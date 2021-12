Botín y las elecciones: “Nuestro compromiso es de largo plazo, independiente de los gobiernos que elijan”

Banca & FinTech

La presidenta ejecutiva de Banco Santander España afirmó que la entidad seguirá invirtiendo en el país y destacó la solidez de su democracia. Asimismo, se mostró optimista del futuro de la región.

La segunda vuelta presidencial que enfrentará al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, fue motivo de análisis por parte de la presidenta ejecutiva de Banco Santander España, Ana Patricia Botín, quien ayer se mostró optimista sobre el futuro de Chile y la región.

Al participar de un encuentro con la prensa latinoamericana, Botín manifestó que el compromiso que tiene la entidad financiera -que en Chile cuenta con el banco de mayor tamaño medido en colocaciones- se mantendrá sin importar el resultado electoral del domingo.

"Nuestro compromiso es de largo plazo. En el caso de Chile, trabajamos por el progreso de las personas y las empresas. Y esto es independiente de los gobiernos que los ciudadanos libremente elijan", dijo.

Agregó que en Chile "estamos orgullosos de ser un banco líder en todas las dimensiones: en calidad de servicio, gestión de personas, aporte social y ambiental".

Además, destacó que nuestro país aparece en el ranking elaborado por The Economist como una de las "democracias más sólidas y eso es muy importante, un gran logro del país".

La ejecutiva reiteró que el banco español "tiene una visión de largo plazo, estamos invirtiendo y lo seguiremos haciendo con el gobierno que elijan los ciudadanos".

Asimismo, valoró los avances de las oficinas Work/Café, proyecto creado en Chile y que hace pocos días inauguró una oficina en la casa matriz en España.

En cuanto a los proyectos en Chile, si bien no profundizó los planes para negocios como Getnet, cuenta Life o Superdigital, indicó que Santander está trabajando en una plataforma global de tarjetas al que podría acceder Chile.

Optimismo y fake news de los analistas

A diferencia de otros bancos y analistas del mercado, Botín se declaró como "una persona optimista que se preocupa mucho" respecto del futuro de la región, ya que, según ella, tiene el capital humano y social para enfrentar los retos económicos, políticos y sociales relevantes que se avecinan en 2022.

"¿Por qué soy optimista? Latinoamérica forma parte de nuestra historia y de nuestro presente, y será una parte importante de nuestro futuro. La región cuenta con los recursos, el capital social y la experiencia necesaria para progresar y vamos a apoyar a las comunidades, los clientes y las empresas en la región, como lo hemos hecho durante las últimas tres décadas", expresó.

"Estamos en un momento donde muchos analistas ven a la región con problemas, están pesimistas (...) para mí esta visión que hay hoy bastante negativa es una de las muchas fake news porque pareciera que en las últimas tres décadas en el continente no ha pasado nada.

Eso es rotundamente falso, porque en Latinoamérica han pasado muchas cosas y la mayor parte de ellas, positivas", dijo.

Por ello, anunció que Santander destinará unos US$ 6 mil millones a la transformación digital y tecnología de la entidad en Latinoamérica entre 2022 y 2024 para expandir el negocio y servicio al cliente.

Cabe mencionar que Latinoamérica representa el 40% de los resultados de Santander, y da servicio a casi 80 millones de clientes (de los 152 millones que tiene el grupo) en la región, principalmente en Brasil, México, Chile, Argentina y Uruguay.

Además, en Latinoamérica trabajan la mitad de los 193 mil empleados del grupo.

FinTech y las reglas del juego

Consultada por la irrupción de las empresas FinTech en la industria financiera, Botín fue clara en señalar que, si bien valora la competencia de estos nuevos actores, se requieren reglas claras respecto de las exigencias normativas a las que deben ser sometidos.

"Damos la bienvenida a la competencia. No nos asusta competir con las BigTech ni con las FinTech. Damos la bienvenida a que las reglas del juego sean parejas, en condiciones iguales, es decir, si yo doy un servicio de pagos me regulan de una manera, deben regular a las FinTech de esa misma manera. Que sean los mismos requerimientos de capital, operativos, resiliencia y de la privacidad de los datos de nuestros clientes. La regulación debe ser sobre lo que haces y no cómo te llamas", afirmó.

Respecto al resto de los negocios de la región, Botín destacó el rendimiento de las operaciones en Brasil, que ha logrado ser uno de los más rentables para la matriz, tras la compra de Banespa en 2000.

También abordó la situación de Argentina, donde espera que ese país pueda volver a los mercados internacionales a través de mayores grados de incertidumbre a los inversionistas y destacó a los "unicornios" que han generado.