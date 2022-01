BofA y Morgan Stanley baten expectativas de resultados con nuevos récords en cuarto trimestre

Banca & FinTech

Tras la publicación de los reportes, las acciones de ambas instituciones financieras llegaron a subir hasta 5% en sus primeras operaciones.

La temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre ha comenzado con ánimos mixtos en Estados Unidos, tras los reportes de Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup y otros. Hoy, las miradas están puestas en Bank of America (BofA) y Morgan Stanley.

El primero reportó durante la mañana un aumento de 28% en sus ganancias en el último trimestre del año recién finalizado a US$ 7 mil millones, o US$ 0,82 por acción. Lo anterior, superando las expectativas de mercado de US$ 0,76 por acción.

En tanto, sus ingresos durante este período fueron de US$ 22.100 millones, es decir, un 10% más que el año pasado.

“Los ingresos aumentaron más rápido que los gastos, produciendo nuestro segundo trimestre consecutivo de apalancamiento operativo positivo año tras año. Además, aumentamos significativamente los préstamos y depósitos, lo que nos permitió aumentar los ingresos netos por intereses en $1,200 millones en comparación con el trimestre del año anterior a pesar de un entorno de tasas desafiante”, explicó en un comunicado el CFO de BofA, Alastair Borthwick.

Por su parte, el presidente y CEO de BofA, Brian Moynihan, destacó que aumentaron los préstamos en US$ 51 mil millones y agregaron US$ 100 mil millones en depósitos durante el trimestre, llevando a registrar un récord de ganancias de US$ 32 mil millones en 2021.

“En consumo, agregamos millones de nuevas cuentas de tarjetas de crédito y casi un millón de nuevas cuentas corrientes netas. Wealth management tuvo flujos de clientes récord y las cifras de adquisición de clientes más sólidas desde antes de la pandemia. Investment banking tuvo el mejor año de su historia y global markets tuvo sus ventas e ingresos comerciales más altos en una década, liderados por el desempeño récord de las acciones a medida que invertimos en el negocio”, concluyó.

Morgan Stanley

Por su parte, la multinacional financiera estadounidense, Morgan Stanley, también superó las expectativas tras informar ganancias por US$ 3.700 millones o US$ 2,01 por acción, en comparación a los US$ 3.400 millones registrados en el mismo período del año anterior.

Respecto a los ingresos, el banco reportó US$ 14.500 millones durante el cuarto trimestre, un aumento desde los US$ 13.600 millones vistos hace un año.

“En 2021 obtuvimos ingresos netos récord de US$ 60 mil millones y un Rotce del 20%, con resultados sobresalientes en cada uno de nuestros segmentos de negocios. Wealth Management aumentó los activos de los clientes en casi US$ 1 billón a US$ 4,9 billones este año, con US$ 438 mil millones en nuevos activos netos”, detalló en la nota el presidente y director ejecutivo, James P. Gorman.

“En combinación con la gestión de inversiones, ahora tenemos US$ 6,5 billones en activos de clientes. Nuestro banco de inversión integrado ha seguido ganando cuota de cartera. Tenemos un modelo de negocio sostenible con escala, flexibilidad de capital, impulso y crecimiento”, agregó.

Tras la publicación de los resultados, las acciones de BofA y Morgan Stanley comenzaron la sesión con alzas de 5,01% y 3,64%, respectivamente.