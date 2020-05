Créditos Covid-19: PYME reclaman recibir menores montos de los solicitados a la banca

Banca & FinTech

Aunque la línea de créditos Covid-19 comenzó a operar recién la semana pasada, las PYME, principales destinatarios de estos préstamos, no tienen un balance muy positivo sobre la actuación de la banca.

Una de las características de estos créditos -otorgados a través del Fogape- es financiar a este tipo de empresas por montos equivalentes a tres meses de sus ventas. Sin embargo, varias PYME se han sorprendido al recibir propuestas por parte de los bancos con cifras que equivalen a mucho menos de eso.

“Hemos visto casos donde bancos han otorgado medio mes de ventas y no los tres que se pensaba. Entonces, estamos frente a un problema de mala comunicación de este beneficio y de discrecionalidad comercial de la banca, que muchas veces no entiende que este crédito significa la vida o quiebra de una micro, pequeña y mediana empresa”, dice el presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Swett.

También se han levantado reclamos sobre condiciones y rechazos del préstamo. Ambas situaciones se ven muy marcadas en el rubro gastronómico.

Fuente Oficial cumple con requisitos,

pero no tuvo acceso a financiamiento

"Le informamos que si bien usted cumple con las condiciones exigidas por el gobierno, el otorgamiento de este financiamiento está sujeto a la evaluación de cada entidad bancaria el cual en primera instancia no quedó pre aprobado para empresa Gastronomía Purreva Ltda".

Ese es el e-mail de respuesta que recibió Cristián Pulido, dueño del restaurante La Fuente Oficial, por parte de Banco Santander para rechazar su solicitud de crédito Covid-19.

Su empresa gastronómica tiene dos sucursales a pasos del centro cívico de Santiago, cuenta con 25 trabajadores y su negocio ya venía muy golpeado por el estallido social.

"Los dos restaurantes están muy cerca de La Moneda y el cierre perimetral por lo ocurrido en el estallido social me afectó demasiado", dice.

Entre ambos locales, La Fuente Oficial suma ventas entre $ 50 millones y $ 60 millones mensuales.

Hace diez años es cliente del segmento empresas de Banco Santander, entidad que le rechazó el crédito.

"De igual manera, estamos insistiendo en que se pueda volver a revisar y analizar este financiamiento", le dijeron desde el banco.

Sin embargo, Pulido señala que tiene sus cuentas al día y que no ve razones para no acceder al financiamiento si cumple con los requisitos exigidos.

"No tengo deudas tributarias, ni tengo el pago del IVA postergado. Estoy al día con mis cuentas de crédito, tengo ventas demostrables por $ 60 millones. La empresa tiene diez años de antigüedad. Cumplo con todas las condiciones", explica.

Su banco le dijo que en 72 horas tendrá una respuesta definitiva, las que se agotan esta semana.

Al analizar su caso, cuenta que antes de la aprobación de la ley del Fogape, se dirigió a su banco, solicitando un crédito el 14 de marzo, con una respuesta negativa el 3 de abril.

"Antes del 18 de octubre, me llamó un ejecutivo para ofrecerme un crédito por $ 100 millones. No necesitaba la plata así que no lo tomé, en marzo fui al banco para pedir un préstamo a través de Fogape, antes de la nueva ley, y me dijeron que no", comenta.

Socio de Bar La Virgen:

"No había razón comercial para que no nos aprobaran más recursos"

Otro de los empresarios que ha recibido montos menores a los solicitados de la línea Covid-19 es Juan Alberto Schiavoni, uno de los tres socios del Bar La Virgen, que cuenta con seis años de historia, sucursales en La Dehesa, Barrio Yungay y Pichilemu, además de contar con 30 trabajadores.

Indica que Banco de Chile le pidió hace 15 días acceso a su carpeta tributaria para poder iniciar el proceso de entrega del crédito con garantías del Fogape.

"A través del sitio web del banco nos salió un pre aprobado de línea Covid-19 que corresponde aproximadamente a un cuarto de nuestras ventas promedio mensuales", dice el empresario. "Nos dieron el cuarto de un mes, en vez de los tres meses promedio", enfatiza.

Schiavoni comenta que la única explicación que recibió por parte de su ejecutivo fue que el rubro gastronómico era muy riesgoso para el banco.

"Nos parece que no se está cumpliendo el objetivo propuesto por los ministros sectoriales. Se están poniendo una serie de requisitos que van más allá de la ley aprobada. Eso nos parece un poco injusto e incómodo. Molesta que el ejecutivo te diga que nuestro rubro es muy riesgoso siendo que, de acuerdo a la ley, lo que hay que financiar es a los rubros más riesgosos para proteger el empleo, considerando que hay garantías estatales de por medio", apunta.

Schiavoni cuenta que sus socios tienen cuenta en Banco de Chile hace diez años y la sociedad tiene hace un año y medio en la misma institución financiera.

"Nunca hemos tenido ningún crédito, nunca nos hemos atrasado. No había ninguna razón comercial para que no nos aprobaran más recursos. Nosotros no teníamos créditos previos, teníamos nuestra línea y tarjeta", dice.

Finalmente, los socios del bar descartaron utilizar la línea Covid-19 y se endeudaron personalmente.

Consultado Banco de Chile, respondió que "el crédito Covid otorga como máximo tres meses de ventas, por tanto el monto final depende de las necesidades efectivas del cliente y el riesgo asociado a la empresa solicitante, el que determina el banco respectivo de acuerdo a su política de riesgo. Ambos requisitos los exige el reglamento Fogape".

Emprendedor de Osorno recibió sólo el 20% de sus ventas mensuales

No sólo en Santiago se han registrado dificultades con la línea Covid-19. En Osorno, Región de Los Lagos, el empresario de servicios alimenticios, Cristóbal Ellwanger, tiene dos sociedades y por ambas le ofrecieron menos recursos de los que había pedido a Banco Santander.

Indica que si bien el proceso fue rápido ya que el lunes 4 de mayo tenía las ofertas para sus dos empresas, en su sociedad "Inversiones Zero SPA", a través de la que maneja una empresa de servicios alimenticios, recibió $ 50 millones en total, pero sus ventas de tres meses acumulan hasta $ 120 millones, es decir, tiene ingresos promedio de $ 40 millones cada 30 días.

En su otra sociedad llamada "Arbórea SPA", mediante la cual es franquiciado de la cadena Mechada Nacional, solicitó a Santander un crédito Covid-19 y le ofrecieron $ 6,5 millones. Sin embargo, sus ventas mensuales, dice Ellwanger, son de $ 30 millones.

"No me dieron ninguna razón, los ejecutivos no están al tanto de la situación porque se hace a través de la plataforma digital del banco. Apelé por el crédito del restaurante. En el otro elevé la solicitud, pero ese es el monto está destinado para ellos", explica.

"Con el restaurante me sorprendí cómo tan bajo (el monto ofrecido), porque es una empresa que va partiendo, que iba super bien y no tengo ninguna deuda. Que te den un 20% de las ventas no tiene explicación", dice.

Ahora, sus opción es esperar la propuesta de BancoEstado, la otra entidad donde solicitó una línea Covid-19 para su restaurante. "$ 6 millones para un restaurante hoy te permite estar dos meses más vivo y nada más", apunta.

"En este tiempo la banca debería ponerse con las PYME y otorgar los créditos por los montos que se requieren. Si no hay una rueda de consumo a ellos también los va a golpear. Hasta ahora han asumido ciertas políticas de riesgo muy parecidas a las de un crédito convencional. En mi caso, vendo menos de UF 25.000 y las garantías estatales cubren un 85%. No sé si están más flexibles que en otras ocasiones", indica.

El rechazo a una pequeña peluquería en Punta Arenas

Eduardo Cuello es un emprendedor de la ciudad de Punta Arenas. Su peluquería "Mónica y Eduardo" emplea a tres personas y factura $ 1,5 millón al mes.

Al igual que otras personas, los efectos de la crisis se sintieron en su negocio y debió solicitar la línea Covid-19 a su banco, Scotiabank. Sin embargo, la entidad financiera rechazó la petición.

"No me dieron ninguna razón. No figuro ni en Dicom porque tengo todo al día. Será que es muy poco el tiempo que llevo en el banco, porque llevo un año",

Desde el banco, le respondieron que no cumplía con las condiciones para optar al préstamo a través del Fogape.

"Según la revisión de antecedentes realizada por el banco, tu empresa no cumple con las condiciones requeridas para acceder a la línea de crédito Covid-19. Te invitamos a contactar a tu ejecutivo Banca Empresas para buscar otras alternativas que se ajusten mejor a las necesidades de tu empresa", dice el correo enviado por Scotiabank.

"Soy cliente del banco desde el año pasado y he depositado parte de la cuenta de la peluquería ahí. La primera cuenta corriente que abrí fue ahí", dice.

"Me dicen que vaya a ver a mi ejecutivo para ver otro tipo de facilidades. Hablé con él por Whatsapp y me dijo que fuera el lunes", relata.

"Yo creo que no me dieron la línea Covid-19 porque llevo muy poco tiempo en el negocio. No sé qué otra razón puede ser", dice.

Eduardo Cuello es parte de un grupo de empresarios y emprendedores de Punta Arenas que se reunieron para evaluar el funcionamiento del crédito Covid-19.

El presidente de la organización Fuerza PYME de Punta Arenas, Ramón Vargas, señala que se generaron muchas expectativas con la ley que capitalizó al Fogape.

"Salió una ley muy rápido (del Fogape) y teníamos mucha esperanza en ella. Entonces, lo que uno espera es que esta cosa sea un instrumento de fomento, pero si la banca no cambia su proceder vamos a tener problemas y buscar la manera de acceder a recursos", dice.

"Aparentemente la situación no está resultando como es debido. Da la impresión de que las buenas intenciones del Presidente Piñera no están siendo consideradas por la banca. Ese es el problema", añade.