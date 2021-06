Bitcoin cae 7% tras rastreo del gobierno de EEUU en ciberataque a petrolera

Banca & FinTech

Había sido utilizado para pagar a los acusados de hackear a Colonial Pipeline.

Una jornada marcada por las pérdidas volvió a vivir ayer el Bitcoin, la criptomoneda favorita del mercado, luego de que Estados Unidos anunció la recuperación del monto pagado a través de esta moneda virtual a los acusados del ciberataque que sufrió el mes pasado la compañía de oleoducto de petróleo, Colonial Pipeline.

Si bien esto generó gran alivio para las autoridades, el mercado reaccionó de forma negativa en cuanto al Bitcoin, ya que sería una clara señal de que incluso el gobierno es capaz de rastrear la actividad de quienes poseen criptomonedas. Un hecho que iría en contra del espíritu anti-control que condujo a la creación de la divisa.

Según comentó a Bloomberg el analista de mercado senior de Oanda, Jeffrey Halley, el hecho de que los investigadores “pudieran hacer lo imposible de rastrear y apoderarse de él podría estar socavando el libre de control gubernamental”. Agregó que las implicancias de eso podrían provocar una venta masiva de la divisa virtual.

Dicho y hecho. Ayer, el Bitcoin cayó más de 7% durante la jornada, cerrando en US$ 33.561, un valor no visto desde el 3 de enero cuando cerró en US$ 33.591.

Los analistas aseguran que es un momento crucial para la criptomoneda, ya que, de seguir cayendo, podría perder los avances que tuvo este año y ubicarse por debajo de los U$ 30 mil.

Futuro incierto

En un mes, el Bitcoin ha perdido cerca de un 43%. Sin embargo, a nivel anual su crecimiento sigue siendo positivo con un 15%, mientras que respecto a 2020 la cifra aumenta a un 246%.

El gerente general BeFX, Rodrigo Castillo, explica que estas caídas no son algo nuevo, ya que la divisa siempre se ha caracterizado por su alta volatilidad, viéndose afectada principalmente por factores fundamentales.

“En las últimas semanas ha estado luchando para aguantar el soporte de los US$ 30 mil, que es un nivel técnico importante, ya que el último rally alcista que llevó a la moneda a los US$ 60 mil comenzó cerca de estos niveles”, asegura.

“Veremos alta volatilidad ya que hay presiones inflacionarias, y hace algún tiempo, muchos inversionistas están ocupando este activo como un activo refugio, como en el pasado lo fue el oro. De romper los US$ 30 mil, podríamos ver correcciones hasta los US$ 19.500”, añade.

Como efecto de la incertidumbre, otras divisas del mercado, que generalmente se han visto beneficiadas por el éxito del Bitcoin, también sufrieron caídas durante la jornada.

Ethereum bajó más de 3% hasta los US$ 2.531,39, mientras que Dogecoin retrocedió 2%, ubicándose en los US$ 0,33.