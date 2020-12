Banca & FinTech

Hasta agosto, la banca ya había cursado más de 330 mil reprogramaciones de préstamos para la vivienda, equivalente al 38,4% de las colocaciones de la cartera.

Un triunfo se anotó ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, luego de que se despachara desde el Congreso el proyecto de ley del gobierno que permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios. Lo anterior, tras la aprobación por parte de la Sala de la Cámara de Diputados.

La iniciativa viene a continuar con las reprogramaciones de préstamos que ya venían haciendo los bancos por iniciativa propia, una vez que se inició la crisis sanitaria.

El mecanismo planteado por el Ejecutivo para diferir los dividendos establece que bancos, cooperativas, administradores de mutuos hipotecarios y compañías de seguros puedan otorgar un "crédito de postergación" a los deudores que lo soliciten, con el que se pagarán las cuotas reprogramadas, ya sea al final del préstamo original o distribuido en el mismo, hasta por un plazo de seis meses.

Este préstamo especial se contratará por escritura pública, aunque podrá ser celebrado por mandato conferido a través de medios presenciales y electrónicos. Además, no estará sujeto al pago del impuesto de timbres y estampillas, y no tendrá intereses adicionales al del crédito hipotecario inicial. De esta forma, no habrá costos adicionales para los que opten por esta vía.

Para poder acceder a este beneficio es necesario haber experimentado una disminución de al menos 25% del ingreso mensual y que el crédito hipotecario cuyas cuotas se van a diferir se haya contratado para financiar la principal vivienda del que lo haya solicitado.

Además, dicho inmueble debe tener un avalúo comercial no superior a las UF 10.000 al momento de haber suscrito al préstamo original, el que no puede tener una mora de más de 30 días.

"El 'crédito de postergación' de cuotas hipotecarios, constituye un nuevo alivio a sectores medios que han visto caer sus ingresos o perdido el empleo producto de la pandemia y atenúa las críticas de quienes sostienen que el estado llegó tarde o en forma insuficiente", comentaóel diputado Patricio Melero.

La garantía

Con todo, el poder de otorgar o no un crédito de postergación se encuentra en las respectivas instituciones financieras. Para incentivarlas, el gobierno acompañará a este mecanismo de una garantía, la que se entregará a través del Fondo de Garantías para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape), mismo que usa el Ejecutivo para que los bancos otorguen créditos de la línea Covid-19 a las PYME.

"Necesitamos que el crédito siga fluyendo, el crédito hipotecario, el crédito comercial, el crédito a las personas. Evidentemente cuando esta decisión no se acompaña de un instrumento como la garantía estatal esta capacidad de generar expansión del crédito se resiente", explicó Briones a los parlamentarios.

El Informe Financiero que acompañó a la iniciativa ahora despachada desde el Congreso, señala que el proyecto no generaría un costo fiscal, pese a la garantía.

Eso sí, se pueden generar incobrables, los que se cargarían al Fogape. En ese caso, en un eventual escenario en que un 25% de la cartera garantizada llegase a ser impaga, el costo para el Fondo sería de $ 21.951 millones, por el período de vigencia de la garantía. Sin embargo, el Fogape constituye un patrimonio separado al del Fisco.

En abril el gobierno capitalizó el fondo con US$ 3 mil millones, lo que sería suficiente para pagar las garantías, según el informe.

Las reprogramaciones de la banca

Fue a mediados de marzo cuando el empresario Andrónico Luksic anunció en Twitter que Banco de Chile, entidad de la que es vicepresidente y propietario a través de Quiñenco, realizaría reprogramaciones de créditos ante la crisis que entonces se avecinaba.

Desde ahí, y tras un trabajo entre la banca, el gobierno y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los bancos comenzaron a diferir cuotas de distintas carteras de préstamos.

"Porcentualmente hemos sido de los países que más hemos reprogramado, hemos cubierto más del 35% de la cartera. En Europa es cerca del 4%. Por supuesto que las situaciones se monitorean y la banca está siempre disponible para poder acompañar a los clientes", indica el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena.

Según cifras de la CMF, hasta fines de agosto la banca había cursado 337.872 reprogramaciones de créditos hipotecarios, que equivale al 28,1% del total de clientes del segmento y al 38,4% de las colocaciones.

Las claves de la iniciativa