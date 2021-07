Banco Santander anuncia cambios de ejecutivos en Sudamérica: abogado español asumirá el mando de la región

Banca & FinTech

El ejecutivo ha centrado su carrera dentro la compañía en la estrategia y planificación del negocio en varios mercados de la región.

Los números rojos que tuvo Banco Santander el año pasado son historia. La entidad financiera liderada por Ana Botín informó los resultados de la compañía al cierre del primer semestre en Madrid, obteniendo US$ 4.338 millones en ganancias, dejando atrás los US$ 12.747 millones en pérdidas que tuvo en el mismo periodo de 2020.

Botín indicó que "en el segundo trimestre, obtuvimos buenos resultados una vez más, con un crecimiento del margen neto del 13% gracias a una evolución muy positiva en todas las geografías".

Al observar por región, Europa generó utilidades de US$ 1.426 millones, Norteamérica aportó con US$ 1.921 millones y Sudamérica US$ 1.942 millones.

La ejecutiva expresó que "vamos en línea para superar el objetivo de rentabilidad para el año y mantenemos la intención de retomar una remuneración a los accionistas del 40-50% del beneficio ordinario".

Además, se comprometió a seguir "desempeñando un papel fundamental en la recuperación económica" tras los efectos económicos que provocó la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 a nivel global.

Cambio de ejecutivo

La presentación de los resultados corporativos no fue el único hecho que llamó la atención. El banco anunció que el actual gerente general de Santander Brasil y responsable regional de Sudamérica para el grupo, Sérgio Rial, será el nuevo presidente del consejo de administración del banco en el gigante sudamericano y dejará sus funciones ejecutivas a partir del 1 de enero de 2022.

El reemplazante de Rial en la gerencia del banco en Brasil será Mario Roberto Opice Leão y como encargado de la región asumirá Carlos Rey de Vicente.

Rey actualmente es responsable de Finanzas de Santander Brasil y miembro de su comité de dirección. Ha colaborado estrechamente con Rial en los últimos años en el desarrollo y ejecución de los planes de crecimiento para la región.

El ejecutivo español de 47 años que reemplazará a Rial arrancó su carrera en Banco Santander en 2010. Desde Madrid, fue responsable de la estrategia y planificación del negocio minorista para México, Chile, Argentina, Puerto Rico, Uruguay, Perú y Colombia.

De profesión abogado, se desempeñó previamente entre 2001 hasta mayo de 2010 como socio de McKinsey & Co., siempre relacionado al sector bancario y de seguros en consultoría estratégica.

Los números de Chile

La operación en Chile le generó utilidades por US$ 321 millones, creciendo un 75% respecto a 2020.

Desde la capital española también se entregaron detalles del negocio que lidera Claudio Melandri a nivel local. Superdigital. la tarjeta de prepago que lanzó el banco en Chile superó los 182 mil usuarios activos.

En cuanto a su entrada al negocio de medios de pago como adquirente a través de Getnet, han vendido más de 28 mil terminales. En mayo fueron 20 mil POS y en junio otros 8 mil.

Con estas cifras, el informe financiero destacó que "el lanzamiento de Getnet ha logrado resultados por encima de los previstos".

Bajo la cuenta corriente Santander Life pasaron los 729 mil clientes. Y Klare, que es la InsurTech que creó la firma para vender seguros de vida, deporte, salud y dentales, registró más 48 mil visitas por mes.

Los clientes digitales del banco aumentaron un 39% respecto al término de junio del año pasado, llegando a los 1,8 millones.

Se resaltó en cuanto a los negocios de finanzas corporativas que Santander fue el único asesor financiero de Telefónica en la venta del 60% de FiberCo en Chile a KKR.

La directriz de España en cuanto al negocio en Chile es "transformar el Banco en una plataforma que los clientes puedan utilizar como canal o proveedor de software para desarrollar sus negocios".

Se sumó que el foco debe estar dirigido al mercado masivo a través de Santander Life, Superdigital y Klare.