Créditos Covid-19: “Más de la mitad de los reclamos de las PYME es porque los bancos no les contestan”

La expresidenta de BancoEstado Microempresas afirma que, ante esto, las empresas de menor tamaño desisten de pedir el préstamo o quiebran.

Una de las personas que mejor conoce el mundo PYME es Soledad Ovando, la exejecutiva de BancoEstado Microempresas, lugar donde estuvo 18 años, ocupando cargos como la gerencia general y la presidencia.

Hoy, está del otro lado del mesón, como directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Emprendedores (Asech) gestionando la crisis del coronavirus.

Desde esta posición, participó en el primer encuentro del nuevo presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, con los gremios PYME el miércoles.

- ¿Cuál fue su impresión del nuevo presidente de BancoEstado?

- Estamos muy contentos con la impronta con la que llegó el nuevo presidente de BancoEstado, con esta visión social y con la importancia del mundo del emprendimiento, que creemos que va a ser muy valioso para lo que le toca vivir al banco desde este presente a los meses que vienen.

- Su llegada se vio como un guiño a las PYME, ¿cree que va a mejorar o apurar la entrega de créditos Covid-19?

- Está clarísimo en los puntos que planteó en la reunión. Sus “lomos de toro” sobre la rapidez del programa, tener seguimiento en las empresas más chicas, cómo buscar la información para llegar a los más chicos y cómo llegar a ellos.

-Desde algunas asociaciones PYME alegan que BancoEstado Microempresas ha dejado de lado su rol. ¿Cuál es su evaluación?

- Esta etapa es una buena oportunidad para ellos. Desde el mismo banco han dicho que la mayor cantidad de estos créditos los ha dado a través de BancoEstado Microempresas. De alguna manera, esto también demuestra que con todas las cosas que quedan por mejorar, lo que se ha hecho tiene un rol muy relevante. El banco tiene un músculo ahí, construido con muchos años de experiencia y es hora de ponerlo al servicio del país.

Fogape

- A un mes de iniciarse el programa ¿cómo observa a la banca en la entrega de créditos de la línea Covid-19?

- Creo que hay bastante acuerdo en que hay cosas por mejorar. Las expectativas fueron demasiado altas en un comienzo y en el camino nos hemos dado cuenta que efectivamente hay cosas que mejorar. Como Asech hemos impulsado algunas cosas que nos parecen que son importantes, que están dentro de las doce medidas que hemos planteado como mundo PYME.

- ¿Cuál es el principal problema que han tenido sus asociados?

- Más de la mitad de los reclamos de las PYME es porque los bancos no les contestan. Algunos dicen que les rechazaron porque nunca les contestaron. Dan por hecho que el crédito no lo van a dar y coincide un poco con las cifras que entregó la CMF, sobre el desistimiento. Muchos dicen que como no les responden después de muchos días, deben buscar otra opción o quebrar.

- ¿Qué otro problema han visto?

- Hay un sector de PYME que considera que lo que le están dando como monto total de las ventas que tenían en el pasado, no se condice con la necesidad de poder mantener una empresa funcionando seis meses, cuando se está vendiendo muy poco.

- La CMF publicó que la gran mayoría de solicitudes se rechazan por falta de información, ¿por qué se da eso?

- Porque las PYME más chicas no tienen disponibles las carpetas tributarias y una serie de mecanismos que se usaron para evaluar rápido en este proceso. Uno de los desafíos que planteó en la reunión Sichel fue el tema de la calidad de la información que tenían las PYME más chicas y que era un tema para trabajar.

- Uno de los sectores más golpeados es la hotelería y el gastronómico, pero es de los que menos créditos reciben, ¿Qué explica eso?

- Lo que entendemos, y es lo que nos ha dicho la ABIF en todos los tonos y particularmente BancoEstado, es que no hay políticas de restricción de sectores en los créditos Fogape. Uno podría entender, desde la experiencia bancaria, que lo que les cuesta es poder armar el flujo para entender cuánto pueden pagar las PYME de ese sector y cómo te pueden pagar. Es un tema que probablemente conversemos con los bancos.

- ¿Las políticas de riesgo de los bancos están más cercanas a lo que eran previo a la crisis?

- El Fogape es un crédito, y creo que está desafiando las políticas de riesgo tradicionales de riesgo en el sistema que fueron construidas para épocas normales y esto nos ha sacado de todo tipo normalidad.

Acá también hay un tema de cómo somos capaces de innovar cuidando el rol del sistema, pero también hay que apoyar a las PYME para que salgan adelante. Me cuesta entender la política de riesgo de cada banco, pero para mí es casi de sentido común entender que estamos viviendo una crisis inédita en nuestra historia.