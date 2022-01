Bancos de EEUU dan inicio a la temporada de resultados con ganancias en el cuarto trimestre

Banca & FinTech

Tras los reportes, las acciones de JPMorgan Chase, BlackRock, Citigroup y Wells Fargo comenzaron sus operaciones con signos mixtos.

La temporada de resultados corporativos del último trimestre de 2021 comenzó con el pie derecho en Estados Unidos, siendo los bancos los principales protagonistas.

Uno de los más beneficiados durante este periodo fue la gestora de activos, BlackRock, al reportar ganancias por US$ 1.610 millones o US$ 10,42 por acción. Además, obtuvo US$ 5.110 millones en ingresos, ubicándose en línea con el consenso del mercado.

“BlackRock generó el crecimiento orgánico más fuerte de nuestra historia, incluso cuando nuestros activos bajo administración alcanzaron nuevos máximos. Generamos US$ 540 mil millones de entradas netas en 2021, incluida una industria líder en US$ 267 mil millones de entradas netas activas”, explicó en un comunicado el presidente y CEO de BlackRock, Laurence D. Fink.

“Nuestro negocio está más diversificado que nunca: las estrategias activas, incluidas las alternativas, contribuyeron con más del 60% del crecimiento de la tarifa base orgánica de 2021. Nuestra plataforma de ETF iShares es líder en la industria y siguió siendo un importante motor de crecimiento con flujos récord de US$ 306 mil millones”, añadió.

JPMorgan

Por su parte, JPMorgan tuvo un desempeño más moderado, ubicándose dentro de las expectativas del mercado, pero con nuevas caídas respecto al periodo anterior.

Durante el cuarto trimestre las ganancias por acción fueron de US$ 3,33 por acción, es decir, a US$ 10.399 millones. Lo anterior, superando los US$ 3 por acción estimados por el mercado, significando una baja de 14% respecto al periodo anterior, impulsado por "un mayor gasto no relacionado con intereses".

Respecto a los ingresos, estos aumentaron un 1% a US$ 30.350 millones, por sobre los US$ 29.780 millones estimados.

“JPMorgan Chase reportó resultados sólidos en todos nuestros negocios que se beneficiaron de la elevada actividad de los mercados de capitales y un repunte en la actividad crediticia, ya que los préstamos promedio de toda la empresa aumentaron un 6%”, afirmó su presidente y director ejecutivo, Jamie Dimon.

“A la economía le sigue yendo bastante bien a pesar de los obstáculos relacionados con la variante ómicron, la inflación y los cuellos de botella en la cadena de suministro. El crédito continúa siendo saludable con cancelaciones netas excepcionalmente bajas, y seguimos siendo optimistas sobre el crecimiento económico de EEUU, ya que el sentimiento empresarial es optimista y los consumidores se benefician del crecimiento del empleo y los salarios”, agregó.

Citigroup

Citigroup fue otro de los bancos estadounidenses que terminó 2021 con buenos resultados al reportar ganancias por US$ 1,99 por acción o US$ 3.200 millones, mientras que los ingresos subieron a US$ 17.020 millones. En ambos casos, superaron las estimaciones de los analistas.

A nivel anual, sus ganancias fueron de US$ 22 mil millones, acompañado de ingresos por

US$ 71.900 millones.

Adicionalmente, el banco explicó que acordó vender sus operaciones bancarias en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam por unos US$ 3.600 millones, las cuales serían adquiridas por United Overseas Bank.

“Tuvimos un final decente para 2021 que impulsó los ingresos netos del año hasta US$ 22 mil millones en lo que fue un entorno crediticio mucho mejor que el año anterior. Citi devolvió casi US$ 12 mil millones de capital a los accionistas y el valor contable tangible aumentó 7% durante el año”, comentó la CEO, Jane Fraser.

“Seguimos transformando nuestro banco con un enfoque en la simplificación y la construcción de una cultura de excelencia. Hemos visto la resiliencia y la importancia de Citi ya que hemos apoyado a nuestros clientes a través de aguas desconocidas y continuaremos sirviéndolos con orgullo", concluyó.

Wells Fargo

Por último, la compañía de servicios financieros, Wells Fargo, también superó las estimaciones de los analistas al reportar ganancias por US$ 5.800 millones o US$ 1,38 por acción durante el cuarto trimestre de 2021.

Por el lado de los ingresos, estos aumentaron a US$ 20.860 millones. En tanto, durante todo el año, las ganancias netas fueron de US$ 21.500 millones.

“En 2021, mejoramos nuestros rendimientos financieros, incluida la reducción de nuestros gastos y la devolución de una cantidad significativa de exceso de capital a nuestros accionistas al aumentar nuestro dividendo y recomprar US$14.500 millones de acciones ordinarias. También tuvimos un fuerte crecimiento de depósitos y aunque la demanda de préstamos fue débil a principios de año, los préstamos crecieron un 5% en la segunda mitad con un crecimiento tanto en nuestra cartera comercial como de consumo”, explicó su CEO, Charlie Scharf.

“A medida que la economía continuó recuperándose, vimos un aumento en el gasto de los consumidores, mayores tarifas de banca de inversión, mayores tarifas basadas en activos en nuestro negocio de Gestión de inversiones y riqueza, y fuertes ganancias de capital en nuestros negocios afiliados de capital de riesgo y capital privado”, añadió.

Efecto en la bolsa

Tras la publicación de los resultados, las acciones de los bancos comenzaron sus operaciones con rendimientos mixtos, pese a que la mayoría se ubicó por sobre las estimaciones de los analistas.

Esto, a medida que la preocupación de los inversionistas continúa en cómo afectarán los próximos movimientos de la Reserva Federal y de la variante ómicron al rendimiento del sector bancario este año.

Por el lado de las alzas, sólo se ubica Wells Fargo con un avance de 2,30% que lleva a la acción a los US$ 57,29. En la vereda contraria, las caídas las lidera JPMorgan con un 6,20% que arrastra al papel hacia los US$ 157,80, mientras que Citigroup y BlackRock caen alrededor de 3% a US$ 65,28 y US$ 850, respectivamente.

"El corto plazo trae incertidumbre y cierta debilidad sobre el camino del gasto del consumidor, debido al período lento estacional y los posibles efectos omicrón. Creemos que esto puede ser transitorio si la variante omicron se puede controlar, especialmente a medida que nos acercamos a la temporada de primavera de 2022", escribió en una nota a sus clientes el analista de CFRA Research, Kenneth Leon.