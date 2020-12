Congreso despacha proyecto del gobierno que posterga cuotas de créditos hipotecarios

Banca & FinTech

El mecanismo cuenta con una garantía del Fogape para las entidades financieras acreedoras.

Un triunfo se llevó el gobierno este miércoles, luego de que el Congreso despachara el proyecto de ley que permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios.

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde la iniciativa planteada por el Ministerio de Hacienda, luego de que fuese revisada por el Senado.

El mecanismo ideado desde la repartición encabezada por el ministro Ignacio Briones para que se puedan diferir las cuotas de estos préstamos, establece la creación de un "crédito de postergación" que otorgarán las respectivas instituciones financieras, con el que se pagarán los dividendos reprogramados, ya sea al final del préstamo original o distribuido en el mismo, hasta por un plazo de seis meses.

El crédito de postergación no estará sujeto al pago del impuesto de timbres y estampillas, podrá solicitarse de manera electrónica y no tendrá intereses adicionales al del crédito hipotecario inicial. De esta forma, no habrá mayores costos para los que opten por esta vía.

Con el objetivo de que los bancos no sean reacios a la hora de diferir créditos hipotecarios de este modo, el gobierno ideó una garantía estatal a través del Fondo de Garantías para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape), mecanismo que fue capitalizado en abril con US$ 3 mil millones para cubrir las garantías de los créditos de la línea Covid-19 a las PYME.