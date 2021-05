Banco Central pone presión a Hacienda: sostiene que la falta de una ley FinTech “nos va a ir pesando crecientemente y quizás frustrando”

Banca & FinTech

El presidente del ente rector, Mario Marcel, sostuvo que “no perdemos la esperanza de que haya un proyecto en el Congreso pronto”.

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, presentó hoy el Informe de Estabilidad Financiera en un seminario organizado por la Asociación de Bancos, instancia en la abordó su perspectiva respecto a la industria FinTech. Consideró que un eventual marco jurídico "tiene que ver no sólo con el concepto de regulación, sólo con limitar... sino que tiene que ver con posibilitar".

Marcel apuntó que "nos parece que el hecho de no tener una normativa que se haga cargo específicamente de los nuevos desafíos de las tecnologías a los servicios financieros, nos va a ir pesando crecientemente y quizás frustrando cosas que puedan ser desarrollos importantes para adelante".

Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda se comprometió a enviar un proyecto de Ley FinTech bajo la administración de Felipe Larraín en abril de 2019. Producto del estallido social y la pandemia, esos planes se retrasaron.

El plan se volvió a retomar durante la gestión de Ignacio Briones y se contrató en noviembre de 2020 la asesoría de la exmiembro del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, Rosario Celedón, y de la economista Ana María Montoya. El actual titular de Teatinos 120, Rodrigo Cerda, reafirmó el compromiso de un pronto envío de una iniciativa, el cual aún no se concreta.

Al respecto, Marcel sostuvo que "entiendo que hay un trabajo técnico que ha avanzado bastante, así que no perdemos la esperanza de que haya un proyecto en el Congreso pronto".

Recalcó que "para nosotros en particular sería importante avanzar, no sólo por lo que ocurre en otros países sino por cosas que quisiéramos que ocurran en Chile. Yo mencionaba los pagos instantáneos como una aspiración o algo que quisiéramos ver implementando en el país".

El presidente del ente emisor resaltó que de contar con una Ley FinTech y sumado a las atribuciones con las que cuentan "podrían tener un proyección mucho mayor con un marco legal más amplio y adecuado".

Apuntó a que este tipo de proyectos no está exento de desafíos y uno de ellos es abordar el perímetro regulatorio, "que no necesariamente es una definición por agente o por institución, sino que es una definición que tiene que ver con la función".

Explicó que "lo que permite hoy día la tecnología es desagregar mucho de los servicios financieros y por lo tanto, si esto es o no un banco, por ejemplo, o es o no un fondo de inversión, es una pregunta que se empieza a volver cada vez más compleja porque entre más separada estén esas funciones es más difícil volver a juntar para que se parezcan a una institución a la que conocemos. Me parece que ese es el desafío más importante que tenemos adelante".

Mencionó que este tipo de proyecto recibe un tratamiento distinto en el Congreso debido a que se alejan a la coyuntura y ejemplificó la tramitación de lo que ha sido la tasas de intercambio para el sistema de medios de pagos que se encuentra ad portas de ser despachada. Por ello, dijo que "no hay que temer al proceso legislativo y hay que llevar los proyectos lo más elaborado posible, con sus objetivos delimitados y con los resultados que se esperan".

Deuda consolidada

Una de las preguntas que recibió Marcel por parte de la banca fue respecto a cómo observan la posibilidad de avanzar en un sistema de deuda consolidada que permita tener la información del buen comportamiento de los consumidores financieros para que puedan mejorar su acceso a mejores productos y servicios por parte de la industria.

Apuntó que "es un tema y que hemos puesto muchas veces en el Informe los riesgos que están asociados al hecho de tener asimetría de información respecto a la situación crediticia de los deudores, especialmente en el crédito de consumo donde convive el sistema bancario con oferentes de créditos no bancarios".

Indicó que "me parece que a medida que se ha ido avanzando en los temas de datos personales se va siendo más viable una legislación que sea respetuosa de la privacidad pero que al mismo tiempo evite estas asimetrías de información".

El presidente del Central recordó que existe voluntad de parte del Ejecutivo de poder avanzar en un proyecto que permita generar un sistema de deuda consolidada. De hecho, el ministro de Economía, Lucas Palacio, anunció el 15 de enero del año pasado su envío al Congreso pero a la fecha no se ha concretado.

Marcel dijo que "nos parece que ahora es particularmente relevante y oportuno" debido a los bajos niveles morosidad que existen actualmente lo que podría beneficiar a los consumidores financieros.