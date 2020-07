CEO de Itaú sale a explicar al mercado la pérdida contable de casi US$ 1.000 millones: "No afecta la liquidez"

Banca & FinTech

Gabriel Moura encabezó esta mañana una conferencia con analistas del mercado para explicar el perjuicio informado ayer a la CMF.

Este viernes, las miradas del mercado estaban puestas en Itaú Chile. Ayer, el banco informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que en los resultados a junio de este año reconocerían una pérdida contable por US$ 930 millones, debido al deterioro del goodwill.

Para calmar las aguas y explicar lo comunicado, el banco organizó esta mañana una conferencia con analistas del mercado, que fue encabezada por el propio CEO de la firma, Gabriel Moura.

En la instancia, el ejecutivo insistió en que la pérdida contable no afectará la liquidez del banco de capitales brasileños.

"Esto no significa que el banco tuvo una pérdida efectiva, una pérdida económica, no significa eso. No afecta la liquidez, no afecta operacionalmente al banco, no afecta los ratios de capital que nosotros tenemos. Pero, está el beneficio de limpiar un poco eso (el balance)", comentó.

Los motivos de la pérdida contable

En ese sentido, explicó los motivos que llevaron a la institución financiera a tomar la decisión de reconocer ayer la millonaria pérdida contable.

"Nosotros vemos, a través de nuestros cálculos, que hay una diferencia con las expectativas de cuando esto fue constituido en 2016. Nosotros hacemos los testeos todos los años, pero es en este momento cuando el crecimiento es un poco menor, las tasas un poco menores, y nos parece que era el momento adecuado de hacerlo. Las evidencias que nosotros tenemos de deterioro nos dice que el precio de la acción en el mercado reconoce eso. Esto no es una causa del precio de la acción, es una consecuencia de lo que vimos en el precio de la acción", indicó.

Consultado por los próximos pasos del banco para alcanzar una capitalización acorde a los estándares de Basilea III, señaló que los planes no han cambiado y que esperan poder llegar al capital necesario con la rentabilidad que genere la institución.

"El plan que nosotros tenemos no ha cambiado: que el banco sea capaz de mejorar su rentabilidad y retener el capital para hacer la convergencia. Claro que la situación económica desde el final del año pasado y ahora el crecimiento que vemos en Chile y en Colombia un poco más desafiante", dijo el gerente general de Itaú Chile.

"Mantenemos el plan que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo y alineados al hecho esencial que hicimos a inicios de año, los accionistas e Itaú Unibanco particularmente están disponibles para apoyar al banco desde el punto de vista del capital, para que el banco continúe creciendo en el mercado", añadió.