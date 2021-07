Citibank cierra la primera mitad del año con alza de 300% en sus ingresos netos

Banca & FinTech

Respecto al segundo trimestre del año, el banco de inversión liderado por Jane Fraser comunicó un ingreso neto de US$ 6.200 millones, o o US$ 2,85 por acción.

Las buenas noticias continúan en la banca estadounidense, a medida que se conocensus resultados financieros del segundo trimestre del año.

Esta mañana fue el turno de Citigroup, que comunicó un ingreso neto de US$ 6.200 millones, o o US$ 2,85 por acción, lo cual representó un fuerte avance frente a los US$ 1.100 millones registrados en el mismo periodo de 2020, apoyado principalmente por un menor costo del crédito.

De esta forma, el banco estadounidense registró en el primer semestre del año un ingreso neto de US$ 14.135 millones, es decir, casi un 300% más que en 2020.

“El ritmo de la recuperación global está superando las expectativas anteriores y, con ello, la confianza de los consumidores y las empresas está aumentando. Vimos esto en todos nuestros negocios, como se refleja en nuestro desempeño en banca de inversión y renta variable, así como en un marcado aumento del gasto en nuestras tarjetas de crédito. Si bien debemos ser conscientes de la desigualdad en la recuperación a nivel mundial, somos optimistas sobre el impulso que se avecina", indicó en un comunicado la CEO de Citi, Jane Fraser, agregando que durante la primera mitad del año devolvieron casi US$ 7.000 miloones en capital a sus accionistas.

"Nuestro objetivo general es aumentar los retornos que generamos y cerrar la brecha con nuestros pares. Nos hemos propuesto modernizar nuestro banco y queremos lograr nada menos que la excelencia en nuestro entorno de riesgo y control, nuestras operaciones y nuestro servicio a los clientes ”, concluyó Fraser.

No obstante, la firma evidenció una caída de 12%, en términos de ingresos totales tras pasar de US$ 19.800 millones el año pasado a US$ 17.500 millones, reflejando así "la normalización en la actividad del mercado en los mercados de renta fija dentro del grupo de clientes institucionales, junto con un menor promedio de préstamos con tarjeta en la banca de consumo global, así como el impacto de tasas de interés más bajas".

En la misma línea, los prestamos de Citigroup bajaron 3%, mientras que los ingresos por operaciones de renta fija cayeron 43% respecto al año pasado.

Al cierre de esta nota, Citigroup caía 0,61% a US$ 67,93 la acción, en un contexto de incertidumbre donde el mercado analiza los riesgos inflacionarios y las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso de EEUU.