Banco Santander refuerza objetivo de desarrollar red global de adquiriencia

Banca & FinTech

Presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, afirmó que seguirán el modelo de Getnet, que actualmente opera en Brasil.

Desde Madrid

La digitalización de la banca, la inclusión financiera y la oportunidad de mayor crecimiento incorporando a más mujeres al mundo laboral, fueron los temas que cruzaron la exposición de la mandamás del grupo Santander, Ana Patricia Botín, durante la jornada inaugural del "XVIII Encuentro Santander América Latina".

La presidenta de Banco Santander calificó como "crítico" el desarrollo de su propia red de adquirencia (que opera los terminales de pago en el comercio) a nivel global para el cual ya trabajan en un proyecto escalable, al que Chile se sumará en una próxima etapa.

Cabe mencionar que en 2018 Santander anunció que vendería el 24% que tiene en la propiedad de Transbank para desarrollar un negocio propio.

Escala global

"La visión que tenemos es que para ser competitivo aquí hay que ser grande y tener escala global porque esta es una industria donde los márgenes son cada vez más bajos, lo que es bueno para los clientes pero no tanto para los accionistas... Creemos que los pagos son un tema clave de nuestro modelo y por lo tanto queremos que todos los países, incluyendo Chile, se sumen a esta plataforma global de adquirencia", explicó.

El modelo que van a replicar es el de Getnet de Brasil (que es su proyecto más grande), va a llegar primero a México y una vez que se hagan las pruebas correspondientes y afiancen una plataforma escalable, la idea es que se integren las distintas redes de adquirencia que Santander tiene en los otros países.

La red de adquirencia es solo un eslabón de lo que el grupo financiero trabaja en materia de digitalización, tema que apasiona a Botín por los cambios que está generando en el modelo económico y en la sociedad.

El verdadero monopolio

La competencia del Santander en estos tiempos va mucho mas allá de los bancos tradicionales.

Las BigTech y FinTech han irrumpido en este negocio pero no bajo las mismas reglas del juego, ni los mismos costos, lo que no tiene muy contentos a los actores históricos.

"Los que realmente no son abiertos, con cuotas de mercado monopólicas no somos los bancos", enfatizó Botín, quien agregó que hoy tienen un desafío que hay que resolver en ese sentido, ejemplificando, que hoy los márgenes de la banca en Europa son de 1,5 puntos versus 50% y más de las plataformas.

En materia de inclusión, esta banquera dijo tener una misión clara: "ayudar a las personas y las empresas a prosperar", rigiéndose por los principios de lo que se ha denominado "banca responsable".

Los temas de género no pueden faltar en su agenda. Botín es consciente y se hizo cargo de ser una de las pocas mujeres al mando de una institución financiera global y, por tanto, una convencida de que si las políticas de género convergieran, el crecimiento económico sería mayor.

"Hay que ayudar a que más mujeres consigan empleo y ayuden a los hombres y es una oportunidad de crecimiento", puntualizó.

Melandri y anuncio del Bci: "Es bueno que nos sigan"

La carrera por los medios de pagos está desatada. El anuncio del Santander de salir de Transbank y crear su propia red de adquirencia llevó a varios en la industria a repensar su modelo, y ayer fue el turno del Bci, que informó de su alianza con EVO Payments.

En España, y en medio del encuentro anual con prensa de América Latina, el country head en Chile, Claudio Melandri, profundizó en la materia y se refirió al anuncio del Bci. "Me parece bien que nos sigan porque es bueno para el país... Me alegro porque esto va a significar que el comercio electrónico florezca", dijo el ejecutivo, que espera iniciar en diciembre próximo las pruebas de la nueva red de pagos.

Pero la red de adquirencia no es lo único que tiene ocupado al banco por estos días. La próxima semana lanzará una de sus grandes apuestas en materia digital: su producto Súper Digital, una plataforma digital de prepago, que se puede operar en forma remota con y sin tarjeta, "con la cual los clientes van a poder, por ejemplo, acceder al comercio electrónico nacional e internacional con una tarjeta de bandera, que en este caso es Mastercard", afirmó el ejecutivo.

Las metas son ambiciosas. "Queremos llegar a un millón de clientes en diciembre", mencionó Melandri, quien aseguró que la apuesta es llegar a distintos segmentos, "esto no es sólo para la gente que no tiene acceso a la banca hoy en día", dijo que también buscan llegar a jóvenes y un público más transversal.