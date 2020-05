Banco de Chile advierte al regulador financiero de Estados Unidos sobre los riesgos de 2020

Banca & FinTech

Covid-19, la crisis social, una nueva constitución y la reforma previsional son materia de preocupación para el banco ligado a la familia Luksic y a Citigroup y se lo hicieron saber a la SEC.

Tal como Itaú Corpbanca lo hizo anteriormente, Banco de Chile informó la semana pasada al regulador financiero de Estados Unidos, la Security Exchange Commission (SEC), acerca de los posibles riesgos que corre la entidad, los que están contenidos en un reporte anual llamado 20-F.

Uno de ellos está relacionado a la crisis sanitaria que enfrenta el país y el mundo por la propagación del Covid-19.

"Las enfermedades pandémicas y los eventos de salud, como el reciente brote de la nueva cepa de Covid-19, tienen el potencial de afectar negativamente las actividades económicas en muchos países, incluido Chile, con los posteriores efectos adversos en nuestros resultados de operaciones o condición financiera", señaló el banco en el documento enviado al organismo estadounidense.

Le explicó a la SEC que las medidas que puede ejecutar el gobierno para enfrentar la pandemia pueden incluir un bloqueo parcial o total de comunas o regiones en todo el país. Aquello, señaló, puede mermar la capacidad del banco para cumplir con las responsabilidades que este tiene con sus clientes o significar, además, una disminución en la demanda o el uso de sus servicios, lo que puede resultar en una pérdida de ingresos.

"Las medidas gubernamentales para evitar el contagio masivo evolucionan constantemente y las medidas futuras son inciertas y no se pueden predecir. En consecuencia, la efectividad y la sostenibilidad de nuestro trabajo desde el hogar y la incapacidad potencial para mantener personal crítico en nuestras instalaciones bancarias físicas también pueden afectar negativamente nuestro negocio y los resultados de las operaciones", explicó a la SEC.

Agregó que "la falta de disponibilidad de personal y los cambios en los procedimientos operativos normales podrían comprometer negativamente nuestra capacidad de realizar negocios en general, el rendimiento operativo, los informes financieros y los controles internos".

Panorama "incierto"

Desde el punto de vista macroeconómico, Banco de Chile estimó en el reporte que el impacto del Covid-19 es "incierto".

"Las estimaciones iniciales, reveladas en el Informe de Política Monetaria de marzo elaborado por el Banco Central, indican que Covid-19 podría provocar una contracción del PIB (Producto Interno Bruto) chileno en el rango de -2.5% a -1.5% en 2020. Posteriormente, el Fondo Monetario Internacional pronosticó una contracción del PIB de hasta -4.5% para la economía local chilena en 2020", describen en el informe.

Aunque en el caso de una cuarentena masiva, señalan, el panorama es completamente diferente.

"Sin embargo, en el caso de un bloqueo masivo, es probable que el PIB chileno se contraiga en una cantidad que aún no es posible estimar. Se espera que el estancamiento económico, la contracción y el aumento de los niveles de desempleo resulten en préstamos vencidos más altos, dada la deteriorada condición financiera de nuestros clientes y, por lo tanto, mayores provisiones para pérdidas crediticias, lo que resulta en menores ingresos netos", señaló.

"Del mismo modo, en el caso de un cierre de país y un cierre que involucre al banco, cualquiera de nuestras subsidiarias o a nuestros clientes, es posible que no podamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes por un período de tiempo desconocido, lo que podría afectar negativamente nuestros resultados de operaciones reduciendo los ingresos, disminuyendo nuestras capacidades de cobranza", acotó.

Agregó que otro de los efectos de la expansión de la pandemia ha sido una mayor volatilidad en los mercados financieros locales e internacionales y en indicadores económicos, como las tasas de interés, los diferenciales de créditos y los precios de productos básicos.

"Cualquier choque o movimiento inesperado en estos factores del mercado podría resultar en pérdidas financieras asociadas con nuestra cartera de negociación o activos financieros medidos a valor razonable a través de otro resultado integral, lo que podría causar un deterioro de nuestra condición financiera o limitaciones para cumplir con nuestros pasivos", informó al respecto.

También esperan que las medidas de contingencia para hacer frente a la emergencia sanitaria, como el teletrabajo, causen un aumento temporal en sus gastos operativos y una disminución de sus ingresos netos.

Crisis social y nueva constitución

Otros riesgos que informaron desde el banco al regulador estadounidense fueron los relativos al estallido social de octubre de 2019 y el proceso de una nueva constitución.

Describieron que la crisis social ha llevado a una mayor volatilidad en el mercado bursátil chileno y a una fuerte depreciación del peso local frente al dólar. Además, dijeron, los precios de las acciones de los bancos sufrieron caídas significativas en el mercado.

"No podemos descartar un aumento en los niveles vencidos durante 2020 o más allá en la medida en que la calidad de los empleos asalariados disminuya y las perspectivas económicas se deterioren a la luz de las dudas sobre la nueva constitución o los cambios en el modelo económico. En este entorno, nuestros gastos de riesgo podrían aumentar a corto plazo, mientras que nuestros resultados de operaciones y los resultados de la industria en su conjunto podrían verse afectados. Además, la actividad económica podría disminuir, afectando el crecimiento de los préstamos en toda la industria", indicaron.

Con todo, le señalaron a la SEC que las consecuencias de la crisis son "difíciles de predecir" y que no pueden garantizar no tendrá un impacto negativo en el futuro.

"En general, no podemos asegurarle que el malestar social disminuirá en Chile en el futuro cercano y, por lo tanto, no podemos garantizar que no tendrá un impacto negativo en el crecimiento económico, en el entorno comercial general de Chile y en nuestros resultados de operaciones y condición financiera", acotaron.

Pensiones

Otro caso de preocupación del banco ligado a la familia Luksic dice relación con el proyecto previsional que se discute en el Congreso, el que incluso informaron a la SEC "ha sufrido amplias modificaciones" tras la crisis social.

"A la fecha de este informe anual, no podemos predecir el contenido final de la ley y, por lo tanto, aún no se pueden determinar los posibles efectos adversos de este proyecto de ley en nuestra situación financiera y resultados de operaciones. Si este proyecto de ley entra en vigencia, puede causar un aumento en los costos laborales, incluido los nuestros y, por lo tanto, tener un efecto adverso en nuestros resultados financieros y operativos", concluyeron.