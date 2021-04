Citigroup triplica ganancias en el primer trimestre y oficializa que terminará su negocio minorista en 13 países

Banca & FinTech

Esa revisión llevará a Citi a desinvertir en negocios de Australia, China e India.

Citigroup Inc rebasó el jueves las estimaciones de analistas sobre las ganancias del primer trimestre, ya que sus previsiones de una recuperación económica apuntalada por vacunaciones y estímulos del Gobierno estadounidense le permitieron liberar las reservas que había apartado por posibles pérdidas.

El prestamista también dijo que abandonaría sus negocios de banca del consumidor en 13 mercados en Asia y Europa, como parte de una estrategia de revisión de sus operaciones bajo la nueva presidencia ejecutiva de Jane Fraser.

La ganancia neta del banco se triplicó en el trimestre a US$ 7.940 millones, o US$ 3,64 por acción; en comparación con US$ 2.540 millones, o US$ 1,06 por acción, reportados en el mismo periodo del año anterior.

Analistas esperaban en promedio una ganancia de US$ 2,60 por papel, de acuerdo a datos de Refinitiv IBES.

Los resultados del banco se vieron impulsados por su decisión de liberar US$ 3.850 millones en reservas que había apartado por pérdidas previstas en créditos debido a la pandemia del coronavirus. Hace un año, había sumado US$ 4.880 millones a sus provisiones para afrontar pérdidas.

Citigroup dijo que el Grupo de Clientes Institucionales del banco seguirá ofreciendo servicios y continuará operando en "centros de riqueza" de Singapur y Hong Kong, además de Londres y Emiratos Árabes Unidos.

No dio calendarios para la salidas de mercados.

La estrategia es la más reciente acción anunciada por Fraser para simplificar el negocio de banca de consumo de Citi y elevar los retornos a sus accionistas.