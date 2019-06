CEO de Scotiabank llama al gobierno a reflexionar por paro de trabajadores de la CMF

Banca & FinTech

Además, consideró razonable esperar un menor crecimiento del país en medio de las mayores tensiones de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

El gerente general de Scotiabank, Francisco Sardón, salió a dar sus impresiones sobre la paralización de los trabajadores de la exSuperintendencia de Bancos que está ad portas de cumplir una semana.

Al término de un seminario organizado por el banco, el ejecutivo señaló que "es muy lamentable que una institución que es tan respetada como la exSuperintendencia de Bancos y que sus trabajadores estén en huelga".

Sardón consideró que la paralización de las actividades de supervisión bancaria "llama a una reflexión de todos, de qué es lo que se tiene que hacer desde el gobierno para poder pasar este impase".

Además, no ocultó su sorpresa frente a la movilización de los funcionarios de la exSBIF quienes están demandando mantener sus condiciones laborales en su traspaso a la Comisión para el Mercado Financiero, manifestando que "nunca hemos visto una entidad reguladora que paralice. Es una cosa llamativa y esperamos que nuevamente se supere".

Cabe recordar que además de los trabajadores del área bancaria, hoy también paralizaron por media jornada los empleados de Valores y Seguros en señal de advertencia al Ejecutivo para igual los derechos y beneficios laborales a todos funcionarios de la CMF.

Ante el sinceramiento del crecimiento económico del país que hizo el Presidente Sebastián Piñera en la cuenta pública realizada el sábado, Sardón dijo que "no es malo en el contexto en que estamos y es cierto que puede haber habido mayores expectativas pero nosotros no hemos contratado un mago, hemos contratado a un presidente y a un grupo de ministros, que no son magos. Me parece que el gobierno está haciendo lo que le corresponde hacer y lo que debemos hacer los ciudadanos es ajustar nuestras expectativas".

Y es que ante el agravamiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, Sardón consideró que "es razonable esperar una menor crecimiento".

Operación del banco

En términos de crecimiento de colocaciones del banco, Sardón descartó que pueda producir algún efecto inmediato en las operaciones. "Nuestro mandato es siempre crecer por encima del mercado e independientemente cuál sea la tasa del mercado", sostuvo.

No obstante, no descartó que "tomaremos las medidas que tengamos que tomar de ajustes si es que sea necesario".

En lo que respecta a la integración tras haber comprado BBVA Chile el año pasado por más de US$ 2.200 millones, "estamos fusionado las mesas de dinero y algunas partes del sistema de éstas. Hemos hecho hace poco la fusión del sistema swift y estamos operando con uno solo y vamos a cumplir con el cronograma el 31 de octubre".

Consultado sobre si Scotiabank tiene un interés en adquirir la compañía de financiamiento automotriz Forum –el último negocio del grupo BBVA en el país- el ejecutivo manifestó que no se podía referir al tema pero explicó que "la industria automotriz está sufriendo un cambio enorme y hay que evaluarlo".

Sobre si están interesados en adquirir una mayor participación accionaria dentro de Transbank con la venta que está realizando Santander, dijo que podrían aumentar su participación dentro de la compañía de medios de pago, pero "no en este momento".