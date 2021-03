CMF arranca con su nuevo sistema de fiscalización y estrena nueva estructura organizacional

Banca & FinTech

El regulador informó que además se crearon dos nuevas direcciones que trabajarán de manera transversal los pilares de conducta de mercado y de mirada prudencial.

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y bien lo sabe la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que hoy informó a través de un comunicado de prensa el inicio de la implementación de su nueva estructura de regulación y supervisión para las industrias de valores, seguros y banca, a través de un esquema twin peaks.

La entidad presidida por Joaquín Cortez detalló que comenzó a ejecutarse el modelo de twin peaks que está sustentado en dos pilares: una mirada prudencial y de conducta de mercado para el sistema financiero.

La CMF explicó que este cambio tiene por objetivo fortalecer las labores de supervisión y regulación de la Comisión y por tanto sus capacidades para cautelar la solvencia de los intermediarios financieros, la conducta en el mercado y la protección del cliente financiero, a la vez que promueve el desarrollo del mercado financiero.

El pilar basado en una mirada prudencial está centrado en la cautela la solvencia y adecuada gestión del riesgo de las instituciones financieras fiscalizadas. Mientras que la de conducta de mercado busca velar por la transparencia e integridad del mercado de valores y la protección del cliente financiero.

Adicionalmente, estas transformaciones ayudarán a fortalecer la capacidad de análisis y entrega de información al público de la CMF.

El regulador destacó que este proceso marca un hito luego que la CMF absorbió la exSuperintendecia de Bancos desde el 1 de junio de 2019.

Nuevos cargos

La nueva estructura de supervisión y regulación sigue las líneas de las recomendaciones que entregó el Fondo Monetario Internacional en una asesoría que hizo a la CMF.

La CMF indicó que "el modelo que se está implementado busca que la regulación y supervisión incorporen una mirada global de los desarrollos y riesgos del sistema financiero, y que se logren sinergias y consistencia en la regulación y supervisión al interior de cada pilar".

Resaltó que se elevan a nivel del Consejo de la CMF decisiones donde haya eventuales conflictos entre los objetivos prudenciales, de conducta y de desarrollo del mercado financiero.

La nueva estructura organizacional que arrancó hoy considera la creación de cuatro direcciones generales que reemplazarán a las actuales intendencias. Por el lado prudencial, la dirección general de Supervisión Prudencial es liderada por Osvaldo Adasme mientras que la de Regulación Prudencial es comandada por Luis Figueroa.

En el pilar de conducta de mercado, la dirección general de Supervisión de Conducta de Mercado es dirigida por Daniel García. La de Regulación de Conducta de Mercado es guiada por Patricio Valenzuela.

La CMF reveló que el Consejo aprobó la constitución de dos nuevas direcciones generales que cumplen funciones transversales: Dirección General Jurídica, encabezada por José Antonio Gaspar; y la Dirección General de Estudios, Estadísticas y Datos, liderada por Nancy Silva.

Se suma a ellas la Dirección General de Administración y Operaciones ya integrada liderada por Pía Barros y la Dirección de Recursos Humanos liderada por Juan Francisco Cantillana.