán atractivos en 2021, al igual que los centros industriales de logística, impulsados por el avance del e-commerce.

Data Centers y Energías renovables

Y con la abrupta irrupción de las videollamadas la infraestructura física requerida para esto quedó corta en 2021. Es por eso que HMC Itajubá estima que una tendencia que "seguirá creciendo en los próximos años es el incremento de inversión en infraestructura digital, y todo lo que se requiere para aumentar la capacidad de transporte y almacenamiento de datos, como resultado del incremento importante del uso de datos de Internet y de canales digitales, cómo se ha visto con el aumento del número de usuarios activos en las plataformas de videollamadas".

También indican que "sin duda una de las tendencias que se mantendrá y se profundizará en los próximos años son las inversiones en infraestructura enfocadas en la generación de energías renovables, que pasarán de ser un 5% de la energía global generada actualmente a representar más de 30% en el año 2040, mientras las energías obtenidas del carbón y del petróleo (combustibles fósiles) verán una reducción significativa".

Tecnología, salud e ESG

En los vehículos de Capital Privado y Venture Capital, HMC Itajubá destaca que las mejores perspectivas las tendrían los vehículos que invierten en sectores de crecimiento y de Venture Capital de etapas finales. En particular, los que inviertan en sectores de tecnología, salud y los relacionados con la sostenibilidad y criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).