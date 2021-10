BofA, Citigroup, Wells Fargo y Morgan Stanley sorprenden con aumentos de utilidades sobre 30% en el tercer trimestre

Banca & FinTech

Si bien la mayoría de los bancos estadounidenses logró superar las expectativas del mercado, Wells Fargo registró una baja de 5% en el margen de intereses, que lo llevó a retroceder en bolsa 1,94% a US$ 45,16.

La temporada de resultados corporativos del tercer trimestre en EEUU sigue en terreno positivo. Ayer fue el turno de Bank of America (BofA), Citigroup, Wells Fargo y Morgan Stanley, que aumentaron sus ganancias en más de 30%.

En el caso de BofA, informó un incremento de 58% de sus ganancias, llegando a US$ 7.700 millones o 85 centavos por acción, mientras que los ingresos subieron 12% a US$ 22.870 millones. Así, superaron las estimaciones del mercado, que eran de US$ 21.800 millones.

"El crecimiento de los depósitos fue sólido y los saldos de los préstamos aumentaron por segundo trimestre consecutivo, lo que llevó a una mejora en los ingresos netos por intereses, incluso cuando las tasas de interés se mantuvieron bajas", dijo el director ejecutivo, Brian Moynihan.

En tanto, Citigroup registró ingresos por US$ 17.154 millones durante este trimestre o US$ 2,15 por acción, superando también las expectativas de US$ 16.970 millones. Asimismo, las ganancias durante el trimestre se dispararon un 48% hasta los US$ 4.600 millones versus los US$ 3.100 millones registrados en 2020.

En la misma línea, Morgan Stanley destacó con un alza de 36% en sus ganancias aplicables respecto a 2020, tras informar US$ 3.707 millones. En tanto, sus ingresos aumentaron 26% respecto a 2020, registrando US$ 14.753 millones.

Wells Fargo

Por su parte, Wells Fargo informó ingresos por US$ 18.834 millones entre julio y septiembre, siendo un 2% menos a nivel interanual. En tanto, acumula una facturación acumulada de US$ 57.636 millones durante los primeros nueve meses del año, es decir, un 3% más respecto a 2020. No obstante, el margen de intereses del banco bajó 5% a raíz de menores préstamos que según el banco, "reflejan una demanda floja, unos prepagos elevados y el impacto de los bajos tipos de interés".

Al cierre, BofA subió más de 4% hasta obtener papeles por US$ 45,07, seguido de Morgan Stanley que lo hizo 2% a US$ 101,01 y Citigroup que ganó 0,49% hasta los US$ 70,61. Sólo Wells Fargo se quedó atrás con una caída de 1,94% a US$ 45,16.