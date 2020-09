Bancos y ataques cibernéticos: "No tratamos con un ciber delincuente de 19 años, hay empresas al otro lado que están atacándonos"

Banca & FinTech

De acuerdo con el líder de la banca privada, José Manuel Mena, para alcanzar estándares mundiales en protección cibernética, todavía falta mayor capacitación de los ejecutivos.

Quienes estuvieron monitoreando de cerca la situación que sufrió estos días BancoEstado fue la banca privada, representada por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif).

Bajo el alero de la agrupación gremial se encuentra la Virtual Task Force, una unidad que conecta de forma permanente a los bancos, incluso filiales, y que tiene como propósito que toda la industria maneje información para prevenir un ataque a mayor escala.

Este martes, el presidente de la Abif, José Manuel Mena, señaló que lo ocurrido ayer con BancoEstado "sucede casi todos los días".

"Lo que sucedió ayer sucede en casi todas las partes del mundo. Me atrevo a decir que sucede casi todos los días. En la banca chilena y en el mundo hay miles de ataques diarios, miles, incluso decenas de miles de ataques de diferente índole. Chile, de hecho, a nivel latinoamericano debe estar en el grupo de los países más atacados. Sin embargo, los casos que finalmente se concretan son muy pocos y Chile está en el grupo en el que menos ataques se realizan", señaló Mena en entrevista con Radio Universo.

Recalcó que la industria cuenta con el mejor nivel de prácticas sobre la materia a nivel mundial, debido a que, entre otros factores, dice, existe un regulador fuerte.

"La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), antiguamente Superintendencia de Bancos, desde hace años ha definido normativas que nosotros cumplimos. Es bueno decir que la CMF tiene equipos especializados que hacen monitoreos desde sus posibilidades. La CMF ha definido que cada banco debe tener políticas conocidas por el directorio, definidas por el directorio y cada banco cuenta con funciones así pensadas y analizadas por equipos expertos a nivel mundial, y que cada banco cuente con infraestructura, herramientas con los mejores softwares existentes y que se están renovando permanentemente", explicó.

Con todo, Mena aseguró que pese a estos factores las distintas entidades siguen siendo objeto de ciberataques.

"Todo lo que he dicho no aseguran que no ataquen, porque esa es la realidad mundial que estamos enfrentando. Del otro lado de la mesa tenemos delincuencia que no es la que nosotros conocemos de hace 40 o 50 años atrás. Hay empresas de delincuencia, financiadas en algunos casos por gobiernos de países que así se detecta. No tratamos con un delincuente ciber de 19 años, aquí hay empresas al otro lado que están atacándonos no solo a Chile, sino que a los principales bancos del mundo", indicó.

De acuerdo con el líder de la banca privada, para alcanzar estándares mundiales en protección cibernética, todavía falta mayor capacitación de los ejecutivos.

"Nos falta mayor conciencia en la capacitación de nuestro personal, en términos de no abrir correos sospechosos o la capacitación de los clientes. Esos son elementos que nos faltan respecto de las mejores prácticas a nivel mundial", apuntó.

Sobre si la banca ha tenido que pagar rescates por información sustraída tras sufrir un ataque, el banquero negó la situación, aunque señaló que sí es algo que ocurre en el país, pero en otras industrias.

"Conozco empresas no bancarias, no financieras, que han pagado rescate. Eso existe y existe en el mundo y también existe en Chile", acotó.