CMF pone presión a Hacienda y reafirma la necesidad de regular al sector FinTech

La comisionada Rosario Celedón también planteó contar con actualizaciones a las legislaciones de protección de datos personales y de ciberseguridad para el buen funcionamiento del sistema financiero del país.

La comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Rosario Celedón, participó hoy de un seminario sobre regulación y competencia en la industria FinTech que organizó la Red ProCompetencia, donde manifestó la necesidad de que el país cuente con un marco regulatorio para esta industria.

Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda informó a la comisión de Economía del Senado que a mediados de este año la cartera enviaría el proyecto de ley FinTech, luego del anuncio que hizo Teatinos 120 el año pasado sobre esta materia.

Celedón recordó que en este período de pandemia se ha visto a la industria financiera tradicional acelerar sus procesos de digitalización y las FinTech han surgido como un actor que complementa la innovación del sector y que impulsa su competencia. De esta manera, "se aprecia en los mercados una mayor eficiencia, una reducción de los riesgos a través de la automatización de procesos", sostuvo la miembro del consejo de la CMF.

La comisionada destacó que las FinTech "es un desarrollo positivo y concordamos que hay que poner mucho foco a cómo se va desarrollando. Creemos que puede traer mayor eficiencia y competencia en el mercado financiero que la necesita".

Resaltó que "las FinTech pueden desafiar a las tecnologías tradicionales, favorecer la inclusión financiera y expandir las fuentes de financiamiento para pequeñas empresas que no están atendidas hoy día".

Por ello, Celedón afirmó que "es importante tener un marco regulatorio porque también da un orden y nos permite a nosotros como supervisor tener una visión más clara y herramientas, prever riesgos, controlar daños, tener a quién asignar responsabilidades cuando las cosas fallan, pero también porque se integran las FinTech a un ecosistema y el no estar regulados también puede tener connotaciones complejas".

Sobre la importancia de tener un marco regulatorio para el sector tecnológico financiero, la comisionada explicó que "el no estar sujeto a una regulación, si bien uno podría pensar que es una ventaja comparativa porque no tiene carga regulatoria, también pasa a ser de alguna manera una barrera porque el no tener un marco regulatorio claro a veces inhibe este desarrollo".

El modelo de supervisión

Asimismo, explicó que dado las diferentes áreas que aborda el sector FinTech es imperioso contar una legislación que se haga cargo de sus particularidades. "La visión es que la manera de abordar es casi con básicamente los mismos tipos de recursos con que abordamos los temas de regulación financiera que son: de licencia y registro, niveles de información hacia los clientes, exigencias de acreditación mínima de competencia o de idoneidad, integridad, y un marco de gestión de riesgos", dijo.

Detalló que de acuerdo al punto de vista de la Comisión "amerita que haya un marco regulatorio, pero un marco regulatorio que logre equilibrar este desafío de fomentar el desarrollo de la industria, de ser lo suficientemente flexible para acoger estos nuevos modelos de negocios con una regulación que sea proporcional".

Celedón comentó que también existen desafíos para la CMF al momento de abordar los nuevos modelos de negocios que están surgiendo en el sector financiero: "El desafío para los reguladores es cómo ser capaces de proponer un marco regulatorio que sea adecuado, que sea proporcional a las escalas y sea neutral al medio tecnológico con que se esté desarrollando para no quedarnos cortos tan rápido".

Protección de datos y ciberseguridad

La supervisora de los sectores de valores, seguros y banca señaló que es fundamental impulsar en Chile el subir los estándares de ciberseguridad y de protección de datos de las personas de cara a los desafíos que el mercado de capitales está teniendo al desarrollar nuevos negocios.

"Hay un pilar fundamental que es el de reforzar los estándares de ciberseguridad y de protección de datos en Chile", dijo.

Asimismo, planteó la importancia de tener "un marco general actualizado de protección de datos, que cuente con estándares de regulación, de supervisión muy superiores que faciliten la portabilidad de los datos, que ponga en el centro la autodeterminación informativa, o sea que el dueño de los datos sea el titular y pueda consentir pero que tenga mecanismos de protección adecuados".

Celedón además indicó que desde el sector privado se está planteando cada vez con más fuerza la necesidad de avanzar a desarrollar el open data.