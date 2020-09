Bancos registran utilidades por US$ 238 millones durante agosto

Banca & FinTech

CMF detalla el impacto positivo que ha tenido los crédito Fogape en el sistema bancario, impulsando las colocaciones en la cartera comercial.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) comunicó los resultados del sistema bancario al cierre de agosto. La banca anotó utilidades por US$ 238 millones incrementándose en 76,41 % respecto del mes anterior, principalmente, por un mayor resultado de operaciones financieras y, en menor medida, por un incremento del margen de intereses. No obstante, la cifra es lejana al compararse con 2019 cuando la industria ganó US$ 300 millones.

Al momento de observar las ganancias acumuladas en lo que va del año, las utilidades llegan a US$ 787 millones, lo que representa una caída de 67,9% en doce meses.

En lo que respecta a colocaciones, durante agosto aumentaron 5,76% a un año. La CMF explicó que el menor crecimiento respecto a julio-mes que creció 7,21% el crédito "se vio influenciado por la desaceleración de las colocaciones comerciales y de vivienda, y por la profundización de la caída en consumo".

El ente regulador detalló que respecto del otorgamiento de los créditos con garantía Fogape Covid-19, estos continúan impactando la actividad del sistema bancario. Al excluir estas operaciones la variación anual de las colocaciones comerciales se hubiesen desacelerado desde 10,62% a 3,03% medido en doce meses y en el caso del total de colocaciones, desde 5,76% a 1,47% anual.

El supervisor además indicó que la cartera de consumo profundizó aún más su retroceso respecto de 12 meses atrás, con una caída de 11,76%.

Sobre el riesgo de crédito de provisiones y de cartera deteriorada de la banca, la CMF informó que "se han incrementado respecto de lo registrado 12 y 24 meses atrás; no obstante, en este mes se registró una disminución del índice de provisiones. Por su parte, el indicador de morosidad de 90 días o más, bajó por tercer mes consecutivo, registrando su menor valor en los últimos veinticuatro meses explicado por las carteras asociadas a personas".