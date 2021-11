AGF de Toesca apuesta por la transición energética: lanza nuevo fondo de créditos para proyectos renovables

Banca & FinTech

“En este minuto estamos levantando capital con fondos de pensiones locales, compañías de seguros y family offices”, dice el portfolio manager, Manuel Ossa.

La matriz energética chilena experimenta una importante transición hacia fuentes de energías renovables. En este escenario, la AGF de Toesca detectó una oportunidad y lanzó un nuevo fondo de inversión, dedicado a financiar a proyectos energéticos de este tipo.

Las energías renovables han registrado "un peak de entrada de nuevos Megawatts (MW), durante 2021 y 2022, que casi triplica lo que entra un año normal", cuenta el portfolio manager de la administradora, Manuel Ossa. Esta situación ha generado mayores necesidades de capital de trabajo por parte de desarrolladores y constructores de proyectos.

Sin embargo, el ejecutivo de Toesca explica que "las fuentes tradicionales de financiamiento no suelen acompañar el ciclo de desarrollo de los proyectos energéticos en todas las etapas, lo que genera una muy buena oportunidad para quienes tienen la capacidad de originación, análisis y estructuración de créditos puente, que puedan llenar la falta de capital que existe".

Por eso decidieron crear el fondo de inversión "Toesca Créditos Energías Renovables", combinando el conocimiento y la experiencia que ya tienen los equipos de infraestructura y de deuda privada de la AGF.

AFP y compañías de seguro

El fondo está destinado a inversionistas calificados y "en este minuto estamos levantando capital con fondos de pensiones locales, compañías de seguros y family offices", comenta Ossa.

El objetivo es recaudar entre US$ 100 y US$ 150 millones y el ticket mínimo de entrada, por ahora, es de US$ 1 millón. La duración del vehículo de inversión es de tres años y no permite rescates.

A partir de enero ya estaría operativo y esperan realizar la originación de créditos y los desembolsos desde diciembre de 2021 a julio de 2022.

PMG solares

Las soluciones de financiamiento que entregará Toesca Créditos Energías Renovables son para centrales renovables, consideradas pequeños medios de generación (PMG), que según la ley eléctrica chilena tienen una capacidad instalada de generación superior a 200 MW.

Más específicamente, el foco está puesto en financiar proyectos solares de desarrolladores con experiencia, que ya estén comercializados y que se encuentren en una etapa posterior de desarrollo.

Los créditos serán en dólares, a corto plazo y van de los US$ 10 millones a US$ 30 millones. Las tasas de interés que cobrará el fondo por cada préstamo "variarán en función del plazo, la contraparte y las garantías involucradas", dice Ossa.

"Con este fondo buscamos apoyar la transición de la matriz energética, generando un impacto tangible en la reducción de emisiones generadas por tecnologías antiguas, al mismo tiempo, que aplicamos estándares internacionales de responsabilidad ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) a cada una de las transacciones que realicemos", señala el portfolio manager.