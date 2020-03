Bancos repartirán entre 30% y 100% de sus ganancias como dividendos a accionistas

Banca & FinTech

Aunque el Banco Central y la CMF hicieron un llamado a tener una política prudente de dividendos, considerando el escenario del coronavirus, las entidades financieras no realizarían cambios a las propuestas que se votarán en las juntas de accionistas.

La señal fue clara por parte de las autoridades económicas a la banca. Se darán mayores flexibilidades y herramientas de liquidez para enfrentar el complejo escenario por el coronavirus, pero a cambio se espera un gesto de los dueños de las entidades financieras: un menor reparto de dividendos, es decir, que repartan un menor porcentaje de las utilidades de 2019 a objeto de poder tener capital suficiente para afrontar la crisis y expandir el crédito.

Santander tomó el guante y sorpresivamente anunció el lunes que modificará su junta ordinaria de accionistas desde el 21 de abril para el 30 del mismo mes. En la ocasión los accionistas (principalmente representantes de la matriz) votarán una nueva propuesta de pago de dividendos, la cual contempla que un 30% de las utilidades del ejercicio 2019 se destinen a pago de dividendo (monto equivalente a $0,87891310 por acción); que otro 30% de las ganancias del ejercicio sea destinado a utilidades retenidas; y el 40% restante a incrementar las reservas del banco.

Itaú repartió el 100% de sus ganancias

Tradicionalmente los meses de marzo y abril son la temporada de juntas de accionistas de sociedades anónimas abiertas, las que por ley deben repartir al menos el 30% de las ganancias del ejercicio. Sin embargo, algunas entidades iniciaron este período de encuentros con sus accionistas antes de que el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sugirieran ser prudentes con la distribución de utilidades.

Fue el caso de Itaú Chile, controlado por el holding brasileño ItaúUnibanco y cuyo segundo principal accionista es el grupo Saieh. La junta se realizó el pasado 18 de marzo y los controladores del banco decidieron repartir el 100% de las ganancias de 2019, esto es, $ 127.065 millones.

Eso sí, originalmente el plan de Itaú Chile era distribuir el 30% de sus ganancias de 2019, según informó el 9 de marzo a la CMF a través de un hecho esencial. Pero en una sesión extraordinaria celebrada ese día el directorio fue informado por los "accionistas ItaúUnibanco Holding y CorpGroup, que en conjunto propondrán a la Junta Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día 18 de marzo de 2020, que se distribuya el 100% de las utilidades del ejercicio 2019".

Las juntas que vienen: Chile, Scotiabank y Bci

Una de las juntas de accionistas más importantes del sector es la de Banco de Chile, que se llevará a cabo mañana jueves. A diferencia de otros bancos, si bien Quiñenco y Citibank controlan la entidad, existe un grupo atomizado de accionistas relevante y que suelen copar el auditorio de calle Huérfanos -y en ocasiones discutir- las propuestas del directorio.

Lo que deberán votar es que se repartirá a los accionistas un 59,1% de las utilidades del 2019, las que fueron por $ 593.000 millones. Es decir, los títulares de los papeles se llevarán $ 350.463 millones de las ganancias totales.

Hasta el cierre de esta edición Banco de Chile mantenía inalterable la propuesta, aunque desde los reguladores esperan un gesto de la familia Luksic, en especial, de Andrónico Luksic, que ha sintonizado de mejor manera con la coyuntura, primero con la crisis social y ahora, con el impacto del coronavirus. De hecho, afirmó que en las empresas de Quiñenco no se producirán despidos en los próximos cuatro meses.

Un día después, el viernes 27 de marzo, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la junta de accionistas de Scotiabank en sus oficinas centrales. La propuesta que tendrán que votar los controladores de la firma (principalmente The Bank of Nova Scotia y familia Said) es que se reparta el 40% de las ganancias de 2019, que fueron poco más de $ 101.751 millones, mientras que el remanente se destinará a un fondo de reservas de utilidades no distribuidas. Desde el banco dijeron que no habrá modificaciones, ya que consideran que la propuesta es lo suficientemente prudente.

En el caso de BancoEstado se da por descontado que la entidad repartirá el 100% de sus utilidades 2019 al Fisco, que fueron de $ 362 mil millones antes de impuestos y que servirán al gobierno para destinarlo a paliar esta crisis.

Para el 8 de abril está fijada la junta ordinaria de accionistas de Banco Bci, ligado al grupo Yarur. El directorio de la firma propuso a sus accionistas la distribución del 35,17% de las ganancias del año pasado, las que fueron de $ 402.645 millones. De esta forma, se repartirá $ 1.000 por acción entre el total de los 141.616.409.000 títulos emitidos, lo que significa un monto de $ 141.616 millones.

"La capitalización de los excedentes de utilidades que no se distribuyen como dividendos, permiten incrementar la base de capital pagado del banco, y así sustentar el crecimiento del banco y el desarrollo de nuevos negocios", indicó la compañía en la citación a la junta de accionistas.

En tanto, Banco Falabella citó a junta de accionistas para el 20 de abril, a las 13:00 horas. En el encuentro, se votará distribuir un dividendo de $ 5.835 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio pasado. La cifra corresponde al 30% de las ganancias logradas en 2019.

En Banco Consorcio, en tanto, se propondrá distribuir el 30% de las ganancias de 2019, lo que representa la suma aproximada de $ 18.967,5 millones. La junta de accionistas se llevará a cabo el 24 de abril, a las 09:00 horas, en las oficinas centrales de la entidad.