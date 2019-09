Bci ha desembolsado casi US$ 1.700 millones en adquisiciones los últimos cuatro años

Banca & FinTech

El banco ligado a la familia Yarur acaba de desembolsar US$ 75 millones en su tercera compra en Estados Unidos.

La última jugada de los Yarur, aunque no es muy abultada en monto versus sus adquisiciones más recientes, viene a consolidar su apuesta por la internacionalización, que en solo cuatro años los ha llevado a desembolsar en M&A cerca de US$ 1.700 millones.

Así, a los US$ 75 millones que destinó para la compra de su tercer banco en EEUU -anunciado esta tarde-, se suma la compra de TotalBank, a través de su filial City National Bank of Florida, cerrada en 2018, por un monto de US$ 528 millones.

Al momento de la adquisición, TotalBank tenía activos por US$ 3.042 millones, colocaciones netas por US$ 2.170 millones, depósitos por US$ 2.181 millones y 17 sucursales.

"El banco ofrece una amplia gama de servicios financieros a clientes corporativos, pequeñas empresas y personas", dijeron desde Bci en la época.

Suma y sigue. En 2017, el Banco de Crédito e Inversiones cerró la compra del negocio financiero de Walmart Chile, por el 100% de todas las entidades que formaron parte de Walmart Chile Servicios Financieros, por un total de US$ 148 millones. La compra, tras la aprobación de las autoridades regulatorias, se concretó a fines de 2018.

Desde entonces, Bci corre con la emisión y operación de las tarjetas de crédito Lider MasterCard y Presto, además del origen de Avances y SuperAvances y el corretaje de seguros personales, entre otros.

En 2015, en tanto, el banco cerró la compra de City National Bank of Florida por US$ 946,9 millones, el cual era propiedad del grupo Bankia. Se completó así el mayor desembolso del banco hasta ahora.

Entre que se firmó el acuerdo de compra por parte de ambas compañías, en mayo 2013, y el cierre de la adquisición, en octubre 2015, el patrimonio tangible de City National Bank of Florida creció más de 30%.