Banca corporativa e inversión de Crédit Agricole nombra a Jorge Ramírez a cargo de Perú y Chile

Banca & FinTech

Anteriormente fue de CEO AON Risk Services Chile y country manager para Chile, Perú, Bolivia y Ecuador de BNP Paribas.

Un chileno será el nuevo Senior Country Officer para Chile y Perú, de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank. Se trata de Jorge Ramírez, quien llegó a la empresa en junio de 2018 como managing director cuando abrió la oficina de representación en Chile.

Previamente, Julio Hochschild se desempeñaba como representante para el país, y supervisaba también las actividades desarrolladas en Perú.

Ramírez asumió su nuevo cargo el 12 de marzo de 2021. El ejecutivo cuenta con más de 25 años de trayectoria en banca corporativa y de inversión, participando en múltiples transacciones de project finance, M&A, mercado de capitales y créditos sindicados, entre otros.

En su trayectoria, Ramírez ha ocupado varios cargos gerenciales a nivel latinoamericano. Anteriormente se había desempeñado como CEO en Chile de AON Risk Services; fue country manager para Chile, Perú, Bolivia y Ecuador de BNP Paribas y trabajó como gerente de negocios senior de Bci Asesoría Financiera. También fue parte de BankBoston y del ABN AMRO Bank.

El nuevo representante del banco francés es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile y Master of Arts in Law and Diplomacy de The Fletcher School, Tufts University.

Crédit Agricole CIB

La oficina de Representación de Chile es parte de la red regional de Crédit Agricole CIB Américas, con sede en Nueva York. La firma es el brazo de la banca corporativa y de inversión de Crédit Agricole Group. Su foco comercial está en las operaciones de grandes empresas públicas y privadas, instituciones financieras e inversionistas institucionales, a través de productos y servicios del mercado de capitales, créditos sindicados, fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos.