Banca advierte riesgos operacionales por segundo retiro previsional

El presidente de la Abif, José Manuel Mena, señaló que algunos proyectos que se encuentran en el Congreso, pueden afectar el flujo de créditos hacia las empresas.

En medio del acalorado debate en torno al segundo retiro del 10% de los fondos previsionales que se lleva en el Congreso, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, mostró su preocupación por un nuevo proceso.

En el marco de la presentación ante la Abif del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) que realizó este jueves el presidente del Banco Central, Mario Marcel, Mena advirtió sobre los riesgos operacionales en un eventual segundo retiro de los fondos previsionales.

"Los bancos nos debemos principalmente a poder ser un canal que permita que los dineros lleguen a las personas. Por supuesto que esto sigue teniendo problemas operacionales. Yo esperaría que, si esto es votado, alguien de los responsables que legislan hagan preguntas también responsables respecto a cómo se hace operacionalmente", apuntó Mena.

"Esto tiene muchos riesgos operacionales, porque no son procesos que no están montados para de forma expedita hacerlo todos los meses. Lo que se hace habitualmente son los pagos de pensiones que corresponden a flujos a personas que están calendarizados. Por lo tanto, si no se busca alguna forma de mantener esa lógica, para que no todos los que retiren vayan al mismo tiempo en época de pandemia, tendremos un problema tremendo. Operacionalmente tiene riesgos para las personas, de seguridad, que debieran ser escuchados", agregó.

Más allá de los problemas que, indicó, puede acarrear un segundo retiro, se mostró contrario a la iniciativa legislativa.

"Para todo el mundo profesional, para todo el mundo de la inteligencia técnica, no hay dos respuestas: esta es una muy mala idea. Lamentablemente, objetivos de políticas de muy corto plazo, están afectando las decisiones. No se justifican las explicaciones que se dan respecto de personas que no han tenido acceso, no se justifica. Primero no es así, porque esto no está beneficiando a ese sector y hay otras políticas públicas más adecuadas para esto", argumentó.

Margen de acción

Uno de los puntos que sobre la banca que analizó el IEF publicado ayer por el Central fue la creciente deuda de las PYME, situación en la que los créditos que se entregan a través del Fogape han tenido un alto impacto, permitiendo que varias empresas pudieran acceder a liquidez en tiempos de confinamiento.

Sin embargo, el informe advirtió que los bancos deben monitorear el riesgo de crédito de las firmas más apalancadas, ya que se podría tener problemas en un escenario en el que la crisis sanitaria se profundice. En ese sentido, el presidente de la Abif apuntó que los bancos están constantemente realizando esas revisiones. Apuntó, que desde el gremio han hecho algunos planteamientos al gobierno, con el objetivo de flexibilizar el pago de los créditos Fogape.

"Estamos próximos a tener el vencimiento de las primeras cuotas y los bancos hemos hecho algunos planteamientos a la autoridad, al Ministerio de Hacienda, para tener la capacidad de responder ante situaciones puntuales. Por ejemplo, que en el caso de un refinanciamiento en el crédito Fogape la garantía no se pierda. La primera disposición es que el deudor pueda cumplir con el compromiso, pero si hay alguna dificultad debe haber algún grado de flexibilidad. Estamos esperando que exista alguna iniciativa legal en ese sentido", dijo.

Respecto al margen de acción que tienen los bancos para continuar con una tendencia anticíclica en la crisis respecto al flujo de créditos hacia las empresas, comentó que aquello puede verse afectado por algunas iniciativas legislativas, las que han sido criticadas desde el sector, como la postergación masiva de cuotas de préstamos o impactos en el análisis de riesgo.

"En la medida que la gestión de proceso de crédito se mantenga dentro de un manejo prudencial, y especialmente en el ámbito del regulador, yo creo que soy más bien optimista. Pero, si el proceso de crédito es afectado por decisiones legislativas, como las que estamos viendo, en ese caso soy pesimista. El proceso de crédito no es inocuo", explicó.

"Lo primero es que el crédito debe mantenerse, debe fluir. Debemos mantener la posibilidad de una tendencia anticíclica. Lo segundo es que todas las medidas que se tomen, miremos su impacto en términos de inclusión e informalidad financiera. No es inocuo. Una solución de corto plazo, como hemos visto, tiene impacto en que en algunos casos la informalidad crece. No se genera, en una mirada más global, un beneficio para la sociedad", añadió.