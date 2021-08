CMF emite alerta contra tres plataformas de inversiones e incluye reconocida exchange de criptomonedas internacional

Banca & FinTech

La entidad llamó a los inversionistas a buscar mayor información sobre los productos y las empresas con la que están considerando invertir.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que emitió una alerta contra tres entidades financieras que no se encuentran bajo su perímetro regulatorio. Se tratan de Omegapro, Binance y Swedencap.

Respecto Omegra y Swedencap, el regulador indicó que ofrece servicios de inversión y opera a través de su sitio web. Dada esta naturaleza, son "una entidad no autorizada para prestar servicios financieros en Chile".

La advertencia a los usuarios del sistema financiero local respecto a la primera compañía no ha sido la única, ya que se encuentra en la lista negra de la Autoridad del Mercado Financiero de Francia.

También la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España realizó una advertencia al público informando que Omegapro y Swedencap no cuenta con autorización para prestar servicios de inversión.

Respecto de Binance, que es una plataforma de inversiones en criptomonedas, la CMF informó que se trata de una compañía no supervisada y que en consecuencia no cuenta con autorización del para prestar servicios en Chile.

Los dardos contra Binance no han cesado a nivel internacional. Por ejemplo, Malasia prohibió su funcionamiento. También la Financial Conduct Authority del Reino Unido realizó el mes pasado una alerta dando cuenta que Binance Markets Limited y Binance Group no cuentan con autorización de dicho regulador para prestar servicios de inversión.

La compañía tecnológica vinculada a las criptomonedas se ha visto presionada ante los reguladores y en Alemania, Italia y Países Bajos ha tenido que poner fin a sus operaciones con derivados.

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, señaló a finales de julio que están trabajando con los reguladores en los diferentes mercados en donde opera para poder contar con las autorizaciones respectivas para funcionar.

Tras estas alertas, la entidad presidida por Joaquín Cortez señaló que "recomienda a los inversionistas que, antes de realizar una inversión, siempre busquen mayor información sobre los productos y las empresas con la que están considerando invertir".

Sugirió "consultar el sitio web de la CMF para confirmar si la empresa respectiva se encuentra registrada en Chile y qué personas son responsables de su administración".

Además, de "utilizar los buscadores de uso común en Internet a efectos de identificar la existencia de reclamos o comentarios negativos respecto de la entidad, realizando búsquedas que contengan el nombre de la empresa, los nombres de los directores y de los productos que están considerando para su inversión"