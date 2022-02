Bank of Nova Scotia llega a acuerdo con Grupo Said para comprar la totalidad de acciones de Scotiabank Chile

Banca & FinTech

Incluye intercambio de acciones y se ha valorizado en más de US$ 1.000 millones. Grupo Said permanecerá en el directorio de Scotiabank Chile y se convertirá en accionista "relevante" de BNS.

The Bank of Nova Scotia (BNS), matriz de Scotiabank, anunció hoy que alcanzó un acuerdo con el Grupo Said para adquirir la totalidad de su participación accionaria en Scotiabank Chile equivalente a 16,76% de las acciones suscritas y pagadas, a través de un intercambio por acciones comunes en BNS. El acuerdo incluye la permanencia del Grupo Said en el directorio de Scotiabank Chile y se convertirá en un accionista "relevante" del canadiense BNS.

De acuerdo al hecho esencial presentado esta mañana, las compañías involucradas son Inversiones Caburga Limitada, Inversiones del Pacífico, Inversiones Santa Virginia Limitada, Inversiones Corinto, Inversiones Valparaíso e Inversiones SH Seis Limitada.

De tal modo, al cierre de la operación, BNS aumentará su participación en Scotiabank Chile desde un 83% a un 99,8% en una transacción valorada en cerca de $1.300 millones de dólares canadienses (sobre US$ 1.000 millones).

Además, se informó que BNS pagará $650 millones de dólares canadienses (casi US$ 510 millones) en efectivo y entregará al Grupo Said siete millones de acciones de propia emisión, lo cual impactará el índice de capital Tier 1 de Scotiabank en aproximadamente 10 puntos básicos.

Te puede interesar: Scotiabank aspira a duplicar su banca PYME a 2025 y aumenta un 50% su fuerza comercial

"Luego del cierre de la transacción, el Grupo Said se convertirá en un accionista relevante de BNS y mantendrá sus puestos y la Presidencia en el Directorio de Scotiabank Chile. El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre las que se cuenta la aprobación que deberá otorgar la Comisión para el Mercado Financiero y el regulador canadiense", se detalla en el documento.

"Además, el Grupo Said venderá su participación en las otras empresas del grupo BNS en Chile y recibirá el dividendo correspondiente al año fiscal 2021 de Scotiabank Chile. Es intención de BNS, luego del cierre de la transacción con el Grupo Said, transferir las acciones adquiridas a Nova Scotia Inversiones Limitada, sociedad a través del cual mantiene su participación en Scotiabank Chile", concluyen.

Te puede interesar: Bancos comienzan el año con alza de 27% en sus utilidades y superan los US$ 522 millones

Por su parte, el presidente del Directorio de Scotiabank Chile, Salvador Said Somavía, afirmó en un comunicado que el acuerdo les permitirá "continuar con la excelente relación con Scotiabank, y formar parte de su grupo de accionistas, teniendo previsto mantener a largo plazo nuestra participación accionaria en este reconocido banco canadiense, líder en las Américas".

"Estamos encantados de haber realizado esta transacción con el Grupo Said, con el que mantenemos una estrecha relación de negocios. Nos complace que la Familia Said seguirá participando en el Directorio de Scotiabank Chile y Salvador Said continuará como presidente de la Junta Directiva, en la que está realizando un excelente trabajo", indicó el director de Grupo Banca Internacional y Transformación Digital de Scotiabank, Ignacio Deschamps.

"El Grupo Said tiene una fuerte presencia y experiencia en Chile y Latinoamérica y valoramos sus contribuciones al negocio internacional de Scotiabank y al Directorio de Scotiabank Chile", agregó.