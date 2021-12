Banco de Chile niega ilícito y afirma que imputación de la FNE "solo genera confusión en la opinión pública"

Banca & FinTech

La institución fue la última en reaccionar ante el requerimiento en el TDLC, al que ya se refirieron Consorcio y Falabella, que también desestimaron las acusaciones.

Con el mercado cambiario y bursátil cerrando más temprano que de costumbre por las fiestas de fin de año, se preveía un día tranquilo para el sector financiero. Sin embargo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) le dio un remezón a la industria en la tarde del jueves, al presentar un requerimiento en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acusando de interlocking horizontal a Hernán Büchi, Banco de Chile, Consorcio y Falabella.

Consorcio fue la primera de las entidades en reaccionar la misma noche del jueves, a la que le siguió Falabella.

A horas de que concluya 2021, el Banco de Chile emitió por la tarde del viernes una declaración donde descartó "absolutamente la circunstancia que se hubiese configurado el supuesto ilícito que la FNE le imputa".

El banco ligado el grupo Luksic y Citibank afirmó que los hechos que imputa la FNE "no concurren, en ninguna forma, los elementos o hechos que pudieran generarlo".

El segundo banco más grande el país sostuvo que "sorprende que la FNE formule, en términos imprecisos, la identificación de las entidades requeridas, dando cuenta que se trataría supuestamente de empresas que compiten entre sí, unas con otras, lo que no es en modo alguno efectivo".

Manifestó que "las imputaciones formuladas por la FNE no solo generan confusión en la opinión pública, sino que, además, carecen de todo sustento legal y normativo; más aún considerando que Banco de Chile aportó —durante aproximadamente dos años— toda la información requerida, que demuestra la absoluta inexistencia de cualquier infracción".

Reiteró que "descartamos absolutamente lo que, a partir de expresiones y términos equívocos, se ha pretendido sostener por parte de la FNE. En efecto, el señor Büchi no es director ni ejecutivo relevante de empresas competidoras de Banco de Chile, y ciertamente tampoco lo es, en ningún caso, de otro banco".

Banco de Chile anunció que ejercerá ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en la oportunidad legal que proceda, todas las acciones y defensas que correspondan, "asistiéndonos la total convicción que no ha existido la pretendida infracción que se nos imputa".

Primeras respuestas: los decargos de Consorcio y Falabella

Consorcio rechazó ayer jueves por la noche las acusaciones en su contra y señaló que "en relación con el requerimiento recientemente presentados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) contra Consorcio Financiero, por supuesto comportamiento de interlocking de la compañía y uno de sus directores, "descartamos completamente que se haya configurado dicho ilícito y rechazamos tajantemente los argumentos y conclusiones presentados por la FNE en este caso".

Agregó que "sin perjuicio que analizaremos en detalle el requerimiento dado a conocer y evaluaremos las acciones a seguir ante las instancias correspondientes, basta una rápida lectura para comprobar que el requerimiento es contrario a la ley. Ello porque intenta modificar de facto la norma, tratando de confundir el concepto de empresa con el de grupo empresarial, y con ello instaurar una prohibición al interlocking indirecto que no existe en Chile".

En ese sentido, señaló que los directores de la empresa "son personas íntegras e intachables, de reconocida trayectoria en el ámbito profesional".

Y añadió que "Consorcio Financiero es una compañía nacional líder en servicios financieros y el mayor grupo asegurador del mercado chileno. Con más de 100 años de historia, siempre ha actuado conforme a todas las normativas legales y de libre competencia que regulan su actividad.".

Por último, señaló que han colaborado de forma activa con la FNE durante este proceso de investigación, aportando información y antecedentes.

Por su parte, Falabella dijo que "Hernán Büchi es director de la matriz Falabella y no es director de Falabella Inversiones Financieras ni de su filial Banco Falabella Chile, entidades que tienen su propio directorio y su propio gobierno corporativo, que operan de acuerdo con la ley y las regulaciones bancarias".

Agregó que Büchi no ha participado en sesión de directorio o actividad alguna de Falabella Inversiones Financieras, ni de su filial Banco Falabella y que para garantizar el cumplimiento de la Ley de Interlocking, Falabella "mantiene controles conforme a los cuales su directorio no recibe información comercialmente sensible ni estratégica de ninguna de sus filiales ni subsidiarias de éstas, dentro de las cuales está Banco Falabella".

La firma puntualizó que tiene la convicción de que demostrará ante el Tribunal "su estricto cumplimiento de las normas sobre interlocking".