BC: proyectos ponen en aprietos al sistema financiero y herramientas para enfrentar la pandemia se agotan

Banca & FinTech

En el organismo consideran que algunas iniciativas podrían podrían limitar las posibilidades de financiamiento en una fase de recuperación.

El Banco Central advirtió en su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) sobre modificaciones regulatorias que podrían terminar impactando de manera negativa en el sistema financiero local.

El instituto emisor señaló que pese a que Chile se mantenía en la parte alta de la tabla de los países emergentes respecto de su clasificación de riesgo, su lugar podía verse afectado, además del incremento sostenido de la deuda pública y un deterioro del balance fiscal.

"A lo anterior, se suman desarrollos locales que podrían afectar el normal funcionamiento de los mercados financieros. En particular, con el objeto de enfrentar los efectos económicos de la emergencia sanitaria, se han propuesto una serie de medidas adicionales, que buscan dar alivios financieros en el corto plazo a empresas y hogares. No obstante, algunas de ellas podrían conllevar efectos no deseados, al dificultar la evaluación de riesgos, la determinación de precios (tasas de interés), afectar las expectativas y disminuir la capacidad para enfrentar futuras contingencias, especialmente pro- ducto de la evolución de la pandemia", indica el reporte.

Aquello, dicen desde el Banco Central en su informe, podría manifestarse en dificultades para la intermediación de recursos de la economía, o la necesidad de ejercer acciones correctivas para las externalidades que estas medidas podrían ocasionar, quitando espacio a otras necesidades apremiantes.

"Hacia adelante se requiere especial atención en las modificaciones al marco regulatorio o exigencias legales que afecten el normal funcionamiento del sistema financiero. Así, iniciativas que afecten la liquidez y solvencia de oferentes de crédito o inversionistas institucionales, o que provoquen disrupciones en el flujo de crédito o en la intermediación de recursos de la economía, podrían limitar las posibilidades de financiamiento, en una fase de recuperación", advierten en el Central.

Se reduce capacidad de acción

Otra advertencia realizada desde el organismo encabezado por Mario Marcel, es que que su capacidad de utilizar recursos para mitigar los efectos de la crisis en el sistema financiero disminuye conforme la pandemia se extiende.

"Las diversas medidas de alivio de liquidez de bancos centrales, tanto en Chile como en el mundo, han reducido la volatilidad de los mercados y colaborado en la absorción de shocks y reasignación de riesgos. Sin embargo, estas políticas, cuya magnitud supera lo observado en la Crisis Financiera Global, reducen la capacidad de acción de las distintas instituciones en el futuro", se señala en el reporte.

En el caso local, en IEF detalla que, a agosto de este año, el instituto emisor ha destinado cerca del 40% de sus activos a la implementación de estas políticas, las que se verían afectadas en su efectividad si se prolonga todavía más el shock real, ya que fueron diseñadas para afrontar problemas de liquidez de forma transitoria.