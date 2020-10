Brotes verdes en resultados de Santander España: ganó US$ 2.063 millones en el trimestre

Banca & FinTech

En un año marcado por el impacto del Covid-19 y el reconocimiento de goodwills, el grupo liderado por Ana Patricia Botín destacó la recuperación de la actividad entre los meses de julio y septiembre.

Los primeros brotes verdes en su balance comienza a ver el Grupo Santander, luego de las pérdidas que ha generado el coronavirus y el reconocimiento de goodwills en algunas unidades de negocios fuera de España.

Ayer, el holding financiero español dio a conocer sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2020, en el que el período comprendido entre julio y septiembre, logró utilidades por US$ 2.063 millones, lo que significa un avance de 249% versus el mismo trimestre del año anterior, ya que en esos meses también se llevó a cabo un goodwill.

“La actividad se está recuperando con fuerza, por eso el tercer trimestre fue mucho mejor que el segundo. Los ingresos crecieron un 18% en euros constantes a medida que la actividad volvió casi a niveles prepandemia, las provisiones cayeron un 14% y seguimos reduciendo costos por encima de lo esperado”, comentó ayer la presidenta de Santander, Ana Patricia Botín.

Sin embargo, el buen trimestre de Santander aún no logra aplacar los efectos del coronavirus y el reconocimiento de goodwills. Al tercer trimestre el Grupo español acumula pérdidas por US$ 10.672 millones, mientras que al mismo mes de 2019 la cifra fue de US$ 4.369 millones, pero en ganancias.

Foto: Bloomberg

De acuerdo con lo explicado por el banco, el retroceso al reconocimiento de goodwills de sus inversiones históricas en algunas unidades de negocio (Reino Unido, Estados Unidos, Polonia y Santander Finance Consumer), terminó por generar un cargo extraordinario sin efecto en caja por US$ 14.155 millones.

Sin considerar el efecto de los goodwills, Santander alcanzó un beneficio ordinario de US$ 4.282 millones en los primeros nueve meses de 2020, un 33% menos que en el mismo período del año anterior, lo que se explica por las mayores provisiones relacionadas al Covid-19.

Sudamérica: la joya de la corona

Una tendencia que con el paso de los meses ha ido cambiado al interior del holding es la procedencia de los recursos que recibe. Al igual que el trimestre anterior, Sudamérica continúa siendo la región que más aporta a la matriz por sobre Europa y Norteamérica, hecho que fue destacado por Botín en la entrega de los resultados.

“La diversificación ha tenido un papel crucial en esta recuperación: Sudamérica está dando buenos resultados”, señaló la empresaria.

Las filiales de Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay y Chile aportaron en conjunto US$ 2.480 millones de beneficio ordinario, lo que equivale a una contribución del 41% a la matriz, versus el 38% que registró en el mismo periodo de 2019 (ver gráfico).

“El beneficio ordinario atribuido de los primeros nueve meses del año ha disminuido un 10% afectado por las provisiones adicionales relativas al Covid-19. Sin embargo, en el trimestre aumenta el 15% por el buen comportamiento de los ingresos comerciales y las menores dotaciones”, indicaron desde el banco sobre el negocio en Sudamérica.

El 72,9% de las utilidades que entregó la región a la matriz durante los primeros nueve meses del año provienen desde Brasil, con US$ 1.809 millones, un 11% inferior a los obtenidos en el período anterior debido a las provisiones que se realizaron por la pandemia. Le siguió su filial chilena, con US$ 315 millones, un 33% menos que a septiembre de 2019. Lo anterior, por el alza en las provisiones, las que llegaron a US$ 585 millones, un 85% más que al noveno mes del ejercicio pasado.

Santander entregará dividendos

Junto con la entrega de resultados, los accionistas del Grupo Santander aprobaron el pago de dividendos, pese a que el Banco Central Europeo (BCE) recomendó a los bancos del Viejo Continente que se abstuvieran de distribuir recursos a sus propietarios con cargo a las ganancias de 2020 y 2021. Lo anterior, en momentos en que entregaba facilidades de liquidez a las instituciones financieras para ir en apoyo de sus clientes.

Ana Patricia Botín defendió la decisión de realizar los pagos a los accionistas del holding financiero. En ese sentido, la empresaria señaló que el banco mantiene una calificación crediticia de máximo nivel y que sus índices de capital están evaluados de forma positiva.

“Entendemos la importancia de los dividendos para nuestros accionistas. El reparto de los beneficios es además el mejor exponente de la disciplina financiera y su recurrencia aporta confianza y estabilidad a los inversores”, explicó Botín.