Créditos Covid-19: Gobierno evalúa eliminar deducibles para empresas con menores ventas

Banca & FinTech

La idea es beneficiar a aquellas firmas con ventas menores a UF 25.000 (unos $ 718 millones) anuales y a los cuentacorrentistas que no tengan grandes deudas con la banca.

Los créditos Covid-19 que entrega la banca a las PYME a través del Fondo de Garantías para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape) siguen bajo la lupa del Congreso. Ayer, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue citado a la comisión de Hacienda del Senado para informar el estado de avance de la medida, que incluyó una capitalización de US$ 3.000 millones por parte del gobierno al programa.

En la instancia, el secretario de Estado fue consultado por los senadores acerca de los deducibles estatales asociados al producto Covid-19, ya que consideraban que éste inhibiría la entrega de estos préstamos de capital de trabajo por parte de los bancos, al disminuir de forma efectiva la cobertura de las garantías que entrega el Fogape.

Briones respondió a los parlamentarios que se está evaluando eliminar el deducible de la garantía estatal para PYME con ventas menores a UF 25.000 ($ 718 millones aproximadamente) anuales y para los cuentacorrentistas que no tienen grandes deudas.

“Estamos evaluando eliminar el deducible para los segmentos más pequeños, de menos de UF 25.000”, dijo el ministro.

“Estamos considerando modificar el reglamento de forma tal de generar un incentivo para que este crédito fluya (...) a clientes que son cuentacorrentistas, pero que no tienen un producto de deuda con el banco. Nuestra disposición es obrar en esa dirección porque creo que a lo que todos nos interesa es que estas líneas de créditos lleguen a la mayor cantidad de empresas”, añadió.

Hasta el 25 de mayo, se habían utilizado el 52,4% de las garantías licitadas, es decir, UF 63,7 millones.

Construcción, el sector con menos créditos Covid

Briones también comunicó que al 25 de mayo se habían cursado 47.306 de estos préstamos, por un total de US$ 2.953 millones.

Del total de los créditos otorgados, 45.476 se han entregado a PYME por un monto de US$ 1.804 millones. Lo anterior significa que un 96,1% de los créditos otorgados y un 61% de los montos financiados, se han dirigido a PYME, mientras que el resto ha ido a entidades más grandes, con ventas entre Uf 100.000 y UF 1.000.000.

“Me parece fundamental no minimizar que, a tres semanas de operación, tengamos US$ 3.000 millones cursados, depositados en las cuentas corrientes. Casi US$ 2.000 de ellos en PYME. Llamo a no minimizar este hecho. Este es un programa que dura un año, no dura un mes”, explicó.

En la sesión también estuvo presente como administrador del Fogape fue el presidente de BancoEstado, Arturo Tagle, quien entregó información respecto a los créditos otorgados.

De acuerdo a su presentación, el comercio -que incluye a la hotelería y el turismo- ha sido el rubro más beneficiado con 16.116 operaciones, seguido por el de servicios -que considera educación-, con 12.021. Estos dos ámbitos ocupan más del 60% de los montos entregados a través de este mecanismo (ver infografía).

En tanto, la construcción destacó entre los sectores con menos créditos entregados con 2.510, lo que representa el 9,6% de los recursos, además del transporte y telecomunicaciones, con 3,507 curses, lo que es igual al 7,3% de los montos totales.

Otra información entregada por Tagle fue que el 69,2% del financiamiento se ha concentrado en la Región Metropolitana, con el UF 50,69 millones y 31.216 operaciones.

Situación por banco

Con información hasta el 15 de mayo, y solo considerando seis bancos del mercado (Santander, Bci, Banco de Chile, Scotiabank e Itaú) había un total de 123.570 solicitudes y 83.704 créditos aprobados.

De acuerdo con la presentación de Briones, aquello “indica que en los próximos días el monto de créditos cursados seguirá creciendo sostenidamente”.

Del mismo modo, existen 28.536 solicitudes que no han sido contestadas por la banca y que esperan por una respuesta, lo que representa un 23,09% del total de requerimientos.

De acuerdo con esos datos, la institución que ha cursado más créditos ha sido BancoEstado, con 12.175, aunque tiene en su haber 21.040 solicitudes pendientes.

Por el lado de la banca privada, Banco de Chile encabeza la cantidad de préstamos otorgados, con 9.045 y con 669 requerimientos que todavía no responde.