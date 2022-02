Bancos y nueva Constitución: “Lo peor que puede pasar es que sea un documento frustrado“

Banca & FinTech

El presidente del gremio, José Manuel Mena, también advirtió el “difícil” escenario económico que deberá enfrentar el gobierno electo de Gabriel Boric y llamó a recomponer el ahorro a largo plazo.

El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, realizó la cuenta pública del gremio en donde abordó la situación del país. Respecto a las últimas votaciones generales que han habido en las comisiones de la Convención Constitucional, el timonel mostró su preocupación.

"Lo que hemos visto en las últimas semanas son planteamientos que son contrapuestos y por eso es el minuto de hacer una atención y decir si es el camino para poder lograr la Constitución que a todos nos represente", planteó.

En esa línea, expuso que "me parece que podemos tener un problema y es el minuto de poder decir aquí hay que volver cuál es el mandato de manera que podamos tener una Constitución que se apruebe".

Profundizó que "lo peor que nos puede pasar como país es que esto vaya ser un documento frustrado, que no represente a la mayoría. Necesitamos generar mayores acuerdos".

El representante de la banca manifestó que la declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece la libertad de emprender, de encontrar un trabajo, la libertad o el derecho de propiedad, elementos que no estarían siendo abordados de manera apropiada por la Convención.

Apuntó que "las votaciones puntuales de una mayoría circunstancial no corresponden. Yo esperaría una situación más sólida en su base de adhesión. No es posible lograr maximalismos ni es posible plantear situaciones extremas. Nos preocupa el proceso que ha habido en estas dos semanas".

Nuevo gobierno

Consultado Mena sobre si existe algún punto del programa del Presidente electo Gabriel Boric que genera preocupación en la banca, sostuvo que los resquemores guardan relación a cómo se implementarán.

Ahondó que "la pregunta es cómo se hace, en qué tiempo y con qué prioridad se plantea la secuencia a tomar".

Afirmó que "nuestra mirada es que si uno toma el proyecto completo y que se va realizar en cuatro años, es imposible" y aconsejó que "la mirada técnica tiene que ser escuchada y tiene que compatibilizarse con la mirada política. Cada una separada, no le hace bien al país".

En cuanto a la disponibilidad de la industria para que aumente su carga tributaria de cara a una reforma para aumentar la recaudación, dijo que la banca está disponible.

Precisó que "la carga tributaria requiere especialmente escuchar el ámbito técnico para que en lo posible no tenga un efecto de malas consecuencias. Los objetivo de traer mayores recursos frente a necesidades que son compartidas por la sociedad, sin embargo, pasa por decisiones en no quedemos en los deseos, sino que escuchemos y miremos fuera de la caja y lo hagamos con las alternativas técnicas".

Apuntó que "hemos visto en períodos recientes en donde la mirada técnica no estuvo presente o no fue escuchada. En este caso, nuestra afirmación es que requerimos una mirada técnica para que la reforma sea adecuada y sostenible, para que no traiga un retroceso en los elementos que hemos mencionado como es la inversión y el crecimiento del país. Sin crecimiento no hay posibilidad de mejoras sociales".

Recalcó que "estamos disponibles para escuchar las propuestas que se hagan y nosotros haremos propuestas, pero la conversación debe ser más de un 50% con una mirada técnica para tener una reforma tributaria exitosa y sostenible".

En cuanto al escenario económico que deberá afrontar el gobierno de Boric a contar del 11 de marzo, Mena estimó que "tiene una situación muy difícil para este año y 2023".

Explicó que debido a la base de comparación será un panorama muy complicado. Por ello, comentó que "el país requiere volver a invertir, sino en 2023 no se recupera el grado de inversión el próximo semestre, el próximo año estará jugado e incluso podrá ser peor que 2022".

Hizo ver que "el próximo gobierno tiene en sus manos una situación muy difícil y quizás la más difícil en las próximas décadas porque no tenemos holguras fiscales o son muy pequeñas porque tenemos una economía sobrecalentada".

Consideró que una de las tareas que deberá enfocarse Boric será en "crear confianza, que significa lograr acuerdos relevantes. No va ser fácil la tarea del próximo gobierno y requiere del apoyo de todos para que el país vuelva a tomar una senda de inversión, crecimiento y empleo, porque sin eso no es posible disminuir la pobreza ni es posible cumplir con todas las demandas sociales".

Restricciones hipotecarias

Mena alertó que tras los retiros de ahorros previsionales y la situación económica del país ha provocado un daño en los fondos que permiten entregar créditos hipotecarios a más de 20 años y tasas de interés bajas.

Expusó que "Chile era el país mejor posicionado en sus créditos hipotecarios en América Latina y comparable a tal vez sólo 15 países en el mundo que tenían la posibilidad de crédito a 30 años con una tasa fija. Nuestra mejor tasa fue de inferior a UF+2% anual. El poder llegar a ese nivel requiere mucho trabajo, requiere reconstruir el ahorro a largo plazo".

Para poder volver a las tasas que se observaron previo al estallido social en donde llegaron a UF+2%, expresó que eso no volverá en los próximos meses. Aseguró que "es posible que al final de esta década pudiéramos tener tasas bajas como las que conocimos. Esto requiere un trabajo sostenido y perseverante para que este desafío se logre".

Sobre cómo evolucionarán las tasas de interés para los créditos hipotecarios en 2022, señaló que "hemos visto que se han estabilizado las tasas en torno a 5% y 6%. Salvo que hayamos sostenido políticas económicas para reconstruir el ahorro, no veo la posibilidad de que esto cambie durante lo que resta de 2022. El promedio de 2022 va ser superior sobre el que terminó el año pasado y en promedio será sobre 5% real anual".

Ante la limitación del mercado de otorgar préstamos hipotecarios mayores a 20 años, declaró que "no se ha podido reconstruir esa capacidad de ahorro o esa capacidad de tomar depositantes, compradores de bonos, que tomen esos recursos a muy largo plazo son 30 años".

Añadió que "lamentablemente lo que vamos a ver en 2022 van a ser todavía plazos de 15 años y a lo más 20 años de manera puntual lo cual es insuficiente y lo tenemos claro respecto a lo que Chile requiere en las familias que aspiran a tener la casa propia".

Analizó también sobre la evolución de los pies que se otorgan en los créditos hipotecarios y que "me parece que para 2022 no veo muchos cambios. Veo que los pies serán más altos, no del 10% como recordábamos, sino que sustancialmente mayores".

Por ello, advirtió que "hay una mirada con mucha incógnita e incertidumbre, es difícil que un bonista o un comprador o un depositante de largo plazo se interese por un país cuyo año tiene mucha incertidumbre todavía. Por eso es relevante establecer definiciones y generar confianza".

Reflexionó que "hay más incógnitas que respuestas claras, que generan inestabilidad en las tasas. La capacidad que podamos volver a tener los créditos hipotecarios que teníamos propios de un país desarrollado, los mejores en América Latina, los más baratos de la región, el menor dividendo dado el mayor plazo, ¿los podemos volver a tener?. Yo creo que sí en la medida que tengamos un esfuerzo en un plan de trabajo sostenido como sociedad. Eso implica políticas públicas y crear las condiciones de confianza económica para que ello sea posible".