Comisión de Economía del Senado despacha proyecto del gobierno que posterga cuotas de créditos hipotecarios

El mecanismo ideado por el Ministerio de Hacienda considera una garantía estatal a través del Fogape.

Un punto a favor para el gobierno, en medio de la derrota sufrida por la aprobación de la idea de legislar del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. La mañana de este miércoles, la comisión de Economía del Senado despachó el proyecto del Ministerio de Hacienda que permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios, por lo que ahora se revisará en la Sala de la Cámara Alta.

El mecanismo planteado desde la repartición encabezada por el ministro Ignacio Briones para que se puedan diferir las cuotas de estos préstamos establece la creación de un "crédito de postergación", con el que se pagarán los dividendos reprogramados.

Las entidades acreedoras podrán otorgar este crédito a sus deudores hipotecarios, cuando estos los soliciten, para lo que habrá un plazo de 90 días desde que entre en vigor esta legislación, si ocurre.

El crédito de postergación no estará sujeto al pago del impuesto de timbres y estampillas, podrá solicitarse de manera electrónica y no tendrá intereses adicionales al del crédito hipotecario incial. De esta forma, no hay implicados mayores costos para los que opten por esta vía.

Con el objetivo de que los bancos no sean reacios a la hora de diferir créditos hipotecarios de este modo, el gobierno ideó una garantía estatal a través del Fondo de Garantías para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape), mecanismo que fue capitalizado en abril con US$ 3.000 millones para cubrir las garantías de los créditos de la línea Covid-19 a PYME.

Reacciones

El ministro Briones celebró la aprobación del proyecto, luego de haberse trabajado por una semana en la comisión de Economía del Senado.

"Buena noticia: luego de una semana de trabajo conjunto de indicaciones con Felipe Harboe y Ximena Rincón, hoy comisión de Economía del Senado aprobó por unanimidad proyecto del Ministerio de Hacienda que posterga créditos hipotecarios con una garantía estatal. Ahora a la sala. Agradezco votación", comentó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a través de sus redes sociales.

"Importante noticia para deudores hipotecarios. Posibilidad de postergar hasta seis cuotas sin intereses adicionales, seguros ni cobros abusivos. Además con plazo que permite a clientes de regiones postular oportunamente", complementó el senador Harboe en Twitter.