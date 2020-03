Banco Santander modifica fecha de junta de accionistas y baja distribución de dividendos

Banca & FinTech

Banco Santander informó la tarde de este lunes que el directorio de la firma decidió modificar la fecha de la junta de accionistas, que tenía como fecha original el 21 de abril, pero que finalmente se desarrollará el jueves 30 de ese mismo mes.

Asimismo, la compañía también comunicó que en esa instancia se propondrá un nuevo esquema para la distribución de dividendos para los accionistas.

El presidente del directorio de Santander Chile, Claudio Melandri, explicó que con esta decisión, y consciente de la contingencia económica derivada de la pandemia de Covid 19, la mesa directiva decidió tener mecanismos para disponer de más recursos para apoyar a sus clientes. "Todos los análisis a nivel global concuerdan en que la presente coyuntura requiere de renovados esfuerzos de todos los involucrados para que tanto personas, como Pymes y empresas en general, cuenten con el sustento necesario para asegurar la continuidad de sus actividades; y en Santander Chile estamos decididos a hacerlo", dijo a través de un comunicado de prensa.

La nueva propuesta que tendrán que votar los accionistas contempla que un 30% de las utilidades del ejercicio 2019 se destinen a pago de dividendo (monto equivalente a $0,87891310 por acción), que otro 30% sea destinado a utilidades retenidas y el 40% restante sea destinado a incrementar las reservas del Banco.

Cabe mencionar que esta propuesta supone un cambio relevante en la política de distribución de dividendos en Santander Chile, la que habitualmente oscilaba entre un 60% y 70%. La idea, dicen fuentes conocedoras de la decisión es fortalecer al banco y expandir el crédito.

El directorio de Santander Chile, junto con destacar los niveles de capital de la firma financiera y su buen manejo de riesgo de crédito, adoptó la decisión como una medida prudencial hasta que exista mayor claridad sobre la evolución de la actual crisis global y, de esa forma, contar con una mayor base de capital en el año para fomentar el crecimiento del crédito a los clientes.

Según informó el propio banco, al 31 de diciembre de 2019, este tenía activos totales de

$ 50.578.246 millones (US$ 67.675 millones), colocaciones netas Ch$ 31.823.735 millones (US$ 42.581 millones), depósitos totales de $ 23.490.249 millones (US$ 31.431 millones) y patrimonio de $ 3.470.317 millones (US$ 4.643 millones).