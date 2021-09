Bci obtiene luz verde por parte de los reguladores para su aterrizaje en Perú

Banca & FinTech

La compañía controlada por la familia Yarur tiene como siguiente paso obtener la licencia de funcionamiento por parte del regulador peruano. La expectativa es comenzar a operar durante el primer trimestre del próximo año.

Los planes de Bci de operar un banco de segundo piso en Perú comienzan a concretarse. A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el gerente general de la entidad financiera, Eugenio Von Chrismar, comunicó que recibieron la totalidad de las autorizaciones regulatorias para la formación de Bci Perú, firma que operará como filial.

El primer visto bueno lo recibió por parte de la CMF el 9 de junio, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS) el 20 de agosto y del Banco Central de Chile el 2 de septiembre.

Von Chrismar indicó que "habiéndose obtenido las autorizaciones regulatorias necesarias, en los próximos días se procederá a perfeccionar la creación de Bci Perú".

A través de un comunicado de prensa, el banco precisó que el siguiente paso será obtener la licencia de funcionamiento de parte de la SBS, la que es indispensable para poder dar inicio a las operaciones propiamente tales y se espera sea otorgada durante el segundo semestre de 2021.

Con este último permiso, Bci podrá abrir las puertas de su filial Bci Perú en el primer trimestre de 2022.

La operación en el país vecino permitirá a Bci ofrecer una plataforma de servicios y productos financieros en tres países - junto a Chile y Estados Unidos- que actuará como un solo banco en la región.

Cabe recordar que en entrevista con DF, el gerente de Desarrollo Corporativo, Internacional y Sostenibilidad de Bci, Diego Yarur, ratificó las ganas de expandirse a Perú a pesar de la llegada de Pedro Castillo a la presidencia del vecino país.

Afirmó que "siempre nos ha gustado Perú en términos de su institucionalidad. Lo vemos con un tremendo potencial, independiente de los vaivenes políticos. Tenemos una mirada de largo plazo y creemos que el país va a seguir creciendo. Hay más de 500 empresas chilenas en Perú y todas cuentan con planes de crecimiento e inversión. Si bien somos cautos, el proceso de apertura del banco sigue adelante".

El capital inicial del banco en Perú es de US$ 60 millones. Las estimaciones que se manejan internamente en Bci es que al quinto año deberían poseer más de US$ 1.000 millones en activos, lo que significa un capital superior a US$ 100 millones.

La apuesta de Bci es crecer de manera orgánica. Ejecutivos del banco aseguraron a inversionistas colombianos que "queremos ser un jugador importante en el mediano plazo" en el mercado peruano.

La gerencia general de Bci Perú estará a cargo de Gonzalo Camargo; la gerencia de operaciones en manos de Gustavo Ochoa; y la gerencia de riesgo será conducida por Ricardo Van Dyck.