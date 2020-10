Citigroup informa caída en sus ganancias y advierte lento repunte

Banca & FinTech

La banca de consumo del tercer prestamista más grande de EEUU luchó con una disminución de los clientes y el gasto.

Citigroup superó ayer las previsiones de los analistas para las ganancias del tercer trimestre, impulsadas por un aumento de las operaciones, pero sus resultados subrayaron problemas más profundos en su banca de consumo, que luchó con una disminución de los clientes y el gasto.

El tercer prestamista más grande de Estados Unidos -que tendrá a la primera CEO de Wall Street, Jane Fraser, desde principios de 2021 en reemplazo de Michael Corbat- se enfrenta a una serie de retos a medida que la recesión provoada por el coronavirus impacta en los hogares.

La dirección, en conferencia con analistas, dijo que el banco se estaba preparando para un período de dolor largo. "Esperamos una recuperación algo más débil y lenta tanto en el empleo como en el PIB hasta 2022", dijo el director financiero, Mark Mason.

Citi reportó su primera caída total de ingresos este año, con una reducción de 7% a US$ 17.300 millones en el tercer trimestre. Las ganancias cayeron en más de un tercio, ya que sus clientes de tarjetas de crédito cerraron cuentas y gastaron menos.

El banco, uno de los mayores emisores de tarjetas de crédito del mundo, dijo que las cuentas abiertas al final del período en toda su cartera cayeron un 4%, o más de 5 millones, y las compras se redujeron un 10%.

Sin embargo, había algunos puntos altos. El negocio comercial de Citi tuvo otro trimestre fuerte, con los ingresos de los bonos y el mercado de valores saltando un 18% y un 15%, respectivamente.

La ganancia neta aplicable a los accionistas ordinarios cedió a US$ 3.230 millones, o US$ 1,40 por acción. La cifra se compara con la utilidad de US$ 4.910 millones, o US$ 2,70 por acción, reportada en el mismo período de 2019.

Más temprano, JPMorgan Chase dijo que superó con comodidad las proyecciones de analistas de Wall Street para sus utilidades del tercer trimestre, apoyado en su robusto negocio de intermediación gracias a un repunte de los mercados bursátiles.